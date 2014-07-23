LG G3 E-MAIL SENKRONİZASYON SORUNUNA ÇÖZÜM

LG G3 E-MAIL SENKRONİZASYON SORUNUNA ÇÖZÜM

Temmuz 23rd, 2014 Akıllı Telefonlar, Video 60 comments

LG G3 Email ayarlarını başarıyla yaptınız ama sadece Gmail üzerinden gelen mailler senkronize oluyor ve kendi pop3 veya imap mailleriniz otomatik size ulaşmıyorsa çözümü aslında çok basit.

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Mail uygulamasını çalıştırıyoruz ve AYARLAR kısmına tıklıyoruz. Daha sonra ayarını değiştirmek istediğimiz hesabın üstüne tıklıyoruz.

Daha sonra SENKRONİZE ET GÖNDER AL menüsün altında bulunan programı güncelle butonuna basıyoruz. FREKANS BELİRLE kısmında istdiğimiz gibi günleri ve ayarları seçiyoruz. Bu ayarla dikkat etmelisiniz çünkü 3g veya wireless farketmez maillerinizi belirttiğiniz aralıklarda indirmeye başlayacaktır.

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60 yorum

  1. çiğdem
    04 Kasım 2015 at 21:37 Reply

    yaklaşık 2 aydır lg g4 kullanıyorum. 2 kasım itibariyle hotmail e-posta adresimi kullanamamaya başladım. maillerim senkronizasyon açık olduğu halde senkronize olmuyor. senkronizayon takılı kalıyor ve durup duruken şarjım atmaya başlıyor. hesabımı kaldırıp tekrar kurmaya çalışıyorum hata veriyor. zar zor kurduktan sonrada e-postalarımın hiçbirini göstermiyor ve gene senkronizasyon yapmıyor. başka birinin mailini kurduğumda sorun çıkarmıyor. bende kendi hesabımı başka marka telefonda kurup kullanabiliyorum. sadece g4 te kullanamıyorum. sizce sorun neyden kaynaklıdır? benim gibi sorun yaşayanlar varsa çözümünü biliyorlarsa yardımcı olurmusunuz? teknik servise götürdüm onlarda g4 lerin zamanla böyle sorun çıkardığını söylüyorlar. doğrumudur? teşekkürler.

    1. çiğdem
      04 Kasım 2015 at 21:40 Reply

      senkronizasyon yapamayıp sunucuya bağlanılamıyor. daha sonra tekrar deneyin diye hata veriyor.wifi ve veri bağlantısı her ikisindede aynı hatayı veriyor. hesabımı bilgisayar üzerinden görüntüleyebiliyorum. sadece cep telefonumda bu sorunu yaşıyorum.

    2. PetaBayt
      04 Kasım 2015 at 22:31 Reply

      Evet LG G3, G4 modellerde mail en ufak kesintide tekrar bağlanmayı defalarca deneyerek şarjı tüketiyor. Sizin bu sorunu sürekli yaşamanız bir ihtimal kötü bağlantı yüzünden olabilir. Mail uygulama programınızı değiştirip deneyin. Gmail üzerinden uzun zamandır sorun yaşamıyorum fakat 3G / Wifi aktif.

  2. Cagatay
    13 Mart 2016 at 18:55 Reply

    Hocam merabalar. Lg g3 d855 telim var ve sirket maillerimi ilk zamanlarda outlook uzerinden aldigimda bildirim geliyordu. Ama artikmail gelmesine ragmen bildirim alamiyorum. Acikcasi surekli mail geldi mi diye saatde bir giriyoruuygulamaya. Bunu nasil cozebilirim beni bayagi bir aksatti.

  3. Gülistan
    26 Mart 2016 at 10:06 Reply

    Slm bildirim panelini aktif yapiyorum ama aktif olmuyor işlem görmüyor bunu nasil düzeltebiliri..

    1. PetaBayt
      26 Mart 2016 at 11:03 Reply

      Bazen mail uygulaması sorun yaratabiliyor. Gmail’e artık maillerinizi ekleyebiliyorsunuz, tavsiye ederim sorunsuz kullanıyorsunuz.

      1. Emre Pusmaz
        12 Aralık 2016 at 19:37 Reply

        Benim lg g3 var ekran karariyor guc dugmesine basiyorum aciliyor bir dk gecmeden kapaniyor
        Ne yapabilirim

  4. Nevdar
    03 Ekim 2016 at 14:01 Reply

    Mrb bnm telin kendi eposta uygulamasinda onceden oto. senkronizasyon acikti ve mail geldigi anda bildirim yapmasa da(bu ayari ben kapamistim) prg. a girince kendisi oto. guncelleyip gelen maillleri gosteriyordu. Son bikac gundur ise o kisma girdigimde manuel olarak goxukuyor ve maillerimi elle guncellemem gerektigi yaziyor. Bir de frekans kisminda yogun gunler, yogun olmayan gunler manuel olarak secili ve degistirilmiyor. O kisim aktif degil. Bunu nsl degidtirebilirim? Eposta adreslerimi defalarca kaldirip bastan kurdum yine olmadi. Gmail ya da baska bi uygulama kullanmak istemiyorum. Tel. in kwndi prg. i cok hosuma gidiyor. basit; sade; toplu secme, silme ve tasima cok kolay vs.

  5. VEFA DEMIR
    02 Ocak 2017 at 21:15 Reply

    Slm arkadaşlar ben LG3 kullaniyorum gecen gun telefonum formatlanmis ve bende simdi yeni g mabir g mail actim fakat lg3 pop 3 cihaz hesabimi yapmaya calistiğımda sunuyla bağlanti kurulamiyor diyor lutfen yardım

    1. PetaBayt
      02 Ocak 2017 at 21:18 Reply

      Gmail hwsabini mi ekleyemediniz.

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