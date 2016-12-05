LG G3 Android 6.0 için v30g Güncellemesi Geldi

Bir kaç gün önce LG Pc Suit ile indirilebilir olan güncelleme bugün OTA (otomatik) yoluyla LG G3 model telefonlara sunuldu.

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LG G3 yeni güncellemesini sundu. 273mb boyutundaki bu güncelleme Android 7 heyecanı yaratsa da gelen sadece iyileştirmeler bulunan bir güncelleme. Güncelleme açıklamasında tam olarak Güvenlik Güncelleştirmeleri ve Google İyileştirmeleri yazıyor.

Güncelleme tamamlandıktan sonra Program Versiyonu V30G-TUR-XX olarka değişecek. Güncelleme gelen cihazların modeli D855TR diğerleri için henüz bilgi gelmedi.

LG G3 Nasıl güncellenir?

LG G3 ota yoluyla güncellemek için aşağıdaki adımları takip edin.

Ayarlar > Sistem > Telefon Hakkında > Yazılım Bilgileri > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleme > Kontrol

Dilerseniz otomatik olarak kontrol ve otomatik olarak yükle seçenekleri ile gelen güncellemelerden haberdar olabilirsiniz.

LG PC SUIT ile telefon güncelleme ve diğer ayaları yapabilmek için aşağıdaki sayfayı ziyaret edin. Sayfada LG G3 telefon sürücülerini ve LG PC SUIT programını indirebilirsiniz. Sayfaya gitmek için tıklayınız.