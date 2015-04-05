LG G2’ye Android 5.0.2 Yükleme ve Rom İndirme

Nisan 5th, 2015 Akıllı Telefonlar, Yazılım Güncelleme 41 comments

LG G2’ye Android 5.0.2 Yükleme ve Rom İndirme

LG G2 için resmi Android Lollipop 5.0.2 kdz romlar 1 Nisan 2015 tarihi ile indirilebilir durumda.

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D802TR sürümü için henüz güncelleme çıkmadı. Yani bu LG G2 Android 5.0.2 güncellemesi sadece paralel ithalat telefonlar içindir.

32 GB LG G2 kullananlar 16 GB olan romları yüklemesin. Aksi taktirde cihaz 16GB hafıza görür. Geri dönüşümü sıkıntılı olabilir . 16GB LG G2 kullanıcıları diledikleri rom dan başlayabilirler.

KDZ Romların linki:

LG G2 32 GB Kullanıcıları için rom indirme adresleri

V30A http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FWF219U032J5ABB800206KP/D80230a_00.kdz (BALTIK)
V30A http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW83O5H032CGAAZCBC201AO/D80230a_00.kdz (İTALYA)
V30A http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW00TN2032GKA350C4301W8/D80230a_00.kdz (PORTEKİZ)
V30D (VODAFONE) http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW75RPB032M9AKI2AC00B3O/D80230d_00.kdz (İSPANYA)
V30A http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW14UQ0032J0AS1AE620153/D80230a_00.kdz (MACARİSTAN)

LG G2 16 GB Kullanıcıları için rom indirme adresleri

V30A http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW83IS2032QIAW61FB20XG3/D80230a_00.kdz (BALTIK)
V30A http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW005FK032VIAG53A330GZQ/D80230a_00.kdz (İSPANYA)
V30A http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW00IYA032XYAMEB143068V/D80230a_00.kdz (PORTEKİZ)
V30D http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW956700329KAA34D200F56/D80230d_00.kdz (HIRVATİSTAN)
V30D (VODAFONE) http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW753C20328VAR09E000WYK/D80230d_00.kdz (İTALYA)
V30D (VODAFONE) http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW95FGI0327TA37B5200OJ9/D80230d_00.kdz (ALMANYA)
V30D (VODAFONE) http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW65KJ6032V5A4RB0B006ME/D80230d_00.kdz (MACARİSTAN)

LG G2'ye Android 5 nasıl yüklenir?

Dikkat: Bu yazıda verilen bilgiler sadece standart yükleme talimatlarıdır. Telefonunuzun sorumluluğu kendinize aittir. Meydana gelecebilecek hatalardan petabayt.com sitesi ve kurucuları sorumlu değildir. Yapmanızı önermiyoruz ve konu hakkında destek verilmeyecektir.  Bu yükleme sonrasında şarj yavaşlığı ve gösterim gibi sorunlar ortaya çıktığı rapor edilmiştir. 

Aşağıdaki adresten LG G2 USB Driver indirin ve kurun

http://tool.xcdn.gdms.lge.com/dn/downloader.dev?fileKey=UW00120120425

LG MOBILE SUPPORT TOOL'u yükleyin

http://www.aramakutusu.com/windows/lg-mobile-support-tool.html

LG FLASH TOOL 2014 programını indirin

https://mega.co.nz/#!VQ9iUJjZ!rIPw8LHXtdy8vfumZHdxkCHuc3AuPdxD6FSGRLkf6vo (Norton bazı .dll dosyalarını virüs olarak gösterebilir. Sadece şüpheli gördüğü için bu uyarıyı verir. )

Şimdi LG FLASH TOOL 2014 programını açın ve aşağıdaki işlemleri yapın

Telefonu kapatın ve ses açma tuşuna basılı tutarak USB kablosunu bilgisayarımıza bağlıyoruz. Telefonda “Download Mode” açılacaktır.

LGFlashTool2014.exe programını çalıştırın.

Select type yazan yerde CDMA sonra Phonemod menüsünde DIAG seçin.

Select KDZ file menüsünden de indirdiğiniz LG G2 rom'u seçin. Doğru rom'u seçtiğinize emin olun.

CSE FLASH' seçin. Bu enüde her şey slinecektir. Yedeklerinizi aldığını kontrol edin.

Start diyerek devam edin. Pencereye OK onayı verin. Dil ayarları KORE dilinde kalsın.

Yükleme başlayacaktır. Lg Mobile Support Tool %100 olana kadar bekleyin. İşlem tamamlandığında Android 5'e geçmiş olacaksınız.

41 Yorum

  1. hamdi
    10 Nisan 2015 15:12 Cevaplayın

    ben cloudy rom 2.2 yüklü lg g2 32gb telefonuma ispanya romu yükledim. brdan değil lg orjinal firmware sayfasından v30d. hafızam 16ya düştü nasıl düzelteilirm. teşekkürler

    1. PetaBayt
      10 Nisan 2015 15:25 Cevaplayın

      Donanımhaber de verilmiş.

      16GB’A DÜŞEN CİHAZI YENİDEN 32GB’A ÇIKARMA REHBERİ
      1. 4.2.2 JB 32GB ROM YÜKLEME
      2. ROOT İŞLEMİ
      3. 32GB FİX İŞLEMİ
      4. 32GB KDZ İLE ROM YÜKLEME
      5. HARD RESET

      http://forum.donanimhaber.com/m_90883877/f_//tm.htm#90883877

  2. hamdi
    14 Nisan 2015 17:06 Cevaplayın

    Hocam verilen linkten giden 16yi kurtardim cok sukur, artik korkuyorum kdz yuklemeye tekrar duser mi 16ya diye, bunlar 32de denenmis stocklar mi. Tekrar o curcuraya girmek istemiyorum.tesekkurler

    1. PetaBayt
      14 Nisan 2015 17:08 Cevaplayın

      32 lik cihaza 16 lık kurmadıkça gitmez. Birde bu geri dönüşümü yapabildiyseniz korkmayın hepsinin üstünden gelirsiniz 🙂

    2. Ahmet
      14 Şubat 2017 16:55 Cevaplayın

      Hamdi bey 5.02 yi kurunca depolamada diger kisminda sistem yeri nekadar alan kaplamış bakabilirmisiniz cevap bekliyorum tesekkur

  3. yaşar
    15 Nisan 2015 20:00 Cevaplayın

    hangisi 32 gb hangisi 16 gb romları? ikisindede aynısı yazıyor. bide vodafone italya romu skıntı cıkarır mı ?

    1. PetaBayt
      15 Nisan 2015 20:09 Cevaplayın

      Düzeltildi. Vodafone’un sorun olacağını sanmıyorum ama tecrübem yok.

  4. tolga
    16 Nisan 2015 16:17 Cevaplayın

    Emeğine sağlık dostum. 32 Gb lık olanı sıkıntısız kurdum. Problem yok

  5. erkan
    17 Nisan 2015 12:21 Cevaplayın

    bunlar kurulduğanda telefon içeriği resim video vb.siliniyormu

    1. PetaBayt
      17 Nisan 2015 12:26 Cevaplayın

      Bunları kurmak, pc ye yeni işletim sistemi kurmak gibidir. Tamamen silinir telefonunuz.

  6. nusret
    20 Nisan 2015 23:43 Cevaplayın

    hocam 32 gb lık için hangisi sorunsuz

    bazı rom larda hafıza 16 gb olarak gözüküyor

    32 gb lık için hangisini önerirsiniz. (tolga)

    1. PetaBayt
      20 Nisan 2015 23:45 Cevaplayın

      Yazıda dediğim gibi destek veremiyoruz. Test ettiğim romlar değil. 16’lık yüklerseniz 16 görecektir. 32 olanları yükleyin.

  7. nusret
    21 Nisan 2015 00:29 Cevaplayın

    32 gb italya romunu yükledim sorunsuz çalışıyor hafızada 32 gb gözüküyor teşekkürler

    1. PetaBayt
      21 Nisan 2015 00:32 Cevaplayın

      Rica ederiz. Sorun çıkmadan kullanırsınız umarım.

  8. nazlı
    26 Nisan 2015 02:21 Cevaplayın

    pc suitten güncellemeye başladm bı kac kez hata verdi telefon ekranında Firmware update ”don not unplug the USB connection until the process is complete ”yazısı altta yüzde 0 işaretinde kaldı. yardımcı olur musunz

    1. prnd
      14 Mayıs 2015 01:49 Cevaplayın

      çözüm bulabildiniz mi?

  9. ege
    26 Nisan 2015 06:10 Cevaplayın

    lütfen yardım edin telefona bişey olcak diye korkuyorum, dediklerinizi yaptım cse flashı seçtim sonra start dedim ama sonra başka bir şey gelmedi karşıma tekrar yapıyorum yine gelmiyor ve telefon download modda kaldı çıkamıyorum telefon böyle kaldı napıcam

  10. rıfat
    03 Mayıs 2015 23:37 Cevaplayın

    TELİ ŞARJINI KONTROL ETMEDİK YARIDA KALDI NE YAPICAZ SARJDA OLMUYOR TEL.

    1. PetaBayt
      04 Mayıs 2015 01:01 Cevaplayın

      Cihazı uzun süre şarjda tutun. Daha sonra telefon tam olarak ne durumda onu belirtin.

  11. zurnovski
    04 Mayıs 2015 22:53 Cevaplayın

    peki türkçe mi olacak telefon mesela almanya romu yükleyince??

  12. uygarr
    19 Haziran 2015 13:20 Cevaplayın

    saol dostumm olduu

  13. kaan
    27 Haziran 2015 20:07 Cevaplayın

    lg g2 32 gb cihazım vardı 5.0.2 lolıpop yuklerken 16gb lık rom yuklemışıs cıhaz da 32 gb yazıyoı ama sıstem 21.40 gb kullanıyo kalan alan 9 gb 16 gb düstü yani yardım edermısınız …

    1. PetaBayt
      27 Haziran 2015 20:31 Cevaplayın

      İlk yorumlarda link var, oradan devam edebilirsin.

  14. FERHAT
    28 Haziran 2015 03:02 Cevaplayın

    benim telefon lg d800 verdiğiniz romları kullanıyorum sondaki Support Tool telefona yükleme durumunda yüzde 2-3 te kalıyor yardımcı olurmusunuz

  15. burhan
    01 Temmuz 2015 21:08 Cevaplayın

    firmware upgradede takılı kalan arkadaşlar . net çözümü anlatacagım sımdı

    sız programla root yapmaya calısırken program ıngılızce olarak tekrar deneyın dıypr ve sızde hata verdıgını dusunup tamam dıyorsunuz halbukı tamam demeyeceksınız bekleyeceksınız o anda telefona bakın yuklemesını yapıyor zaten . telefonu donan arkadaslar lg tools yanı buraya geldgınız programdan bahsedıyorum telefonu usb kablo ıle bılgısayara baglayın ve programda yaptıgınız ıslemlerı tekrar yapın tekrardan yuklemeye baslayacaktır kolay gelsın

  16. Osman
    09 Temmuz 2015 23:53 Cevaplayın

    16 gb ispanya veya portekiz romunu yüklerken her şeyi yazdığı gibi yaptım ama hata veriyordu %40 larda ve yarım kalıyordu rom atımı tekrar tekrar denedim ama olmadı telefon da açılmıyordu sonra CSE Flash yerine Normal flash yaptım oldu telefon açıldı sorunsuz bir şekilde kullanıyordum ama sonradan farkettim ki veri kullanımı çalışmıyor yani mobil veriden internete giremiyorum nedenini anlamadığım bir şekilde ayarlarına falan baktım sorun yok ama girmiyor wifi de sorun yok nedeni ne olabilir bi fikri olan varsa yardımcı olursa memnun olurum.

  17. mehmet
    06 Ekim 2015 22:26 Cevaplayın

    mrrhaba. oncelikle boyle bir hizmet sundugunuz icin tesekkur ederim benimde lg g2 telefonum var. telefonum orjinal fakat Imei adresi nokia c2 nin uzerine kayitli yani kacak bir telefon eger lolipop yuklersem sikinti olurmu

    1. PetaBayt
      07 Ekim 2015 07:59 Cevaplayın

      Otomatik güncelleme ile olmaz.

  18. kadir
    16 Ekim 2015 23:55 Cevaplayın

    ben 5.0.2 yazımı yükledikten sonra telefonun dokunmatiğinde bazı bölgeler çalışmaz oldu. bilgisi olan var mı acaba arkadaşlar. 4.4.2 de sorunsuz çalışıyordu. hard resette yaptım

    1. PetaBayt
      17 Ekim 2015 13:48 Cevaplayın

      Tekrar yüklemeyi denediniz mi?

      1. fmuslera
        24 Ekim 2015 21:34 Cevaplayın

        aynı sorun bendede var. kaç defa yüklememe ragmen. dokunmatikte sorun var. yadımcı olursanız sevinirim..

  19. Coskun
    03 Kasım 2015 19:50 Cevaplayın

    Suan telefonum lg g2 d800 bunun lollipopu yapilallabilirmi ? .eger yapiliyorsada yukarda dediginiz islemlemler disinda telefona herhangi bir islem yapmama gerek varmi yani telim aldigim gibi herhangi bi root islemi filan yapilmadi lutfen yardimci olun tskrler

  20. celal
    08 Kasım 2015 17:30 Cevaplayın

    iyi günler rom konusunda yardımcı olabilirmisiniz acaba.32 gb g2 im war rom indirdim flas tool ile yükleme esnsında % 2 den sonra ilerme duruyor ve retry deyor.neden öyle yapıyor acaba yardımcı olabilirmisiniz rom atmadan önce telefona birşeyler yapmamız gerekiyor mu.

  21. baran
    15 Kasım 2015 19:27 Cevaplayın

    D-800 e bu işlemleri uyguladım ama connection to server failed uyarısı alıyorum ok demesem de yükleme devam etmiyor. bu yüzden yükleme sayfasını kapatmak zorunda kalıyorum… Lütfen acil yardım

  22. ykp
    02 Ocak 2016 22:58 Cevaplayın

    merhaba benim telefonum ımeı kayıtlıydı cse flaş yaptım ve ımeı sılındı telefon kayıtsız duruma düştü. nasıl düzeltebilirim yardımcı olur musunuz acil??

    1. PetaBayt
      02 Ocak 2016 23:47 Cevaplayın

      Eski IMEI’yi tekrar girdiniz mi? IMEI nasıl atılacağını mı soruyorsunuz?

    2. engin
      14 Mayıs 2016 15:39 Cevaplayın

      aynı sıkıntı bendede oldu çözebildinizmi acaba..

  23. faruk
    13 Şubat 2016 10:14 Cevaplayın

    merhaba bende 32 gb lik lg g2 kullanıcısıyım dediğiniz şekilde yaptım fakat yüzde 60 ta do you wish to cancel the lg mobile phone s/w upgrade ? dıye bir uyarı veriyor ve sonra dolmaya devam etmiyor ne yapmalıyım acil yardım edermisiniz??

  24. Buğra
    03 Nisan 2016 10:44 Cevaplayın

    Telefonum lg g2 yurtdışı ama pasaporta kayitli bende yapabilirmiyim bu dediklerin8

  25. osman
    09 Temmuz 2016 11:24 Cevaplayın

    D-800 sürümü için 5.0.2 lolipop 32 gb rom linki verir misin?

    1. PetaBayt
      09 Temmuz 2016 22:50 Cevaplayın

      Yok maalesef. Buralarda araştır belki bulabilirsin.

      http://forum.xda-developers.com/lg-g2/general/dlpkgfile-lg-g2-att-lollipop-file-t3082867

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