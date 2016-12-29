Lenovo Moto Z Vodafone’da JBL Soundboost Hoparlör ve 12 Ay Spotify Hediyeli

JBL Soundboost Hoparlör Fırsatı ve 12 Ay Spotify Hediyeli Yeni ‘Moto Z’ Teklifleri Vodafone’da

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Vodafone Türkiye'nin gençlik markası Vodafone FreeZone, gençlere daha fazla özgürlük alanı yaratmak vizyonuyla sunduğu fırsatlara şimdi bir yenisini daha ekledi. Vodafone FreeZone'un yeni kampanyası ile Lenovo'nun tüm dünyada büyük ses getiren 'Moto Z' akıllı telefonunu alan 25 yaş altındaki herkes, Moto Z'yi saniyeler içinde bir müzik setine çeviren JBL® SoundBoost Hoparlör moduna ayda sadece 15 TL ek ödemeyle sahip olabiliyor. Ayrıca, milyonlarca şarkıya erişmeyi sağlayan dijital müzik hizmeti Spotify üyeliği de kampanya kapsamında 12 boyunca gençlere hediye olarak sunuluyor.

Vodafone Türkiye'nin "Gençlik bir kere yaşanır, özgürce yaşa" sloganıyla hayata geçirdiği gençlik markası Vodafone FreeZone, 25 yaş ve altı gençlerin sesine kulak vermeye, onlara yeni özgürlük alanları yaratmaya devam ediyor.

Lenovo'nun tüm dünyada büyük ses getiren Moto Z modelini Vodafone FreeZone'dan alan gençler, şimdi Moto Z için özel olarak tasarlanan 80 desibel ses kapasitesine sahip, 2 adet 3W çıkışlı toplam 6W'lık JBL® SoundBoost Hoparlör moduna ayda sadece 15 TL ek ödeme ile sahip olabilecek. Yüksek ses ve kalitede stereo müzik dinleme imkanı sunan JBL® SoundBoost Hoparlör, kendi bataryası sayesinde 10 saate kadar kesintisiz müzik keyfi sunuyor. Her daim partinin tam odağında yer alan JBL® SoundBoost Hoparlör modu, tek "tık" ile telefonun ana gövdesine anında entegre olabiliyor. İster evde, ister dışarda müzik keyfi sizi ve sevdiklerinizi yalnız bırakmıyor. Kampanya kapsamında, milyonlarca şarkıya online erişmeyi mümkün kılan Spotify üyeliği de 12 ay boyunca hediye olarak sunuluyor.

Dünyanın en ince premium akıllı telefonu Moto Z ve Mod'ları ile benzersiz bir deneyim

Askeri uçaklarda kullanılan alüminyum ile paslanmaz çelik ile üretilen yeni Moto Z'nin hem dayanıklı hem de jilet kadar ince gövdesi etkileyici bir tasarımda buluşuyor. 5.2 mm incelik ve ultra hafif 5.5 inç Quad HD AMOLED ekranıyla dünyanın en ince benzersiz premium akıllı telefonu olan Moto Z, Qualcomm® SnapdragonTM 820 işlemcisi, 4 GB RAM ve 32 GB veya 64 GB dahili hafıza seçenekleri ile aynı zamanda son derece güçlü bir performansa sahip. MicroSD hafıza kartı da eklenebilen Moto Z, tüm fotoğraf, video ve uygulamalar için 2 TB'ye kadar ek hafıza elde etmenizi mümkün kılıyor. Moto Z, her ışık altında mükemmel ve canlı fotoğraflar çekmenize yarayacak optik imaj sabitleme ve otomatik odaklanma özelliklerine sahip 13MP yüksek çözünürlüklü kamerası ile her anı yakalıyor. Parmak izi okuyucusu sayesinde de tek dokunuşla açılabiliyor. 30 saate kadar pil ömrüyle telefonunuzu şarj etmeye gerek duymadan tüm gün ve gece boyunca kullanmanıza imkan sağlıyor. Üstelik TurboPower™ özelliği sayesinde sadece 15 dakikada 8 saate kadar pil ömrü sunuyor.

Fatih Uysal: "JBL® SoundBoost Hoparlör modu ve Spotify'la gençlere sınırsız müzik keyfi sunuyoruz"

Vodafone FreeZone ile gençlere yol arkadaşı olurken, onlara her daim yeni fırsatlar sunmaya devam ettiklerini belirten Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Fatih Uysal, kampanya ile ilgili şunları söyledi:

"Vodafone Freezone ile özgürlük alanı yarattığımız gençlerin, masraflarını güçlü işbirlikleri ile azaltmayı sürdürüyoruz. Her segmentin beklentisinin farklı olmasından hareketle 25 yaş ve altı gençlerin ihtiyaçlarına uygun avantajlar yaratmak üzere Mayıs 2011'de Vodafone FreeZone markasını hayata geçirdik. Vodafone FreeZone ile gençlere yarattığımız özgürlük alanları ile gençlerin kendi çizdiği özgürlük yolculuğunda onlara yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Bunun için avantajlı tarifeler, akıllı telefon fırsatları, gençlerin sosyal hayatlarında en sevdikleri ve en çok vakit ayırdıkları aktiviteleri de içine alan birçok alanda onlara desteğimizi sürdürüyoruz. Şimdi de yepyeni bir kampanya ile gençlerin diledikleri her yerde, özgürce müzik dinlemelerini amaçlıyoruz. Lenovo'un tüm dünyada büyük ses getiren Moto Z modelini Vodafone FreeZone'dan alan gençlere, JBL imzalı hoparlör moduna ayda sadece 15 TL ek ödemelerle sahip olma fırsatı tanıyoruz. Üstelik, bununla birlikte gençlerin kafalarına göre özgürce müzik dinlemeleri için 12 boyunca hediye olarak Spotify üyeliği tanımlıyoruz. Bu vesileyle, 5,2 mm inceliğiyle bir dünya rekortmeni olan ve üst düzey akıllı telefon dünyasını yeniden belirleyecek Moto Z ile sınırsız müzik keyfini doya doya yaşamak isteyen tüm gençleri Vodafone FreeZone'un özgür dünyasına davet ediyoruz"

Vodafone FreeZone'un Lenovo Moto Z kampanyasından yararlanmak isteyenlerin en yakın Vodafone Cep Merkezi'ni ziyaret etmeleri yeterli oluyor.

LENOVO MOTO Z VODAFONE FİYATLARI