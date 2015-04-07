LG G3 LTE (4G) Güncellemesi Geldi

Hometech Uydu Alıcısı Türksat 4a Frekansları Türksat 4a hizmete girdi ve karasal yayın yerine uydu yayını kullananlar yeni uydu üzerinden...

LG G3 için iyileştirme güncellemesi yayınlandı LG, dün itibariyle güç optimizasyonu, kamera ve pil ömrünü uzatan ve LG G3 için ilk olan bir...

LG G3 KAPANMA SORUNUNA ÇÖZÜM LG G3 32GB olan modellerde ve yine bazı 16GB olan modellerde cihaz uyku modundan uyanamıyor ve...