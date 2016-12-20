Lenovo Moto Z Özellikleri ( Droid ) Fiyat Eklendi

Lenovo Moto Z, Modları ile Dünyada Bir İlk! sloganıyla Türkiye'de satışa çıkmaya hazırlanıyor. Moto Z Droid olarak ta biliniyor.
İnce ve dayanıklı gövde
Askeri uçaklarda kullanılan alüminyum ile paslanmaz çelik kullanılarak üretilmiş yeni Moto Z’nin hem dayanıklı hem de jilet kadar ince gövdesinden etkileneceksiniz. 5.2 mm incelik ve ultra hafif 5.5 inç Quad HD AMOLED ekranıyla dünyanın en ince benzersiz akıllı telefonu.
Güçlü İşlemci
Qualcomm® SnapdragonTM 820 işlemci, 4 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza sayesinde aynı zamanda son derece güçlü bir ürün. microSD ekleyerek fotoğraflarınız, videolarınız ve uygulamalarınız için 2 TB’ye kadar hafıza elde etmeniz mümkün.
Kamera
Moto Z, her ışık altında mükemmel ve canlı fotoğraflar çekmenize yarayacak optik imaj sabitleme ve otomatik odaklanma özelliklerine sahip 13MP yüksek çözünürlüklü kamera ile geliyor. 5MP ön kamerasında yer alan geniş açılı lens, tüm arkadaşlarınızın fotoğrafınızda yer alabilmesi için ideal bir özellik. Ön yüzde yer alan ekstra flaşıyla grubunuzdaki herkes loş ışıkta bile mükemmel görünecek.
Sıvı Sıçramasına Karşı Dayanıklı
Su sıçramalarına dayanıklı kaplamasıyla yağmur ve dökülen sıvılar size engel olmayacak. Parmak izi okuyucusu sayesinde telefonunuzu tek dokunuşla açabileceksiniz.
Hızlı Şarj Özelliği ve Parmak İzi Okuyucu
30 saate kadar pil ömrüyle şarj etmeye gerek duymadan telefonunuzu tüm gün ve gece kullanabileceksiniz. Üstelik TurboPower™ özelliği sayesinde sadece 15 dakikada 8 saate kadar pil ömrü elde edebilirsiniz. Güçlü parmak izi okuyucusu sayesinde güvenliğinizi korurken, sıvı sıçramalarına dayanıklı kaplamasıyla telefonunuzu rahatça kullanabileceksiniz.
Lenovo Moto Z Fiyatı
Cihaz resmi olarak Türkiye'de Turkcell ve Vodafone aracılığı ile 2500 TL civarında satılıyor. N11 sitesinde de iki farklı satıcıda 2400 TL fiyat ile satılıyor. Türkiye garantili deniyor ama ne kadar güvenilir orası size kalmış.
|AĞ
|Teknoloji
|GSM / HSPA / LTE
|ÇIKIŞ TARİHİ
|Açıklandı
|2016, Haziran
|Çıkış
|2016, Eylül
|VÜCUT
|Boyutlar
|153,3 x 75,3 x 5,2 mm (6.04 x 2,96 x 0,20 inç)
|Ağırlık
|136 gr (4.80 oz)
|SIM
|Nano-SIM
|GÖRÜNTÜLE
|Tip
|AMOLED kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk
|Boyut
|5.5 inç (~ 72.0% ekran-beden oranı)
|Çözünürlük
|1440 x 2560 piksel (~ 535 ppi piksel yoğunluğu)
|Kapasitif
|Evet
|Koruma
|Corning Gorilla Cam 4
|PLATFORM
|İşletim sistemi
|Android OS, v6.0.1 (Marshmallow), v7.0'a yükseltilebilir (Nugât)
|Yonga Seti
|Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820
|İşlemci
|Dört çekirdekli (2x2.15 GHz Kryo ve 2x1.6 GHz Kryo)
|GPU
|Adreno 530
|BELLEK
|Kart yuvası
|MicroSD, 256 GB'a kadar (özel yuva)
|Dahili
|32/64 GB, 4 GB RAM
|KAMERA
|Arka kamera
|13 MP, f / 1.8, lazer otofokus, OIS, çift LED (çift tonlu) flaş
|Özellikler
|Coğrafi etiketleme, dokunmaya odaklanma, yüz tanıma, HDR, panorama
|Video
|2160p @ 30fps, 1080p @ 60fps, HDR
|Ön kamera
|5 MP, f / 2.2, 1.4 μm piksel boyutu, LED flaş, 1080p
|SES
|Uyarı türleri
|Titreşim; MP3, WAV zil sesleri
|Hoparlör
|Evet
|3.5 mm jak
|Yok hayır
|- USB-C kulaklık adaptörü
- Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali
|İLETIŞIM
|WLAN
|Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, çift bantlı, WiFi Doğrudan, hotspot
|Bluetooth
|V4.1, A2DP, LE
|Küresel Konumlama Sistemi
|Evet, A-GPS, GLONASS ile
|NFC
|Evet
|Radyo
|FM radyo
|USB
|Type-C 1.0 geri dönüşümlü konnektör, USB On-The-Go; Manyetik konektör
|ÖZELLIKLER
|Sensörler
|Parmak izi (ön-montajlı), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula
|Mesajlaşma
|SMS (dişli görüntü), MMS, E-posta, Push E-posta, IM
|Tarayıcı
|HTML5
|Java
|Yok hayır
|- Hızlı pil şarj
- MP3 / AAC + / WAV / Flac oynatıcı
- MP4 / H.264 oynatıcı
- Fotoğraf / video editörü
- Doküman görüntüleyici
|PIL
|Çıkarılmayan Li-Ion 2600 mAh pil
|ÇEŞITLI
|Renkler
|Siyah / Gri, Siyah / Gül Altın, Siyah / Altın, Beyaz
|TESTLER
|Performans
|Basemark OS II 2.0: 5566 / Basemark X: 36322
|Hoparlör
|Ses 64dB / Gürültü 66dB / Halka 81dB
|Ses kalitesi
|Gürültü -93.6 dB / Çapraz -93.6 dB
|Pil ömrü
|
Dayanıklılık derecesi 53h