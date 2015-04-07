LG G3 LTE (4G) Güncellemesi Geldi

LG G3 LTE (4G) Güncellemesi Geldi

Nisan 7th, 2015 Akıllı Telefonlar, Haberler, Yazılım Güncelleme 61 comments

LG G3 Türkiye kullanıcıları için LTE yani 4G desteğini içeren güncelleme geldi.

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Bu güncelleme ile beraber ülkemizde testleri başlayan 4G yayının aktifleşmesi ile beraber LG G3 kullanıcılarının sorun yaşamadan 4G hızına geçmeleri bekleniyor.

LG G3 için LTE yani 4G güncellemesini kurmak isteyenler ayarlar > genel > telefon hakkında > güncelleme merkezi > uygulama güncellemesi menülerini takip ederek LTEConfig isimli kurulmayı bekleyen uygulamayı kurmaları yeterli.

Kurulumu yaptıktan sonra aktifleştirmenize gerek kalmıyor. Otomatik olarak aktifleşecektir.

lg-g3-lte-4g-kurulumu

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61 yorum

  1. emre
    08 Nisan 2015 at 11:56 Reply

    Güncellemesi şimdi yaptık 2 yıl sonra konuşuruz artık gerisinide 🙂

  2. Enes
    19 Nisan 2015 at 01:52 Reply

    Bu Güncellestirmeyi Yapdim ve telefon kapatilip yeniden baslatildi ama şebeke gitti yardım lütfen..

    1. PetaBayt
      19 Nisan 2015 at 16:41 Reply

      ağlar > mobil veri > ayarlar > ağ modu menüsünden otomatik gsm WCDMA seçin. Olmazsa recovery ile deneyin

  3. Selim Güner
    04 Haziran 2015 at 15:56 Reply

    dostlar ya 2 gündür animasyon efektler kendiliğinden kapandı, geliştirici modunda falan da değil telefon neden olabilir acaba daha önce başına gelen var mı? Ayarı falan yok mu bunun?

    1. PetaBayt
      04 Haziran 2015 at 16:01 Reply

      Aynısı bende de oldu, recovery zamanı gelmişti formatladım.

      1. Selim Güner
        04 Haziran 2015 at 16:15 Reply

        recovery derken hard resetten bahsediyorsunuz sanırım, yapalım bakalım 🙂 Teşekkürler bilgi için

        1. PetaBayt
          04 Haziran 2015 at 16:18 Reply

          İkisi de olur ama hard reset öneririm.

  4. aslı
    20 Temmuz 2015 at 23:21 Reply

    bende lte uygulaması yok yüklemem mi gerekli ?

    1. PetaBayt
      21 Temmuz 2015 at 11:27 Reply

      Uygulama şeklinde değilde güncelleme olarak gelir.

      Ayalar – genel – telefon hakkında – güncelleme merkezi – uygulama güncellemesi bölümünden LTE CONFIG var mı diye bakın

      1. yıldırım
        22 Ekim 2015 at 11:15 Reply

        LTE CONFIG varda bunun guncel sürüümü cıkana kadar bekleyecekmiyiz ?

        1. PetaBayt
          22 Ekim 2015 at 15:07 Reply

          4g kullanabilirsiniz varsa.

  5. Volkan
    21 Ağustos 2015 at 13:36 Reply

    Lg g3 lte confing guncellemesi hic gelmedi gorunmuyo neden olabilir

    1. PetaBayt
      21 Ağustos 2015 at 14:03 Reply

      Yazılım sürümü güncel olmayabilir. Kaç kullanıyorsunuz?

      1. Volkan
        30 Ağustos 2015 at 22:57 Reply

        Android 5.0 telefonumu pc baglayinca guncelleme var gozukuyor ama guncellemeler bittiginde telefonum acilmiyo pcden guncelleme yaptiginda wifi baglanip guncellemeleri kontrol edince guncel gorunuyo telefonum

  6. Volkan
    30 Ağustos 2015 at 23:17 Reply

    Program versiyonu v20g sea benim sea hangi ulkenin acaba ondan kaynakli olabilirmi 4g ?

    1. Volkan
      30 Ağustos 2015 at 23:21 Reply

      Program versiyonu singapura aitmis

      1. PetaBayt
        30 Ağustos 2015 at 23:57 Reply

        Nette bir kaç kişi daha yazmış bu versiyona gelmedi diye. Hemen geçmeyecekseniz sanırım 4G’ye, Android 6 güncellemesi ile düzelecektir.

  7. Volkan
    31 Ağustos 2015 at 12:15 Reply

    Tesekkur ederim son bir sorum olcak telefonu pc baglayinca guncelleme var gozukuyor guncellemeler bitince telefonum acilmiyor ama wifi baglandigimda guncellemeler yok neden telefonum pc baglayip guncelledigimde guncellemeler bittiginde telefonum acilmiyo sizce

  8. Metehan
    22 Eylül 2015 at 14:30 Reply

    Yakın zamanda internetten ben de G3 32 gb telefon aldım. Ancak Güney Afrikadan ithalmiş ve lte configs güncellemesi ben de yok. Satıcıyla görüştüm telefonunuz 4g desteklemiyor dediler. Bunu başka bir yoldan temin etme şansım var mı sizce, ya da beklersem daha sonradan güncelleme gelme şansı olabilir mi? Bir fikri olan var mı ? 🙁

    1. PetaBayt
      22 Eylül 2015 at 16:42 Reply

      855 ile başlayan kodunuzu tam yazarsanız google a bulabilirsiniz. 4G desteği vardır ama henüz güncelleme gelmemiştir sadece.

      1. Metehan
        22 Eylül 2015 at 17:31 Reply

        Teşekkürler ancak hangi kodu yazacağımı anlayamadım tam olarak

        1. PetaBayt
          22 Eylül 2015 at 18:53 Reply

          Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Donanım Bilgisi > Telefon modeli yolunu kullanarak öğrenebilirsiniz.

  9. ömer faruk
    14 Ekim 2015 at 19:41 Reply

    v20i-sea-xx benimkinin surumu bu şekil. ama bana da LTEConfigs güncellemesi gelmedi

  10. Muhammed
    28 Mart 2016 at 19:08 Reply

    Benimkindede v20t-global-com yaziyor ve guncellemelerde lte config yok ne yapmam lazim simdiden tesekkurler

    1. PetaBayt
      28 Mart 2016 at 19:12 Reply

      AYARLAR > İNTERNET PAYLAŞIMI AĞLAR > MOBİL ŞEBEKELER > AĞ MODU bu menüden de kontrol ettiniz mi?

  11. Hakan
    31 Mart 2016 at 17:19 Reply

    Ettik ama lte config yok. En son surumu kullaniyorsunuz diyor ama lte config yok

    1. PetaBayt
      31 Mart 2016 at 18:15 Reply

      Orası yazılım güncellemesi, bir üstteki menüye bakacaksınız. Uygulama güncellemesi.

  12. Tufayagelme
    31 Mart 2016 at 21:10 Reply

    LG G3 te lte hızı nedir bilen var mı?

    1. Ekrem
      31 Mart 2016 at 21:27 Reply

      LG G3 4g hızları,

      HSPA 42.2/21.1 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps

  13. Tufayagelme
    31 Mart 2016 at 21:30 Reply

    Teşekkür ederim Ekrem Bey!

  14. canberk
    01 Nisan 2016 at 00:13 Reply

    uygulama güncelleme menüsünde bu güncelleme yok

    1. PetaBayt
      01 Nisan 2016 at 00:22 Reply

      İthal telefonların hepsine gelmedi. Sizin telefonun kodu hangisi

      1. Ümmühan Çalaz
        01 Nisan 2016 at 10:33 Reply

        Lg. G2 için söylediğiniz herşeyi yaptım ama yine de geçmiyor 4,5 İ ye. Sim kartım da uyumlu. yardımcı olabilir misiniz

      2. canberk
        01 Nisan 2016 at 13:27 Reply

        Bahsedilen lteconfigs yüklü ama yinede yok telefonumu hepsiburadan almıştım
        lg-d855 yazıyor

  15. mustafa
    01 Nisan 2016 at 03:23 Reply

    lg g3 d875 yurtdısı telefonu ne yapmam gerekır

  16. yusuf
    01 Nisan 2016 at 08:38 Reply

    V21a-SEA-xx telefonumun kodu güncelleme gelmedi. lte config güncelleme değilde uygulama olarak indirsek olur mu? bir yer indirme linki var. telefona zarar verir mi yada çalışır mı?

  17. fırat narin
    01 Nisan 2016 at 12:52 Reply

    v21a-sea-xx versiyonum ithalatci garantili almistim. ama uygulama guncellemesinde lteconfigs yok malesef. ne olacak var mi yolu beklemekten baska.

  18. tılsım
    01 Nisan 2016 at 13:30 Reply

    lg-d855 yapıyorum ama olmuyor

  19. PetaBayt
    01 Nisan 2016 at 14:02 Reply

    Yazılım bilgilerinde program versiyonu kısmında yazanı paylaşın.

    V20N-TUR-XX gibi

  20. canberk
    01 Nisan 2016 at 15:09 Reply

    Merhaba,
    Benimki V20a-EUR-XX
    yazıyor

    1. PetaBayt
      01 Nisan 2016 at 15:18 Reply

      Ayarlar > İnternet Paylaşımı & Ağlar > Mobil şebekeler > Ağ Modu kısmına tıkladığınız da tercih edilen ağ modu (Otomatik GSM/WCDMA/LTE) yazısı çıkmıyor mu?

      1. canberk
        01 Nisan 2016 at 15:21 Reply

        Otomatik GSM/WCDMA
        Yanlızca WCDMA
        Yanlızca GSM

        Yazıyor sadece

  21. metehan
    01 Nisan 2016 at 15:48 Reply

    LTE 4G (4.5G) aktif olmayanlar aşağıdaki kodları denesin. açılan sayfada aşağıya çekip LTE aktif edin.

    *#*#4636#*#*

  22. koray
    01 Nisan 2016 at 23:20 Reply

    kodu girmede sorun yok ama telefon bilgilerine girmeye çalıştığımızda ( bu uygulama ,bu cihazda çalışmıyor) uyarısı alıyoruz.

  23. zeki
    01 Nisan 2016 at 23:40 Reply

    başka bir kod var arkadslar gizli menü acıyor. ordan LTE seciyorsunuz acılıyor 4g. O kodu bulun 😀

    1. PetaBayt
      01 Nisan 2016 at 23:43 Reply

      855 modellerde geçerli olan 3845#*855# kodları var. Burada ayar yaparken dikkat etmelisiniz

      1. PetaBayt
        01 Nisan 2016 at 23:46 Reply

        Aşağıdakia dımları yaparak bir kontrol edin.

        “LTE-Only”
        “Modem Settings”
        “RAT Selection” (Radio Access Technology Selection)
        “GSM/WCDMA/LTE auto”

        1. PetaBayt
          01 Nisan 2016 at 23:47 Reply

          Telefon modeliniz atıyorum D722 ise 845#*722# kullanın.

          1. PetaBayt
            01 Nisan 2016 at 23:48

            Sorumluluk size aittir.

        2. özcan
          10 Nisan 2016 at 23:08 Reply

          benim ithal g3 d855 telefonda GSM/WCDMA/LTEauto aktif ama 4 g çekmiyor neden olabilir.

          1. PetaBayt
            10 Nisan 2016 at 23:13

            Bulunduğunuz bölge ile alakalı olabilir.

  24. PetaBayt
    01 Nisan 2016 at 23:54 Reply

    Yapabilen arkadaşlardan mesaj bekliyorum.

    1. lg3
      02 Nisan 2016 at 00:35 Reply

      3845#*855# kodu ile aşağıdaki ayarları seçip tamam deyince SUCCESS (işlem başarılı) mesajı geliyor ve mobil veride 4G görünüyor. Ancak telefon yeniden başlatılınca eski ayarına geri dönüyor. Ayrıca mobil şebeke ayarlarında ağ modunda Lte gelmiyor.
      “LTE-Only”
      “Modem Settings”
      “RAT Selection” (Radio Access Technology Selection)
      “GSM/WCDMA/LTE auto”

  25. 4BUCUKG
    02 Nisan 2016 at 00:43 Reply

    Be bunu indirdim oldu.

    https://drive.google.com/file/d/0Bx4zJ5Yx-Y0jaTQza2lzQnlWdTQ/view

    LTE CONFIG APK

  26. J5
    03 Nisan 2016 at 08:54 Reply

    Samsung j5 duos var ithalatçı garantili. Şebeke modu ayarlarında 4g veya lte çıkmıyor. Bu telefon normalde uyumlu. Güncellemeler tam. *#*#4636#*#* koduda hiç açılmıyor. Ne yapılabilir?

  27. Ahmet yaman
    03 Nisan 2016 at 10:12 Reply

    Yukaridaki application guvenilirmi. Casus yazilim olmasin sakin.

  28. Kerem
    11 Nisan 2016 at 00:30 Reply

    Merhaba
    Kodları girerek çözdüm ağ ayarlarımda lte görünüyor ancak ana ekranda daha hiç lte görünmedi veri simgesi hep H olarak görünüyor, LG G3 sagibi olup da ana ekran lte simgesini gören varmı?

  29. Furkan
    15 Nisan 2016 at 15:42 Reply

    Lte dosyası gözükmüyor

  30. Olcayto bulut
    07 Ekim 2016 at 02:11 Reply

    Ayni sorun bende de var.. Sadece gsm modu calisiyor.. Diger sebekelerde lte vs. Kopma oluyo ve komple sebeke dusuyor..ne yaptiysam care olmadi… Sorun cozen var ise. adresine paylasim yapmanizi rica ediyorm

  31. Mehmet Sevdi
    25 Ocak 2017 at 14:45 Reply

    Arkadaşlar LG G3 D855TR 16 GB yada 32 GB hafazalı olmak üzere iki çeşite göre ayrı yüklemesi var LG G3 32 bit kullananlar v30g yazılımını yüklerlerse direk gelecektir kuracaklardır ama root yapamazlar v30b yazılımı ile root yapıla bilen 4g deil 4.5 g ile çalışan 16gb 32 gb iki cihazda mevcut bende android sürümü 6.0 marsmellow yüklü birinde digerinde de 7.0.1 ikiside 4.5 g çalışıyor

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