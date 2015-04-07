LG G3 LTE (4G) Güncellemesi Geldi

LG G3 Türkiye kullanıcıları için LTE yani 4G desteğini içeren güncelleme geldi.
Bu güncelleme ile beraber ülkemizde testleri başlayan 4G yayının aktifleşmesi ile beraber LG G3 kullanıcılarının sorun yaşamadan 4G hızına geçmeleri bekleniyor.
LG G3 için LTE yani 4G güncellemesini kurmak isteyenler ayarlar > genel > telefon hakkında > güncelleme merkezi > uygulama güncellemesi menülerini takip ederek LTEConfig isimli kurulmayı bekleyen uygulamayı kurmaları yeterli.
Kurulumu yaptıktan sonra aktifleştirmenize gerek kalmıyor. Otomatik olarak aktifleşecektir.