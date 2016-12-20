Lenovo Moto Z Özellikleri ( Droid ) Fiyat Eklendi

Lenovo Moto Z Özellikleri ( Droid ) Fiyat Eklendi

Aralık 20th, 2016 Akıllı Telefonlar 1 comments

Lenovo Moto Z, Modları ile Dünyada Bir İlk! sloganıyla Türkiye'de satışa çıkmaya hazırlanıyor. Moto Z Droid olarak ta biliniyor. 

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İnce ve dayanıklı gövde
Askeri uçaklarda kullanılan alüminyum ile paslanmaz çelik kullanılarak üretilmiş yeni Moto Z’nin hem dayanıklı hem de jilet kadar ince gövdesinden etkileneceksiniz. 5.2 mm incelik ve ultra hafif 5.5 inç Quad HD AMOLED ekranıyla dünyanın en ince benzersiz akıllı telefonu.

Güçlü İşlemci
Qualcomm® SnapdragonTM 820 işlemci, 4 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza sayesinde aynı zamanda son derece güçlü bir ürün. microSD ekleyerek fotoğraflarınız, videolarınız ve uygulamalarınız için 2 TB’ye kadar hafıza elde etmeniz mümkün.

Kamera
Moto Z, her ışık altında mükemmel ve canlı fotoğraflar çekmenize yarayacak optik imaj sabitleme ve otomatik odaklanma özelliklerine sahip 13MP yüksek çözünürlüklü kamera ile geliyor. 5MP ön kamerasında yer alan geniş açılı lens, tüm arkadaşlarınızın fotoğrafınızda yer alabilmesi için ideal bir özellik. Ön yüzde yer alan ekstra flaşıyla grubunuzdaki herkes loş ışıkta bile mükemmel görünecek.

Sıvı Sıçramasına Karşı Dayanıklı
Su sıçramalarına dayanıklı kaplamasıyla yağmur ve dökülen sıvılar size engel olmayacak. Parmak izi okuyucusu sayesinde telefonunuzu tek dokunuşla açabileceksiniz.

Hızlı Şarj Özelliği ve Parmak İzi Okuyucu
30 saate kadar pil ömrüyle şarj etmeye gerek duymadan telefonunuzu tüm gün ve gece kullanabileceksiniz. Üstelik TurboPower™ özelliği sayesinde sadece 15 dakikada 8 saate kadar pil ömrü elde edebilirsiniz. Güçlü parmak izi okuyucusu sayesinde güvenliğinizi korurken, sıvı sıçramalarına dayanıklı kaplamasıyla telefonunuzu rahatça kullanabileceksiniz.

Lenovo Moto Z Fiyatı

Cihaz resmi olarak Türkiye'de Turkcell ve Vodafone aracılığı ile 2500 TL civarında satılıyor. N11 sitesinde de iki farklı satıcıda 2400 TL fiyat ile satılıyor. Türkiye garantili deniyor ama ne kadar güvenilir orası size kalmış. 

Teknoloji GSM / HSPA / LTE
ÇIKIŞ TARİHİ Açıklandı 2016, Haziran
Çıkış  2016, Eylül
VÜCUT Boyutlar 153,3 x 75,3 x 5,2 mm (6.04 x 2,96 x 0,20 inç)
Ağırlık 136 gr (4.80 oz)
SIM Nano-SIM
GÖRÜNTÜLE Tip AMOLED kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk
Boyut 5.5 inç (~ 72.0% ekran-beden oranı)
Çözünürlük 1440 x 2560 piksel (~ 535 ppi piksel yoğunluğu)
Kapasitif Evet
Koruma Corning Gorilla Cam 4
PLATFORM İşletim sistemi Android OS, v6.0.1 (Marshmallow), v7.0'a yükseltilebilir (Nugât)
Yonga Seti Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820
İşlemci Dört çekirdekli (2x2.15 GHz Kryo ve 2x1.6 GHz Kryo)
GPU Adreno 530
BELLEK Kart yuvası MicroSD, 256 GB'a kadar (özel yuva)
Dahili 32/64 GB, 4 GB RAM
KAMERA Arka kamera 13 MP, f / 1.8, lazer otofokus, OIS, çift LED (çift tonlu) flaş
Özellikler Coğrafi etiketleme, dokunmaya odaklanma, yüz tanıma, HDR, panorama
Video 2160p @ 30fps, 1080p @ 60fps, HDR
Ön kamera 5 MP, f / 2.2, 1.4 μm piksel boyutu, LED flaş, 1080p
SES Uyarı türleri Titreşim; MP3, WAV zil sesleri
Hoparlör Evet
3.5 mm jak Yok hayır
  - USB-C kulaklık adaptörü  
- Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali
İLETIŞIM WLAN Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, çift bantlı, WiFi Doğrudan, hotspot
Bluetooth V4.1, A2DP, LE
Küresel Konumlama Sistemi Evet, A-GPS, GLONASS ile
NFC Evet
Radyo FM radyo
USB Type-C 1.0 geri dönüşümlü konnektör, USB On-The-Go; Manyetik konektör
ÖZELLIKLER Sensörler Parmak izi (ön-montajlı), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula
Mesajlaşma SMS (dişli görüntü), MMS, E-posta, Push E-posta, IM
Tarayıcı HTML5
Java Yok hayır
  - Hızlı pil şarj
- MP3 / AAC + / WAV / Flac oynatıcı
- MP4 / H.264 oynatıcı
- Fotoğraf / video editörü
- Doküman görüntüleyici
PIL   Çıkarılmayan Li-Ion 2600 mAh pil
ÇEŞITLI Renkler Siyah / Gri, Siyah / Gül Altın, Siyah / Altın, Beyaz
TESTLER Performans Basemark OS II 2.0: 5566 / Basemark X: 36322
Hoparlör Ses 64dB / Gürültü 66dB / Halka 81dB
Ses kalitesi Gürültü -93.6 dB / Çapraz -93.6 dB
Pil ömrü
Dayanıklılık derecesi 53h
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