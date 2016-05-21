LG G3 Android 6 Güncellemesi Geldi İşte Yeni Özellikler

LG G3 sahipleri nihayet Android 6 güncellemesine kavuştu.

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Şimdilik Pc Suite ile indirilebilen bu güncelleme yakın otomatik olarak Ota yoluyla da gönderilecek. Eğer beklemek istemiyorsanız bilgisayarınıza LG Pc Suite programını indirerek LG G3 telefonunuzu Android 6 sürümüne güncelleyebilirsiniz.

Pc Suite program indirme linki yazının sonundadır.

Android 6 Marshmallow ile gelen LG G3 yenilikleri

LG G3 Android 6 Pil optimizasyonu

Pil tüketimini azaltmak için pil optimizasyonu eklendi. Şimdi telefonunuz veya uygulamalarınız belirli bir süre kullanımda değilken, pil otomatik olarak optimize edilecektir. Telefonunuzu veya uygulamalarınız tekrar kullanmaya başladığınızda, pil optimizasyonu durdurulacaktır.

Not

Pil optimizasyonu sırasında alarmlar çalmayabilir ve en son İS sürümüne güncellenmeyen uygulamalardan bildirim alınamayabilir. Belirli uygulamalardan bildirimlerin alındığından emin olmak için, Ayarlar > Genel > Pil ve güç tasarrufu > Pil kullanımı > Optimizasyonları yok say öğesine gidin.

Knock Code Ayarları

Güncelleme tamamlandığında Knock Code ayarını kullanıyorsanız silinecek ve sizden yeni bir kod girmesi istenir. Artık Knock Code minumum 6 dokunuş ve 3 farklı yön istiyor. Telefonunuzu açmak zorlaşıyor ama güvenliğiniz artacak.

Knock Code, en son İS için daha iyi bir deneyim sunmak üzere güncellenmelidir. Knock Code için şimdi en az 6 dokunuş olmalı ve 3 farklı yön kullanılmalıdır.

Ekran kilidini açmak için, yalnızca geçerli kullanıcı için Knock Code kullanılabilir.

Android 6 Uygulama izinleri

Android 6'yı sadece bu özellik için bekliyordum diyebilirim. Artık bir uygulamayı yüklerken bütün izinlerini yüklemek zorunda değilsiniz.

Uygulama izinleri değiştirildi. Diğer uygulamalardan belirli özelliklere erişmek üzere, uygulama için izinlere izin verebilir ya da reddedebilirsiniz.

Bir uygulamayı yükleyip açtığınızda, bir uygulamaya belirli özellikler için izin vermenizi isteyen açılır pencereler gösterilebilir. Uygulamayı kullanmak için izinleri vermeniz gerekir.

İzin vermeyi ya da vermemeyi tercih edebilirsiniz.

İzin vermemeyi tercih ediyorsanız, tekrar sorulmaması için "Bir daha sorma" öğesini seçin.

Bu izinleri daha sonra Ayarlar > Genel > Uygulamalar > İzinler öğesinden değiştirebilirsiniz.

Doğrudan paylaşım

Direct Share özelliği eklendi.

Önceden paylaşılacak uygulamayı ve ardından kiminle paylaşılacağını seçerdiniz.

Şimdi ise, sık paylaşılan uygulama ve kişi kombinasyonları önerilecektir.

Şununla paylaş öğesini seçtiğinizde, paylaşılacak uygulama ve kiminle paylaşılacağına ilişkin maksimum 8 öneri alırsınız.

Sessiz mod Ses profiline sessiz modu eklendi.

Telefonu bildirim panelinden ya da Ses seviyesi tuşlarına bastığınızda görünen ses seviyesi panelinden sessize alabilirsiniz.

Telefonu Ayarlar > Ses ve bildirim öğesinden de sessize alabilirsiniz.

Önceden telefonu sessize almak için Kesintiler özelliğini kullanmanız gerekiyordu.

Şimdi ise, bu işlem yalnızca bir ya da iki dokunuşla gerçekleştirilebilir.

Kesintiler "Rahatsız etmeyin" olarak yeniden adlandırıldı.

Bununla, uygulamaların bazılarından ya da hiçbirinden gelen bildirimlerle rahatsız olmamak için bildirim almak istemediğiniz zamanları ayarlayabilirsiniz.

Rahatsız etme öğesi Yalnızca öncelik olarak ayarlandığında, alarmlar çalar ya da titreşim sağlanır. Rahatsız etme öğesi Tamamen sessi olarak ayarlandığında, alarmlar sessize alınır.

Yeni UI tasarımı ve diğer özellikler 2.sayfada.