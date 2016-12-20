Lenovo ZUK Edge 1 Ocak 2017 itibariyle satışa sunulacak

Lenovo, yeni telefonu Zuk ailesinden ZUK Edge'yi duyurdu.

Sponsorlu Bağlantılar...

Lenovo, ZUK Edge model telefonunu Snapdragon 821 yonga seti, Adresno 530 GPU, 4 veya 6GB RAM gibi en son donanım özellikleri ile donatmış. Cihazda 64GB UFS 2.0 dahili hafıza da bulunuyor. Ekranın altında parmak izi sensörü bulunan cihaz 5.5 inc kavisli ekrana sahip.

Otofokuslu f / 2.2 diyafram ve 13MP kameraya sahip Lenovo ZUK Edge'de kalp atışı sensörü de bulunuyor. 142.9 x 74.5 x 7.68 mm ölçülerinde ve 160 gram ağırlığında. 3.5mm ses jakına sahip telefon güçlü ses çıkışına sahip. 4G, çift bant Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 4.1 LE ve USB Type-C özellikleri de bulunuyor. Pili ise 3100mAh oldup hızlı şarj 3.0 teknolojisini destekliyor.

Lenovo Zuk Edge piyasa çıkış tarihi ve fiyatı

Lenovo 1 Ocak 2017 tarihinde telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Renk seçenekleri arasında Seramik Beyaz ve Titanyum Siyah bulunuyor. 4GB RAM olan model 330$, 6GB RAM olan model ise 360$ gibi bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

Telefon için hazırlanan duyuru / tanıtım resimleri