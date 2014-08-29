LG G3 Mikrofon Girişinde Çatlak Sorunu

LG G3 piyasaya sürüldükten tam 2 ay sonra yazılım harici bir sorunla karşımıza çıkıyor.

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Telefonun alt mikrofon girişinde çizgi şeklinde bir çatlak oluşuyor. Kullanıcıların ise bu durumun nasıl oluştuğuna dair bir bilgileri yok. Bazı forumlarda bu durumun telefon ilk alındığında şarjın zorlanarak girmesi sebebi ile olabileceğini söylüyorlar. LG cephesinden ise çok fazla çatlak raporu gelmesine rağmen herhangi bir açıklama gelmedi.

LG Türkiye ile görüşmeler ve olursa diğer servis raporlarını buradan paylaşacağız. Bakalım hediye kılfıları göndermeyi beceremeyen LG bu konuda neler yapacak.

İşte o çatlaklar:

