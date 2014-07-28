LG G3 için iyileştirme güncellemesi yayınlandı

LG G3 için iyileştirme güncellemesi yayınlandı

Temmuz 28th, 2014 Akıllı Telefonlar, Yazılım Güncelleme 322 comments

LG, dün itibariyle güç optimizasyonu, kamera ve pil ömrünü uzatan ve LG G3 için ilk olan bir güncelleme yayınladı. Güncellemeden sonra telefon test ve batarya ömrü sonuçlarını yayınlayacağız.

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Şimdilik kullanıcılar arasında güncelleme ile ilgili kesin bilgiler yok. Menü geçişlerinde hızlanma olduğunu söyleyenler var ki gerçekten de telefon genel kullanımında etkili değişikliler mevcut.

LG G3 cihazınıza yeni güncellemeyi almak için aşağıdaki yolu takip edebilirsiniz.

Ayarlar >>  Genel >> Telefon Hakkında >> Güncelleme Merkezi >> Yazılım Güncelleme 

Güncelleme boyutu 106mb

Tahmini indme süresi ADSL ile 5dk.

Tahmini yüklenme süresi 10dk

Bu güncelleştirme sadece Avrupa'ya sunulan LG G3'ler için geçerlidir. Program versiyonu V10 ile başlamalı. Bu bilgiye cihazın yazılım bilgileri menüsünden ulaşabilirsiniz.

lg-g3-guncellestirme-2

 

lg-g3-guncellestirme

 

 

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322 yorum

  1. Umutcan
    17 Aralık 2016 at 18:22 Reply

    Merhaba bisey sorabilirmiyim.ben lg g3 kullaniyorum modeli d855 android sürüm olarak 4.4.2 kullaniyorum android yazilimini guncellemek istiyorum guncelleme merkezine guncelle butonuna bastigimda mevcut OS sürümünde en son yazilim sürünümünü kullaniyorsunuz hatasi veriyor nasil güncelleyebilirim.

  2. Bilal
    22 Aralık 2016 at 23:45 Reply

    Telefonum g3 kamaraya giriyom on kamara aciliyo arkaya gecmiyo onde cekmiyo

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