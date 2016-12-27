LG Deep Learning teknolojisiyle beyaz eşyalar akıllanıyor (CES 2017)

LG’nin Deep Learning adını verdiği yeni ve sezgisel teknolojisi ile akıllanan cihazlar, hayatlarımıza çok büyük bir rahatlık getirecek.

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LG Electronics (LG), günümüzün beyaz eşyalarının işlevselliğini yepyeni bir seviyeye çıkararak eşsiz bir performans ve rahatlık sunmak amacıyla tasarladığı “Deep Learning” teknolojisini CES 2017'de tanıtacak. LG Deep Learning, evdeki beyaz eşyalara kattığı zekayla, kullanıcıların alışkanlıklarını gözlemleyip inceleyerek, onların yaşam tarzını daha iyi anlamalarını sağlıyor. Aralıksız olarak devam eden bu süreçle birlikte tüm LG akıllı cihazlar kullanıcıların günlük sorunlarına yeni çözümler bulabilmek için kendilerini sürekli geliştiriyor.

Robot süpürge: Bellek ile geliştirilmiş performans

Çoklu sensörler ve LG Deep Learning teknolojisini kullanan LG'nin en yeni robot süpürgesi, odadaki eşyaları tanıyor ve buna göre tepki veriyor. Odanın yüzey görüntülerini kaydeden akıllı süpürge, karşılaştığı engelleri hatırlıyor ve onları aşmayı öğreniyor. Elektrik kabloları ve terlik gibi engelleri bile algılayabilen teknolojisiyle engellere takılmadan temizliğe devam ediyor. Silindir fırçasını herhangi bir yere sıkıştırmadan çalışabildiği için insan yardımı olmadan da yolunu buluyor ve takıldığı yerlerden kendi kendine kurtulabiliyor. Hatta LG robot süpürge temizlik sırasında karşısına çıkan engelin bir insan mı yoksa bir koltuk ya da masa gibi cansız bir nesne mi olduğunu da ayırt edebiliyor. Karşısındaki engel eğer bir insansa nazikçe yana çekilmesini rica ediyor.

Buzdolabı: Daha akıllı, daha rahat

LG'nin Deep Learning teknolojisi, LG akıllı buzdolaplarının tüketiciye sağladığı rahatlık ve kolaylığı çok daha üst seviyeye taşıyor. LG akıllı buzdolabı kullanıcıların alışkanlıklarını analiz ederek neye ihtiyaçları olduğunu “öngörüyor” ve kendi kendine çeşitli görevleri yerine getiriyor. LG'nin Deep Learning teknolojili buzdolabı, soğuk içeceklerin en çok tüketildiği zamanları gözlemliyor ve o saatlerde buz haznesini otomatik olarak kendisi dolduruyor. Ayrıca yaz aylarında gıdaların bozulmasına neden olabilecek sıcaklık ve nem koşullarını algıladığında, gıda ömrünü uzatmak için kendi kendine dört aşamalı sterilizasyon sistemini başlatabiliyor.

Klima: Daha iyi enerji tasarrufu ve yüksek performans

LG'nin Deep Learning teknolojisine sahip akıllı kliması, ev sahiplerinin gün içinde en fazla hangi odaları kullandığını analiz ederek hızlı ve verimli bir şekilde en uygun oda sıcaklığını ayarlayabiliyor ve gerekli alanlara daha hızlı soğutma imkânı sağlıyor. Örneğin hafta sonunda en fazla oturma odasının, hafta içinde ise mutfağın soğutulması gerekiyorsa, LG’nin Deep Learning teknolojili akıllı kliması kendini bu gibi durumlar için otomatik ayarlayabiliyor.

Çamaşır makinesi: Her durumda en uygun performans

Yeni teknolojiye sahip LG akıllı çamaşır makinesi, en uygun yıkama performansını sağlamak için bulunduğu ortamdaki çevresel değişkenleri öğreniyor ve kullanıcının günlük faaliyetleri hakkında bilgi ediniyor. Örneğin, suyun aşırı kalsiyum karbonat ihtiva ettiği bölgelerde, sert suyun kıyafetler üzerindeki etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan su miktarını ve sıcaklığını en uygun şekilde ayarlıyor. Çok tozlu bölgelerde ise daha temiz bir yıkama için otomatik olarak fazladan bir durulama döngüsü daha ekliyor.

LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Başkanı Song Dae-hyun, "Akıllı cihazların gelişiminin bir sonraki safhası olan Deep Learning teknolojisinde ilk adımı atmak lider bir marka olarak bize önemli bir sorumluluk yüklüyor. Ancak, bu cihazların gelişmiş özelliklerinden daha da önemli olan şey ise şirketlerin bu nitelikteki verileri nasıl değerlendirecekleri olacak. LG olarak performans ve rahatlığın, güvenlik ve mahremiyetle çelişmediğini ve bu kavramların başarılı ve işlevsel bir şekilde aynı anda kullanıcılara sunulması gerektiğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

LG'nin Deep Learning teknolojili gelişmiş cihazları, 5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek CES 2017'de etkinliğinde Las Vegas Kongre Merkezi'nin Merkezi Salonu’ndaki #11100 no'lu alanda sergilenecek.