LG G3 E-MAIL SENKRONİZASYON SORUNUNA ÇÖZÜM

LG G3 Email ayarlarını başarıyla yaptınız ama sadece Gmail üzerinden gelen mailler senkronize oluyor ve kendi pop3 veya imap mailleriniz otomatik size ulaşmıyorsa çözümü aslında çok basit.

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Mail uygulamasını çalıştırıyoruz ve AYARLAR kısmına tıklıyoruz. Daha sonra ayarını değiştirmek istediğimiz hesabın üstüne tıklıyoruz.

Daha sonra SENKRONİZE ET GÖNDER AL menüsün altında bulunan programı güncelle butonuna basıyoruz. FREKANS BELİRLE kısmında istdiğimiz gibi günleri ve ayarları seçiyoruz. Bu ayarla dikkat etmelisiniz çünkü 3g veya wireless farketmez maillerinizi belirttiğiniz aralıklarda indirmeye başlayacaktır.