LG G3 Root yapın telefon üzerinde yetkiniz %100 olsun

LG G3 telefonunuzu Root yaparak sınırlamaları kadlırabilir telefonunuz üzerinde tam yönetici olarak dilediğiniz özelliklere ulaşabilir ve istediğiniz stok rom gibi yazılımları kullanabilirsiniz.

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LG G3 ROOT NASIL YAPILIR?

Öncelikle belirtelim LG G3 veya diğer cihazlarınız ROOT yetkisi alınırsa cihaz garanti dışı kalabilir ve cihazda problemler ortaya çıkabilir. Bu cihazı rootladığınız anda sorun yaşayacaksınız anlamına gelmez. Root işleminden sonra yapacaklarınız da cihazınıza zarar verebilir. Ve tabiki sorumluluk tamamen size ait.

LG G3 Root model listesi:

Kore modeli G3 (F400K/L/S)

Uluslararası modeli G3 (D855) Türkiye garantili LG G3'lerin kodu budur.

AT&T modeli G3 (D850)

T-Mobile modeli G3 (D851)

Kanada modeli G3 (LG-D852)

Spirint modeli G3 (LS990)

Verizon modeli G3 (VS985)

Usb hata ayıklama menüsünden "sahte konumlara izin ver" özelliğini geliştirici seçeneklerinden açalım

Ayarlar >> Genel >> Telefon Hakkında >> Yazılım bilgileri >> Yapım numarasına 8-10 kere tıklayın ve geliştirici modunu açın.

Daha sonra Ayarlar >> Genel menüsüne girince en altta Geliştirici Seçeneklerini göreceksiniz.

Ayarlar >> Genel >> Güvenlik bölümünden bilinmeyen kaynaklara izin veri aktif edin.

Cihazınızın şarjı tam dolu olmasını, yedeklerinizi aldığınızı, orijinal USB kablosu kullandığınızı ve USB hata ayıklama seçeneklerini aktif ettiğinizi unutmayın.

IO ROOT programını bilgisayarınıza yükleyin.

IO ROOT INDIRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Daha sonra cihazınızı uçak moduna alın ve bilgisayarınıza LG G3'ü bağlayın. Bağlantı sağlandıktan sonra indirdiğiniz dosyadan root.bat isimli dosyayı çalıştırın. Çalıştırdıktan sonra CMD komut ekranı gelecke karşınıza, ENTER basıp LG G3 root atma işleminizi tamamlayın.

LG MOBILE DRIVER GEREKİRSE BU DOSYAYI İNDİRİN

İNTERNET ÜZERİNDEN DERLENMİŞTİR, KENDİM TEST ETMEDİM. CİHAZINIZ ÜZERİNDE SORUMLULUĞUN SİZE AİT OLDUĞUNU UNUTMAYIN.