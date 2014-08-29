LG G3 Mikrofon Girişinde Çatlak Sorunu

LG G3 Mikrofon Girişinde Çatlak Sorunu

Ağustos 29th, 2014 Akıllı Telefonlar, Blog 131 comments

LG G3 piyasaya sürüldükten tam 2 ay sonra yazılım harici bir sorunla karşımıza çıkıyor.

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Telefonun alt mikrofon girişinde çizgi şeklinde bir çatlak oluşuyor. Kullanıcıların ise bu durumun nasıl oluştuğuna dair bir bilgileri yok. Bazı forumlarda bu durumun telefon ilk alındığında şarjın zorlanarak girmesi sebebi ile olabileceğini söylüyorlar. LG cephesinden ise çok fazla çatlak raporu gelmesine rağmen herhangi bir açıklama gelmedi.

LG Türkiye ile görüşmeler ve olursa diğer servis raporlarını buradan paylaşacağız. Bakalım hediye kılfıları göndermeyi beceremeyen LG bu konuda neler yapacak.

İşte o çatlaklar:
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g3microphone-2

images

LG-G3-Crack

LG-G3-cracks

LG-G3-owners-complain-about-cracks-through-the-microphone-opening

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131 yorum

  1. murat
    30 Ağustos 2014 at 14:15 Reply

    Bendede aynı sorun var kablosuz şarz kullandım sürekli
    Cihaz bu
    http://www.youtube.com/watch?v=U5CB28xKmjk

  2. admin
    11 Eylül 2014 at 14:39 Reply

    Bugün itibariyle cihazımı LG Yetkili servise gönderdim. Mikrofon çatlağından önce telefonun köşesinde yamukluk vardı. Bakalım o köşe ile bu mikrofon çatlağını bahane edecekler mi?

    Gelişmeleri yazmaya devam edeceğiz.

  3. Emre ALKAN
    17 Eylül 2014 at 09:41 Reply

    bende de aynı sorun var…teknosa dan almıştım..geri gönderecem fakat servisten ne zaman geleceği belli değil ve o sürede telefonsuz kalacağım.. dolayısıyla ne yapacağımı pek bilemiyorum

    1. admin
      17 Eylül 2014 at 11:47 Reply

      Yeni iken göndermek daha iyi. 1 haftada değişim olur geri gelir. O çatlak tozlanıp daha kötü bir görünüm çıkartıyor.

    2. Gizem
      28 Ocak 2016 at 19:43 Reply

      Teknosa ya gonderip lg g3 yerine başka telefon alınabilir mi?

  4. admin
    18 Eylül 2014 at 10:31 Reply

    Çatlak sebebi ile gönderdiğim g3 değişim için onaylanmış.

    1. emre
      10 Ocak 2017 at 22:58 Reply

      Hocam gınderdiğinizde kaç ay garantisi kalmıştı?

      1. PetaBayt
        10 Ocak 2017 at 22:59 Reply

        15 ay civariydi sanirim

  5. admin
    20 Eylül 2014 at 02:00 Reply

    10 gün oldu henüz telefon gelmedi. Türksat 4a uydu frekans değişimi ile sanırım oluşan yoğunluk yüzünden Canlı yardım ve telefon ile LG’ye ulaşılamıyor.

  6. admin
    26 Eylül 2014 at 11:52 Reply

    9 Eylül’de gönderdiğim LG G3 değişim yapılıp gönderilmiş. 406 serisi gönderdiğim telefon 408 serisi olarak geri gelmiş.

  7. Batuhan
    30 Eylül 2014 at 01:07 Reply

    admin telefonu aldığımız yere mi gideceğiz bende de aynı sorun var 406k serisi

    1. admin
      30 Eylül 2014 at 01:10 Reply

      406 ise aldiginiz yere basvurun. Yonlendirirler sizi. Buyuk ihtimal degisecek. 15 gunde geldi bana. Ist mtv elektronik

  8. bahar
    06 Ekim 2014 at 19:35 Reply

    bendede 407serısı war alt ve ust mıkrofonda ıkıyerdede durduk yere catlama oldu yarın serwıse gondercem bakalım ne olcak ama telden sogudum yenısınınde catlamayacagı ne malum para ıadesı talep edecegım hayırlısı….

    1. admin
      07 Ekim 2014 at 01:04 Reply

      Büyük ihtimalle değişim onaylanıyor. İade alanda olmuş. Benimde değişti telefon. Aynı şekilde soğudum telefondan ama yerine alınacak telefon seçemedim, şimdilik g3 e devam ediyoruz 🙂

  9. Batuhan
    10 Ekim 2014 at 17:23 Reply

    Aveadan aldım aynı sorun bendede var ama garantisi mobiltel diye bi firmanın nereye götürmem gerek 406k serisi

    1. admin
      10 Ekim 2014 at 18:43 Reply

      Aldığınız Avea mağazasına başvurun, yönlendirecektirler sizi.

  10. bahar
    11 Ekim 2014 at 12:04 Reply

    eger ıade alırsam note 4 alacagım lg ye tekrar guwenemem

    1. admin
      11 Ekim 2014 at 12:12 Reply

      Note 4 şimdilik G3’ten sonra en iyi seçim gibi duruyor. Umarım alırsın.

  11. Tuğçe
    11 Ekim 2014 at 19:34 Reply

    Bendede mikrofon girişinde çatlak var aynı resimdekiler gibi406k serisi aveadan aldım şarj aleti kulakligi falanda verecek miyiz

    1. admin
      11 Ekim 2014 at 19:49 Reply

      Evet.

      1. Tuğçe
        12 Ekim 2014 at 00:51 Reply

        Peki teşekkürler1 kere bile düşürmedim telefonu çatlak seriden kaynaklanıyor galiba kesin değişimi yapılıyor mu

        1. admin
          12 Ekim 2014 at 00:56 Reply

          Kasasi degisende oldu. Genelde degisim yapiliyor. Sadece mikrofon degil kizilotesinde de catlak oluyor. Yeni serilerde de koselere cizik atili kasa geliyor. Esneme payi sanirim.

  12. Mustafa
    11 Ekim 2014 at 20:49 Reply

    Bende de aynı problem oldu 406 serisi alt ve üst kısımda catlak oldu ist vintek elektronike yolladim cevap bbekliyorum oraya baska yollayan oldumu degisirmi telefon

  13. Tuğçe
    12 Ekim 2014 at 12:24 Reply

    Bana verdıginiz son cvp gorunmuyor rica etsem kopyalaya bilir misiniz

  14. AHMET
    14 Ekim 2014 at 17:41 Reply

    Değişimi onaylanan arkadaşlar çatlaktan kaynaklanan değişimlerde telefon sıfır kutusunda mı geldi.Bugün servisle yaptığım görüşmede kutusuz telefon gönderileceği söylendi

    1. admin
      14 Ekim 2014 at 18:09 Reply

      Sıfır kutusunda geliyor. Sizinki onarım olmasın?

  15. Tuğçe
    15 Ekim 2014 at 15:18 Reply

    Bende dün verdim izmirdeki lg teknik servisine sadece telefonu aldılar kutuyu falan almadılar 406k serisi değişmesi gerekmez mi tamamen napacaklar bakalım

    1. admin
      15 Ekim 2014 at 15:20 Reply

      Kutuyu almadılar diyerek anlam çıkartmamak lazım ama bir ihtimal parça değişimi olabilir. İlk 2 ayındaki cihazlar değişti şimdiye kadar.

  16. tcme
    16 Ekim 2014 at 23:21 Reply

    406 serisi olan LG G3 telefonumdaki kızılötesi çatlağı için Ankara Fırat Elektronikte 29 Eylülde açtırdığım dosya dün itibari ile sonuçlanmış ve 409 serisi telefon ile değişim onaylanmıştır.

    1. admin
      16 Ekim 2014 at 23:23 Reply

      Hayırlı olsun, bazı servisler kasa değiştirmeye başlamış. Mikrofon kırığı olup göndermeyi bekleyenler acele etmeliler.

  17. ali
    17 Ekim 2014 at 23:22 Reply

    Ben de bu tarıhte 01.10.2014 ankara fırat elektıroniğe yolladım halen değişim yazıyor bir türlü telefon gelmedi

    1. admin
      18 Ekim 2014 at 01:55 Reply

      Hafta başında gelir, 15 günü geçmiyor genelde.

      1. Ali
        21 Ekim 2014 at 23:27 Reply

        Yok Hiç bir sonuç keşke para iadesi yapılsa

        1. admin
          21 Ekim 2014 at 23:29 Reply

          Para iadesi istediğinizi belirtin. Servis LG’ye bildirecektir. Onaylanırsa iade alırsınız.

  18. fikret
    21 Ekim 2014 at 23:30 Reply

    merhaba bende bugün servise yolladım. çatlak sorunu yüzünden bakalım ne zaman bana dönecekler

    1. admin
      21 Ekim 2014 at 23:31 Reply

      Nereye yolladınız.

      1. fikret
        23 Ekim 2014 at 22:43 Reply

        lg istanbul servisine ve bugün haber verdiler yenisini yollayacaklar

        1. admin
          23 Ekim 2014 at 22:52 Reply

          Hayırlı olsun.

          1. fikret
            24 Ekim 2014 at 22:59

            teşekkür ederim admin

  19. Tuğçe
    26 Ekim 2014 at 00:24 Reply

    Benim bugün geldi lg servisine vermiştim ekran falan kasa tamamen değişti sadece telefonu aldılar 406k serisi telefonda bi sorun yoktu değişim olsa belkide sorunlu gelecekti sizce bi sorun çıkar mı bide fu touchpad değiştirildi yazıyor ne demek bu

    1. admin
      26 Ekim 2014 at 00:28 Reply

      Dokunmatik değişmiş. Değişen telefonların çoğunda sorun yoktu sadece çatlak için değiştirdiler. Servis işlemi LG onaylı yapıyor. LG Türkiye garantili ise. Sorun olursa değişim talep edersiniz.

  20. Tuğçe
    27 Ekim 2014 at 13:56 Reply

    Dediğim gibi sadece telefonu aldılar ve kagitta fu touchpad değiştirildi yazıyor sadece ama ekranda değiştirilmiş gibi geldi 406k serisi telefonumda çatlak dışında bi sorun yoktu herkesin değişim yapılırken benim neden olmadı onu anlamadım lg servisine verdigim halde umarım sorun çıkmaz normalde aveadan aldım mobiltel garantiliydi lg izmir servisini aradik bize getirin dediler ve dün aldım telefonu sorun yok catlak yeri falan yapılmış acaba bi daha olur mu o çatlak

    1. admin
      27 Ekim 2014 at 14:02 Reply

      Bildiğim kadarıyla buna LG merkez karar veriyor. Tabi servisin gönderdiği raporda önemli. Şöyle bir durum daha var. Artık yedek parçalar servislere ulaşmıştır ve sorun olan cihazlara parça değişimi yapılıyor olabilir. Tekrardan mikrofon kırılacak mı bununda kimsenin bilebileceğini sanmıyorum. Ama kırılırsa dediğim gibi lg servisine bırakın ve iade istediğinizi belirtin.

      1. Tuğçe
        27 Ekim 2014 at 16:34 Reply

        Ekranimda ufak çizik vardı nokta gibi bi cizik vardı telefonu verdiigmde simdi yok değişmiş gibi ekranida aman catlamasinda değişim olması önemli değil yapmışlar sonuçta bi sorunda yok telefonda

        1. admin
          27 Ekim 2014 at 16:37 Reply

          Ne güzel ekranda değişmiş. Güle güle kullanın. Bence bir sorun olmaz daha.

          1. Tuğçe
            27 Ekim 2014 at 18:44

            teşekkür ederim

  21. DrMEC
    01 Kasım 2014 at 20:07 Reply

    Arkadaşlar telefonu anca yazın servise verebilirim. Değiştirme konusunda geciktiğim için sıkıntı çıkarırlar mı

    1. admin
      01 Kasım 2014 at 20:10 Reply

      Garanti devam edeceği için bakımı sorun olmaz ama yaza kadar değişim yerine sadece parça değişimi yapabilirler.

      1. Tuğçe
        03 Kasım 2014 at 13:01 Reply

        Admin ben servise sordum telefon değişimi yapanlar yedek parca ulaşmadığı için yapıyorlar benim verdigim lg servisinde yedek parca ulaşmış o yuzdn kasa ekran.komple değişti

  22. ogretmenht
    03 Kasım 2014 at 21:23 Reply

    Arkadaslar ben de ayni yerden catlak problemi yuzunden teknosaya verdim telefonu.Benim cihaz da 406 serisinden. Bugun servise gonderildi diye mesaj geldi. Bakalim ne olacak. Bu parca degisimi konusu canimi skyor. Umarim komple degisim derler de note 4 alirim teknosadan.

    1. admin
      03 Kasım 2014 at 21:32 Reply

      Degisimde ayni telefon gelir. Iade etmek istediginizi soyleyin.

  23. ogretmenht
    04 Kasım 2014 at 10:03 Reply

    Zaten degisimi servis yapiyormus. Teknosa hediye cekine ceviriyormus. Oncelikle degisim karari cikmasi gerekiyormus.

  24. Fatıh
    08 Kasım 2014 at 21:58 Reply

    408 serisi var.bende de catlama oldu.servise gonderdim lg trkiye vintek.para iadesi nasıl olacak yada degisim in de catlamama ihtimali olur mu?

    1. admin
      08 Kasım 2014 at 22:00 Reply

      Iade olursa hesabina lg gonderiyor. 408. Ve ustu serilerde catlama olmuyordu. Cok isinma var miydi?

  25. Fatih
    09 Kasım 2014 at 11:51 Reply

    Isınma oluyordu ilk aldgmda22 agsts ta almstm.sonrasında guncellemelerle ısınmayı azaltmıştı.tum kutusuyla aldılar.ben simdi guvenmiyorum hicbir serisine acıklama da yok.ucret iadesi istiyorum.nakit almıştım.hesap numaram yok onlarda.prosedur ne onuda bilmiyorum vallahi.Yardımcı olabilirmsnz acaba aydınlanmamız lazım??

    1. admin
      09 Kasım 2014 at 11:56 Reply

      Iade etmek istediginizi soyleyeceksiniz. Onaylanirsa zaten yonlendirirler sizi.

  26. Fatih
    09 Kasım 2014 at 12:28 Reply

    Ben internetten servisteki telefonu takip ediyorum.misal degisim icin telefon bekleniyor denirse mi servisi arayıp ucret iadesi istiycem yoksa bizzat mı gidip söyliycem yuzlerine?

    1. admin
      09 Kasım 2014 at 12:38 Reply

      İade istiyorum demezsen ya tamir ederler ya da değiştirip gönderirler. iade istediğini açıkça belirt. Telefonda belirtmen yeterli. Servis ona göre talep gönderir LG’Ye. LG nin onayına göre işlem yapılır.

  27. Fatih
    09 Kasım 2014 at 16:20 Reply

    Tsk ederim admin.bu arada lg g3 alıcak olanlar anlattığımız hususları göz önünde bulundursunlar çatlama sıkıntısı harbiden hangi seriyle biticek? Yoksa eğer bitmiycekse paramızı alıp gidip nexus 6 veya z3 alalım…

    1. admin
      09 Kasım 2014 at 16:31 Reply

      Note 4 alin hocam iade gelirse. Z3 un z2 den farki yok. Nexua 6 6 inc cok büyük.

  28. Fatih
    09 Kasım 2014 at 16:55 Reply

    Admin htc one almıştım dokunmatikle fiziksel dokunmatik tusları o kadar yakındıki sayfalar uygulamalar bırbırıne gırdı gidip lg g3 aldık boyle bi sıkıntı cıktı.uzakdoğu mallarından bıktım usandım ya.nexus 6 2k ve saf android.google ın o bir işe yaramayan buyuk boyutlu dosyaları opsiyonel veriyomş.işlemci ram ve hafızadan tasarruf.bu srada 5.5 ile 6 arasında fark yoktur.ama bu da plastık işte.z3 den kastım malzeme kalitesiydi.o da. 16 gb dahili.herhalde bi firma bombayı patlatıp g3 un yerini alacaktır yakında demedi demeyin:)

    1. admin
      09 Kasım 2014 at 17:01 Reply

      5.5 ile 6 inc arasinda cok fark var. Niye bunu yaptilar kimse bilmiyor. Xiaomi tr ye giris yaparsa ve fiyatlari da iyi olursa fark yaratacak bir marka. Sonucta uzakdogudan kacis yok 🙂

  29. Fatih
    09 Kasım 2014 at 20:50 Reply

    Hayırlısı bakalım:)) 2k sevdadı bizi tufaya getirmez inş

    1. admin
      10 Kasım 2014 at 00:03 Reply

      Güzel bir telefona full dh ekran da tercih edilebilir duruyor. 2k ekran olmasa da olur. 64 bit işlemci 4gb ram e sahip bir telefon gelene kadar g3 ile devam 🙂

  30. Peri
    09 Kasım 2014 at 22:27 Reply

    Arkadaslar aynı catlama sorunu bende de vardı cıhazım 406 serısıydı ve beyazdı. Bazı yerlerde usb gırısı yuzunden bu catlagın olustugu yazılmıs ama benım telefonumun ust kısmında da aynı catlak vardı. 4 kasımda kargo aracılıgıyla cıhazımı vınteke gonderdım 5 kasımda onlara ulastı. Internetten takıbıne baktıgımda 8 kasımda kayıt gırılmıs ve ısemrı acıldı yazıyo. Degısım yapılır mı acaba bıde degısım yapıldıgı zaman eskı telefonla aynı renk mı olur acaba

    1. admin
      09 Kasım 2014 at 22:49 Reply

      Degisim isi sans biraz. Parca varsa kasa ekran degistiriyorlar. Renk ayni gelir. 15 gunde degism yapiliyor.

  31. Özkan
    10 Kasım 2014 at 23:28 Reply

    Bende de 408 serisi vardı ve mikrofon yerinden çatlak oluşmaya başladı. Bugün Türkcell bayiine iade talebi ile verdim. Sonucu zaman gösterecek.

    1. admin
      11 Kasım 2014 at 10:12 Reply

      408 serileri de çatlamaya başlarsa durum vahim demek ki. Bir çok değişim 408 serisi olarak verildi.

  32. Fatih
    14 Kasım 2014 at 12:34 Reply

    :))) hiçbişey olmaz. Bizim millet kılıf uygulama root peşine düşer çatlağın farkına bile varmaz.hem farkedene kadar g4 çıkar :))

  33. murat
    17 Kasım 2014 at 14:54 Reply

    Merhaba arkadaşlar internetden aldığım g3 de de çatlak sorunu oldu. Başarı garantili cihaz ve askere gideceğimden de iade talep etmeyi düşünüyorum nasıl bir yol izlememi tavsiye edersiniz yardımlarınızı bekliyorum.

    1. admin
      17 Kasım 2014 at 14:56 Reply

      Servise verirken iade talebinizi belirtiyorsunuz. Servis cihazınıza rapor tutarak LG merkeze bildiriyor. LG’den onay gelirse iadenizi alıyorsunuz. Bu konu hakkında kesin bir bilgi yok, kullanıcı tecrübeleri bu yönde.

      1. murat
        17 Kasım 2014 at 16:48 Reply

        Admin bey benim cihazim basari garantili ben basariylami yoksa lg servisiylemi iletisime gecmeliyim cunku basari beni baya ugrastirir ve sureci uzatmasindan tirsiyorum. Sizce nasil yapmaliyim?

        1. admin
          17 Kasım 2014 at 16:50 Reply

          444 6 543 nolu telefondan bilgi alıp gönderebileceğiniz servisleri öğrenebilirsiniz.

  34. anonim
    26 Kasım 2014 at 16:36 Reply

    atkadaşlar telefonum 407 serisi mikrofon kısmında çatlak var ve telefonum kasmaya başladı güncellemeyi yaptıktan sonra sizce garantiye götürsem değişimi mümkün mü ?

    1. admin
      26 Kasım 2014 at 17:06 Reply

      Götürün tabi, ya değişim olur ya da onarım.

  35. Ayaz
    27 Kasım 2014 at 00:33 Reply

    Catlak sorunu bende de oldu kendi paramla dertsiz basıma dert aldım teknolojiden sogudum lg sayesinde

    1. admin
      27 Kasım 2014 at 00:35 Reply

      Evet çatlayınca baya moral bozuyor. 10 gün içinde değişim yapıyorlar genelde. Yeni telefon gelirse moraliniz düzelir.

  36. fatih
    27 Kasım 2014 at 03:07 Reply

    16 gun oldu servise vereli.14. işgunu.sözde değişim olacak uç aylık cihaz.önce yanlış cihaz gonderdik dediler son uç gundur (iş gunu) bi bilgilendirme bile yapılmadı.vereceği telefonunda çatlamayacağını kim iddia edebilir saygılar

    1. admin
      27 Kasım 2014 at 13:19 Reply

      Kimse iddia edemez ama yine çatlasa yine değiştiriyorlar. Bende değişim değil iade istiyorum demiştim cevap gelene kadar telefon geldi.

  37. Ayaz
    27 Kasım 2014 at 12:30 Reply

    Yolliycam simdi hazir hazir bozup geri yollayacaklar yolladigimada pisman edecekler hem yeni yollasalar bile o da catlar muhtemelen

    1. admin
      27 Kasım 2014 at 13:21 Reply

      Müşteri hizmetleri mükemmel değil. Ama 10-15 günde cihaz değişim yapmalarını başarılı buluyorum. Umarım sorun yaşamazsınız.

  38. Ayaz
    27 Kasım 2014 at 13:38 Reply

    Yeni gelen cihaz catlamaz mi admin ?

    1. admin
      27 Kasım 2014 at 13:44 Reply

      Kimse diyemez çatlamaz diye ama genelde 408 ve üstü serilerde çatlama olmuyor.Sana gelecek olan üründe muhtemelen 411 serisi olacak. Yani Kasım 2014 üretimi.

  39. Ayaz
    27 Kasım 2014 at 13:45 Reply

    Benim telefon ithalatci firma garantili bu cihazlar hakkinda bilgiye sahip misin ?

    1. admin
      27 Kasım 2014 at 13:51 Reply

      Bu cihazların birbirinden farkı yok. Sadece yazılım isimleri farklı oluyor. En iyi bilgiyi garanti veren firma verecektir.

  40. Ayaz
    27 Kasım 2014 at 13:59 Reply

    Telefonu yollayinca geri gelmez diye korkuyorum admin catlamayan telefonla degistirmeye calisirken hazir elimizdekini de alip da hadi kaybol simdi demesinler. ☺

    1. admin
      27 Kasım 2014 at 14:03 Reply

      Elden verin servis kağıdı alın ya da kargo ile gönderin, kargo irsaliyesi ve cihazın faturasının bir parçası sizde kalsın. Yani nereden aldın da böyle bir düşünce geldi aklına bilmiyorum 🙂

  41. Ayaz
    27 Kasım 2014 at 14:09 Reply

    Ne bileym genelde oluyo ya millet internetten dolandiriliyo ben de pek bilgi sahibi degilim internetten alisverise ondan aklima oyle geldi telefonu aldigim yer BSZ Elektronik ithal eden firma çiçekler telekominikasyon

    1. admin
      27 Kasım 2014 at 14:12 Reply

      Firmayı tanımıyorum ama uzun amandır çalışıyorlar sanırım. Ayrıca dediğim gibi elinizde belgeler olursa bir sıkıntı çıkmaz.

  42. Ayaz
    27 Kasım 2014 at 14:18 Reply

    Tesekkurler admin guven geldi kendime olmazsa yolliycam artik sadece mikrofon degil ustteki tv alicisida catladi

  43. medu
    29 Kasım 2014 at 14:34 Reply

    arkadaşlar bende yıllardır lg kullanıyorum garantisi mükemmel olmasa bile diğerlerine göre gayet iyi ben lg g2 gönderdim sarı leke yüzünden değişim verdiler geçen haftada lg g3 çatlama sorunu yüzünden gönderdim ona da değişim verdiler daha ne olsun çekinmeden gönderin. ayrıca değişimlerde genelde 15 gün içinde tamamlanıyor.

  44. zknyd
    29 Kasım 2014 at 22:20 Reply

    bende de mikrofon kisminda catlama oldu. servise gondermek istiyorum. tavsiye ettiginiz bir servis varmi. bu kadar para verip bu gibi durumlarla karsilasmak kotu. umarim telefonun sagini solunu acip geri gondermezler.

    1. admin
      29 Kasım 2014 at 22:26 Reply

      garantisi nerden bu cihazın zknyd

  45. dogan
    30 Kasım 2014 at 00:19 Reply

    gönderdigim telefon tam 17 iş günü etti ve 4 gündür kargodaymış halen gelecek gelecek. Ayrıca catlak olarak gönderdglm tlfnun kutusunu, parcalrını falanda istediler gönderirken. Sonuc onarım dior. Kronik hata yüzünden değişmiş parcayı kabul etmek zorundamıyız ?

    1. admin
      30 Kasım 2014 at 00:34 Reply

      Parcalari istedilerse degisim olabilir. Sordunuz mu servise

  46. dogan
    30 Kasım 2014 at 01:06 Reply

    servise sormadım da Teksona Asist bana bu şekilde bilgi verdi yani. net olarak sonuç nedir diye bişiy demedi sadece onarım yazıyor dedi. Eğer değişim değil normal şekilde parça değişmişse bunu ne yapmam gerek bilgi verebilir misiniz ? sonuçta kutusuyla kulaıklığı fln hepsiyle garantiye verildi. hatta telefonu garantiye gönderirken. teknosa bana dier aparatlarınıda getir dedi sırf bunun için bida eve gidip gelmek zorunda kaldım. Milleti enayi yerine mi koyuyorlar bunlar anlamadım gitti.

    1. admin
      30 Kasım 2014 at 01:10 Reply

      Lg merkezden bilgi talep edin. Merkez serviste ise bilgi verirler. Degisim olmadiysa iade talep ettiginizi belirtin. Parca degisimi ile de gelebilir. Sadece talep hakkiniz var. Gerisi lg ye kaliyor.

    2. admin
      30 Kasım 2014 at 01:11 Reply

      20 is gununu gecerse yasal olarak iade talep edebilirsiniz. Kargo takip no isteyin.

  47. dogan
    30 Kasım 2014 at 01:19 Reply

    20 iş günü olmadan gelecektir.adamlar bunun bilincinde yani. Benm demek istedgm geldkten sonra herhangi bir talep hakkım var mı ? sonucta sıfır aldgm cihaz 2 ay kullandm ve parça değişimi yapılıyor kasa değişcek büyük ihtimalle. kabul etmek zorunda deilim

  48. zknyd
    30 Kasım 2014 at 17:10 Reply

    telefonu aveadan aldim admin.. 24 ay taahutlu olarak.

    1. admin
      30 Kasım 2014 at 17:46 Reply

      Avea g3 ler için neresiyle çalışıyor bilmiyorum. m. hizmetlerini arayın sorun. Bakıyorsa MTV veya VINTEK ÖNERİRİM.

  49. yasin
    30 Kasım 2014 at 18:23 Reply

    mrb ben sparış verdım yenı 32 gb lık olan gold modelden ve su anda beklıyorum ama bu yorumlar aklımı karıstırdı satıcı eger gold rengı ıse 410 beyaz veya titan sa 411 serısıdır diye bılgı paylasmıs ne var farkı arkadaslar benımkı 410 serısı olcak 411 olsun dıye rengını değistırıyım mı yoksa farketmezmı ısınma problemı ve su donma problemı bu serılerde varmı bana bı akıl verın yoksa direk ıade edıp paramı mı alıyım

    1. admin
      30 Kasım 2014 at 20:42 Reply

      en yeni seri daha iyidir. yazılım olarak eski serilerde sorun var dı ama zaten yakında android 5 gelecek. onun için şu an ne kullandığı önemli değil.

  50. zknyd
    30 Kasım 2014 at 19:24 Reply

    tesekkurler..

  51. Selim Güner
    05 Aralık 2014 at 11:09 Reply

    1 Hafta önce 406 serisi telefonumu çatlak sebebiyle servise verdim. Değişim olacağını söylediler. Fakat süreç garip geldi biraz. Rapor hazırlanıyomuş 15 gün içerisinde akibeti belli olup yeni cihaz çıkışı yapılıyormuş. Acaba burada değişim yapılan arkadaşlarda da aynı mı oldu?

    1. admin
      05 Aralık 2014 at 17:54 Reply

      Evet aynısı oldu.

  52. mehmet
    14 Ocak 2015 at 20:31 Reply

    Bugün aradım lg konsentırı 444 ile başlayan numarayı cihazını değişim onaylanmış haftaya elinizde olur dediler sıfır kutuda aynı renk 16gb inşallah hemen gelir telefonsuz kaldık 406 k serisiydi benimkide sağ üst köşede kızılötesiib orda çatlama yaptı

  53. harun
    11 Şubat 2015 at 20:30 Reply

    arkadaslar benimkide 407k serisi ama yurtdisi cihazi benimkindede ayni yerden catlak var bi cozum olurmu buna

    1. PetaBayt
      15 Şubat 2015 at 15:58 Reply

      Garanti sunan servisiniz en iyi cevap verecektir.

  54. johnyles
    17 Şubat 2015 at 22:33 Reply

    Beyler başarı elektronik çatlak sorunu ile karşılaşan var mi acaba olduysa değişim oldu mu

  55. HAKAN
    10 Mart 2015 at 21:55 Reply

    ARKADAŞLAR AYNI SORUN BENDEDE OLDU MİC BÖLÜMÜNDE ÇATLAK OLUŞTI BUGUN SERVİSE GÖNDERDİM .BANA NE DİYECEKLER BİLMİYORUM BENİMKİDE 16GB BEYAZ KASA .DEĞİŞTİRMESSELER TELEFONU NE YAPACAM AYNI ZMANDA TELEFONUM KENDİ KEDİNE KAPANIYOR BATARYAYI ÇIKARIP TAKIYORUM ÖYLE AÇILIYOR 🙁

    1. PetaBayt
      11 Mart 2015 at 01:39 Reply

      Kapanma sorunu yazılım ile düzeltilmişti. Telefou alalı 2 ayı geçmediyse değişim gelecek. Yoksa ekran ve kasa değişiyor.

  56. lg3
    08 Mayıs 2015 at 14:12 Reply

    Arkadaşlar ben lg g3 32 gb telefonu yıl başında aldim bir ay sonra kasa iki yerinden çatladı servise gönderdim 25 gün sonra yeni sıfır telefon gönderdiler suan da tekrar çatladı . aynı sorunu kaç kere tekrarlarsa para iadesi yapılıyor bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim

    1. PetaBayt
      08 Mayıs 2015 at 14:18 Reply

      Eski yönetmelik

      Madde 14 — Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
      a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
      b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
      c) Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi,
      durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
      Bu maddenin (c) bendinde belirtilen raporun, tüketicinin başvuru tarihinden itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunludur. Tüketici, raporun belirtilen süre içerisinde düzenlenmemesi veya raporu kabul etmemesi hallerinde, ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurarak mevcut durumun tespit edilmesini isteyebilir.
      Satıcı, tüketicinin bu Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen taleplerini reddedemez. Tüketicinin bu taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı- üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar.

    2. PetaBayt
      08 Mayıs 2015 at 14:18 Reply

      Yenisi ise aşağıda.

      http://www.petabayt.com/blog/garanti-belgesi-yonetmeligi-13-06-2014/

      Bundan daha yenisi var mı bilmiyorum.

  57. Mrym
    14 Eylül 2015 at 20:19 Reply

    Merhaba arkadaslar lg g3 32 gb telefonum 410k serisi alalı 10 ay oldu aldıktan bı kac ay sonra hem ustte hem altta kılcal catlamalar olustu pek onemsemeyıp servıse vermemıstım 31.08.2015 tarıhınde fırat elektronık ankara servısıne teslım ettım basta parca degısımı yapılacaktı 12 gun boyunca parca beklendı sonra degısım onayı beklenıyor dedı sanırım degısım yapacaklar onay bekleyelı 3 gun oldu bende lg servısı aradım onay geldıkten 1 ay sonra yenısının verılecegını soyledıler .. Neden bu kadar uzun suruyor ? Neredeyse 2 ay telefonumu beklıycem . boyle dıyorlar ama daha kısa surebılır mı ? Degısım onayı kac gunde oluyor ? Gercekten sacma sapan ıs yapıyorlar kısa sürede almanın yolu yok mu ? ne yapabılırım ?

    1. PetaBayt
      15 Eylül 2015 at 00:04 Reply

      20 günden sonra para iade hakkınız var. Bu kadar uzun sürmemesi lazım, LG Genel merkez ile görüştünüz mü?

  58. Meryem
    17 Eylül 2015 at 23:39 Reply

    Evet 2 gün önce lg genel merkezi aradım üreticiden degişim onayı deniliyormuş ama hala parca bekleniyor demekmiş 20 gün sürelerini kullanıyorlarmış eger 20 güne cihaz gelmezse direk degişim çıkıyormuş dediler bende bayagı sinirlendim insanları bekleterek magdur edıyorlar madem parca yok hemen degişimi ver o zaman zaten degişim süresi var bide degişim süresinin 1 ay oldugunun söylendigini de belirttim o kadar sürmez 10 gün sürer dediler bu sefer mail atıp durumun aciliyetinide belırteceklerını soyledıler biraz önce servis takibi actım doa degısım bekleniyor yeni cihaz beklemektedır diyo degişimi vermişler 20 gunun bıtmesıne 1 gün kalmıştı halbukı….şimdide degısım suresı var ama araya bayram tatılı gırıyo 10 gune bayram tatılıde dahılmı bılmıyorum eger dahıl degılse yandık…gercekten cok magdur edıyorlar bari cıhazı hemen teslım etselerdi..

    1. PetaBayt
      18 Eylül 2015 at 11:46 Reply

      Tatiller ve hafta sonları 20 güne dahil edilmiyor maalesef.

  59. PetaBayt
    18 Eylül 2015 at 11:49 Reply

    31 Ağustos’ta servis cihazı teslim aldıysa bayramdan sonraya bırakabilirler. Siz sürekli arayıp bu hafta almayı deneyin.

    1. Meryem
      18 Eylül 2015 at 14:29 Reply

      Bugun 2 defa aradım önce lg genel merkezı sonra fırat elektronıgı degısım süresi hakkında bılgı veremeyız belgeler onaylandıktan sonra fırmaya baglı olarak süresi degişir dedi bende ankara servisi arayıp söyledim bana yine 1 ay süresi var dediler bende 1 ay uzun ben 18 gundur teslım ettım dedım bu kadar uzun surmemelı dedım oda ben sıze sımdı 3 gunde gelıcek desem gelmezse yalan olur dedi o yuzden 1 ay diyorum dedi gecıstırdı ben daha agzımı acamadan ıyı gunler deyıp suratıma kapattı nerdeyse gercekten kac haftadır sununla ugrasıyorum rezillik yani…Ne diyebilirim bu hafta teslim almak için böyle bi servise…

      1. PetaBayt
        18 Eylül 2015 at 19:54 Reply

        LG Merkez sizi korumuyorsa servisteki eleman kafasına estiği gibi takılır. 20 gün dolduktan sonra ürün gelmezse tüketici halem heyetine başvurun ve ücret iadesi isteyin.

  60. özgür
    21 Ekim 2015 at 17:23 Reply

    ritzy garantili lg g3 cihazım ır ve mikrofon çevresinden çatladı .ritzy değişim yapmadı bana değişim yapan servislerden alınmış rapor örneği lazım . hakem heyetine şikayette bulunacağım. bana yardımcı olabilecek var mı? ihtiyacım olan ır veya mikrofon çevresindeki çatlakdan ötürü cihaz değişimi yapıldığını gösteren bir rapor

    1. PetaBayt
      21 Ekim 2015 at 17:45 Reply

      LG merkezi aradınız mı konu ile ilgili.

      1. özgür
        21 Ekim 2015 at 18:31 Reply

        aradım yardımcı olmadılar yurtdışından gelen cihazlar umurlarında değilmiş

      2. özgür
        21 Ekim 2015 at 19:28 Reply

        aradım. ihtalatçı firma garantili ürünlere yardımcı olamıyorlarmış

        1. PetaBayt
          21 Ekim 2015 at 20:06 Reply

          Donanımhaber forumlarında konu açın yardımcı olan çıkacaktır.

  61. ANL
    09 Kasım 2015 at 10:45 Reply

    ben tlfu aldıktan iki ay sonra gönderdim 4 günde geri geldi sadece kapak değişimi yapıldı ve 2 ay sonra bir daha çatladı ve bıkmış olduğum için göndermedim. aynı dönemde alan arkadaşım 1 yıllık garanti bitmeden 1 hafta önce gönderdi değiştirip yenisini göndermişler, şu an kargoda.
    Sürekli tlfsuz kalma sorunu yaşamasam yine LG derdim ama, çok severek aldığım tlf bu çatlak yüzünden canımı fena sıktı. Uzun süre tlfsuz kalmak benim için sıkıntı olacağından çatlak kullanmaya devam 🙁

    1. PetaBayt
      09 Kasım 2015 at 13:52 Reply

      Evet 1 yılı doldurmazsa değişim yapıyorlar. 10-15 gün telefonsuz kalmaya değer. Bekletmeyin bence.

  62. elvan yorulmaz
    10 Kasım 2015 at 00:29 Reply

    aynı catlak bende de oluştu iade talepe edersek ve onaylanırsa ücret telefonu aldıgımızda verdiğimiz ücret miktarı mı iade edilir?

    1. PetaBayt
      10 Kasım 2015 at 11:03 Reply

      Evet, fatura tutarı iade edilir.

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