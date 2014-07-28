LG G3 için iyileştirme güncellemesi yayınlandı

Temmuz 28th, 2014 Akıllı Telefonlar, Yazılım Güncelleme 323 comments

LG G3 için iyileştirme güncellemesi yayınlandı

LG, dün itibariyle güç optimizasyonu, kamera ve pil ömrünü uzatan ve LG G3 için ilk olan bir güncelleme yayınladı. Güncellemeden sonra telefon test ve batarya ömrü sonuçlarını yayınlayacağız.

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Şimdilik kullanıcılar arasında güncelleme ile ilgili kesin bilgiler yok. Menü geçişlerinde hızlanma olduğunu söyleyenler var ki gerçekten de telefon genel kullanımında etkili değişikliler mevcut.

LG G3 cihazınıza yeni güncellemeyi almak için aşağıdaki yolu takip edebilirsiniz.

Ayarlar >>  Genel >> Telefon Hakkında >> Güncelleme Merkezi >> Yazılım Güncelleme 

Güncelleme boyutu 106mb

Tahmini indme süresi ADSL ile 5dk.

Tahmini yüklenme süresi 10dk

Bu güncelleştirme sadece Avrupa'ya sunulan LG G3'ler için geçerlidir. Program versiyonu V10 ile başlamalı. Bu bilgiye cihazın yazılım bilgileri menüsünden ulaşabilirsiniz.

lg-g3-guncellestirme-2

 

lg-g3-guncellestirme

 

 

323 Yorum

  1. mehmet arsokay
    28 Temmuz 2014 17:34 Cevaplayın

    Ya bu guncelleme bence kamerayi daha kotu etti.

    1. admin
      28 Temmuz 2014 17:43 Cevaplayın

      Nasıl bir sorun var kamera?

      1. AHMET BAŞ
        16 Şubat 2016 11:12 Cevaplayın

        BANA GELEN GUNCELLEME BILDIRIMI YAZILIM V21a-OCT-20-2015 DIYE BUNDAN MI BAHSEDIYORSUNUZ..VE BUNU BILIYORSANIZ BILGI VEREBILIRMISINIZ
        ADMIN EMAIL ATARAK YARDIMCI OLURMUSUN LUTFEN

        1. PetaBayt
          16 Şubat 2016 11:20 Cevaplayın

          Bir çok güncelleme var ve telefona göre değişir. Siz son güncellemeyi almış gözüküyorsunuz.

  2. mehmet arsokay
    28 Temmuz 2014 18:29 Cevaplayın

    Ortam isigi karanlik cekio gunduzde bile

  3. Onder Segen
    28 Temmuz 2014 19:48 Cevaplayın

    Guncelledim ve artkullaniyorum telefonun sarji iyice rezillesti bayramdan sonra tekrar dalvike gecip deniycem.

  4. Turkaz
    28 Temmuz 2014 19:49 Cevaplayın

    Bence güncelleme sarj daha çabuk bitti sanki

  5. zülfü mutlu
    28 Temmuz 2014 19:53 Cevaplayın

    Güncellemeyi yaptım. Telefon kapandı açılmıyor. Lg müşteri hizmetlerini aradım. Bizim böyle bir güncellememiz yok diyorlar.

    1. admin
      28 Temmuz 2014 23:06 Cevaplayın

      Bu çok enteresan olmuş, müşteri hizmetlerine hangi kanaldan ulaştınız?

    2. admin
      28 Temmuz 2014 23:30 Cevaplayın

      Telefonu şarja bağlamayı denediniz mi, LG G3 kapanma yaptığında şarja bağlanarak açılabiliyor.

  6. erdi
    28 Temmuz 2014 23:05 Cevaplayın

    Pil kullanimi daha az seviyede dusuyor gun icinde 75 olan pil aradan gecen 5 saat icinde sadece 25 inerek 50 seviyesine dustu normalde 20 lere kadar iniyordu kamera konusunda daha kullanma fırsatım olmadi onunla ilgili deneyimlerimi paylasacagim.

    1. admin
      28 Temmuz 2014 23:07 Cevaplayın

      Bu 5 saat içindeki kullanımınız neydi ve gps, wireless, 3g ve ekran parlaklığı seçenekleriniz nasıldı?

    2. admin
      28 Temmuz 2014 23:08 Cevaplayın

      Yani 5 saat içinde telefonum %25 kullansa hiç güncelleme yapmazdım bir daha 😉

  7. zülfü mutlu
    28 Temmuz 2014 23:09 Cevaplayın

    lg türkiye müşteri hizmetlerinden ulaştım

  8. erdi
    28 Temmuz 2014 23:56 Cevaplayın

    Hepsi acikti internet kullanimi mesajlasma konusma icinde

  9. erdi
    28 Temmuz 2014 23:58 Cevaplayın

    Parlaklik otomatik ayriyetten %20 acik ses son seviye

    1. admin
      29 Temmuz 2014 01:04 Cevaplayın

      Parlaklık %20 az gelmiyor mu? Ben otomatik parlaklık %100 kullanıyordum. %50 ile deneyeceğim.

  10. erdi
    29 Temmuz 2014 00:04 Cevaplayın

    Kamerada azda olsa bir kararma var evet ama goruntu cok net

  11. erhan erhan
    29 Temmuz 2014 00:42 Cevaplayın

    Luna parkta ve bugün mükemmel foto ve video cektim. Öğleden sonra güncelleme yaptım ve bu aksam yine lunaparkta foto-video cekerken görüntüleri görünce moralim bozuldu. Karanlık ve net degildi. Bu haberi görünce önceki ve son kayıtları karşılaştırdım. Otomotik ve tasarruf modunda görüntüleri inceledim. Cekimler net ve esitti. Ancak parlaklık şaşırttı beni. Foto ve video da otomotik parlaklikta ekran koyu ve karanlikti. Bu durum Kötü cekimmis gibi algı yaratıyor. Anldigim kadarıyla tasarruf amacıyla kamerada parlaklık ciddi anlamda kaybedilmiş. Bu sekilde karanlık görüntüde mi pil ömrünü uzatacaklar!!!!!

    1. admin
      29 Temmuz 2014 01:05 Cevaplayın

      Fotoğraflar aynı kalitede çıkıyor ama sadece telefon ekranın da mı farklı gözüküyor? Anlamadım tam olarak.

  12. mehmet arsokay
    29 Temmuz 2014 01:08 Cevaplayın

    Teknosaya gittim ornek telefona baktim guncellenmemis daha kamerasi benimkinden net ve parlakti moralim bozul ya..napcaz bi fikir verin

    1. admin
      29 Temmuz 2014 01:11 Cevaplayın

      Sıfırdan rom atılabilir ama beklemekte fayda var. Gerçekten bir sorun varsa yeni güncelleme çıkaracaklardır.

  13. mehmet arsokay
    29 Temmuz 2014 01:11 Cevaplayın

    Karartiyi gorunce uzuntuden netligine bile dogru duzgun bakmadim 2200 tl para verdirip umarim pisman ettirmezler

  14. Alper
    29 Temmuz 2014 01:27 Cevaplayın

    bende yeni güncelledim pil ömrü iyilşetirmesiymiş sözde bu ne ya telfonun kamerası karardı ve telefona dokunmadığım halde şarj gidiyor acil çözüm çözüm bulunmalı fabrika ayarlarına geri dönsek güncelleme silinir mi ?

    1. admin
      29 Temmuz 2014 01:32 Cevaplayın

      Denemedim ama resmi güncelleştirmeler ama recovery de silinmez.

  15. mehmet arsokay
    29 Temmuz 2014 01:53 Cevaplayın

    Ya bunu goturup teknosaya versem bisey anlarmiyim

  16. erhan erhan
    29 Temmuz 2014 16:47 Cevaplayın

    Arkadaslar; kendi küçük güncelleme öncesi ve sonrası testimde, kamera açıldığında ekran karanlık ancak , foto ve video cekim kalitesinde degisen birsey yok. Benimde moralim bozulmustu ancak tv ye eski ve yeni goruntuleri aktarinca netlik ve parlaklikta bozulma yok. Daha once yazdigim gibi tasarruf adına kamera parlaklığı düşürülmüş…

  17. fatih
    29 Temmuz 2014 17:05 Cevaplayın

    lg g3 1 hafta önce aldım cihaz kamera resim gönderim ve yükleme kısmına girerken arada kapanıyor bataryayı çıkarıp takmadan açılmıyordu dün güncelleme geldi ve yükledim tlfnum daha kapanmadı kamera karanlık çekim kalitesi düştü pil sanka daha çok bitmeye başladı

  18. erhan erhan
    29 Temmuz 2014 17:06 Cevaplayın

    ++Admin Sadece telefon ekraninda karanlık görünüyor.

    1. admin
      29 Temmuz 2014 17:08 Cevaplayın

      Teşekkürler, Sıra Android L beklemeye geldi. Bakalım ne kadar zamanda çıkartacaklar.

  19. fatih
    29 Temmuz 2014 17:09 Cevaplayın

    benim sorunu yaşayan oldumu hiç bilmiyorum telefonum kamera resim kısmına girerken kapanıyor birden bire bataryayı çıkarmadan açılmıyordu dün günceleme geldi yükledim şimdiye kadar kapanmadı ve teste devam ediyorum yeni güncelleme artıları telefon hızlandı baya kamera karanlık ve kalite düştü pil ise eskiye oranla daha çok erken bitiyor

    1. admin
      29 Temmuz 2014 17:13 Cevaplayın

      Resimler hafıza kartına mı kayıt oluyor. Hafıza kartını iptal ettiğimde hiç kapanmayan telefon bir kere kapanmıştı.

  20. fatih
    29 Temmuz 2014 17:16 Cevaplayın

    hafıza kartı kullanmıyorum cihaz bazen ard arda özellikle kemara kısmında resim transferi yaparken müzik dinlerken birden kesilip kapanıyor bataryayı çıkarıp takmadan açılmıyordu

    1. admin
      29 Temmuz 2014 17:19 Cevaplayın

      Gelen güncelleme bu sorunu çözer umarım.

  21. selim
    29 Temmuz 2014 20:19 Cevaplayın

    Son guncellemeyi dun yukledim tam olarak batarya performansni deneme sansm olmadi fakat normalde yuzde 100 den 90 a inis suresiyle guncellemeden sonraki sure olumsuz olarak fark etti. Yani suan icin daha cabuk bitiyor batarya. Kamera performansina gelince ciddi bir fark sezemedim. Sonuc olarak batarya konusu pek hosuma gitmedi umarim bu konuda yeni bir adim atilir

  22. mehmet
    29 Temmuz 2014 21:33 Cevaplayın

    Lg turkiyeyi aradim guncelleme kamerami kotulestirdi die…bazi rakamlarla factory reset attirdalar sd kartimdaki fotolar dahi hersey gitti..bu factory reset ne demek ne ise yariyo

    1. admin
      29 Temmuz 2014 22:33 Cevaplayın

      Factory reset fabrika çıkışına geri döndürüyor. Fabrika ayarlarına geri dön seçeneğinin hızlı olanını yaptırmışlar. Sanırım kim ararsa bir sorun için rutin aynı cevabı veriyorlar.

  23. mehmet
    29 Temmuz 2014 23:01 Cevaplayın

    Yani gelen o guncellemeyi silmismi oldum..guncelleme merkezinden denetle diorum yeni guncelleme yok dio

    1. admin
      29 Temmuz 2014 23:11 Cevaplayın

      Güncelleme silinmemiştir, onun haricinde ayarlar fabrika ayarlarına dönmüştür.

  24. mehmet
    29 Temmuz 2014 23:33 Cevaplayın

    Cok saolun yardimlariniz icin

    1. admin
      29 Temmuz 2014 23:35 Cevaplayın

      Rica ederiz iyi günlerde kullanın telefonunuzu.

  25. selim
    29 Temmuz 2014 23:55 Cevaplayın

    Yeni bi kac denemeden sonra kamera kaydi haberken karincali cektgini farkettim bilmiyorum sizlerde de ayni mi ?

    1. admin
      29 Temmuz 2014 23:57 Cevaplayın

      Karıncalanma, ışık az olduğunda her kamera için geçerlidir. Işıklı bir ortamda aynı sorunu yaşıyor musunuz?

      1. selim
        30 Temmuz 2014 13:37 Cevaplayın

        Gunduz cekimde yok evet karincalanma fakat guncelleme oncesi ayni isikda deneme yaptgimda pek dikkatimi cekmemisti

    2. yahınıcı
      19 Eylül 2014 11:58 Cevaplayın

      Karıncalanma bende de oluyor. Şöyleki kamera çekiminde çözünürlük kalitesini yeni çıkan UHD formatında (yani şu meşhur tvlerde ki 4k dedikleri) çekimde yapıyor. Denediğim kadarı ile kayıt esnasında hızlı hareketler yaparsanız veya ışık az ise yapıyor. Diğer çözünürlüklerde yapmadı. Ayrıca uhd de 5 dak. dan fazla kayıda izin vermiyor. Kayıt esnasında veya sonra izleme esnasında kamera civarı aşırı derecede ısınıyor. Ama bu anlattıklarımı güncellem sonrası yaşadım. Öncesi nedir deneyip yazarlarmı acaba. Ayrıca bu UHD olan diğer cihazlrda da aynı dertler var ısınma v.s

  26. yigit
    30 Temmuz 2014 01:09 Cevaplayın

    Tam güncelleme %50deyken yorumları okudum ve guncellemeyi durdurdum

  27. halil
    30 Temmuz 2014 01:13 Cevaplayın

    Merhaba bende gecen hafta itibari ile lg g3 16 gblik beyaz modelini aldim fakat. Uygulamalar menusunde gecislerde takilma oluyor kafama cok takildi yeni cihaz ve bir dunya para. Verdim.uygulama cok yok twlefinda sadece rutin whatsapp twitter face swarm var onun haricinde hoc uygulama oyun yok

  28. Erdem
    30 Temmuz 2014 01:50 Cevaplayın

    Ya bende bu telefonu almak istiyorum. Persembe gunu avea dan alicam sanırım. Ama şu kapanma muhabbeti canımı çok sıkti. 32 gb değilde 16 mi alsam o zaman? Korkuyorum o kadar para ver. Sonra dert çek. Donanımsal olmasa bari sorun. Siz de mi g3 kullanıyorsunuz admin? Gözü Kapalı tavsiye eder misiniz. Yada bunu değil de şunu al dediğiniz başka bir şey var mı?

    1. admin
      30 Temmuz 2014 13:32 Cevaplayın

      LG G3 kullanıyorum, güncellemeyi de yaptım ve çok memnunum telefonumdan. Artık alıp almamak size kalmış 🙂

      1. Erdem
        30 Temmuz 2014 20:13 Cevaplayın

        Bu iş tamamen şans o zaman desenize. Kimisi diyor memnunum kimisi diyor berbat. Siz nereden aldınız 😀 bende oradan alayım bari. Güncellemeden sonra hard reset atmasini tavsiye ediyorum arkadaslara. Genelde format atilmazsa sıkıntı çıkarır cihazlar güncelleme sonrası

        1. admin
          30 Temmuz 2014 22:00 Cevaplayın

          Benim aldığım yer tedarikçi, perakende satışları yok. Ama ürünlerini satan yer incehesap. Ben 1820 ye aldım peşin adam incehesap ta kampanya yapmış 1745 TL.

          http://www.incehesap.com/lg-g3-beyaz-cep-telefonu-fiyati-25077/

  29. atakan
    30 Temmuz 2014 08:30 Cevaplayın

    Guncellestirme sonrasi ufak tefek arkadaslarin yazdigi degisiklikleri gordum pek onemli degil benim icin asil olan arayuzdeki takilma muzik calardaki takilma ve sarjdayken yada kamrrayi actigimda yada internette gezinirken ekran parlakliginin 3 ila 5 dakikada yuzde 90 sana birsey indirirken yuzde 80 ni gecmemesi cok canimi sikan bir durum daha aklima gelmeyen bir suru hata diyebilirim bu haliyle telefon en kotu amiral gemisi olmus bence yazilimla hepsinin duzelecegini dusunmuyorum ornegin ekranin cabuk isinmasi donanimsal 2k ekrandan kaynaklaniyor simdilik lg g3 u almakla hata ettigimi dusunuyorum insallah lg bu dusuncemi tersine ceviri.

  30. yigit
    30 Temmuz 2014 11:02 Cevaplayın

    Ben telefonu 2 temmuzda aldım ama arkadaşların dedikleri kapanma problemini hic yaşamadım .16gb titan

  31. fatih
    30 Temmuz 2014 11:36 Cevaplayın

    Guncelleme sonrasi birseyi daha fark ettim cihazim artik cok gec sarj doluyor

  32. bilgehan
    30 Temmuz 2014 14:18 Cevaplayın

    Resmen donuyor arkadaslar. Surekli takiliyor.

  33. Erkan
    30 Temmuz 2014 14:29 Cevaplayın

    Bende hiç bir takılma yok arkadaşlar, güncelleme sonrası şarjı da biraz düzeldi.

  34. Erhan
    30 Temmuz 2014 20:41 Cevaplayın

    Arkadaşlar, bugün vatan ve teknosada güncelleştirme almayan tlf ile kendi tlfnumdan fotolar çektim ve karşılaştırdım. Daha önce söylediğim gibi ekran da kararma var, Foto kalitesinde çok fark göremedim. Hani derler ya foto bir ton koyu gibi. Ama hala fotolar çok kaliteli ve net fotolar. Korkmayın . İsterseniz o parlak ve canlı ekranla havanızı atmak istiyorsanız güncelleme yapmayın. Dikkatimi çeken diğer nokta güncellemeden sonra zaten hızlı olan menü geçişleri dahada hızlandı. Ayrıca seytanın kulağına kurşun 1 hafalık ve yoğun kullanımıma rağmen hiç bir takılma kasıntı yada donma yaşamadım. Tek sorunum igo primonun bu ekran çözünürlüğündeki versiyonu. S3 te kullandığım ekran ayarları ve çözünürlük haliyle çalışıyor ve G3 ekranının 4 te 1 ni kaplıyor : ))) çözünürlük ayarlarıı değiştirdiğim de data dosyası hatası veriyor… Bilginize…. bilgilendirirseniz sevinirim

    1. admin
      30 Temmuz 2014 21:57 Cevaplayın

      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.basarsoft.igo.javaclient&hl=tr bu programdan mı bahsediyorsunuz?

  35. erhan erhan
    30 Temmuz 2014 22:13 Cevaplayın

    Evet bu program. Ama program dedigin cuzdana dokunmayacak :))

    1. admin
      30 Temmuz 2014 22:19 Cevaplayın

      Biraz dokunsun emek varda bu fazla biraz. Market dışı yükleme için telefona kıymayalım şimdi 🙂 Araştırdım biraz ama nette henüz bilgi yok. Bulursam eklerim.

    2. admin
      30 Temmuz 2014 22:21 Cevaplayın

      Telefona root yetkisi aldıysan çözdüğünü söyleyen birisi var. Bir de biraz ingilizce lazım.

      install xposed an set it up then reboot install appsettings in xposed and select module in xposed (reboot after)
      go to appsettings and select the malfunctioning apps and keep changing the dpi value until the app looks good/starts (300~400 should work)

      after setting new value go to settings>apps>app of which you changed dpi>force close
      this is to apply settings

  36. erhan
    30 Temmuz 2014 22:44 Cevaplayın

    Arkadaşlar. Bu kadar kadar takılmaya gerek yok.Piyasadaki en iyi tlf. Note3 ve G3 arasinda karasizdim. Bir aylik yabancı forum dahil tum tlf yorum ve testlerine baktım. Ve gercekten cok iyi ve iyiki de g3 32gb titan almışım. Hic sorun yaşamadım sizin belirttiginiz sikayetler dahil. İlk haftasinda 3333 akıllı kılıf dagitıldı çünkü ben yetisemedim. :)) ve burada bir kac arkadas disinda diger kullanan arkadaslarim dahil hic sikayet duymadim. Bu da cok normal bence. Bende ilk programlari kurup ayar yaptigimda takılıyor gibi oldu ama açıp kapadiktan sonra sorun düzeldi. Yeni bir guncelleme geldiginde herseyin yedegini alın(Lg backup) ve hard reset atıp yeniden program kurmadan guncelleyin. Hic sıkıntı yasamazsiniz. Ayrica kamera güncellemesi ile yabancı bir forumda gördüğüm ; Renkler cok parlaklık yerine daha dogal ve gerçekçi hale dönüştürülmüş diye yazıyordu. Bu arada hep 10mp ile foto çekmişim. Daha henüz 13mp yi denemedim:))

  37. erhan
    30 Temmuz 2014 22:48 Cevaplayın

    Tsk ler. Bende araştırdım yeni cihaz cok sağlıklı seyler bulamadim. Bekliycem bir süre. Simdilik kotadan yiyor ama lazim oldugunda yandex navi ile idare ediyorum :))

  38. admin
    30 Temmuz 2014 23:28 Cevaplayın

    Antutu puanım güncellemeden sonra 35000 e çıktı. Doğrulayabilecek olan var mı?

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.antutu.ABenchMark&hl=tr

  39. atakan
    31 Temmuz 2014 01:15 Cevaplayın

    Bir sorunun giderildigini farkettim ekran kapaliyken camini siliyordum ve surtunmeden kilit aciliyordu cebimde de kendi kendine aciliyordu simdi o yok bilginize

  40. ibrahim
    31 Temmuz 2014 10:28 Cevaplayın

    Arkadas kim ne derse desin bende LG3 aldım ama n samsungun resim kalitesine yetisemiyor samsung not2 ile lg3 yan yana koyup resim cektim not2 kalitesi daha güzel geldi bana yani kısacası camara konusunda sınıfta kaldıı bence bu sadece kendi şahsi görüşümdür

  41. adnan
    02 Ağustos 2014 01:24 Cevaplayın

    Güncelleme sonrası kapanma sorununu yaşayan var mı beyler? Yada başka ciddi bir sorun. Sanirim bu olay sadece 32gb de var yaa.

  42. admin
    04 Ağustos 2014 11:08 Cevaplayın

    Şimdi de Android güncellemesi geldi. 4.4.4 oldu sanırım.

  43. mehmet
    04 Ağustos 2014 12:17 Cevaplayın

    Bi guncelleme daha geldi batarya ve google yamasi die..nedir bu hilgisi olan varmi

    1. admin
      04 Ağustos 2014 12:18 Cevaplayın

      Android güncellemesi geldi ama Android versiyonu hala 4.4.2

  44. mehmet
    04 Ağustos 2014 12:33 Cevaplayın

    Ya zaten ufacik bi gincelleme surum yukselmesi olamazdi

  45. mehmet
    04 Ağustos 2014 13:49 Cevaplayın

    Guncelleme sonrasi ne deisti fark eden oldumu

    1. admin
      04 Ağustos 2014 14:27 Cevaplayın

      Bende zaten bir sorun yoku, değişiklik farkedemedim. Pil sarfiyatı için kontrol ediyorum.

  46. atakan
    04 Ağustos 2014 21:34 Cevaplayın

    Bi guncelleme daha geldi 16.5 mb lik bir degisiklik goremedim daha bana kalirsa eline yuzune bulastiracak bu telefonu lg ben en iyi satisa veriyim galaxsy s5 alicam hic olmazsa oturmus telefon bu g3 resmen ilk defa telefon cikariyormus gibi olmus

  47. admin
    04 Ağustos 2014 21:39 Cevaplayın

    Arkadaşlar son gelen ufak güncelleme ile şarjı daha iyi gitmeye başladı. %50 otomatik parlaklıkta kullanıyorum. Wireless + 3g + mailler ve arada dart oyunu şarjım 9 saatte %80. Bu arayüzü yeni çıkardığı doğru, sorunları olması bence normal. (kapanma sorunu hariç, bende bu sorun yok bir şey diyemiyorum)

  48. theking
    05 Ağustos 2014 15:52 Cevaplayın

    telefonu uc gundur kullanıyorum.genel olarak cok memnunum. batarya suresı evet guncellemeden sonra daha da azaldı gıbı.ben cok yogun kullanıyorum gercı elımden dusmuyor tel. bence 2k olmasının yanında bataryayı etkıleyen bır sebep de arayuzun beyaz dusunulmus olması..her yer beyaz ve acık renk..gorunus olarak da sevmedıgım bır durum. arka plan sıyah olmalı menu ıclerınde…Bunu degıstırmenın bır yolu yok mu arkadaslar ? klavye yı degıstırdım rengını ıkonların daha guzel oldugu bır tema yujkledım ana sayfa koyurenk ama menuler beyaz (( tema degıstırmedı menuyu..

    1. admin
      05 Ağustos 2014 16:22 Cevaplayın

      Bende baktım da göremedim genel kullanım için themeler var ama menüler için yok.

  49. theking
    05 Ağustos 2014 16:29 Cevaplayın

    son 16 mb lık guncellemyı yaptım sımdı bakalım farkedıcekmı pıl suresı..cok kullanınca ekran v.s harıcınde cok ısınıyor tel..oda pıl ıcın bı dezavantaj..

    1. admin
      05 Ağustos 2014 16:32 Cevaplayın

      Aktif kullanımda, kamera ve oyun gibi yazılımlarda bütün telefonlar ısınıyor. Bu Snapdragon 801 serisi üstünde hız aşırtma yapılmış işlemciler olduğu için ısınması gayet normal. Bekleme konumunda ısınırsa sorun vardır.

  50. theking
    05 Ağustos 2014 16:52 Cevaplayın

    sanırım samsung s3 ve s4 te oldugu gibi yedek bataryasız cozemıyecegız olayı.Bataryası cıktıgı ıcın aldım g3 u ..g2 gıbı cıkmasaydı almazdım..

    1. admin
      05 Ağustos 2014 16:54 Cevaplayın

      Oyun ağırlıklı mı kullanıyorsunuz?

  51. theking
    05 Ağustos 2014 17:05 Cevaplayın

    yok hıc oyun oynamam..ınternet surf daha cok .. face chat v.s

    1. admin
      05 Ağustos 2014 17:08 Cevaplayın

      30 saati devirdim şarj %53 te. 3g wireless açık. 24 saaten sonra ekran parlaklığını %60 yaptım. Bekleme süresi biraz yüksek tabi ama saate 10 15 dk kullanım vardır.

  52. theking
    05 Ağustos 2014 17:24 Cevaplayın

    yine de iyi gıtmıs..

    1. admin
      05 Ağustos 2014 17:34 Cevaplayın

      3g kullanımı pek olmadı, bir de 3g olarka test yaparım. Gerçi LG G3 Stylus geliyormuş, haberi gelince bile sıkıldım telefondan 🙂

  53. selim
    06 Ağustos 2014 18:17 Cevaplayın

    Herseyden memnunum sarj performans isi konusunda da note 3 ile ayni islemi yaparken ondan daha az isiniyor ayrica fakat herseyin yaninda sikinti su telefon cekiminde sikinti yok 3g falan aktif olmasina ragmen ulasilamiyor telefona garip bir sekilde var bu problem sebebi nedir acaba genelde wifideyken oluyor gibi hissettim

    1. admin
      06 Ağustos 2014 18:22 Cevaplayın

      Çekim kuvveti kaç çizgi gösteriyor

  54. selim
    06 Ağustos 2014 19:06 Cevaplayın

    Genelde full gosteriyor. Bu sorun da cok garip bazen yasaniyor hani farkinda bile olmuyorum internetten ulasip soyluyorlar ulasilamiyor diye oysa o an 3g falan aktif calisiyor. Iki gundur farkina varmis durumdayim

    1. admin
      06 Ağustos 2014 19:09 Cevaplayın

      Ben yaşamadım açıkçası, hep aynı bölge de misin farklı semtlerde de aynı sorun yaşıyor musun. Belki baz istasyonu ile alakalıdır.

      1. AliÖNDER
        07 Eylül 2014 23:51 Cevaplayın

        Merhabalar. Uzun zamandır htc kullanıcısydım m8 ile g3 arasında kalmıştım malum g3’ü seçtik. Hattım avea; evin içinde 3G-H hiç girmiyor internete aynı mekanda htc cihazım 3 diş çekiyordu. TTnet wifi noktalarında da çok yakın olmama rağmen çok az sinyal alıyor ilginç geldi bana.

        1. admin
          07 Eylül 2014 23:53 Cevaplayın

          Anlık bir şebeke sorunu veya cihazınızda bir sorun olabilir. 3G genellikle cihaza göre değil Telefon operatörüne göre çeker.

          1. AliÖNDER
            09 Eylül 2014 14:48

            Turkcell’de de denedim aynı şekilde sinyal çok az ama dış mekanda gayet normal. Konu dışı ama şunu da sorayım hocam: kılıf yerine farklı bir arka kapak kullanma taraftarıyım orjinalinin temiz kalması için. Birkaç yerde 80 TL gibi bir fiyat gördüm sizce normal mi bu fiyat?

          2. admin
            09 Eylül 2014 15:20

            Arka kapak Teknosa da 39 liraydı sanırım. Quick Circle kılıfı da 59 TL ye almıştım. Normalde 120 TL filan olması lazım. Turkcell mağazaları kendi kılıflarını satabiliyorlar. Özellikle avm gibi bir yerdeler ise fahiş fiyatlara kılıf satıyorlar. Kılıfınızın markasını ve modelini yazıp netten bakın. Marka model yoksa zaten 3 dolardan başlayan kılıflardandır.

  55. selim
    06 Ağustos 2014 19:17 Cevaplayın

    Aslinda soylediginiz ihtimal fakat ayni hat kullanilan digertelefonda problem yok genelde ayni bolgede hatta ayni noktada yasaniyor gibi sorun. Sadece arama alamiyorum ben arayabiliyorum o konuda sikinti olmuyor. Wifi den cikip 3g ye dondugumde duzeliyor. Ama mesela suan wifi aktif herhangi bir sorun yok

    1. admin
      06 Ağustos 2014 20:19 Cevaplayın

      Gelen 2 güncellemeyi de yüklediniz mi?

  56. Selim
    07 Ağustos 2014 09:46 Cevaplayın

    Yükledim eksik güncelleme yok şuan da, bir de şu kamera açıkken ekrana tıkladığımda ilk zamanlar anında foto çekiyordu şimdi doğrudan çekim tuşuna tıklamak gerekiyor bunun bi ayarı var da mı karıştırdım acaba ? Bilgisi olan var mı

    1. Alper
      07 Ağustos 2014 19:10 Cevaplayın

      kamera ekranında sağ üstte üç nokta işaretine tıkla denklanşör tuşu kaybolacak ekrana tıklayıp çekim yapabilirsin.

  57. Erhan
    07 Ağustos 2014 23:05 Cevaplayın

    Benim g3 te hic kapanma sorunu yaşamadım. Ama nazar degmis olmalı ki bir kapandı pir kapandı ve açılmadı. Servise gönderdim. Birebir degisim talep ettim. Ilk 30 gun icerisinde servise gonderilirse, Servis yetkileri yazılımsal sorunsa yüklenir geri gönderilir, donanımsal ise birebir değişim yapılır diye soyledi. Kısaca telefon açılır müdahale edilirse değişim dedi. Bekliyorum. Iade olursa piyasada alternatif tlf yok g3 cok iyi çünkü.
    Lg g3 beam hakkinda bilgisi olan varmi!! Beklemeye deger mi
    Note 4 hakkinda bilgisiolan var mi ve degermi. Yine note3 te oldugu gibi, farkli bir islemciyle tr ye sunulacak.
    Son guncellemelerden sonra g3 te neler değişti !!!!

    1. admin
      08 Ağustos 2014 00:22 Cevaplayın

      LG G3 BEAT diyorsun sanırım. O özellikleri kırpılmış bir telefon. Sanırım LG G3 STYLUS modeli geliyor o Note 4 ‘e rakip olacak.

      Ona da sadece kalem ekleyip kırpılmış bir telefon yapabilirler. Eylül ayında belli olacak hepsi.

  58. Erhan
    08 Ağustos 2014 00:35 Cevaplayın

    Evet lg g3 stylus olacaktı. Kalem icin degmez kılıf yaninda hediye aldigim kalemde ayni işi görüyor :)) ancak note3 gibi kaleme ek ozellik yuklenirse belki düşünülebilir. Ikinci guncellemeden sonra kamera ekran parlaklığında degisiklik var mi!!! Ve cihaza ne kazandırdı !!! Çünkü cihaz gelirse yukleyip yuklememe konusunda kararsizim

    1. admin
      08 Ağustos 2014 00:36 Cevaplayın

      Ekrana değilde pil kullanımına etkisi oldu sanırım. Çok küçük bir güncelleme 2. gelen.

  59. Taha
    08 Ağustos 2014 19:55 Cevaplayın

    Uygulama güncellemesi yapamıyorum sebebi nedir acaba? güncelleme merkezine girdiğimde dahi güncelleyemiyorum.

  60. Taha
    08 Ağustos 2014 19:58 Cevaplayın

    Mcafee antıvırüs sizde çalışıyor mu benim makinada ‘cihazınızın kaydını yaparken sorun yaşadık’ diyor?

    1. admin
      08 Ağustos 2014 22:47 Cevaplayın

      O cihazla değil Mcafee ile alakalıdır. Bir süre sonra yine deneyin.

  61. abdullah
    10 Ağustos 2014 14:47 Cevaplayın

    Slm ben lg g3 ten herşeyi güzel ama guncellemeden önce daha çok gidiyordu ama güncelledim sabah dolduruyorum akşam saat 4 gibi 5 gibi biliyo memnun değilim pil omrunden çare birde radyo. Varmı bunlarda d850 modeli

  62. erhan
    13 Ağustos 2014 17:55 Cevaplayın

    Yaklasik bir haftalık lg g3 32gb lik tlf kapanma sorunu ile garantiye gönderdim. Birebir değişim talep etmistim. Lg musteri hizmetleri bu konuda gayet ilgiliydiler ve degisim kabul edildi Suan cihazi bekliyorum. Ancak cihazin elime ulasmasi zaman alicak ve tatile cikacagim icin ben bu cihazi lg merkezden beklemek yerine satin aldigim bayiden yapabilirmiyim. Bu durumla karsilasan oldu mu!!!! 

    1. admin
      13 Ağustos 2014 20:23 Cevaplayın

      Size gelen telefon seri nosu vs sizin adınıza değişimden gelmiş kaydı olacağı için bayi size farklı bir cihaz vermeyecektir. Buna sadece Lg karar verir.

  63. melekk
    19 Ağustos 2014 13:19 Cevaplayın

    Guncelleme sonrasi kameram karanlik gozukmekte ve bu durum beni deli etmektedir.Admin kamerayi eski haline getirmek icin lg ye yeni guncelleme talaplerimizi iletin lutfen.kamera aydinlatmasini ben de kisarak sarz degeri artirabilirdim.koca lg nin sarz degeri artirma taktigi bu olmamaliydi.2200 lira verilen telin en belirgin ozelligi foto cekimindeki aydinlik ve netlik idi.oda olmayacaksa ne anladik bu isten.yada bir cozum yolu bulmaliyiz kamera icin.

    1. admin
      19 Ağustos 2014 13:27 Cevaplayın

      Daha önce de bahsedildi bundan. Kamera karanlık gösteriyor ama fotoğraflar karanlık değil.

  64. onur
    20 Ağustos 2014 03:21 Cevaplayın

    Merhabalar. 1ay kadar once turkcellden lg g3 32 gb versiyonunu satin aldim. Telefonu aldigim gunden 2 gun sonrasinda kendiliginden kapandi. Basta pek onemsemedim ama bir iki kere daha tekrarlayinca internette arastirma yaptim ve bu sorunun bircok kullanicida var oldugunu farkettim. Yapilan guncellemelere guvenip telefonumu servise vermedim. Telefonum 3-4 gunde bi tamamen karisik araliklarla kapaniyordu. Guncellemeden sonra telefonum daha seyrek araliklarla (bir hafta gibi) restart yapmaya basladi. Simdilik restart olayi fena degil en azindan telefonum cebimdeyken kapandi mi korkusu yasamiyorum kendiliginden aciliyor cunku. Fakat bu buyuk sorunun yaninda aslinda canimi faha fazla sikan 2 sorun daha var. Batarya ve coklu gorev gecisleri arasindaki donmalar. Soyleki herhangi bir uygulamadayken ana ekran tusuna bastigimda donukluk yaparak gecis sagliyor ve tekrar coklu gorev tusu ile arka plandaki uygulamayi kapatmak istedigimde bana 4-5 saniye boyunca (5-6 kere tusa basmak zorunda kaliyorum) arka planda uygulama olmadigini gosteriyor. O birkac saniyenin sonunda uygulamayi anca gosterebiliyor. Tabi bu sorunu her zaman yasamiyorum. Onemsemiyordum fakat bu da artik can sikici duzeye geldi. Acaba ben mi telefona cok yukleniyorum? Diyecegim ama arka planda kac uygulama olduguna bakmadan bu sorunu yapiyor. Ben arka plandaki herseyi kapatirim isim biter bitmez yani 1uygulama icin bile olsa bunu yapiyor. Diger sorun ise batarya. Az once yorumlarda telefonunuzun 30 saatlik kullanim sonunda batarya seviyesinin %53 oldugunu yazmissiniz. Inanin hayretler icerisindeyim. Cunku ben telefonu gunde garanti 2 kere sarj etmek durumunda kaliyorum. Merak ettigim siz telefonu 30 saat nasil kullanarak getirdiniz? Ben telefonu elimden dusurmuyorum surekli mesajlasma internet vs icin kullaniyorum. Wifi neredeyse daima acik evde oldugum surede. Bu benim ilk android telefonum daha once blackberry kullaniyordum curve 9300. Canavar gibiydi pil kullanimi. Birazda bu yuzden cok rahatsizim. Bir de son olarak telefonumun performansini kendi imkanlarimla gozle gorulur sekilde nasil artirabilirim? Dalvik ve diger adini hatirlayamadigim sey arasindaki fark nedir? Bircok yerde duydum bu dalvik ismini. Simdiden yardimlariniz icin tesekkurler.

    1. admin
      20 Ağustos 2014 11:39 Cevaplayın

      Öncelikle curve 9300 ile ilgili geçmişinizi kıyaslamayın. Bu pil durumu büyük ekranlı telefonlarda aktif kullanımda her zaman biter. Bu Samsung ya da LG farketmez. Dalvik ise yeni Android L sürümü dahil olmak üzere Android için çekirdke bir sistem diye özetleyebilirim. Şu an için Dlavik’e geçmek plasebo etkisinden başka bir şey değil. Bir günde %50 şarj kullanımı ekran ışığı otomatik parlaklık %50, mailler ve arada sırada oyun ile yeterli oluyor. Tabi 3g kullanımı çok az. Bütün 3g ile gezinti olsa yetmez.

      Restart sorununu kabullenmen ilginç. Geliştirici ayarları ile oynamadıysan chaza bir kere format at ve güncelleştirmeli tamamla.

      Sorun hala devam ediyorsa doğruca servise götür.

  65. mehmet
    22 Ağustos 2014 19:05 Cevaplayın

    Slm
    Yeni bi guncelleme geldi bilgisi olan varmi nedir bu

    1. admin
      22 Ağustos 2014 19:06 Cevaplayın

      Yeni güncelleme 105mb. Performans için geldi. Telefon baya hızlanıyor güncelleme sonrasında.

  66. mehmet
    22 Ağustos 2014 19:22 Cevaplayın

    Guc optimasyonu
    Cift tikla
    Uygulamalar

    Yapilan guncellemede bu yaziyo dogru degilmi?sizinkide buydu?
    Bunun performansi nasil artirdigina anlam veremedim

    1. admin
      22 Ağustos 2014 19:25 Cevaplayın

      Evet aynı güncelleme. Sizde herhangi bir değişiklik olmadı mı?

  67. mehmet
    22 Ağustos 2014 19:35 Cevaplayın

    Yani fark edemedim ne degistigini telefonum zaten bos yuklu bisey olmadigi icin epey hizliydi zaten bu yuzden pek bisey anlayamadim dogrusu

  68. candost
    23 Ağustos 2014 12:29 Cevaplayın

    23.08.2014 güncellemeyi kurdum ve artık wi-fi ağına bağlanmıyor bağlanınca cevap almıyor halbuki diğer cihazlarda bu yok şarjı ise berbat artık hemen bitiyorr

    1. admin
      23 Ağustos 2014 12:35 Cevaplayın

      Bu güncelleme iyi olmadı sanırım. Yeni güncellemeye geçecek olanların beklemesini tavsiye ederim.

  69. candost
    23 Ağustos 2014 12:39 Cevaplayın

    umarım erken yayınlarlar wi-fi olmadam birşey yapamam ben 😀 teşekkürler

    1. admin
      23 Ağustos 2014 12:46 Cevaplayın

      Wifi için güncelleme beklemeyin. Fabrika ayalarına almayı denediniz mi?

  70. mehmet
    23 Ağustos 2014 13:27 Cevaplayın

    Admin sen bu son gucellemeden ne anladin artisi eksisi ne oldu sana zahmet izlenimlerini paylassana

    1. admin
      23 Ağustos 2014 13:34 Cevaplayın

      Menü geçişlerinde hızlanma var ve kesin olmamakla birlikte batarya daha hızlı tükeniyor. Birde kilit ekranında sağ alt köşede kameraya hızlı ulaşım tuşu koymuşlar. Tam bakamadım şimdilik bunlar var.

  71. mehmet
    23 Ağustos 2014 14:30 Cevaplayın

    Cok saol

  72. Yusuf
    23 Ağustos 2014 18:29 Cevaplayın

    ya bi sorun var lg g3 16 gb paralel ithalat telefon var bende ama güncelleme gözükmüyor bende neden olabilir

    1. admin
      23 Ağustos 2014 18:38 Cevaplayın

      Paralel ithalat olduğu için gelmiyor. Tr de satılanlara geldi

  73. yusuf
    23 Ağustos 2014 19:07 Cevaplayın

    Paralel diye boylemi kullanicaz boyle bisey gercekten varmi

    1. admin
      23 Ağustos 2014 19:42 Cevaplayın

      http://www.mylgphones.com/lg-g3-firmware-checking-the-software-version-and-update-history

      Evet böyle bir şey gerçekten var. Bu adresten telefonun kodu ile ne zaman güncelleme almış görebilirsin.

  74. mehmet
    24 Ağustos 2014 22:08 Cevaplayın

    Ben dün g3 e güncellemeyi yaptım ekran dondu 1 saat öyle kaldı bataryayi soktüm tekrar taktım birdaha çalışmadı telefonum servise vermem

  75. mehmet
    24 Ağustos 2014 22:09 Cevaplayın

    Servise mi gitcek

  76. mehmett
    24 Ağustos 2014 22:11 Cevaplayın

    Servise mi gitcek bilen varmı

    1. admin
      24 Ağustos 2014 22:16 Cevaplayın

      1. Telefonunuzu kapatın.
      2. Telefonunuz kapalı durumdayken telefonunuzun arkasında bulunan “Sesi Azalt tuşu ve Açma/Kapama tuşlarına” basılı tutunuz.
      3. LG logosunu geçene kadar basılı tutun. Factory hard reset çıktığında tuşları bırakın.
      4. Tüm dosyalarınızın silineceğini unutmayın. İşlemi onaylamak için Açma/Kapama tuşuna basın. İptal etmek isterseniz herhangi bir tuşa basın.

  77. selim
    26 Ağustos 2014 02:12 Cevaplayın

    lg g3 almak ıstıyodum ama burda yazılanlardan sonra fıkrımı degıstırdım galıba.

    1. admin
      26 Ağustos 2014 14:16 Cevaplayın

      Donanım değil yazılım sorunları var, bu da güncellemeler ile düzelecektir. Şimdilik en güzel telefonlardan.

  78. berkay
    27 Ağustos 2014 11:41 Cevaplayın

    merhaba admin lg g3 32 gb lık versiyonu var bendede telefonum dün gece saat 1 gibi kapandı nolduğunu anlamadım sonra araştırdım falan herkeste varmış telefonu açmaya çalıştım açamadım sarja taktım sabah açılır diye şimdide deniyorum açılmıyor ses kısma+açma kapama tuşlarınlada reset atmayı denedim açılmıyor telefonum şu an kapalı olarak duruyor napıcam yardım edermisiniz ?

    1. admin
      27 Ağustos 2014 13:45 Cevaplayın

      Pili çıkartıp tekrar tak.

  79. berkay
    27 Ağustos 2014 14:29 Cevaplayın

    onuda yaptım admin başka önerin varmı acaba telefon halen kapalı

    1. admin
      27 Ağustos 2014 17:53 Cevaplayın

      Şarja taktığında ışık yanıyor mu?

  80. selim
    29 Ağustos 2014 19:42 Cevaplayın

    Dostlar teli arka kisminda flas’in hemen 1-2 cm asagisina parmakla bastirinca hafif bir ses var arkasindaki hafiza karti boslugundan gibi duruyor acaba sizde de oyle mi ? Kontrol edebilirmisiniz?

    1. admin
      29 Ağustos 2014 19:56 Cevaplayın

      Bende de var aynı boşluk.

  81. selim
    29 Ağustos 2014 19:58 Cevaplayın

    Bosluktan ote bastirinca tikir tikir ufak bir ses var bende sizde o ses var mi acaba ? Hani bir sikinti oldugundan/olacagindan degil de merak ettim ?

    1. admin
      29 Ağustos 2014 20:22 Cevaplayın

      Evet var. Siz söyleyene kadar fark etmemiştim. Kapağı kaldırınca hafıza kartı boşluğu olduğunu göreceksiniz. Sorun olmaz.

  82. selim
    29 Ağustos 2014 21:29 Cevaplayın

    Evet bosluktan dolayi bir ses var bencede sorun degil de hani en basinda teli aldigimda farkedememistim acaba dedim sonradan mi turedi bu ses diye sorma geregi duydum. Tesekkurler cevaplar icin

  83. Selim
    30 Ağustos 2014 16:47 Cevaplayın

    Yine ben yine bir soru, dostlar Smart Cleaning’i kullanarak boş uygulamaları siliyim dedim indirilenler uygulaması uçtu gitti. Nasıl getireceğiz başına gelen var mı acaba ?

  84. Zeynep
    30 Ağustos 2014 21:44 Cevaplayın

    İlk sarj önemli mi ve sarjı çabuk bitiyor ne yapmalıyım ?

    1. admin
      30 Ağustos 2014 21:52 Cevaplayın

      İlk şarj önemli değil. İstediğin zaman pili doldurup boşaltabilirsin. Şarjı çabuk bitiyorsa aydınlık ayarınızı kısın. 3g kullanımında şarj çok tükenir.

  85. mehmet said
    31 Ağustos 2014 19:43 Cevaplayın

    arkadaşlar ben tam 11 gun once g3 aldım ve 2 gun sonra kapandı ben bulundugum sehirdeki lg servisine verdim urunu teknosadan almiştim degişim yapmak istesem ne yapacam ?

  86. mithat
    31 Ağustos 2014 20:20 Cevaplayın

    Wifi acikken veya oyun oynarken telefon aşırı ısınma yapıyo lg3 bununla ilgili bilgi verebilirmisiniz??

    1. admin
      31 Ağustos 2014 21:10 Cevaplayın

      Oyun oynarken ısınmayan telefon yoktur.

  87. konyali44
    04 Eylül 2014 11:20 Cevaplayın

    Admin guncelleme yaptim hersey cok iyi oldu ama kamera cok kotu oldu ya ne yapabilirimmmm lutfenn yardimci olur musun ????

    1. admin
      04 Eylül 2014 11:34 Cevaplayın

      Neye kıyasla kamera kötü dediniz

  88. konyali44
    04 Eylül 2014 11:40 Cevaplayın

    Guncelleme yapmadan once daha netti goruntu ama simdi bulanik ve net degil

    1. admin
      04 Eylül 2014 12:00 Cevaplayın

      Bulanık olması hatta net olmaması gibi bir durum söz konusu değil. Ayarlarınızı kontrol edin ve yeterli ışığınız var mı buna dikkat edin. Fotoğrafı çektikten sonra bilgisayar ortamında bir daha bakın. Sadece ekran karanlık gösteriyor. LG G3 ‘ÜN kamera kalitesi en iyilerdendir. Sorun hala devam ediyorsa kamerasının arkasında toz olabilir, biraz temizlik yapın. O da olmadı servise gönderin.

  89. Burak Keskin
    08 Eylül 2014 23:33 Cevaplayın

    Merhabalar ben bugün LG G3 Sahibi oldum gerçekten hoşuma giden ve istediğim bir telefondu. Herneyse asıl mevzu şu benim telefondan çektiğim fotolar hiç hoş durmuyor karıncalı gibi. Diğer sıkıntım ise Facbook, Chrome, Galeri kısacası her uyguamada fotolar bulanık ve karıncalı. Bu sorunları başka yaşayan varmı?

  90. Can
    09 Eylül 2014 13:39 Cevaplayın

    Herkese Merhaba,

    Yaklaşık 1 hafta kadar oluyor bende LG G3 16 Titan aldım herkeste olduğu gibi aldığım akşam güncellemeler otomatik olarak geldi ve bende hepsini kurdum doğal olarak,buraya kadar herhangi bir sorun yok ancak sormak istediğim çok enterasan bir konu var bu telefonu original kapağı lan “Flipcover” ile kullanan varmı varsa sorun yaşayan varmı çünkü ben bu kapağı turkcell tim merkezinden aldım yine orda taktırdım her ihtimale karşı fakat gözle görülür bir derece kasma yapmaya başladı telefonum bunun yanında yine”Flipcover ” özelliği olan kapak kapalıyken mini uygulamalar ve saat erkaranındaki geçiş ilk başlarda normal olmasına rağmen takip eden 1-2 gün içerisinde ciddi bir donma sorununa dönüştü haliyle kapağı iade ettim ve LG G3 “Bumper” kapak siparişi verdim buna benzer emsal sorun yaşayan varmı?

    1. admin
      09 Eylül 2014 15:18 Cevaplayın

      Flipcover dediğiniz Quick Circle kılıf mıdır? Öyleyse bende bir sorun olmadı.

  91. serap
    13 Eylül 2014 14:16 Cevaplayın

    Bn kamerayı açtığımda tel kapanıp geri açılıyor bunun nedeni ne olabilir.ya da ne yapmam lazım?

    1. admin
      13 Eylül 2014 15:00 Cevaplayın

      Kamera için yüklediğiniz programları kaldırın. Ayrıca hafıza kartını çıkarın ve telefonu yeniden başlatıp tekrardan deneyin.

  92. serap
    13 Eylül 2014 15:09 Cevaplayın

    Denicem teşekkürler

  93. ömer
    20 Eylül 2014 02:09 Cevaplayın

    yeni aldıgım lg g3 guncellemeyi yaptım son sürümü bahsettiginiz surumu telefon çöktu ekrana lg geliyo öylece kalıyor açılmıyor

    1. admin
      27 Eylül 2014 23:21 Cevaplayın

      Sitede Lg g3 factory reset aratin

  94. Ceren
    27 Eylül 2014 23:05 Cevaplayın

    KAMERA SORUNUNA ÇÖZÜM

    Arkadaşlar bende dün aldım lg g3. güncelleme geldi ve yaptım.Kamerada ve efektlerde sorun yaşadım.Telefonu yeni aldığım için fabrika ayarlarına döndüm ve tekrar güncelleme sorduğunda yapmadım.Kamera sorununun ise basit bir çözümü var.Telefonu sıfırladıktan sonra çektiğimiz fotoğrafları dosya yöneticisinden bakmak istediğimizde iki seçenek çıkıyor galeri ve fotoğraflar diye. fotoğrafları seçerseniz aynı sorun devam ediyor. Ama galeriyi seçip bir daha sorma seçeneğini tıklarsanız bu sorun ortadan kalkıyor.

    1. admin
      27 Eylül 2014 23:20 Cevaplayın

      Format atinca güncellemeler Silinmez. Yeni bir guncelleme daha gelmis size, gelen guncellemeyide yukleyin. Fotograf klasorunde sorun yasiyorsaniz uygulama listesine gidip sag ustten ayarlari sifirla secenegini secin

  95. semih
    28 Eylül 2014 00:11 Cevaplayın

    Bn telefonu yeni aldim fakt guncellemesinide indirdim bnm kamera ile ilgili bir sorunum var onceden ekrana dokunduğumda foto çekiyordu şimdi cekmiyor yardimci olurmusun

    1. admin
      28 Eylül 2014 00:35 Cevaplayın

      Ayar menusunden çıkarak ekrana dokunun.

  96. mehmet
    28 Eylül 2014 12:08 Cevaplayın

    Her sey iyi hos hareketli fotografi reklaminda supercekiyorama aldigim telefonda hareketli fotograf cekimi 0 kalite.

    1. admin
      28 Eylül 2014 12:11 Cevaplayın

      Ne çekiyorsunuz hareketli olarak. Örnek resim paylaşın.

  97. semih
    28 Eylül 2014 16:30 Cevaplayın

    bn anlatamadim galiba reklamdaki gibi aniden resim cekmek istiyorum ama cekmiyo tikladigim yere odaklaniyo direk cekmiyor ekranin herhangi bir yerinde reklam daki. Gibi nasil yapabilirim

    1. admin
      28 Eylül 2014 16:36 Cevaplayın

      Gayet iyi anlattınız, kamera ekranında ekrana basıp fotoğraf çekmek için ayarlar menusunden çıkmanız gerekiyor. Sağ üstte bulunan 3 noktalı yere basınca üstteki menü kaybolur O zaman dokunarak çekim yapabilirsiniz.

  98. semih
    28 Eylül 2014 17:50 Cevaplayın

    Cok tesekkur ederim

  99. recep
    02 Ekim 2014 02:35 Cevaplayın

    arkadaşlar g3 aldım fakat telefon bazen anlamsız birşekilde kilitleniyor ve şuanda ekranda sadece logo çıkıyor ve açılmıyor. ses arttırma ve power tuşuna baslılı tuttum yine aynı eksiltme ve power tuşuna basarak açmayı denedim yine aynı. yani telefonda sadece logo var başka hiçbirşekilde hareket yok. şarjı tam. sajra bağlıyorum düzelir belki diye şarj olma ikonu donmuş bir şekilde çıkıyor ve hareket etmiyor. yardımcı olabilirmisiniz

    1. admin
      02 Ekim 2014 09:27 Cevaplayın

      “ses arttırma ve power tuşuna baslılı tuttum yine aynı eksiltme ve power tuşuna basarak açmayı denedim” recovery yaptınız mı bu şekilde?

  100. recep
    02 Ekim 2014 20:12 Cevaplayın

    recovry diye birşey çıkmıyor yani hiçbir tepki vermiyor

  101. Acel
    06 Ekim 2014 02:38 Cevaplayın

    Selamlar
    Telefonum hiçbir şekilde hiçbir yerde h ve h+ sinyali almıyor. Hattım turkcell. Benzer problem yasayan var mı? Cozumu var mıdır?

    1. mehmet
      01 Ocak 2015 11:14 Cevaplayın

      Benimde ayni sorunum var

      1. admin
        01 Ocak 2015 23:18 Cevaplayın

        Bu durum hakkında henüz net bilgi yok. İnternetinde sorun olmayan da bunu soruyor. Sizin hızınız kaç?

  102. RA
    09 Ekim 2014 19:04 Cevaplayın

    yaklaşık 1 haftadır kullanıyorum g3 batarya cok yavas doluyor.bazen şarjda olmadığı halde %1 artıp azalıyor

    1. admin
      09 Ekim 2014 19:20 Cevaplayın

      Ya sarz da ya da pilde sorun var.

  103. Murat
    10 Ekim 2014 18:41 Cevaplayın

    G3 te müzik dinlerken çok canim sıkılıyor sesi

    Çok çok az ne yapmalıyım

  104. vefa02
    12 Ekim 2014 22:02 Cevaplayın

    G3 Yazılım güncellemeye girince cihazınız henüz kayıtlı değil diyor ne yapabilirim

    1. admin
      12 Ekim 2014 22:04 Cevaplayın

      Cihazınız yurt dışı mı ve işlem yaptınız mı?

  105. vefa02
    12 Ekim 2014 22:07 Cevaplayın

    Evet yurtdışı ama kayıtlı ve hiçbişey yapmadım.

    1. admin
      12 Ekim 2014 22:08 Cevaplayın

      Ne zaman aldınız telefonu? Ayrıca güncellemeyi bilgisayar üzerinden yapmnayı deneyin.

  106. vefa02
    12 Ekim 2014 22:09 Cevaplayın

    15 gün oldu

  107. vefa02
    12 Ekim 2014 22:11 Cevaplayın

    Nasıl yapacam yardımcı olsanız

    1. admin
      12 Ekim 2014 22:14 Cevaplayın

      Bilgisayar üzerinden yanlış oldu. G2 ler yapılıyordu o şekilde. Sorunu tam bilmiyorum ama bir müddet beklerseniz kendiliğinden düzelecektir. Kayıt işlemleri yüzünden yapıyor olabilir.

  108. vefa02
    12 Ekim 2014 22:15 Cevaplayın

    Daha ben acemiyim samimi soruyorum

  109. vefa02
    12 Ekim 2014 22:16 Cevaplayın

    Teşekkür ederim üstadım h.akşamlar.

    1. admin
      12 Ekim 2014 22:17 Cevaplayın

      Rica ederim. Güle güle kullanın.

  110. mehmet
    13 Ekim 2014 13:15 Cevaplayın

    Slm
    Simdi bi guncelleme geldi yukledim…ne far etti pek anlamadim..yukleyenler bilgi verirse sevinirim

    1. admin
      13 Ekim 2014 13:16 Cevaplayın

      Evet 30 Eylül güncellemesi gelmiş. V10l-SEP-30-2014 174 MB

      1. melek
        04 Ocak 2015 19:05 Cevaplayın

        s.a banada yardımcı olurmusunuz . lg3 şebeke sorunu yaşıyorum hatta hiç çekmıyo nasıl yapmam gerek ??

        1. admin
          04 Ocak 2015 19:57 Cevaplayın

          Güncellemelerinizi yapın ve cihazda farklı bir sim kart kullanarak sorun olup olmadığına bakın.

  111. mehmet
    13 Ekim 2014 13:51 Cevaplayın

    Evet 174 mb ne deisti admin bi bilgin varmi

    1. admin
      13 Ekim 2014 13:56 Cevaplayın

      Şu an için bir fark göremedim. Şebeke sinyal seviyesinde artış olabilir. Evde de kontrol etmem lazım.

  112. mehmet
    13 Ekim 2014 15:31 Cevaplayın

    Eyvlh saol

  113. MAWİHAYALET
    13 Ekim 2014 19:11 Cevaplayın

    ARKADAŞLAR MERHABA İLK OLARAK RESİMDE GÖSTERİLEN GÜNCELLEME 106 MB. GÜNCELLEME 174,43 MB TIR. KAMERADAKİ KARARTI TAMAMEN 4K VİDEO ÇEKİMİNDEN SONRA CİHAZ ISINMASINI AZALTMAK İÇİNDİR.ÇEKİLEN VİDEO VEYA FOTOLARDA Bİ DEĞİŞİKLİK OLMAYACAKTIR.

  114. admin
    13 Ekim 2014 19:13 Cevaplayın

    İlk güncellemenin haberidir bu yeni gelen güncellemenin yazısı buradan takip edebilirsiniz.

    http://www.petabayt.com/akilli-telefonlar/lg-g3-d855tr-icin-4-guncelleme-yayinlandi/

  115. MAWİHAYALET
    13 Ekim 2014 19:16 Cevaplayın

    yani güncelleme 106 mb. değil 174.43 mb tır

    1. admin
      13 Ekim 2014 19:17 Cevaplayın

      Evet son gelen güncelleme 174 mb. Buradaki linkte yazdığı gibi http://www.petabayt.com/akilli-telefonlar/lg-g3-d855tr-icin-4-guncelleme-yayinlandi/

  116. admin
    14 Ekim 2014 11:10 Cevaplayın

    4. Güncelleme gelmiştir. Diğer yeni güncellemeleri takip etmek için aşağıdaki bağlantıyı kulanın.

    http://www.petabayt.com/etiket/lg-g3-guncelleme/

  117. aozkul
    03 Kasım 2014 09:50 Cevaplayın

    Selam,

    Telefonumu hepsi burada dan aldim. Bu telefon icin son guncellemeleri nerden bulabilirim? su ana kadar 1 kere uyku modundayken kapandi ve acilmadi, pilini cikarip takmak sureti ile yeniden acabildim. Bilgi verebilirseniz sevinirim.
    android version:4.4.2
    kernel version: 3.4.0
    build number: kvt49l.a1412000029
    software version:v10l-eur-xx

    1. admin
      03 Kasım 2014 12:16 Cevaplayın

      V10L son sürüm oluyor. Bir daha yaparsa hafıza kartı takmadan kullanın. Yine yaparsa servise verin. Telefonunuz ithalat garantisinde. Hepsiburada dan yeni mi aldınız?

  118. aozkul
    03 Kasım 2014 12:58 Cevaplayın

    evet yeni aldim 2 hafta kadar oluyor. Hafiza karti takili deil zaten 32 gb lik versiyonunu kullaniyorum.

  119. aozkul
    03 Kasım 2014 13:31 Cevaplayın

    Bu durumda neyden kaynaklandigi konusunda bir bilginiz var mi? Yazilimda guncel durumda olduguna gore.

    Ilginiz ve cevabiniz icin simdiden tesekkurler.

    1. admin
      03 Kasım 2014 13:35 Cevaplayın

      İlk değişen telefonumda 1 kere bana da oldu. Güncellemelerden sonra bir daha yapmadı. Size de bir kere olduysa bekleyin. Her cihazın başına gelebilecek bir durum. Bu sorunun çözümü güncelleme ile geldi. Ayrıca telefona yüklediğiniz bir program bile buna sebep olabilir. Tekrarlaması halinde recovery deneyin düzelmezse servise verin derim.

  120. aozkul
    03 Kasım 2014 14:10 Cevaplayın

    recovery nasil yapabilirim?

    1. admin
      03 Kasım 2014 15:08 Cevaplayın

      Ayarlar > genel > yedekle ve sıfırla menüsünden yedeklerinizi alıp recovery yapabilirsin.

  121. erhan uğur
    10 Kasım 2014 20:41 Cevaplayın

    Meraba admin ben telefonumu yeni aldim lg g3 ama. Sebeke hic cekmiyo vodafone hat kullaniyorum ne yapabilirim. Tesekkurler

    1. admin
      10 Kasım 2014 20:49 Cevaplayın

      Vodafone ile görüştünüz mü hattınız 3g ye açık olmayabilir.

  122. lg3
    19 Kasım 2014 11:33 Cevaplayın

    Ye ibir lg3kulllanicisiyim. Twlefonumda 3 g sebeke siklikla iki cubuga tek cubuga dusuyor.
    En onemli problem ise 3 5 aramada bir sesin karsi tatafa kisik gitmesi ve kesilmesi.
    Bu konuda bilgisi olan varsa yardımlarini bekliyorum. Midem bulanmak uzere telefondan.

    1. admin
      19 Kasım 2014 12:06 Cevaplayın

      Çubuk sinyal gücünü gösterir ama bağlantınızı engelelmeyebilir. Speed test uygulaması ile bir test edin.

  123. lg3
    19 Kasım 2014 12:15 Cevaplayın

    Hic bir bilgim yok.a maalesef amator kullaniciyim. Yonlendiriaeniz sevinirim.
    Ses vok. Bogunuk ve kesik kesik az once bile yasadim. Telefonu kirasim var.

    1. admin
      19 Kasım 2014 12:27 Cevaplayın

      internet sorunu sandım. ayarlar > ağlar > cagrı ayarlarından ses iyileştirme menüsünü kullanın. belki işinize yarar

  124. lg3
    20 Kasım 2014 09:31 Cevaplayın

    Oncelikle tesk ederim yarfimlar icin.
    Simdi telefoumun sinyal gucu cok nadiren full oluyor ve genelde de ses problemi var. Kesik ve bogunukluk…
    M.hizmetlerini aradim telefon yazilimini guncelleyin dedi. Güncelleme yapayim dedim telefonunuz kayitli degil diyor.
    Ayrica tel. Garantili degil.
    Sizcd ne yapamaliyim. Simdiden cok tesekkur ederim.

    1. admin
      20 Kasım 2014 10:37 Cevaplayın

      Güncelleme bu sorunları çözmeyebilir. Yine de güncelleme yapmak istiyorsanız telefonu root yetkisine alıp güncelleme yapmanız gerekiyor. Servise danışıp ücretli destek almanızı öneririm.

  125. lgg3
    25 Kasım 2014 01:12 Cevaplayın

    lg g3 telefonunu dört gün önce aldım ama şarj sorunu var 7 saat kadar bile gitmiyor. bataryada mı sorun var telefonda mı?

    1. admin
      25 Kasım 2014 10:59 Cevaplayın

      Sürekli oyun oynarsam şarjı 2 saattte de bitirebilirim. 7 saat içinde neler yapıyorsunuz telefonla. Ekran parlaklığı nedir?

  126. lgg3
    26 Kasım 2014 01:11 Cevaplayın

    ekran parlaklığı 0-10 arasında genelde. interneti kullanıyorum lakin cok sık değil yinede yedi saatten cok dayanmıyorum.

    1. admin
      26 Kasım 2014 12:38 Cevaplayın

      Bütün güncelleştirmelerinizi yapın. Pili çıkartıp tekrar takın. Pil kalibrasyonunda sıkıntı olabilir. 1 sefere mahsus pili tam bitirin. %1 olduğunda tekrar full şarj edin. 3g internet ve oyun kullanmadan bir deneyin. parlaklık otomatik seçimde normal kullanım 2 günü görmeniz lazım.

  127. serap
    26 Kasım 2014 11:46 Cevaplayın

    Mrb bn bu son guncellestrmeyı yptktn sonra sureklı takılıo tel mesela menuye gırıp cıkıorm smart note tekrr her grdgmde yenılıo duraksıyo szce neden

    1. admin
      26 Kasım 2014 12:39 Cevaplayın

      Güncelleştirmelerden sonra sorun çıkıyorsa telefonu recovery yapın. Tekrar kurun.

  128. serap
    08 Aralık 2014 09:46 Cevaplayın

    Recovery ne demek nasıl ypılo

    1. admin
      08 Aralık 2014 10:32 Cevaplayın

      Recovery, telefonu fabrika ayarlarına alma işlemidir. LG G3 için Ayarlar – Genel – Yedekle ve Sıfırla menüsünden yapabilirsiniz.

  129. ebru
    09 Aralık 2014 22:03 Cevaplayın

    Merhabalar. 3gün önce g3 beat aldım. Ekran parlaklığını %20nin altına düşürdüğümde ekran ışığı titreşiyor. Sorun neyden kaynaklanıyor olabilir yada bu bir sorun mu

  130. mehemt
    13 Aralık 2014 00:05 Cevaplayın

    merhabalar lg g3 kullanıcısıyım ve bazı sorunlar yaşıyorum. telefon görüşmelerimde sesim karşı tarafa kesik kesik gidiyor ve telefon kendi kendine kapanıyor bekleme halinde bile yardımcı olursanız sevinirim kalay gelsin.

    1. admin
      13 Aralık 2014 01:22 Cevaplayın

      Guncellemeleri yaptiniz mi

  131. mehmet
    13 Aralık 2014 21:34 Cevaplayın

    telefonun kayıt dışı olduğundan güncelleme yapamıyorum, güncelleme yapmanın bir yolu var mı?

  132. mehmet
    14 Aralık 2014 12:33 Cevaplayın

    telefonun yurt dışı girişli kayıdı yok. güncelleştirmeleri nasıl yapabilirim.

  134. hakan
    21 Aralık 2014 10:37 Cevaplayın

    On numaraninda ötesinde tlf yapmışlar ama tlfda sebeke sorunu var sinyal çok değişkenlik gösteriyor çekmesi gereken yerlerde hiç cekmiyor kaçak tlflar bile full çekerken g3 cekmiyor bunun sebebi nedir acaba admin özellikle bu arkadaşım da dediği gibi internette h ve h+ çok nadir oluyor

    1. admin
      21 Aralık 2014 17:55 Cevaplayın

      H+ simgesi sanırım telefonunun UI’sinden (tasarımdan) kaldırılmış. Yani H+ bile olsanız H gösteriyor. Sizin sürüm hangisi?

  135. lg g3 beat
    28 Aralık 2014 12:54 Cevaplayın

    2 gun once lg g3 beat aldım. Aldigimdan beri on kamera karincali nasil halledebilir????

    1. admin
      28 Aralık 2014 12:57 Cevaplayın

      Karıncalanma duymadım pek. Donanım sorunu olabilir. Servise danışın öncelikle.

  136. lg g3 beat
    28 Aralık 2014 13:00 Cevaplayın

    Peki tesekkurler

  137. murat
    03 Ocak 2015 23:28 Cevaplayın

    mrb
    2 gün önce lg g3 aldım.fakat kamera ile çekim yapdıktan sonra(ön kamera ve arka kamera) 2 saniye sonra parlaklığı düşüyor. bütün ayarlara baktım.fakat düzeltemedim.yardımcı olursanız sevinirim.

    1. admin
      03 Ocak 2015 23:36 Cevaplayın

      Otomatik parlaklıktan çıkartın telefonu. Bol ışıkta deneyin birde.

      1. murat
        04 Ocak 2015 00:22 Cevaplayın

        otomatikde değil zaten.neden böyle anlamadım.fotoyu çekiyorum çektiğim fotoya bakıyorum 2 saniye sonra ekran matlaşıyor.

  138. karaböcek
    07 Ocak 2015 22:45 Cevaplayın

    usta kolay gelsin.. bende lg g3 var yurt doşından geldi ve genaral mobile IMEL mevcut..güncelleme yapacagım zaman wifi baglantısı kurup guncelleme yapacagım zaman tlfn kayırtlı degil bilgisi yer alıyor..bu gunceellemeyı yapmam için napmalıyım..bazende tlfon kapanıyor tekrardan açılıyor.sarj erken bitiyor.bunların nedeni nedirr.yardımcı olabilirmisiniz. ?

    1. admin
      07 Ocak 2015 23:20 Cevaplayın

      IMEI sorunlu telefonlar OTA yoluyla güncellenemiyor. Buradan program ile güncelleme deneyin. Mevcut IMEI’niz de gidebilir. Kesin bilgim yok. http://www.petabayt.com/akilli-telefonlar/lg-g3-android-5-0-program-ile-guncelleme/

  139. kadir
    11 Ocak 2015 14:39 Cevaplayın

    Selam bende lg 3ci modelini aldim sikayetim evimin yarim bodrum olmasi diyer telefonla sebeke varke ben cihazimda sebeke sorunu yasiyorum 20 tl lik telefon vekerken ci 3 cekmiyor yardimci olurmusunuz

    1. admin
      11 Ocak 2015 15:01 Cevaplayın

      Şebeke sorunu için bir şey demek zor. Servis ile görüşmenizi tavsiye ederim. Destek olmazlarsa iade etmeyi deneyin.

  140. meliha
    24 Ocak 2015 12:23 Cevaplayın

    telefonum lg g3 beat parlaklık %100 olmasına ragmen video açtığımda parlaklık düşüyo yani video karanlık gözüküyo.Yardımcı olabilir misiniz?

    1. admin
      24 Ocak 2015 13:57 Cevaplayın

      Sıcaklık yükseldiğinde parlaklığı otomatik kısıyor. Max %80 oluyor. Sizde kaça düşüyor

  141. fehmi
    27 Ocak 2015 11:47 Cevaplayın

    Merhabalar kolay gelsin.06.01.2015 tarihinde lg g3 aldim yalniz genel menude misafir modu yok nedenini bilen varmi acaba

    1. admin
      27 Ocak 2015 11:53 Cevaplayın

      Android 5 kullanıyorsanız ekranı aşağıya çektiğiniz de çark simgesinin yanındaki hesap ikonuna tıklayın.

  142. vlkn
    27 Ocak 2015 19:54 Cevaplayın

    Admin lg3 aldim paket yaptim veriyi aciyorum lakin paketten deqil kontor den atiyor ne yapmam lazimmm

    1. admin
      27 Ocak 2015 20:05 Cevaplayın

      3G kullanıyorsan kontoründen gidecektir. Paket yaptım dan kastın 3g paketi aldın herhalde? Bunu servis sağlayıcına sormalısın.

      1. vlkn
        27 Ocak 2015 23:40 Cevaplayın

        Servis saqlayicisi nasil anlamadim tel.cok guzel lakin aynen paketten kulanamadiqim icin canimi cok sikiyo net bilgi alabilirmiyim admin

        1. admin
          28 Ocak 2015 01:54 Cevaplayın

          Telefon operatörüne danışmalısın. Turkcell vodafone vs.

          1. vlkn
            28 Ocak 2015 08:33

            Mudteri hizmetlerine mi

          2. admin
            28 Ocak 2015 15:36

            Evet müşteri hizmetleri

          3. vlkn
            28 Ocak 2015 18:38

            Peki 3 g paketi aldim baska paket yaparsam boyle hata verrirmi

  143. Onur
    02 Şubat 2015 19:04 Cevaplayın

    G3 te foto cektikten sonra fotoya yakinlastirinca bulanik gosteriyor.Buna bir cozum var mıdır?.G3 ile ilgili tek sorunum bu.

  144. ayse
    04 Şubat 2015 01:02 Cevaplayın

    Slm.lgg3 16 gb kullanicisiyim.telefonu alali 10gun oldu.aldigim gunden beri ses kesilmesi problemi yasiyorum.servise gonderdim yazilim guncellemesi yapildi ama ayni sorun devam ediyor.admin lutfen cevap atarsaniz sevinirim…

    1. PetaBayt
      04 Şubat 2015 01:18 Cevaplayın

      Ayarlar > çağrı ayarları > Ses iyileştirme ve gürültü bastırma gibi seçenekleri deneyerek çözüm deneyin. Donanım kaynaklı da olabilir. Düzelmezse servise verin tekrardan.

  145. erkan
    05 Şubat 2015 13:59 Cevaplayın

    en son güncellemedeki tuş kombinasyonu iğrenç düzeltme şansımız yokmu.

    1. PetaBayt
      05 Şubat 2015 14:30 Cevaplayın

      Beğenen kimse olmayınca güncelleme gelecektir herhalde. Gerçekten berbat olmuş.

  146. oGuZ
    22 Şubat 2015 08:48 Cevaplayın

    arkadaşlar G3 güncelleme merkezine girdiğimde uygulama güncellemesi boş uygulamalarda hesap makinesi ve bazı uygulamaların dosyaları mevcuttu şimdi ise yoklar 4,4,2 surumu mevcut cihazda önerileriniz …

    1. PetaBayt
      22 Şubat 2015 15:10 Cevaplayın

      Aşağıdaki linkten orijinal lg g3 apk dosyalarına ulaşabilirsiniz. http://forum.xda-developers.com/lg-g3/themes-apps/apps-stock-lg-g3-applications-lg-quick-t2955307

  147. oGuZ
    22 Şubat 2015 20:03 Cevaplayın

    Teşekkürler petabayt yararlı bir site olduğunuz aşikar diğer forum sitelerin de sorunumu dile getirdigim zaman pek dikkate alan olmadı birde telefonu aç kapa yaptığım zaman bildirim paneline quikmem. Uygulaması en başa gelmekte genel bir sorun mu yoksa aç kapa işleminden sonra normal mi ? Şimdiden tsk ederim

  148. berfin
    23 Şubat 2015 13:11 Cevaplayın

    Lg g3 kullanyrm ses kesilme problemi var araştırdim şebekeden kaynaklaniyo dediler telefon yurt dışından geldigi icin yazılım guncellenmesi olmuyor email atsam çözülür mu problem

  149. can
    04 Mart 2015 11:58 Cevaplayın

    cın malına gecerlımı

    1. PetaBayt
      04 Mart 2015 12:18 Cevaplayın

      Bütün versiyonlar için geçerli.

  150. SENA
    10 Mart 2015 11:33 Cevaplayın

    MERHABALAR BEN LLG3 32 GB ALDIM YANLIZ TELEFONDA İSTRGAMA GİRDİĞİMDE SIK SIK BENİ SİTEDEN ATIYO VE TELEFON BAZEN KENDİLİĞİNDEN KAPANIYO HİÇ BSEY YAPMADAN AYRICA ŞEBEKE İĞRENÇ ÇEKMİYO TELEFONUN ŞEBEKESİDE HIZIDA COK İYİ DEĞİL ÜST ÜSTTE 5 DEFA KENDI KAMERASINDAN ÇEKİM YAPINCA TELEFON BİLDİĞİN KASIYO 2.200 ALDIM 400 ÖZEL GARANTİ YAPTIRDIM VERİLEN BUKADAR PARANIN KARŞILIĞI BUMU TÜM GÜNCELLEMELERİ ZAMANINDA YAPYORUM EVET ŞARJ COK CABUK BİTİYO 5 AYDIR KULLANIYORUM TELEFON COK ISINIYO VE GERÇEKTEN LGG3 DEN MEMNUN DEĞİLİM

    1. PetaBayt
      10 Mart 2015 11:53 Cevaplayın

      Hangi sürümü kullanıyorsunuz. Birde uzun zaman telefonu açıp kapatmazsanız şişme yapabilir. Bir deneyin derim.

  151. rüzgar
    15 Mart 2015 16:42 Cevaplayın

    Merhaba. Bende LG3 32 GB gold versiyonu kulanıyorum çok hevesle aldığım telf özeliklerıne bakılınca piyasadaki çıkan son tlf hala önünde fakat şebeke çok ıyı olduğu halde karşı tarafa sesım sürekli kesık kesık gıdıyor.. Aceba neden olabilir..

  152. aysha
    11 Nisan 2015 13:58 Cevaplayın

    Zemin lgg3 16 gb kullainicisiyim..metin kopyalama gerçekleşmiyor neden…normalde dier telefonlarda uzun basınca kopyalama gerceklesiyordu.bilgi verirseniz sevinir.

    1. PetaBayt
      11 Nisan 2015 14:19 Cevaplayın

      Ekranı basılı tuttuğunuzda çıkması lazım. Telefonu dik kullanırken kopyala yazmıyor sadece iki ikonu üst üste gösteriyor. Tabi önce kopyalanacak alanı seçmelisiniz.

      1. aysha
        11 Nisan 2015 14:56 Cevaplayın

        Evet. Çok haklısınız kopyalama yazmio ama alanı seçmek için uzun basınca ok işareti çıkıyordu ya o cikmior ışte….

  153. aysha
    11 Nisan 2015 15:15 Cevaplayın

    Sevgili admin öncelikle sorularıma cvp aldığım için siteniz ve çalışanlara teselliye ederim..lgg3 kullanicisiym ve telefonum aldığım günden beri sürekli problem çıkardı ve değişime gitti..suan kullandığım telefon yeni geldi ama hala skntili sanirim.bundan önceki tel de kopyalamayı dediginiz şekilde yapıyordum su anda olmuyor..bir de led ayarlarını yapıyorum ama whatsapp msjlarini alınca sensörler çalışmıyor…bu telefonda da sıkıntılı olması halinde servisle görüşmem gerekir die endişelerim var yapabileceğim bir seyse duzelteyim die sizi rahatsız ediyorum kusura bakmayın.teşekkür ederim alakaniza…

    1. PetaBayt
      11 Nisan 2015 15:21 Cevaplayın

      Bizim yapabileceğimiz menülerin yerine tarif etmek. Anladığım kadarıyla telefon kullanmada acemi değilseniz. Bir yerden sonra sonra çare recovery önerebiliriz. Son olarak en iyi cevabı servis verecektir.

  154. asas
    05 Mayıs 2015 10:51 Cevaplayın

    ben lg g3 beat aldım ön kamerası pürüzlü çekiyo onu nasıl düzelte bilirim

  155. ali
    12 Mayıs 2015 19:38 Cevaplayın

    Lg3 beat yazalim guncellemesi dun oglen 11 de yaptimm 2 gun oldu hala devam edıyor guncelme iptal etmek istiyorum edemıyorum bataryayı cıkarıyom tekrar takıyorum kaldi yerden devam ediyor hiç bir sekılde mudahele edemıyorum yardımcı olursanınız sevirinim simdiden tesekur ederim.

    1. PetaBayt
      12 Mayıs 2015 23:30 Cevaplayın

      LG Mobile Support Tool indirip telefonu pc ye bağlayın. Yazılım güncelleme hatalarını gider menüsünden düzeltme deneyin.

  156. mahmut
    16 Mayıs 2015 21:01 Cevaplayın

    ben güncelleme yaptım ama oyunları ve facebooku açmıyor iptal edebilir miyim

    1. PetaBayt
      17 Mayıs 2015 16:09 Cevaplayın

      Güncelleme geri almak yerine uygulama ön belleğini silin. Tekrar açın. OLmazsa recovery yapın.

  157. ergin
    18 Mayıs 2015 00:24 Cevaplayın

    Ben lg g3 16 gb kullanicisiyim kameram 13 mp olmasina ragmen eski tip tvlerde oldugu gibi karincalanmalar var on kamerada ayni sekilde yardimci olursaniz sevinirim

    1. demet
      18 Ağustos 2015 09:13 Cevaplayın

      mrblar arkadasım benımde alalım bir ay oldu ve 4 kez servise gitti bi çözüm bulamadım ve ne yapmam gerekiyor bilemiyorum.

      1. PetaBayt
        18 Ağustos 2015 12:12 Cevaplayın

        Servisten 15 günde çıkıyor zaten. LG TÜRKİYE mi yoksa farklı bir servise mi verdiniz? Ayrıca aynı hatanın 4 kere tekrarlaması değişim sebebidir.

  158. Aysel
    17 Haziran 2015 18:38 Cevaplayın

    Mrb bende lg g3 kullanicisiyim 3 gun oldu tel muhtesem fakat surekli sebeke problemi yasiyorum hattimi yenilettim duzelir die olmadi yardimci olabilirseniz sevinirim

    1. PetaBayt
      17 Haziran 2015 18:57 Cevaplayın

      Genel bir şebeke problemi yok. Bulunduğunuz yerde çekmiyor olabilir mi?

  159. akgül
    25 Haziran 2015 21:26 Cevaplayın

    merhaba ben güncelledim ama telefonum açılmıyor ne yapmalıyım ?

    1. PetaBayt
      25 Haziran 2015 21:57 Cevaplayın

      Merhaba, bu sayfadaki yönergeleri yaparak telefona reset atabilirsiniz. http://www.petabayt.com/akilli-telefonlar/lg-g3-hard-reset-tus-kombinasyonlari/

  160. ayse
    01 Temmuz 2015 17:52 Cevaplayın

    İi gunler admin..buraya bi kac kez soru yazdim saolun her defasinda cvp verdiniz oncelikle tesekkur ederim…Lgg3 aldigim gunden problemli ve sorunlari bitmiyor..telefonumun hikayesi uzun kisaca subat ayinda aldim sknti cikardi degistirdiler ikinci telefonda sknti cikardi gonderdim isinma problemi var ki telefonu ne pc gibi ne tablet gibi oyun oynamak icin kullanmiyorum..servisteki yetkililer bi skntisnin olmadigini soyluyorlar ve hicbir islem yapilmadan geri gonderduler..size sorum su olacak isinma problemi telefonu saatlerce kullanirsaniz elinizden dusurmessenuz normal ama 2dk lik video izleyince ya da 5dk bi pdf dosyasi okuyuncaa isinmasi normal mi sizce…ben Lgg3 markasindan nefret ettim ve elimde her turlu islem yapildigina dair belgelerim elimde..size sorum hakem heyetine basvurmam sonucunda bi netice elde edebilecek miyim…

    1. PetaBayt
      01 Temmuz 2015 21:58 Cevaplayın

      Yüksek işlemcili telefonlarda ısınması için uzun süre kullanmanıza gerek olmuyor, açılan programa göre değişse de anında ısınır. LG G3 üzerinde bu ısınma biraz daha fazla fakat ısınma sebebi ile renk değişimleri ve telefonda kapanma olursa bir sorun sayılacaktır. Benimde telefon serviste, aldığıma çok pişmanım.

      1. ayse
        02 Temmuz 2015 02:56 Cevaplayın

        Peki son bir sorumm olursa; telefon cebinizdeyken durduk yere isinmasi veya sarjdayken konusmak zararli ve isinir en.ii tel bile olsa kualklikla konusunca sarj oluyorken karsi tarafa parazit sesinden sesimi duymadiginisoyluyor buda normal midir..serviste incelemeler sonunda bi problem olmadigi soyleniyor..orijinal aldigim telefonun bukadar ariza cikarmasi ve aldigim gunden beri servisten cikmamasi cok guzel bi durum degil..yukarida anlattigim iki problem.sizce normal mi? Cevap verirseniz cok sewinirim..

        1. PetaBayt
          02 Temmuz 2015 03:06 Cevaplayın

          Bekleme modunda ısınması bir uygulamanın arka planda çalıştığını gösterir. Parazit için buradan bir şey demek zor. Telefona hard reset deneyin. Aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.
          http://www.petabayt.com/akilli-telefonlar/lg-g3-hard-reset-tus-kombinasyonlari/

  161. seahero
    08 Temmuz 2015 10:17 Cevaplayın

    Merhaba，lg g3 telefonumu yeni aldim 2.5 ay oldu fakat simdiden sorunlar basladi fazla isiniyor bir kere kendi kendine kapandi acma dugmedine vadtihim halde acilmadi bataryadini cikari raktim oyle acildi ve en onemlisi fakerideki resimlere tiklayinca yukleniyor diyor ve oyle kaliyor ne yaymam lazim，tesekkur ederim.

    1. PetaBayt
      08 Temmuz 2015 10:19 Cevaplayın

      Güncelleme yapin duzelecektir

  162. Harun
    06 Ağustos 2015 21:10 Cevaplayın

    Ben lg g3 stylus kullanıcısıyım cihazda sorun var galiba telefonun sesi kendi kendine yok oluyor sessizde yada sesinin kısık olmamasına rağmen sesi gidiyor müzik açıyorum ses yok ses açıp kapama tuşuna basıyorum ne ses var nede titreşim bi sorunla daha öncede karşılaştım servise gönderdim fakat cihazda problem olmadığını söylediler sık sık bu problemi yaşıyorum yardımcı olursanız sevinirim??

  163. demet
    18 Ağustos 2015 09:18 Cevaplayın

    mrblar lg g3 beat telefonu yeni aldım ve kamerada karıncalanma oluyor kırmızı çekiyor mesajlasmada dahi çok aşırı ısınma oluyor servise gönderdim değişim geldi ve hala aynı sorunu yaşamaya devam ediyorum ne yapmam gerekiyor kamerasının bi ayarı filan varmı yardımcı olursanız çok sevinirim.

    1. PetaBayt
      18 Ağustos 2015 12:13 Cevaplayın

      Bu yorumu yeni gördüm, cihazınızı tekrar verip para iadesi talep edin.

  164. gamze
    20 Ağustos 2015 19:09 Cevaplayın

    Mrb bende lg g 3 beat kullanıyorum telefonum 3. Kattan dusup cami kirildi daha sonra servise verip yaptirdim ama sebeke sorunu zaten biraz vardi simdi hic cekmiyor sorun ne olabilir androidinide guncellemistim

  165. Özge
    13 Eylül 2015 16:20 Cevaplayın

    BENDE LG G3 STYLUS KULLANIYORUM HİÇ AMA HİÇ MEMNUN DEĞİLİM GALERİDEN ALBÜMLER YOK OLUYOR NE YAPMAM GEREK BUNUN İÇİNN VE ÇOKK DONUYOR BUNE BÖYLEE YAA …. NE YAPMAM GEREK ?????

  166. Recep
    23 Ekim 2015 11:59 Cevaplayın

    Merhaba ben lg g3 aldım bir ay önce ama sürekli guncele hatasi veriyor kökleme hatasi var guncellemeniz yapilamadi diyor ne yapmam lazım yardımcı olabilecek yokmu

    1. PetaBayt
      23 Ekim 2015 12:45 Cevaplayın

      Yurtdışı cihazlarda çıkan bir sorun genelde. ALdığınız yere başvurun.

  167. Musa
    24 Ekim 2015 17:30 Cevaplayın

    Meraba 22 ekimde cikan lg g3 20i guncellemesini indirdim kur dedim telefon kapanip yukleme ekrani geldiginde error 0×1111004 hatasi geliyor ve telefon acildiginda bu cihaz koklenemedi yazilim yuklu degil gibi uyari geliyor bu neden olabilir cihazim rootlu falan degil

    1. PetaBayt
      24 Ekim 2015 17:31 Cevaplayın

      Hard reset atın sonra tekrar yüklemeyi deneyin.

      http://sorucevap.petabayt.com/43/lg-g3-fabrika-ayarlarina-nasil-alirim-hard-reset

  168. Mehmet
    26 Ekim 2015 00:50 Cevaplayın

    Ben guncelliyorum tlfn kapaniyo ama guncellerken error yazisi cikip yeniden basliyo telefon

    1. PetaBayt
      26 Ekim 2015 02:08 Cevaplayın

      Hard reset atın sonra tekrar yüklemeyi deneyin.

      http://sorucevap.petabayt.com/43/lg-g3-fabrika-ayarlarina-nasil-alirim-hard-reset

      1. zeynep
        13 Aralık 2015 02:54 Cevaplayın

        lg g3 telefonumu güncelleme merkezinden yazılım güncelleme yaptım bitti güncellemesi ancak tekrar başlamıyor bir türlü telefon lg logosu var ekranda açılmıyor kaç saattiir napmam lazım canım çok sıkkın yaa

  169. ÜNAL
    31 Mayıs 2016 11:40 Cevaplayın

    merhaba bu nalet olası cihazı alalı 5 ay falan oluyor aldıgım 2inci ayı günllleme geldi ama telefon o günden beri nere götürdüysem kimse güncelliyemedi güncelleme merkezine baglanmıyor telefon aşırı ısınıyor ve sarzı çabuk bitiyor bazen kafaı yiyip donuyor ne yapmam lazım

    1. PetaBayt
      31 Mayıs 2016 11:41 Cevaplayın

      Lg servisi yazilim atamadi mi?

  170. Selim
    28 Haziran 2016 01:24 Cevaplayın

    Merhabalar.. LG G3 Telefonumu açınca 10-15 sn sonra donuyor.. kapatmaya çalışıyorum telefonu kapanmıyor.. bataryayi çıkarıp tekrar takiyorum.. telefon açılıyor 10-15 sn sonra yine donuyor.. hiç bisekilde telefon tepki vermiyor.. yardimci olursaniz sevinirim.. tskler

  171. Selim
    28 Haziran 2016 01:28 Cevaplayın

    Merhabalar lgg3 telefonum açılınca donuyor.. ekran açık tepki vermiyor hiç bi şekilde.. kapatmaya çalışıyorum kapanmıyor. Bataryayi çıkarıp tekrar takiyorum.. telefon açılıyor ve 10-15 sn sonra yine donuyor.. yardimci olursaniz sevinirim.. tşkler

    1. PetaBayt
      28 Haziran 2016 01:38 Cevaplayın

      Bir uygula yüzünden olabilir, sürekli aktif çalışan uygulamaları silin ya da fabrika ayarlarına hard reset ile geri alın.

  172. emre
    25 Eylül 2016 12:34 Cevaplayın

    meraba bir soru sorabılırmıyım bay PetaBayt

    1. PetaBayt
      25 Eylül 2016 17:19 Cevaplayın

      Her zaman 🙂

  173. evrenmeriç
    30 Eylül 2016 18:30 Cevaplayın

    lgg3 dokunmatik panelin donması sarz soketin üstündeki vidaları fazla sıkmayın dokunmatiğin elk girişine baskı yapıyor

  174. Htc
    08 Ekim 2016 01:59 Cevaplayın

    Mrb lg g3 beat kullanicisiyim muzik dinlerken hoparlör olsun kulaklik olsun sürekli donma yapiyo kapanıyor yani ne yaptiysam duzeltemedim bide tlf ağır çalışıyor sebebini ogrene bilir miyim

    1. PetaBayt
      08 Ekim 2016 02:22 Cevaplayın

      lg yazilimi veya android kullanima bagli olarak zamanla bunu yapiyor. yedekleyip recovery yapin.

  175. mehmet ali
    12 Ekim 2016 12:06 Cevaplayın

    Mrb lg g3 var benm ve yazilim guncelleme yaptm cok kasyor yardim edin kiracagima z kaldi

    1. PetaBayt
      12 Ekim 2016 12:26 Cevaplayın

      guncelleme yapinca mutlaka recovery atin

  176. mert cali
    15 Ekim 2016 21:23 Cevaplayın

    Meraba peta bayt lgg3 telefonum var mavi ekran geliyo ve kapaniyo sebebi nedir

  177. onur
    20 Ekim 2016 17:25 Cevaplayın

    Telefonuma format attim Oyun olarak clash of clans i yukliycektim hata veriyo surumunyz uygun degil diye ama format atmadan once yukluyodu

  178. Can
    25 Ekim 2016 20:15 Cevaplayın

    güncelleme geldi yükledim yeniden basladı fakat yine güncelleme kurulsunmu diye bildirim geliyor birdaha yaptım hala ayı hata devam ediyor bunu nasıl engelliyebilirim şimdi yine var güncelleme yüklensinmi diye ?

    1. PetaBayt
      25 Ekim 2016 21:51 Cevaplayın

      Farklı bir güncelleme olabilir. Yüklemeyi denediniz mi?

  179. Dilek özkütük
    27 Ekim 2016 13:37 Cevaplayın

    Watsap güncelleyemiyorum

  180. Muhammed
    04 Aralık 2016 14:54 Cevaplayın

    Lg g3 kullaniyorum. Bir batarya uygukamasi indirdim. Telefonun bir cok yazilarinin goruntusunun kalitesini dusurdu. Format attim duzelmedi nedir care lütfen bi cevap ver

  181. Umutcan
    17 Aralık 2016 18:22 Cevaplayın

    Merhaba bisey sorabilirmiyim.ben lg g3 kullaniyorum modeli d855 android sürüm olarak 4.4.2 kullaniyorum android yazilimini guncellemek istiyorum guncelleme merkezine guncelle butonuna bastigimda mevcut OS sürümünde en son yazilim sürünümünü kullaniyorsunuz hatasi veriyor nasil güncelleyebilirim.

  182. Bilal
    22 Aralık 2016 23:45 Cevaplayın

    Telefonum g3 kamaraya giriyom on kamara aciliyo arkaya gecmiyo onde cekmiyo

  183. akif
    04 Nisan 2017 13:56 Cevaplayın

    merhaba telefonumun ön kamerası açılmıyor ??????

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