Kontratlı paket alan Turkcell’lilere ilk Faturanın Yarısı Bizden Kampanyası Başlattı

Turkcell hazırladığı yeni kampanyası “Faturanın Yarısı Bizden” ile müşterilerine avantajlar sağlamaya devam ediyor. turkcell.com.tr veya Hesabım uygulaması üzerinden yıllık kontratlı paket satın alan müşterilerin ilk faturasının yarısı Turkcell’den.

Turkcell müşterilerine özel hazırladığı avantajlı kampanyalarına bir yenisini daha ekledi: “Faturanın Yarısı Bizden”. www.turkcell.com.tr veya Hesabım uygulaması üzerinden yıllık abonelikle faturalı bir paket satın alan müşterilerin ilk faturasının yarısını Turkcell ödüyor. Müşteriler kampanyaya ilk faturası çıkmadan en geç iki gün önce YARISIBIZDEN yazıp 2200’a göndererek katılabiliyorlar.

Kampanyadan faturasızdan yıllık abonelikle faturalı hatta geçiş yapan, kontratı devam ederken daha yüksek tutarlı bir pakete geçip kontratını yenileyen Turkcell müşterileri yararlanabiliyor. Örneğin, fatura kesim tarihi ayın 25’i olan bir müşteri ayın 23’ünde 23:59’a kadar SMS atarak kampanyaya katılabiliyor.

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Kimler Yararlanabilir?

Müşterilerimiz turkcell.com.tr veya hesabım uygulaması üzerinden;

· Mevcut paketinden daha yüksek ücretli bir paketin yıllık abonelik kampanyasına geçerse,

· Kontratsız bir paketten yıllık abonelik kampanyasına geçerse,

· Faturasız hattan faturalı hatta yıllık abonelikle geçerse ve ilk faturası çıkmadan iki gün önceye kadar 2200'a yarisibizden yazarak gönderirse gelen aktiflenme SMS’ i ile kampanyaya katılım sağlamış olacaktır.

Diğer operatör müşterileri ise;

turkcell.com.tr ve hesabım üzerinden numara taşıma işlemini ve yeni hatlarını yıllık abonelikli faturalı tekliflerden biriyle satın alıp, ilk faturası çıkmadan önce 2200'a yarisibizden yazarak gönderirlerse gelen aktiflenme SMS 'i ile kampanyaya katılım sağlamış olacaktır.

Tarife Paket değişikliği yapılabilir mi?

Evet, aylık aboneliği olan ya da yıllık aboneliği bulunup, üst paketlerde yıllık aboneliğine devam eden müşterilerimiz kampanya şartlarını sağladığı takdirde kapsamına dâhil edilir.

“Faturanın Yarısı Bizden” kampanyası 15 Nisan’a kadar devam edecek. Detaylı bilgiye http://www.turkcell.com.tr/kampanyalar/konusma/faturanin-yarisi-bizden-kampanyasi adresinden ulaşmak mümkün.