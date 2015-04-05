LG G2’ye Android 5.0.2 Yükleme ve Rom İndirme

LG G2 için resmi Android Lollipop 5.0.2 kdz romlar 1 Nisan 2015 tarihi ile indirilebilir durumda.

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D802TR sürümü için henüz güncelleme çıkmadı. Yani bu LG G2 Android 5.0.2 güncellemesi sadece paralel ithalat telefonlar içindir.

32 GB LG G2 kullananlar 16 GB olan romları yüklemesin. Aksi taktirde cihaz 16GB hafıza görür. Geri dönüşümü sıkıntılı olabilir . 16GB LG G2 kullanıcıları diledikleri rom dan başlayabilirler.

KDZ Romların linki:

LG G2 32 GB Kullanıcıları için rom indirme adresleri

V30A http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FWF219U032J5ABB800206KP/D80230a_00.kdz (BALTIK)

V30A http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW83O5H032CGAAZCBC201AO/D80230a_00.kdz (İTALYA)

V30A http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW00TN2032GKA350C4301W8/D80230a_00.kdz (PORTEKİZ)

V30D (VODAFONE) http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW75RPB032M9AKI2AC00B3O/D80230d_00.kdz (İSPANYA)

V30A http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW14UQ0032J0AS1AE620153/D80230a_00.kdz (MACARİSTAN)

LG G2 16 GB Kullanıcıları için rom indirme adresleri

V30A http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW83IS2032QIAW61FB20XG3/D80230a_00.kdz (BALTIK)

V30A http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW005FK032VIAG53A330GZQ/D80230a_00.kdz (İSPANYA)

V30A http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW00IYA032XYAMEB143068V/D80230a_00.kdz (PORTEKİZ)

V30D http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW956700329KAA34D200F56/D80230d_00.kdz (HIRVATİSTAN)

V30D (VODAFONE) http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW753C20328VAR09E000WYK/D80230d_00.kdz (İTALYA)

V30D (VODAFONE) http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW95FGI0327TA37B5200OJ9/D80230d_00.kdz (ALMANYA)

V30D (VODAFONE) http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW65KJ6032V5A4RB0B006ME/D80230d_00.kdz (MACARİSTAN)

LG G2'ye Android 5 nasıl yüklenir?

Dikkat: Bu yazıda verilen bilgiler sadece standart yükleme talimatlarıdır. Telefonunuzun sorumluluğu kendinize aittir. Meydana gelecebilecek hatalardan petabayt.com sitesi ve kurucuları sorumlu değildir. Yapmanızı önermiyoruz ve konu hakkında destek verilmeyecektir. Bu yükleme sonrasında şarj yavaşlığı ve gösterim gibi sorunlar ortaya çıktığı rapor edilmiştir.

Aşağıdaki adresten LG G2 USB Driver indirin ve kurun

http://tool.xcdn.gdms.lge.com/dn/downloader.dev?fileKey=UW00120120425

LG MOBILE SUPPORT TOOL'u yükleyin

http://www.aramakutusu.com/windows/lg-mobile-support-tool.html

LG FLASH TOOL 2014 programını indirin

https://mega.co.nz/#!VQ9iUJjZ!rIPw8LHXtdy8vfumZHdxkCHuc3AuPdxD6FSGRLkf6vo (Norton bazı .dll dosyalarını virüs olarak gösterebilir. Sadece şüpheli gördüğü için bu uyarıyı verir. )

Şimdi LG FLASH TOOL 2014 programını açın ve aşağıdaki işlemleri yapın

Telefonu kapatın ve ses açma tuşuna basılı tutarak USB kablosunu bilgisayarımıza bağlıyoruz. Telefonda “Download Mode” açılacaktır.

LGFlashTool2014.exe programını çalıştırın.

Select type yazan yerde CDMA sonra Phonemod menüsünde DIAG seçin.

Select KDZ file menüsünden de indirdiğiniz LG G2 rom'u seçin. Doğru rom'u seçtiğinize emin olun.

CSE FLASH' seçin. Bu enüde her şey slinecektir. Yedeklerinizi aldığını kontrol edin.

Start diyerek devam edin. Pencereye OK onayı verin. Dil ayarları KORE dilinde kalsın.

Yükleme başlayacaktır. Lg Mobile Support Tool %100 olana kadar bekleyin. İşlem tamamlandığında Android 5'e geçmiş olacaksınız.