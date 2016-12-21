LG 4K HDR monitörlerini CES 2017’de tanıtacak

LG’nin HDR uyumlu en yeni 4K monitörleri, oyun ve iş deneyimini bir üst boyuta taşırken verimlilikte de büyük bir artış sağlıyor.

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Kullandığı üstün teknolojiler ve üst kalite yüksek çözünürlüklü monitörleri ile endüstri liderliğini sürdüren LG Electronics (LG), Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2017 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) HDR uyumlu 32 inç UHD 4K monitörünü tanıtacağını duyurdu.

Günümüzde HDR içerikler filmler ve oyunları da içeren oldukça geniş bir yelpazede giderek yaygınlaşıyor. HDR teknolojisinin sunduğu gelişmiş görüntü kalitesi ise tüm kullanıcılar tarafından anında fark ediliyor. Üreticiler de bu üstün teknolojiyi sürekli geliştirerek en üst noktaya taşıyorlar. HDR uyumlu LG monitörler, profesyonel seviyedeki görüntü kalitesi ve olağanüstü canlı renkleriyle, yaratıcı profesyonellere, oyunculara ve görüntü kalitesini ciddiye alan herkese eşsiz bir deneyim sunuyor.

LG’nin 3840 x 2160 çözünürlüklü 32 inç UHD 4K monitörü (32UD99), hızla yaygınlaşan HDR içeriklerin hep bir adım önünde olmak için gelişmiş parlaklık seviyeleri ve geniş renk skalası sunan HDR10 standardını da destekliyor. LG 32UD99’un HDR10 ile olan uyumluluğu sayesinde parlaklık seviyesinin üst limiti daha da artıyor. Bu sayede kullanıcıların film ve fotoğraflarını çok daha rahat bir şekilde düzenleyebilmelerine imkân veriyor.

Buna ek olarak, IPS panele sahip olan LG 32UD99 monitör, DCI-P3 renk skalasının yüzde 95'inden fazlasını da görüntüleyebilme yeteneğine sahip. Bu sayede rakipsiz bir renk reprodüksiyonu için True Color Pro gibi özellikleri kullanan tüm medya içerik üreticilerine ideal bir çözüm sunuyor. Ayrıca yeni nesil HDR özellikli oyun konsollarının piyasaya çıkmasıyla birlikte HDR oyunlar da ev eğlencesinde git gide yeni bir standart haline geliyor. LG 32UD99 monitör ise dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların taleplerini karşılamak için en iyi çözümü sunuyor.

LG 32UD99 monitör, zarif ve çarpıcı tasarımıyla içinde bulunduğu her ortamda ilgi çekmeyi başarıyor. Sahip olduğu USB Type-C bağlantısı ile kabloların sayısını en aza indirirken, çerçevesiz kenarları ve ince ArcLine standı da zarif görüntüsünü tamamlıyor. LG 32UD99 sadece tek bir bağlantı kablosuyla eş zamanlı olarak 4K görüntüleri gösteriyor, bağlı dizüstü bilgisayarı şarj ediyor ve veri aktarımını gerçekleştiriyor. Bu sayede kablo karmaşasını ortadan kaldırarak çok daha modern bir görünüm sunuyor. Bunun yanında monitörün dahili hoparlörleri ise LG'nin Zengin Bass teknolojisi sayesinde oldukça dolgun ve gövdeli bir ses deneyimi yaşatıyor.

LG aynı zamanda CES 2017'de 34 inç 21:9 UltraGeniş™ Mobile+ Monitörü (34UM79M) de sergileyecek. LG 34UM79M dünyanın ilk Chromecast destekli multimedya monitörü olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar bu özellik sayesinde mobil cihazlarındaki sevdikleri filmleri, müzikleri, oyunları ve diğer tüm içerikleri sorunsuz bir şekilde doğrudan monitöre aktarabiliyorlar. LG'nin UltraGeniş™ monitörü, kullanıcıların tek ekran üzerinden PC ve mobil cihazları arasında aynı anda çoklu görev yapabilmelerini de sağlıyor. Dual Controller Plus özelliği ise kullanıcıların tek bir fare ve klavye ile hem PC'lerini hem de akıllı telefon veya tabletlerini kontrol etmelerini sağlıyor. LG Mobile+ Monitör uygulaması ise giriş, ses seviyesi, en-boy oranı, PBP/PIP gibi monitör ayarlarının oldukça kolay bir şekilde uzaktan kontrol edilebilmesini sağlıyor.

LG'nin UltraFine™ 5K ve 4K ekranlarının yanı sıra AMD FreeSync teknolojisi, 1ms Motion Blur Reduction, Dynamic Action Sync ve Karanlık Dengeleyici (Black Stabilizer) gibi oyun deneyimini en üst düzeye çıkaran özelliklerle donatılan LG 34-inç 21:9 UltraGeniş™ oyun monitörü (34UC99) de Las Vegas'ta kullanıcıların beğenisine sunulacak.

LG Ev Eğlence Bölümü Başkanı Brian Kwon konuyla ilgili şunları söyledi: "LG olarak yaptığımız hassas çalışmalarla gelişmekte olan tüm teknolojileri ve trendleri en yeni monitörlerimize uygulayarak pazar liderliğimizi sürdürüyoruz. LG, HDR teknolojisiyle uyumlu yüksek çözünürlüklü monitörlerden, çoklu görev ve oyunlar için optimize edilmiş UltraGeniş™ monitörlere kadar endüstrideki en yenilikçi ve seçkin ürünleri kullanıcılarının beğenisine sunmaya devam ediyor”.

CES Ziyaretçileri, LG'nin en yeni ve gelişmiş monitörlerini Las Vegas Kongre Merkezi'nin ana salonundaki #11100 numaralı alanda görebilirler. LG'nin CES'deki tüm ürünleri hakkında daha fazla bilgi için, www.LGnewsroom.com/CES2017 adresini ziyaret edebilirsiniz.