LG G3 HARD RESET TUŞ KOMBİNASYONLARI

LG G3 için tuş kombinasyonları SES KAPAMA TUŞU + AÇMA KAPAMA TUŞU olarak verilmiş.

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Bu şekilde deneyip yapamayan arkadaşlar için iki adımlı olan doğru yolu gösteriyorum.

Telefonunuzu kapatın.

SES KISMA ve AÇMA KAPAMA tuşlarına basılı tutun.

LG logosu çıkınca ses kısma tuşundan elinizi çekmeden açma / kapama düğmesinden parmağınızı çekip tekrar basın.

Bir müddet bekleyin karşınıza BÜTÜN DATALARI SİLİN VE TELEFONU BAŞTAN KURUN ve IPTAL ET şeklinde iki seçenek sunulacak.

Format için onay verdikten sonra tekrar soracak evet diyerek telefonu tekrar başlatın.

Bu menü geçişlerini yine butonlar yardımı ile yapabilirsiniz. Dokunmatik çalışıyor mu denemedim.

Bunları yapmaya çalışırken telefon Güvenli modda açılabilir, güvenli modu kapat işaretleyip yeniden başlatarak bu moddan çıkabilirsiniz.

Hardware key control mode

Ayrıca yine tuş kombinasyonları denemesi yaparken TUL KOMBİNASYONLARINIZIN ne işe yaradığını gösteren bir menü açılabilir. Burada bu tuşların işlevi kapatalım mı şeklinde soru soracaktır. CANCEL diyerek çıkıyoruz.