LG G3 HARD RESET TUŞ KOMBİNASYONLARI

Eylül 1st, 2014 Akıllı Telefonlar, Yazılım Güncelleme 10 comments

LG G3 HARD RESET TUŞ KOMBİNASYONLARI

LG G3 için tuş kombinasyonları SES KAPAMA TUŞU + AÇMA KAPAMA TUŞU olarak verilmiş. 

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Bu şekilde deneyip yapamayan arkadaşlar için iki adımlı olan doğru yolu gösteriyorum.

How to Enter Into Recovery Mode on the LG G3

Telefonunuzu kapatın. 

SES KISMA ve AÇMA KAPAMA tuşlarına basılı tutun. 

LG logosu çıkınca ses kısma tuşundan elinizi çekmeden açma / kapama düğmesinden parmağınızı çekip tekrar basın. 

Bir müddet bekleyin karşınıza BÜTÜN DATALARI SİLİN VE TELEFONU BAŞTAN KURUN ve IPTAL ET şeklinde iki seçenek sunulacak. 

Format için onay verdikten sonra tekrar soracak evet diyerek telefonu tekrar başlatın.

Bu menü geçişlerini yine butonlar yardımı ile yapabilirsiniz. Dokunmatik çalışıyor mu denemedim.

Bunları yapmaya çalışırken telefon Güvenli modda açılabilir, güvenli modu kapat işaretleyip yeniden başlatarak bu moddan çıkabilirsiniz.

Hardware key control mode

Ayrıca yine tuş kombinasyonları denemesi yaparken TUL KOMBİNASYONLARINIZIN  ne işe yaradığını gösteren bir menü açılabilir. Burada bu tuşların işlevi kapatalım mı şeklinde soru soracaktır. CANCEL diyerek çıkıyoruz.

 

10 Yorum

  1. Sevgi
    23 Nisan 2015 21:53 Cevaplayın

    Merhabalar verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Şu anda yurtdışındayım ve telefonum LG logosunda takılı kaldı. Hard reset yönteminizi deneyecektim ancak telefonumda benim için gerekli pek çok bilgi var. USB bağlantısı ilk başta çalışacak gibiydi ancak bilgilere erişemiyorum. Verileri almak için yapılabilecek bir şey var mı?
    Teşekkürler

    1. PetaBayt
      23 Nisan 2015 22:10 Cevaplayın

      Şu an bakamıyorum ama hard reset kombinasyonunu yaptığınızda non-wipe gibi yazı çıkıor mu? non-wipe verilere dokunmadan kurulum yapmak anlamına geliyor. Yalnız telefon zaten çökmüş durumda olduğu için veri kaybı yaşamama garantisi vermiyoruz.

    2. PetaBayt
      23 Nisan 2015 22:13 Cevaplayın

      Aşağıdaki videoda hard reset menüsü gözüküyor. Non wipe yok. Bütün datayı siliyor. https://www.youtube.com/watch?v=nOntRTi8qvE

      Belki bilgi veren olur.

  2. Sevgi
    24 Nisan 2015 09:18 Cevaplayın

    Maalesef non-wipe ekranı çıkmıyor doğrudan resete yönlendiriyor. Diğer merak ettiğim konu ise hard reset attıktan sonra da telefonun çalışmama ihtimali olabilir mi yine?

    Çok teşekkürler

    1. PetaBayt
      24 Nisan 2015 11:09 Cevaplayın

      Sorunu bilmedigimiz icin bir sey demek zor. Birde lg tools programini yukleyin. Guncelleme duzeltme diyebir menusu var.

    2. PetaBayt
      24 Nisan 2015 11:09 Cevaplayın

      Lg mobil tools

  3. Nur
    13 Mart 2016 21:46 Cevaplayın

    Telefonumda mavi ekran çıktı ve kapandi daha da açılmıyor ekranda hic görüntü yok lg logosu bile yok lütfen yardımcı olun

    1. PetaBayt
      13 Mart 2016 21:48 Cevaplayın

      Nasıl fabrika ayarlarına alacağınız yukarıda detaylıca anlatıldı. Logo gelmiyorsa pilini çıkartıp tekrar deneyin.

  4. Nezir
    08 Temmuz 2016 17:10 Cevaplayın

    Selam arkadasimda replika bir tel var onu acmaya calisiyor ama logoda kaliyormus bana getirdi bende recovery mode dan factory reset yapicaktim power tusuyla ses acmaya bastim recovery fass both ve normal secenekleri geldi normal ve fastbooth a basiliyor ama recovery e tikliyorm o ekran gelmiyor o yuzden sifirlanmiyorda

  5. Muhammed
    04 Mart 2017 03:12 Cevaplayın

    arkadaşlar iyi geceler lg g3 telefonum var telefon aniden kapandı ve bataryayı çıkardım taktım yok hiç bir şekilde açılmıyor ne yapmam gerekiyor yardımcı olur musunuz hard reset atıcaktım ama lg nin logosu gelmiyor

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