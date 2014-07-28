LG G3 için iyileştirme güncellemesi yayınlandı

LG, dün itibariyle güç optimizasyonu, kamera ve pil ömrünü uzatan ve LG G3 için ilk olan bir güncelleme yayınladı. Güncellemeden sonra telefon test ve batarya ömrü sonuçlarını yayınlayacağız.

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Şimdilik kullanıcılar arasında güncelleme ile ilgili kesin bilgiler yok. Menü geçişlerinde hızlanma olduğunu söyleyenler var ki gerçekten de telefon genel kullanımında etkili değişikliler mevcut.

LG G3 cihazınıza yeni güncellemeyi almak için aşağıdaki yolu takip edebilirsiniz.

Ayarlar >> Genel >> Telefon Hakkında >> Güncelleme Merkezi >> Yazılım Güncelleme

Güncelleme boyutu 106mb

Tahmini indme süresi ADSL ile 5dk.

Tahmini yüklenme süresi 10dk

Bu güncelleştirme sadece Avrupa'ya sunulan LG G3'ler için geçerlidir. Program versiyonu V10 ile başlamalı. Bu bilgiye cihazın yazılım bilgileri menüsünden ulaşabilirsiniz.