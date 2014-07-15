LG G3 Sahiplerinin bilmeleri gereken 10 konu

LG G3 Sahiplerinin bilmeleri gereken 10 konu

Temmuz 15th, 2014 Akıllı Telefonlar 882 comments

Yeni bir LG G3 alıyorsanız size yardımcı olabilecek bir konumuz var.

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Dünyadaki şanslı ruhlar LG G3 gibi bir cihazı bir kaç haftadır ellerinde gezdiriyorlar. Aslında abartmış sayılmayız LG G3 gerçekten harika bir akıllı telefon. Konuyu gereksiz yere uzatmadan LG G3 hakkında bilmeniz gereken 10 şeyin (neyin) bilgisini veriyoruz.

1 - LG G3 Muhteşem ekranı ve pil ömrünü nasıl etkilediği
qHD 5.5 inç ekran ile gelen LG G3 2560X1440 piksel çözünürlüğe sahip. Bu harika ekran aylar geçse de eskimeyecek. İnç başına 543 piksel düşmesi 3000mAH pil için çok tehlikeli gözükmüyor. Tam bir günü rahatlıkla çıkartıyor diyebiliriz.

2 - LG G3 ile ekran görüntüsü nasıl alınır
Telefonun arkasında bulunan home butonu ile ses kapama butonuna sırasıyla basıp elimizi çekmeden ekrana dönerek LG G3 ekran görüntüsünü alabiliriz.

lg-g3-ekran-goruntusu-alma

3 - Ekran düğmelerini özelleştirebilirsiniz

Android'in klasik ekran düğmelerini rahatlıkla özelleştirebilirsiniz. Sanal home butonu, geri butonu ve aktif uygulamaları gör gibi standart butonları ekleyip / çıkartabilir ve ekstradan 2 tane daha tuş ekleyebilirsiniz.

g3-qmemo

4 - Akıllı ipuçlarını sevmediniz mi? Kapatın!

Akıllı ipuçlarını ve sağlık ekranını sevmediyseniz kapatabilirsiniz. Ayarlar >> Ekran >> Ana Ekran >> Smart Bulletin >> On Off

5 - LEGACY BUTTON Aslında orada

Önceki versiyonlarda home butonuna basılı tutunca diğer android telefonlarda ekranın boş bir yerine basınca gelen özellik LEGACY BUTON, LG G3 üzerinde son uygulamalar butonuna basıldığında geliyor.

6 - TELEFONUNUZ İLE TV'Yİ KUMANDA EDİN

Android üzerinde gerekli değerine ulaşamamış olsa da oldukça güzel bir uygulama olan cep telefonundan televizyonu kumanda etme LG G3 üzerinde oldukça büyük bir detaylandırma ile geliyor. Büyük ve orta ölçekli televizyon firmaları database ile beraber sunulan markalar aracılığı ile kendi kumandanızı tasarlayabiliyorsunuz.

7 - TELEFONUNUZU KİLİTLEMEK İÇİN YENİ BİR EKRAN KİLİDİ "KNOCK CODE"

LG öncelikle G Pro 2 modeline KNOCK CODE'u getirdi. Şimdi bu KNOCK CODE LG G3 üzerinde deniyor. Ekran kilidi için telefonlarda güzel bir güvenlik sistemi olan KNOCK CODE mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Mantığı ise ekranda dörde bölünmüş alanda seçeceğiniz 3 ile 8 noktayı belirtiyorsunuz. Ekran kilidini açmak için seçtiğiniz noktalara tekrardan tıklamanız yeterli. Ekranı kapatmak yani kilitlemek içinde iki kere herhangi bir noktaya tıklamanız yeterli.

8 - LG G3 BÜYÜK BİR TELEFON AMA TEK ELLE KULLANABİLİRSİNİZ

5.5 inç gerçekten büyük bir telefon. LG kullanım kolaylığı ve arka tuşları ile bu dizgiyi kullanılabilir yapmak için çok uğraştığı belli. Genellikle telefonu iki el ile kullanacaksınız ama bazende tek elle kullanım gibi gereksinimleriniz mutlaka olacaktır. LG kilit ekranında, LG klavye kullanımda ve telefon çevirici üzerinde Tek elle kullanım için özellikle beraber geliyor. Klavye daraltma ve yükseltip indirme gibi seçeneklerde mevcut.

9 - TELEFONUNUZU SESSİZ PROFİLE ALMA İÇİN GELİŞMİŞ SEÇENEK

LG hangouts üzerinde olduğu gibi telefonu sessize alma özelliğini LG G3 üzerine taşıyor. Dilediğiniz saatler veya tarihler arasında telefonu sessiz mode üzerinde tutup herhangi bir uyarı veya çağrı ile rahatsız edilmenizi engelliyor.

Ayarlar > Ses > Rahatsız Etmeyin menüsünden dilediğiniz gibi ayar yapabiliyorsunuz.

10 - LG G3 QUICK CIRCLE KILIF

LG, QUICK CIRCLE KILIFI için ekranda çember şeklinde bir kullanım sunuyor. Neredeyse her şeyi bu çember üzerinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu arada telefonunuzu yeni aldıysanız ilk 3.000 kişiye bu güzel kılıfı hediye ediyor. Web adresine imei numaranızı girip kılıfınızı talep edebilirsiniz. Benim imei mi başkası kullandığı için alamadım, siz bence şansınızı denemelisiniz. Not: Kampanya bitti.

QUICK CIRCLE için video:

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882 yorum

  1. fbgny
    18 Temmuz 2014 at 11:22 Reply

    Arkadaslar merhaba. Size bu yaziyi dh nin yapmis oldugu g3 incelemesinin ardindan yazma geregi duydum. Size yaklasik 1 hafta once aldigim g3 un en ince ozelliklerini vermek istiyorum. Bu noktada atladiklarimi veya unuttuklarimi bana pm ile veya konu icinden aktarirsaniz memnun olurum. Bu incelemeyi size g3 den yazdigim icin resim video vs. Aktaramayacagim. Ancak hic supheniz olmasin ki yazdiklarim bu telefon hakkindaki gerceklerdir. Bazi dusuncelerim sizlerle celisebilir.

    Oncrlikle bu telefonu istanbul bilisimden 1779 tl gibi bi fiyatla aldigimi soylemek isterim. Fiyati diger yerlere gore ucuz cunku lg turkiye garantisi yok( ki bu bence onemli bisey) . eger alicaksaniz bunun olmasina dikkat edin derim.

    Oncelikle kutudan cikan kulaklik ve sarj aletine deginemek istiyorum. Daha once kullandigim s3 um deki kulakliktan cok cok daha iyi bir kulaklik g3 te karsimiza cikiyor. Diger rakiplerini bilemem ancak bu anlamda samsungun kinden daha iyi oldugunu belirtmek isterim. Elinize aldigunizda kalitesesiz gibi dursada verdigi ses kalitesi ve disariyla baglantinizin kopmasi bence cok cok iyi. Ancak sarj aleti bence kotu. Alet igrenc gozukuyor. Diyeceksiniz ki gorunutusunden banane. Oyle demeyin cunku malzemesi de cok kotu.

    Oncelikle dh nin incelemrsine yapilan yorumlara cevap vermek isterim. Ten_don arkadasimin bazi merak ettigi konular varmis. Cihazin ses kaydi kalitesi mukemmel. Gorusmelere cok giden biri olarak ses kaydini cok fazla kullanirim. Sesi gercrkten mikrofonlasan ancak boyle olurdu dersin. Gercekten iyi. Gps demis arkadas. Besiktas da sinanpasa pasajindan gecerken denedim (sadece gps uzerinden denedim bu arada) kapali yer olmasina ragmen yerimi aninda buldu. Ancak sonrasinda biraz takildi gps ancak bu da acik havaya cikinca duzeldi. Yani gps alici kalitesi de iyi denilebilir. Gelelim soneday arkadasin soylediklerine. Arama yapmakta hic bir sorunla karsilasmadim ve de aramaayken telefon icinde rahat rahat kasmadan dolastim. Ayrica mikrofon olarak da karsiya sadece senin sesini vermeyi iyi basariyor. 3g goruntulu gorusme hic denemdim bu zamana kadar denemem de acikcasi yani o konuda bisey diyemeyecegim. Bluetooth kalitesi muthis. Arkadasimin note2 sinden 5mb lik bi sarkiyi saniyeler icinde aldim ve attim. Tabi bunun karsindaki telefonla da ilgisi oldugunu unutmayin. Sirrealsq adli arkadas cift ekranda internet ve haritalar kasiyo demis. Yalandir bende hic bir kasma olmadi denedim gordum gozumle. Batarya demis ve sanirim bu da en cok merak edilen konu. Buna ayri bi yer ayrimaliyiz.

    Batarya 3000 mh olmasina ragmen bu telefona yetmiyor arkadaslar. Soyle yetmiyor. Gps ve 3g birlikte acikken 6 saat kullanima ulastim. Ertesi gun buna oyun ekledigimde 3 saat gibi bi sure. Bu oyun da most wanted dir. Ancak sadece interneti kullanip (3g ile) whatsapp killanip ve de parlakligi 30 civarinda tutarsaniz 10 saat gibi yani sizi gunduz boyunca goturur.

    2k ekrandan banane dedim ilk basta bende sizin gibi. Ancak sonra 2k film indirip izledim. Inanamassiniz. Boyle guzel goruntu mu varmis diyosunuz. 720p video bile size bulanik geliyo. Deneyin ornek videolardan cok iyi goruntu kalitesi var 2k da. Hic bir kasilma yok. Ancak kamerelanin oralarda bi isinma soz konusu( bu oyun oynarken de oluyor) ancak cok da fazla degil.

    Telefonda oynadigim real racing 3 oyunda hic kasilma olmadi. Hatta sonra ayarlari karistiriken 4×msaa ozelligini actim. Oyle oynadim. Gene hic bir kasma olmadi.

    Telefondaki en sevdigim ozelliklerden biri ise misafir modu. Ayni pc deki gibi bi guest mod kuruyorsunuz ve sadece sizin izin verdiginiz uygulamalari gosteriyor. Inanin isinize cok yarayacak( yani benim yariyo).

    Kamerasina diyecek yok. 13mp size yeterde artar bile. 4k video cekebiliyor. Ancak kimimizin uhd tv si var da onlari orda izlicekler. Video performansi cok iyi.

    Telefonun kendisinde bulunan smart cleaning (ayarlar kisminda) gereksiz butun seyleri silmenizi sagliyor. Bu da yer sikintisindan kurtariyor sizi.

    Telefonun bi guzel yanida klavyesi. Istediginiz gibi kisisellestirilebilir. Bu da inanin yazmayi cok kolaylastiriyor.

    Donanimsal ve yazilimsal bi eksigi olmamakla size kesinlikle tavsiye ettigim bi telefondur. Bir tek kulaklik ve sarj yeri mantiksiz olmus bence. Yatay tutusta sikinti yasayabilirsiniz. Ama cok buyuk bisi degil.

  2. serhat
    20 Temmuz 2014 at 20:57 Reply

    ekrana 3 defa tıkladıktan sonra ekran yakınlasıyor oynadıgım oyunlarda bu bana sıkıntı yaratıyor onu nasıl giderebilirim??

    1. admin
      20 Temmuz 2014 at 23:46 Reply

      Hangi oyunda oluyor bu durum?

    2. enes
      01 Eylül 2014 at 03:01 Reply

      kardesım o durum erısılebılırlık ayarlarından buyutec aktıfken olur ekrana 3 kez tıklarsan yakınlasır 3 kez daha tıkladıgında uzaklarsır buyutecı erısılebılırlık ayarlarından kapabılırsın

  3. cemil erol
    21 Temmuz 2014 at 13:42 Reply

    Benim sarjim az gdiyor ya sizinki ne kadar teli yeni aldim g3 ama bana az gdyor gibi geliyor

    1. admin
      21 Temmuz 2014 at 13:45 Reply

      Önceki telefon tecrübeniz nedir bu da önemli ama LG G3 ekran kabiliyeti yüksek olduğu için çok yüksek bir pil kullanım süresi vermiyor. Sadece standart telefon için kullanım modunda 2 güne çıkabilirsiniz. Bir kaç saat sürekli Uygulamalar ve kamera kullanımında 1 günü çıkartmanız zor. Ben GPS’i ve ekran ışığı biraz kısarak test ettim, arada oyun ve uygulama açarak günde ortalama 10dk telefon görüşmesi ile 12 saati rahat çıkartıyorum.

  4. cemil erol
    21 Temmuz 2014 at 21:23 Reply

    Internet. whatsapp intagram vs acik oluyor.. Dediginiz gibi ekran cook harciyor.. Ama bana bu sekilde 4 saat anca gdyor.. Surekli kullanirsam eger.. Daha az da olabilir..Telefonda bir problem mi var acaba dye dusunuyorum..

  5. Esra
    25 Temmuz 2014 at 02:15 Reply

    Arkadaslar bir sorum var. Lg g3 u dun aldim.
    6 dosya indiriliyor diye bir yazi cikti. 8 saattir
    Devam ediyor. Bitmek bilmedi. Uygulamayi kapatiyorum. Baska hicbir guncellemeyi yapmiyor. Google play store bile acilmiyor.
    Size de ayni sey oldu mu?

    1. admin
      25 Temmuz 2014 at 10:46 Reply

      Bende böyle bir sorun olmadı, bazen wireless bağlantısı kopuyor aç kapa yapınca düzeliyor. fabrika ayarlarına almayı denediniz mi?

  6. nuran
    06 Ağustos 2014 at 21:41 Reply

    Merhaba,
    Yaklaşık 1 hafta önce aldın g3 ü ancak şuanda ekran loading yazıyor.Kilitleniyor takılı kalıyor yani şuan telefonu kullanamıyorum. Reset atamıyorum.Şuan azerbaycanda olduğum için servise de gönderemiyorum. LG resmi sitesinden de yazdım hala cevap bekliyorum..Sizin bilginiz dahilinde ise yardımcı olursanız çok sevinirim.Teşekkürler.

    1. admin
      08 Ağustos 2014 at 22:47 Reply

      1. Telefonunuzu kapatın.
      2. Telefonunuz kapalı durumdayken telefonunuzun arkasında bulunan “Sesi Azalt tuşu ve Açma/Kapama tuşlarına” basılı tutunuz.
      3. LG logosunu geçene kadar basılı tutun. Factory hard reset çıktığında tuşları bırakın.
      4. Tüm dosyalarınzın silineceğini unutmayın. İşlemi onaylamak için Açma/Kapama tuşuna basın. İptal etmek isterseniz herhangi bir tuşa basın.

  7. cagdas
    08 Ağustos 2014 at 20:48 Reply

    Merhaba arkadaslar

    Cift ekranda sadece belirli islemleri mi yapabiliyoruz yoksa baska uygulamalarda kullanilabiliyor mu? Acikcasi ben whatsappi bulamadim. Mumkun mu kullanmak?

  8. Mehmet
    11 Ağustos 2014 at 00:25 Reply

    Telefon süper bence ülk aşdığımda bi kaç sorum yaşamıştım hatta diğer kulanıcılarda yazmış fakat
    O gibi sorunları lg yazılım güncelleme hetirip ortadan kaldırdı on numara beş yıldız bi telefon samsung tan çok çok daha iyi şuan için bunda iyi bi telefon yok bundan adım gibi eminim

  9. yyy
    20 Ağustos 2014 at 13:50 Reply

    g3ü yeni aldım inceliyordum ayarlardan misafir modunu etkinleştirmek istedim misafir modunu etkinleştirdim fakat misafir modundan çıkınca kilit ekranında şekil çizme kilidi kaldı onu nasıl kaldırabilirim?

    1. admin
      20 Ağustos 2014 at 16:17 Reply

      Ayarlar >> ekran >> kilit ekranı menüsü çalışmıyor mu?

  10. Engin
    21 Ağustos 2014 at 12:26 Reply

    Benim sorum bağlantı ayarlarıyla ilgili olacak benmi bulamıyorum bu telde mi yok anlamadım. Telefonu yurtdışından aldım. Birinci sorum görüntülü arama yapamıyorum. ikinci sorum LTE özelliğini kullanamıyorum. özelliklerde LTE 4g vs deniliyor ama 3g ile bile nete bağlanamıyorum mobil internet bağlantısını açtığım zaman 3g veya 4g yazısı görmüyorum sadece E ve H çıkıyor. Bunların sebebi ne olabilir. Genel olarak bi açıklık getirebilir misin?

    1. Ebu
      09 Ekim 2014 at 15:03 Reply

      Türkiye de 4G yooken bunu kullanmayı beklemek nasıl bir mantık ?O sadece destekliyor

  11. Sefa
    21 Ağustos 2014 at 14:14 Reply

    Benimde bir sorunum var araştırdım her yerde bulamadım. Telefonun sesi kısıldı açmak istediğimdede açılmıyor bütün sesler kapalı yazıyor yukarda ses yok simgesi var ama telefon sesli modda normalde.

    1. Engin
      21 Ağustos 2014 at 15:59 Reply

      Fabrika ayarlarına geri dönersen düzelir. Bende de oldu ses kısılma sorunu hatta kulaklık bile çalışmadı ilk zaman tırstım sonra kendi dosyalarımı pc ye aktardım format atacaktım düzeldi. Yani tel hafızası fazla dolunca falan yapıyor olabilir. yazılımsal eksiklikleri var.

  12. LTE
    22 Ağustos 2014 at 23:13 Reply

    E Edge demektir(2G) H, 3G veya H+ ise 3G dir. LTE olarak bağlanamazsın, çünkü Türkiye’de LTE yok.

  13. Asya
    23 Ağustos 2014 at 00:33 Reply

    Telefonu yeni aldım kendi çapımda keşfetmeye çalışırken bir resmi kilitledim ve tekrar açamıyorum nasıl açabilirim yardımcı olur musunuz ??

    1. admin
      23 Ağustos 2014 at 00:39 Reply

      Resimler menüsünde sağ üste ayarlar (3 nokta) tuşuna basıp kilitli resimleri göstere bas. Daha sonra gerisini çözersin zaten.

  14. Asya
    23 Ağustos 2014 at 00:52 Reply

    Tamm yaptım teşekkürler

    1. admin
      23 Ağustos 2014 at 01:19 Reply

      Rica ederiz, iyi günler

    1. admin
      24 Ağustos 2014 at 19:23 Reply

      Bu olmadan önce telefonda ne değişiklik yaptınız?

  16. konyali44
    31 Ağustos 2014 at 15:06 Reply

    Merhaba lg g3 yeni aldim ama sarj bi gunu bile cikarmio ne yapmaliyim gps kapali demissiniz nerden kapatabilirim gereksiz seyleri de kapatmak istiyorum ama bilmiyorum hangilerini kapatmaliyim diye bir de son guncellemeyi yapmadim sizce yapmali miyim herkes farkli soylemis en cok da kameranin kotu olmasindan korkuyorum lutfen yardimci olur musunuz

    1. admin
      31 Ağustos 2014 at 15:31 Reply

      Kameras8 çok iyisi merak etmey8n

  17. konyali44
    31 Ağustos 2014 at 15:57 Reply

    Peki sarjin daha cok gitmesi icin ne yapabilirim

  18. mutimage
    01 Eylül 2014 at 19:25 Reply

    arkadaşlar onu bunu boşvein telefon bende aldım kusursuz saat gibi çalışıyor kullanmayı bildikden sonra hiç bir takıntısı yok donması yok şarj konusuna gelince ne kadar çok koşarsan o kadar çabuk yorulursun arkadaş 3000 mah pilin var yetmiyorsa yedek batarya imkanı sunuyor adamlar hangi amiral telefonda var bu bırakın boş boş çamur atmayı

  19. mutimage
    01 Eylül 2014 at 19:27 Reply

    enerji tasarrufunda tut parlaklığı otomatik yap bulunduğun ortama göre o ışığı açar yada kısar hem perfonsı uzun sürer hem uzun kullanan kullanıcılar için ideal

  20. adem
    10 Eylül 2014 at 18:18 Reply

    kendisi kadar özellikleride çok güzel

  21. hasan
    11 Eylül 2014 at 16:26 Reply

    S.a telefonu alali 1 ay oldu cok memnunum ama tek sıkıntım görüntülü arama yapamaiyor yardimci olurmusunuz…

    1. sema
      20 Aralık 2015 at 22:01 Reply

      bende merak ediyorum acaba lg g3 ler de görüntülü arama yapılabiliyor mu?

      1. PetaBayt
        20 Aralık 2015 at 22:20 Reply

        Yapılmıyorsa maalesef, program kullanmanız gerekiyor.

  22. enginanil
    12 Eylül 2014 at 18:02 Reply

    merhba,

    bende G3 yeni aldım. eski Iphonumdan videoları bilgisayara atıp ordan telefona yükledin ama desteklenmeyen format uyarısı geliyor. avi ve mp4e çevirip attım yine hata veriyor. Eski tlfonumdaki videoları en sağlıklı biçimde nasıl G3e atarım.

    teşekkürler

    1. admin
      12 Eylül 2014 at 20:14 Reply

      MX PLAYER yükleyin. Dosya uzantısı ne gözüküyor bilgisayarda?

  23. enginanil
    13 Eylül 2014 at 09:51 Reply

    Merhaba,

    Iphonedaki videoların formatı mov idi. ben bu videoları format factory programı ile avi ve mp4e çevirdim fakat her iki uzantıda da G sıkıntı yaratıyor malesef. Yardımcı olursanız çok sevinirim.

    teşekkürler

    1. admin
      13 Eylül 2014 at 14:59 Reply

      G3 avi de mp4 de okuyor. çeviri yaparken bir sorun çıkmış olabilir.

  24. ismet
    14 Eylül 2014 at 03:04 Reply

    ya benim g3 şifre koydum geri kaldıramıyorum güvenlik ayarlarından koydum 🙁

    1. admin
      14 Eylül 2014 at 13:43 Reply

      O şifre içinde güvenlik şifresi soracak onu da mı unuttunuz?

  25. salim
    18 Eylül 2014 at 20:49 Reply

    arkadaşlar bende lg g3 alcam bi sorum vardı. ilk aldıgımda fabrika ayarlarına dönmem gerektigini okudum kapanıp acılma v.b hatalar olmaması icin alanlar yardımcı olabılırler mi ?

    1. admin
      18 Eylül 2014 at 20:51 Reply

      Lg g3 aldıktan sonra sadece güncellemeleri yapacaksınız. Başka bir şey yapmanıza gerek yok.

  26. Murat
    19 Eylül 2014 at 22:34 Reply

    Oyun esnasında ana ekran tuşlarını kapatamıyorum.Kapanır mı?Kapanırsa nasıl kapatılır?

    Teşekkürler

  27. busra
    19 Eylül 2014 at 22:53 Reply

    Lg g3 aldım görüntülü konuşma yapamıyorum nasıl yapabilirim

  28. gulserendemirel
    20 Eylül 2014 at 00:25 Reply

    Lg g3 u bugun aldim ve goruntulu gorusme var mi uok mu bu konuya dair bana yardimci olursaniz sevinirim lg servisine yani garanti firmasina yonlendirmede bulunsam cozum kesin olur mu ?simdidedn cevap icin tesekkur ederim.

    1. admin
      20 Eylül 2014 at 00:43 Reply

      Telefonunuz hayırlı olsun. Görüntülü görüşmeyi skype, tango gibi programlarla yapabilirsiniz.

  29. mehmet gunduz
    22 Eylül 2014 at 02:02 Reply

    merhaba admin lg g3 aldım goruntulu gorusme var mı yok mu selamlar

  30. mls
    22 Eylül 2014 at 23:08 Reply

    Merhaba.Lg G3 32gb alali 2hafta kadar oluyor.Orjinal kulakligi ilk aldigim gun denedim calisti birdahada kullanmadim.Fakat 2 gundur telefonumun orjinal kulakligini ve markali baska kulakliklari takiyorum algilamiyor(sesi disari veriyor,radyoyu acinca lutfen kulaklik takiniz diyor,kulaklik isareti cikmiyor),kulakliklarin hicbiri bozuk degil cunku baska telefonda ve mp3de calisiyor.(kulaklik girisinde tozda yok)
    Telefonumun kulakliklari algilamamasinin sebebi ne olabilir ?

    1. admin
      22 Eylül 2014 at 23:16 Reply

      Yazılım güncellemelerini yaptınız mı?

  31. mls
    22 Eylül 2014 at 23:40 Reply

    Evet ,aldigim gun hepsini guncelledim.

    1. admin
      23 Eylül 2014 at 00:07 Reply

      Kulaklık girişinde bolca miktarda çatlak sorunu olan var ama sizin dediğiniz gibi bir sorun yaşayan pek olmamış. Yabancı forumlarda araç bağlantısını aux kablo kullananlar sorun yaşamış ama genelde yen bir aux kablosu ile deneyenler bu sorunu aşmış.

      Önereceklerimiz; recovery deneyin, yeni bir güncelleme bekleyin ya da servise gönderin. 1 haftadır LG Türkiye’ye ulaşılamıyor. Servise gönderdiğinizde en az 15 gün cihazdan haber alamayabilirsiniz.

  32. sedaa
    24 Eylül 2014 at 23:54 Reply

    Benim sorunum arama engelleme ile ilgili.ayarlardan engelleme yaptığım halde hala engelli numaralardan aramayı alıyorum . bunu nasıl yapabilirim ?

    1. admin
      25 Eylül 2014 at 00:22 Reply

      Engellemeyi nasıl yapıyorsunuz?

  33. baturalp
    25 Eylül 2014 at 20:54 Reply

    Merhaba. G3 alalı 2 hafta oldu. Ama uygulama indirmeden görüntülü konusmayı bulamadım. Yardımcı olursanız memnun olurum.

    1. admin
      28 Eylül 2014 at 10:48 Reply

      Yokmus hocam

  34. cenk
    28 Eylül 2014 at 01:36 Reply

    telefonu alalı 1 aya yakın oluyor neredeyse fakat bir kaç kez cebimden halının üstüne falan düştü daha sonrasında sanki orjinal kabını takınca elektrik sızdırıyormuş gibi geliyor buna bir çözüm yolu var mı ?

  35. FARUK34
    30 Eylül 2014 at 21:30 Reply

    merhaba. ben de yaklaşık 1 ay önce lg G3 aldım. Hattım avea idi o zamanlar. aldıktan 2 hafta sonra turkcell e geçtim. birkaç gün sonra aramalarda karşımdaki sesimi puslu bi değişik duyuyormuş, aynısını bende duyuyordum. Yalnız bu her aramamda olmuyordu, ara sıra oluyordu. Telefonu tecnosaya götürdüm 20 gün sonra yenisini verdiler. Ancak bugün gün içerisinde birkaç kişiyle konuşunca aynı problemin olması canımı sıktı. aynı hatanın tekrarlaması telefonda hata olma olasılığını düşürüyor. sizce hat kaynaklımıdır ve bunla ilgili ne yapabilirim

    1. admin
      30 Eylül 2014 at 22:08 Reply

      407 ve 408 serisi sorunsuz seridir. Degisen telefonlari yeni seri gonderirler, sizin seri kac ile basliyor. Kutuda yazar.

  36. Sezayi
    02 Ekim 2014 at 00:38 Reply

    Slm arkadaşlar ipone 5s kullanıyorum şu an lg g3 güzel telefon ama internet bağlantı durumu nasıl hızlı mı yavaş mı telefonu değiştirmeme ne dersiniz

  37. salim
    02 Ekim 2014 at 13:56 Reply

    Merabalar. Benim lg kore mali sizce robot atmalimiyim yardımcı olursanız sevinirim

    1. admin
      02 Ekim 2014 at 13:59 Reply

      Robot tan kastınız root sanırım. Kullanımda sorun yaşamıyorsunuz atmanıza gerek yok.

  38. eda
    03 Ekim 2014 at 09:56 Reply

    Merhabalar.g3 yeni aldım fakat internete balanamıyorum,yardımcı olursanız sevinirim.Teşekürler

  39. melike
    03 Ekim 2014 at 10:57 Reply

    Slm arkadaşım ben lg g3 kullanıyorum 2.5 haftadır. biyerlere bşyler yazarken klavyedeki harflerden bazılarına temassızlık yapıyo bazen de üst üst 3-4 kere aynı harfe veya silme tusuna basıyorum kabul etmiyo. sonra tekrar geri dönüyorum basıyo. ama bu durum sıkıcı olmaya basladı bnm telefonda mı bi sorun vr acaba yardımcı olurmusnuz tşkkrler..

    1. admin
      03 Ekim 2014 at 10:59 Reply

      Donma gibi mi yoksa basmiyor mu? Ayrocq Ekran koruyucu ve kilif cikartip deneyin.

  40. melike
    03 Ekim 2014 at 11:34 Reply

    donma gibi degil. bazen ilk basışımda basmıyo. bazen de aynı tusa ard arda basmama izin vermiyo ama geri dönüp bastıgımda yada bekledgmde basıyo

    1. admin
      03 Ekim 2014 at 11:50 Reply

      3.parti bir yazilim sorununa benziyor. Recovery yapip uygulama yuklemeden deneyin.

      1. Rabia
        06 Mart 2016 at 21:34 Reply

        Quick circle uygulamasını aktif hale getirdikten sonra oyun oynarken bile ekranda saat beliriyor ekran çok hassas ne yapabilirim?

        1. PetaBayt
          06 Mart 2016 at 22:19 Reply

          Ekran koruyucusu olmadan deneyin.

  41. faruk
    03 Ekim 2014 at 14:30 Reply

    lg g3 üm daha yeni geldi açmadan şarja mı takmam gerekiyo ilk şarjı ne kadar bunun 16 saat mi buda ? teşekkürler

    1. admin
      04 Ekim 2014 at 00:24 Reply

      Yeni nesil orijinal pillerde saat suresi yoktur. Istediginiz zaman sarz edebilirsiniz.

  42. melike
    04 Ekim 2014 at 00:22 Reply

    arkadalar benim gibi klavyesinde basma sorunu yasayan varsa telefona reset atsın anında düzeldi. yazılımdan kaynaklı bsydi sanırım. tşkkür ederim admin

  43. muhammet
    05 Ekim 2014 at 12:52 Reply

    arkadaşlar 3 gün önce aldım g3 netten siparis lg garantili ama ekrani ve renkleri bana hic canlı ve parlak gelmedi gelmedi hatta g2 var arkadasta onun ekrani kat kat daha canli parlak gözüküyor acaba benim cihazimdami bir problem var hepsimi boyle ?

    1. admin
      05 Ekim 2014 at 12:55 Reply

      G3 ekrani daha iyi gozukmesede kötü Gozukmez.

  44. muhammet
    05 Ekim 2014 at 13:07 Reply

    normalde discovery elitin ekranı beğenmediğim icin almamamıştim ama karşilaştirinca ikiside.neredeyse ayni fiyat farkini o konuda haketmediği düşünüyorum ben daha cok parlak ekran seviyorum ekran konusunda beklentimin malesef.cok altında kaldı

    1. admin
      05 Ekim 2014 at 13:08 Reply

      Discovery ile karsilasmasi cok zor g3 un. Sizin cihazda bir sorun olabilir

  45. muhammet
    05 Ekim 2014 at 13:27 Reply

    mesailer baslar baslamaz aldiğim yere götürücem nasıl olsa yakın orduda eğer cihazda bi problem varsa değisimini yaparlar umarım

  46. gürcan
    05 Ekim 2014 at 21:02 Reply

    üç gün önce lg g3 aldım gayet memnunun lakin kullanırken arada ekranın ortasında küçük bi kutucuk çıkıyor ev içinde loading.. yazıyor.bunu nasıl çözebilirim?

    1. admin
      05 Ekim 2014 at 21:05 Reply

      Hava durumu icin bolgenizi secin. Ya da internetiz bazen cekmiyor bu yuzd3n yapiyor.

  47. ibrahim
    06 Ekim 2014 at 15:25 Reply

    Uzun suredirlg g3 kullaniyorum. 2 hafta ince cihaz kendi kendine fabrika ayarlarina dondu ve hafiza kartinida komle sildi.bu gunde fotograf cekerken hafiza karti takili degil uyarisi aldim oda calismiyor.fotograflari cihaza kaydet menusunu bir turlu bulamiyorum.sanki hafiza karti takiliymis gibi davraniyor.fotolari acmak istedigimde siyah acilamayan yada formati bozulmus foto uyarisi veriyor. Tum fotolarimin gitmesinin yanisira simdi yeni foto cekemiyorum.format aticam ama cihazdada yedeklerim var.icinde cikamadim onerisi yada yorumu olan varmi?

    1. admin
      06 Ekim 2014 at 15:48 Reply

      Telefonu yedekleyıp formatlayın. Sonra yedekten gerı yuklersınız.

  48. bayram
    07 Ekim 2014 at 14:55 Reply

    merhaba admin lg g3 aldığımdan bu yana şebeke sorunu yaşıyorum daha önce s4 vardı aynı yerde lg çekim gücü çok az

    1. admin
      07 Ekim 2014 at 15:04 Reply

      Bağlantı kesilmesi var mı?

  49. Charlie
    07 Ekim 2014 at 17:04 Reply

    Lg g3 telefonumu her açtığımda önce adcash uzantılı sayfa açılıp uyarı veriyor bunu nasıl silebilirim

    1. admin
      07 Ekim 2014 at 17:05 Reply

      Kalitesiz uygulamaları silerek devam edin. Düzelmezse hepsini silip tekrar yükleyin. Yine düzelmezse recovery.

  50. ysmn
    08 Ekim 2014 at 06:07 Reply

    1ay olmadi alali 2.haftada sarjiyla ilgili sıkıntı yasadim hala da ayni sorun sarj oluo gorunuo ama olmuo baska sarj aleti takiorum doluo sarj aletimde ariza var sanirim

  51. ilker
    08 Ekim 2014 at 16:09 Reply

    Merhaba. Yeni aldığım LG G3 telefonuma 2 gün önce akıllı Cüzdan kılıf aldım fakat kılıftaki mıknatısların oluşturduğu manyetik alan ekrana zarar verdi. kapak ve ekran mıknatısının olduğu yerlerde renk bozulmaları meydana geldi. Nedir bu?başına böyle bişey gelen varmı? zamanla düzelir mi? Ne yapılmalı? Teşekkürler…

  52. welweder
    09 Ekim 2014 at 17:02 Reply

    Arkadaşlar. Ben g3 iki haftadır. Kullanıyorum. Ama ben bi yerde bi hata yaptım. Mp3 indirebiliyodum net den. Video falan ama simdi sadece şarkıları. Dinleyebiliyorum. Indiremiyorum. Yaptığım. Hatayı. Düzeltmeye. Yardim edersiniz. Sevinirim simdiden tskl

  53. ilker
    10 Ekim 2014 at 21:14 Reply

    Merhaba. Yeni aldığım LG G3 telefonuma 2 gün önce akıllı Cüzdan kılıf aldım fakat kılıftaki mıknatısların oluşturduğu manyetik alan ekrana zarar verdi. kapak ve ekran mıknatısının olduğu yerlerde renk bozulmaları meydana geldi. Nedir bu?başına böyle bişey gelen varmı? zamanla düzelir mi? Ne yapılmalı? Teşekkürler…

    1. admin
      10 Ekim 2014 at 21:25 Reply

      Başına gelen görmedim ama yazılımlık bir durum değil. Servis ile görüşün bakalım ne diyecekler.

  54. welweder
    11 Ekim 2014 at 02:05 Reply

    Cevap bana degildi sanirim admin. Beklemedeyim ltfn bi yardim. Sıfır. Telefonu teknik servise kurcalatmak istemiyorum

  55. lg g3 43
    11 Ekim 2014 at 16:29 Reply

    Lg g3 telefonumu gitti gidiyordan aldım.program versiyonu olarak avrupa gösteriyor.lg turkiye guncellemesini nasil yapabilirim.bu arada ilk aldığimda guncelleme yapti fakat bu seferde rehberde fotoğraf ekleme yapmadi.tekrar sifirladim bu sefer avrupa versiyonu 4.4.2 var.diğer guncellemeleri yapmiyor.bu avrupadan turkiye versiyonuna nadil gecis yapabilirim

    1. admin
      11 Ekim 2014 at 16:33 Reply

      Yapamazsın, Avrupa için sunulan güncellemeleri beklemen gerekiyor.

  56. Recep Devir
    12 Ekim 2014 at 14:26 Reply

    Eğer telefon pinini unuttunuz Google’ın hesabı ile açılıyor. ?.uzun süre denetlenir telefon secenek sunuyor.
    Eğer google store dan indirmede problem var ise telofon sıfırlanması gerekir.

  57. Recep Devir
    12 Ekim 2014 at 14:29 Reply

    Eğer telefon pinini unuttunuz ise Google’ın hesabı ile açılıyor. ?.uzun süre yanliş pin girilirse telefon secenek sunuyor.
    Eğer google store dan indirmede problem var ise telofon sıfırlanması gerekir.

  58. vefa02
    12 Ekim 2014 at 23:24 Reply

    Benimkinde. V10a-GLOBAL-COM yazıyor versiyon başkalarına benzemiyor acaba anormal bir durum mu

    1. admin
      13 Ekim 2014 at 00:16 Reply

      V10 euro kodu var ama global gormedim. Güncelleme alinca duzelir herhalde. Cihazda sorun var mi

  59. polat gur
    13 Ekim 2014 at 22:36 Reply

    Ben lg 3 alali 2 gun oldu castle clash (kale savasi) oynuyorum oyun icerisinde klavye calismiyor ne yapmam gerek

    1. admin
      13 Ekim 2014 at 22:39 Reply

      Guncellemelerin hepsini yaptiniz mi

  60. polat gur
    13 Ekim 2014 at 22:45 Reply

    Bugun cikani daha yapmadim saatlerdir de onun inmesini bekliyorum cok uzun suruyor mu normalde yeni surumun inmesi

    1. admin
      13 Ekim 2014 at 23:34 Reply

      170Mb cok fazla surmemesi gerek.

  61. hatice cosgun
    14 Ekim 2014 at 20:27 Reply

    Tlf da 3 g varmı ben. Bulamadım

  62. hatice cosgun
    14 Ekim 2014 at 20:28 Reply

    Görüntülü. Görüşme. Yapamıyoruz. Bilen. Varmı

    1. admin
      14 Ekim 2014 at 20:36 Reply

      Görüntülü görüşme için program indirmeniz gerekiyor.

  63. muhammet
    17 Ekim 2014 at 14:05 Reply

    ben lg g3 aldim 2 hafta oldu 1 kere değişim yapildi ekran hatasindan dolayi ikinci cihazda ayni problem var bu sefer dediler seride problem olabilir serisi 408kp yenii serisi 409 mus gelince degisim yapariz dediler ama ne zaman gelecegi belli degilmis cok uzun surermi gelmesi bilen varmi aldim yer turkcell iletisim magazasi ?

    1. admin
      17 Ekim 2014 at 14:21 Reply

      409 serileri geldi. 410 lar da cikmistir. Yil ve ayi temsil ediyor. 14 yilinin 9. Ayi gibi.

  64. muhammet
    17 Ekim 2014 at 14:36 Reply

    Yani o zaman bir 2 hafta icinde aldim yere 409 serisi gelebilir öylemi ?

    1. admin
      17 Ekim 2014 at 21:00 Reply

      muhtemelen gelmiştir, 409 serisi eylül ayına ait. Siz kasım yani 410 serisi alabilirsiniz.

  65. ozlem
    17 Ekim 2014 at 14:56 Reply

    lg g3 te whatsaptan ya da normal sms geldiğinde bildirim ışığı ayarları açık olmasına rağmen yanmıyor. Bu konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim..

  66. azra_azra78
    17 Ekim 2014 at 16:06 Reply

    ya arkdşlr hat takmadan çalışıyormu

  67. abdullah karaoğlan
    19 Ekim 2014 at 01:51 Reply

    Arkadaslar bir gün oldu telefonu alali ama problem yasiyorum. 409 serisi internet bağlantısı ve şebekesi olduğu halde nete bağlanırken google play girerken whatsapp mesaji atarken problem var. Nete hemen girmiyor. Yükleme basliyo ve duruyor. Kapatip yeniden açınca oluyor. Whatsapp mesajları gitmiyor . google play de bağlantı hatası zaman aşımına uğradı diyor .bazen oluyo bazen düzgün calisiyor. yeni aldım aldigimdan beri böyle lg garantili ve vatandan aldım. Factory reset denedim ilk günden ve ilk 5 saat içinde .

    1. admin
      19 Ekim 2014 at 01:55 Reply

      3g veya wifi ile de aynı sorunlar mı var. Ayrıca farklı bir bağlantı noktası da deneyin. Speed test ile ping sürelerini ve download hızınıza bakın. https://play.google.com/store/apps/details?id=org.zwanoo.android.speedtest&hl=tr

  68. abdullah karaoğlan
    19 Ekim 2014 at 01:59 Reply

    Wi-fi ile hiç denemedim daha ama şöyle diyeyim aynı yerden az önce bu hataları verirken şimdi düzgün calisiyor

    1. admin
      19 Ekim 2014 at 02:02 Reply

      3g bağlantısına güvenerek bir sorun olduğunu söylemek çok zor. Wifi ile de deneyince anlarsınız. Umarım 3g den dir. Hayırlı olsun telefonunuz.

  69. abdullah karaoğlan
    19 Ekim 2014 at 02:10 Reply

    Teşekkürler. Test sonucu ping 82 download 2.16 upload. 0.09 . ayrıca bu mesaji yazarkende bağlantınız yok dedi sayfa yenilmek zorunda kaldım. Ve ilk aldığım andan itibararen arkadaki rusların orda ısınma var ki sadece mesaj ve arama yaptım hiç oyun oynamadım . böyle giderse ilk iki günde servise vereceğim.

  70. efe
    19 Ekim 2014 at 23:02 Reply

    Arkadaşlar merhaba g3 ü bilgisayara bağlamak için pc suite programında,adım 2 de ”Telefonunuz ile bilgisayarınızı eşleştirmek için cihazınızın yazılımı seçin” kısmına geliyorum
    ”Arama kriterlerine uygun sonuç bulunamadı” diyor ne yapmalıyım?nasıl bağlayabilirim?

    1. admin
      20 Ekim 2014 at 00:17 Reply

      pc suit kullanmadim hic, ne icin kullanmak istiyorsunuz.

  71. hasan emre
    20 Ekim 2014 at 20:26 Reply

    Selam arkadaşlar ben G3 kullanıyorum çok memnunum ama son 3-4gündür ekran otomatik dönme sorunu oluyor bazen ya dönmüyor yada dönünce kalıyor anca kapatınca normal olarak kullanıyorum telefonu duzeltince flan da olmuyor fabrika ayarlarinada döndüm ama sorun devam ediyor

    1. admin
      20 Ekim 2014 at 20:34 Reply

      Döndürmeyi kapalı kullanıyorum, başıma gelmedi ama kalibrasyon deneyin. Telefonu düz bir zemine bıraktıktan sonra Ayarlar > Genel > Hareketler > Sensör > Hareket Sensör ayarı menüsüne gidin.

  72. engin
    21 Ekim 2014 at 12:16 Reply

    Lg G3 telefonumu kurarken kilit ekranında ” Kaybolduğunda bu numarayı arayın diye bir seçenek vardı fakat numarayı yanlış yazdım seçeneklerden düzeltme imkanı var mı? Tekrar format mı atmam gerekiyor.

    1. admin
      21 Ekim 2014 at 12:29 Reply

      LG G3 telefonunuza Ayarlar > Ekran > Kilit Ekranı > Kayıp telefon için irtibat bilgileri menüsüden yeni telefon ekleyebilirsiniz.

  73. Hasan
    21 Ekim 2014 at 20:11 Reply

    Slm Arkadaşlar LG G3 Aldım Ama Görüntülü Konuşmayı Bir Türlü Bulamadım Nerden ve nasıl Yapıyoruz Yardımcı olursanız Sevinirim

    1. admin
      21 Ekim 2014 at 20:13 Reply

      Görüntülü konuşma için Viber veya Tango gibi bir program indirmeniz gerekiyor.

    2. Hasan
      21 Ekim 2014 at 20:15 Reply

      Normalde Kendınde Yokmu Öyle Bı Özelık

      1. admin
        21 Ekim 2014 at 21:29 Reply

        MAALESEF YOK.

    3. Hasan
      21 Ekim 2014 at 23:13 Reply

      Bu Nasıl Bi Telafon Ki Böyle Bi Özelik Yok Çok Saçma Okadar Pahalı Bır Telefonda Görüntülü Konuşma Yok Aldıgıma Pişman oldum Gerçi

      1. admin
        21 Ekim 2014 at 23:16 Reply

        Samsung haricinde başka markada görüntülü konusma yok. Note 4 haricinde G3 kadar iyi bir telefon da Samsung da yok.

    4. Hasan
      22 Ekim 2014 at 19:49 Reply

      Lg G3 De Telefonun Isınmasına Bı Çözüm Varmı Acaba Oyun Falan Oynarken Çok Isınıyor Ekran ???

    5. Hasan..
      22 Ekim 2014 at 19:51 Reply

      LG G3 De Oyun Falan Oynarken Ekran Çok Aşırı Isınıyor Isınmasını Onleyecek Bi PROGRAM Ya Bi Çözüm Varmıdır…

      1. admin
        22 Ekim 2014 at 20:18 Reply

        Sadece gelen güncellemeleri yüklemeniz yeterli. Oyunlarda ısınmayan telefon yok ama bir sorun olması için sıcaklıktan telefonun kapanması gibi durumlar oluşması gerekir.

  74. zafer
    22 Ekim 2014 at 11:32 Reply

    Telefon harika şuan en iyi özelliklere sahip zaten film izlemek ve oyun oynamak süper ötesi ekran sanki canlı gercekten süper net hiçbir telefonda bu netlik yok. Şarjıda sorun olmaz güncellemeler ile arttı bana 2 gün gidiyor orta kullanımda.

  75. kadir
    22 Ekim 2014 at 11:33 Reply

    Görüntülü konuşmayada amma taktılar yaw yükle bir program 2 dk nı almaz sonra görüş takır takır….

  76. ali
    22 Ekim 2014 at 11:34 Reply

    Patent sorunu var sadece samsunga açık görüntülü konuşma yoksa adamlar acizmi niye eklemesin brader??

  77. hoca
    22 Ekim 2014 at 18:14 Reply

    Lg health yanlışlıkla ama ekrandan kaldırdım sonra tekrar açtım ama adım olcmuyor hep 0 adım 0 kalori ne yapabilirim lg g3

    1. admin
      22 Ekim 2014 at 18:50 Reply

      Ayarladan egzersi türü kaydini ve gps i hassas konum olarak aktif edin

  78. muammer
    23 Ekim 2014 at 09:01 Reply

    merhaba,
    g3 te menü geçişlerinde bazen kısa süreli donma yaşıyorum bu normalmidir. birde 407 mi 408 mi nasıl öğreniyoruz kutusu yanımda değil. teşekkürler.

  79. selo
    23 Ekim 2014 at 17:48 Reply

    Lg G3 aldım hersey güzeldi bugun Güncelleme yaptım vote diye birşey yüklenmiş ama üstünde çarpı işareti var ve şimdi internete girmiyor çözüm nedir bilen varmı arkadaşlar???

    1. admin
      23 Ekim 2014 at 17:53 Reply

      Vote ndir hocam, uygulama gibi bir şey mi? Telefon aramalarınız düzgün müdür?

  80. Burhan Macit
    23 Ekim 2014 at 18:25 Reply

    Sebeke uzerinden goruntulu gorusme varmi acaba

    1. admin
      23 Ekim 2014 at 18:31 Reply

      Uygulama yüklemeniz gerekiyor.

  81. selo
    23 Ekim 2014 at 19:41 Reply

    Volte yazıyor üstünde çarpı işareti var tıklayınca calismiyor veri ağını aç diyorum açmıyor ama ışığı yanıyor volte simgeside yanında çıktı.bu güncelleme sadece benim telefonami geldi anlamadım güncellemeyi korkar oldum.yardim edin lütfen.

    1. admin
      23 Ekim 2014 at 20:39 Reply

      Telefon yurtdisi sanirim.. 3845#*851# tuslarina arama yapin ve cikan ayarlari on ya da off seklinde değiştirin.

  82. selo
    23 Ekim 2014 at 22:10 Reply

    Hayır yurtdışı değil ayarları sildim tekrar kurdum oldu ama bu volte ne anlamadım yeni bir özellik ama tekrar güncelleme gelince çalışır inşallah teşekkür ederim. Şarj 1 gün gidiyor orta kullanımda 2 gün giden g3 varmı acaba?

    1. admin
      23 Ekim 2014 at 22:16 Reply

      Volte 3g ve LTE benzeri bir şebeke. Düzeldiyse güzel. Oyun ve 3g kullanımı olmazsa şarj 2 gün gider herhalde.

  83. kadir
    23 Ekim 2014 at 22:37 Reply

    Benim telefona bugün güncelleme gelmedi herkese gelmiyordu?

  84. Kadir
    23 Ekim 2014 at 22:40 Reply

    Yanlış yazmışım adımı pardon.2 gün gidiyor sarj ekran harika ama çok şarj yiyor malesef bir güncelleme şart ekran için.

    1. admin
      23 Ekim 2014 at 22:41 Reply

      Tr garantili cihazlar için son gelen güncelleme V 10 L. 2 gün şarj bu telefon için çok iyi. Daha önce hangi telefonu kullanıyordunuz?

  85. SAFARİ
    24 Ekim 2014 at 12:17 Reply

    her mesaj geldiğinde arkadaki led flaş yanıyor bunu nasıl kapatabiliriz
    diğer sorum mesaj yazarken tahmini veya önerme cümleler cıkardı bunu g3 de nasıl yapabiliriz

    1. admin
      24 Ekim 2014 at 14:09 Reply

      Ayarlar > Ekran > Bildirim Ledi buaradan ledi kapatabilirsiniz.

      Ayarlar > Genel > Dil ve Giriş > LG Klavye buradan da kelime öneri ayarlarını yapabilirsiniz.

  86. admin
    24 Ekim 2014 at 14:11 Reply

    Sabah %100 şarj ile güne başladı telefon. 2dk telefon görüşmesi var. 20dk oyun. Ekran otomatik parlaklıkta. Saat 14:10 Şarz %88.

    1. admin
      24 Ekim 2014 at 23:34 Reply

      EK: Saat 23:30 oldu 1 saat oyun, wireless ile 15dk internet, 10dk telefon görüşmesi. 3g hep açık ama kullanılmadı. Ekran otomatikte. Şarj %55.

      1. admin
        25 Ekim 2014 at 15:12 Reply

        2. günde saat 15:00’de şarj %25′ düştü. Ekran kullanımı 3 saat. Güç tasarruf modunda 2 günü çıkartacak bir telefon. Oyun hiç oynanmasaydı tam 2 günü çıkartırdı.

  87. SAFARİ
    24 Ekim 2014 at 17:40 Reply

    ekran led kapalı zaten gelen her mesajda flaş yanıyor flaşı kapatamıyorum
    diğer konu
    ise harflerden zaten öneri cıkıyor benim istediğim örnegin ( iyi geceler )iyi yazdığımda geceler altta öneriyordu veya kendine ..dikkat ..et gibi

    bu konda yardımcı olursanız sevinirim

    1. admin
      24 Ekim 2014 at 19:59 Reply

      Genel ayarlar erisebilirlik menusund3n flash i kapatabilirsin

      1. pacemdignus
        26 Ekim 2014 at 18:20 Reply

        Veri aktarimi ile net olmuyo adminn

  88. nisanur
    24 Ekim 2014 at 20:06 Reply

    Yaklasık 1 ay önce aldım telefonumu dısarıdayken internet paketimi cok fazla yiyiyor yapılabilecek herhangi birsey var mi?

    1. admin
      24 Ekim 2014 at 21:28 Reply

      İnterneti kullanmadan mı paket gidiyor?

  89. birol
    25 Ekim 2014 at 01:04 Reply

    vifiden wadsapdan resim atıtorum ama kendi netimden atamıyorum aynı sorum oyunlardada var yardomcı olurmusunuz

    1. admin
      25 Ekim 2014 at 01:07 Reply

      Atamıyorum nedir. gitmiyor mu, dosyayı mı kabul etmiyor, hata mı veriyor, dosyanın boyutu nedir, hangi oyuna resim atmaya çalışıyorsunuz ve kendi netiniz 3g mi oluyor?

  90. birol
    25 Ekim 2014 at 01:26 Reply

    kükük resimler dahi gitmiyor tekrar deneyin diyor okey pulus dahi açılmıyor

    1. admin
      25 Ekim 2014 at 01:27 Reply

      Okey Plus’ın açılmamasının bir çok sebebi olabilir. Anlattığınız kadarıyla yardım etmemiz zor.

  91. SAFARİ
    25 Ekim 2014 at 12:40 Reply

    FLAŞ KAPANDI teşekkür ederim

    kelime önerisinide halledersek süper ötesi olacak

    benim istediğim örnegin ( iyi geceler )iyi yazdığımda geceler altta öneriyordu veya kendine ..dikkat ..et gibi kelime tahmini veya önerme çıkıyordu g3 yok yapamıyorum nasıl yapabilirim

    1. admin
      25 Ekim 2014 at 15:10 Reply

      O konuda bilgim yok maalesef.

  92. esma
    25 Ekim 2014 at 20:54 Reply

    3g ayarlarini nasil yapabilirim

  93. pacemdignus
    26 Ekim 2014 at 18:12 Reply

    Dun aldim g3 dunden veri vodafon hattimdan nette giremiyom veri aktarimini aciyorum olmuyo acilen cevap bekliyorum tesekkurler

  94. sultan
    26 Ekim 2014 at 21:42 Reply

    Mrb lg g3 kullanıyorum yalnız bı problemım var kulaklıgı takmadan konusma yapamıyorum lutfen yardımcı olur musunuz

  95. nisanur
    26 Ekim 2014 at 23:15 Reply

    Dısarıdayken acıyorum internetimi tabii ki. Ama cok kısa sürede azalıyor. Ayarlayabilme şansım var mı

    1. admin
      26 Ekim 2014 at 23:25 Reply

      Veri vermeniz lazım. Ne kullanıyorsun ne kadar harcıyor. Paketiniz kaç gb?

  96. Işıl
    27 Ekim 2014 at 16:57 Reply

    Ben derste ses kaydi yapiyorum ancak hoca biraz kisik konustugu zamn ses cok zor geliyo asil problem ses sanki kesik kesik geliyo. Bi de ses kayit ayarlari nerede acaba . Yardim eder misiniz

    1. admin
      27 Ekim 2014 at 21:21 Reply

      Yakın ortamda iyi çalışıyor ama öğretmenin sesini kaydedebilmek için sınıf iyi bir ortam değil gibi gözüküyor. Mikrofonu kesen kılıf kapak olmamasına dikkat edin ve sese dogru dönükolsun.

      Ses kaydedicisinin bir ayarı olduğunu sanmıyorum.

  97. birol
    27 Ekim 2014 at 20:07 Reply

    yağmur yagarken ekranda yağmur damlası görünüyordu şimdi çıkmıyor yardım edermisiniz

    1. admin
      27 Ekim 2014 at 21:16 Reply

      Ekrandaki hava durumu eklentisine tıklayın. Bölgeyi otomatik bulu seçin.

  98. kemal
    29 Ekim 2014 at 01:26 Reply

    merhaba benım sorunum pil ömrü çok kısa sürüyor elimden düşürmesem yarım gün gitmeyecek ilk aldıktan sonra faydası olur dıye fabrıka ayarlarını yukledım ilk aldığıma nazaran şuan kötünün iysi uzun gitmesi için ne yapabilirim tesekkurler

    1. admin
      29 Ekim 2014 at 01:35 Reply

      3G cok kullaniyorsaniz ve Oyun oynuyorsaniz yapacak pek bir sey yok. Konusmaniz fazla ise ekrani otomatik ayarda tutun. Daha fazlasi icin verilerinizi paylasmaniz gerek.

  99. hande
    29 Ekim 2014 at 10:22 Reply

    merhaba, benim sorunum wi-fi ile ilgili, evimde çok rahat bağlanırken iş yerinde wi-fi ye bağlanamıyorum yardımcı olursanız sevinirim. ağı görüyor, bağlan diyince kaydedildi diyor ama bağlanmıyor.

    1. admin
      29 Ekim 2014 at 10:27 Reply

      Isyerinizdeki yetkili ile gorusseniz daha iyi olur.

      1. hande
        29 Ekim 2014 at 10:34 Reply

        Görüştüm bizlik bişi yok dediler, yeni telefonlarda olan sıkıntıymış, diğer internet sitelerinde araştırdım, ip adresi değişmek lazımmış, onları değişsem de kaydolmuyor.

        1. admin
          29 Ekim 2014 at 10:39 Reply

          Isyerinizin ag sistemi hakkında bilgi sahibi olmadan bir sey soylemek zor.

          1. hande
            29 Ekim 2014 at 10:45

            900 çalışan ve 1500-1700 konaklayan misafir, şifresiz çok rahat bağlanabiliyor. böyle bir ağ. ve ben bağlanamıyorum! Burda sorun ağ da değil telefonda gibi görünüyor.

          2. admin
            29 Ekim 2014 at 11:10

            Cihazınıza eklenmiş bağlantıları silip tekrar deneyin.

  100. ÇAğrı
    30 Ekim 2014 at 17:12 Reply

    İyi Günle Kolay Gelsin.LG G3 De Oyun Oynarken Ekran Düğmelerini Kapatabilirmiyim ? Yani Uygulamalar Sırasında Görünmesini Yer KAplaması Beni Rahatsız Ediyor.

    1. admin
      30 Ekim 2014 at 20:34 Reply

      Hangi uygulamada açılıp açılmayacağını kontrol edebiliyorsunuz. Ayarlar > Ekran > Ana Ekran Dokunmatik Tuşları > Menü dokunmatik tuşlarını gizle menüleriden uygulama seçebilirsiniz.

  101. mehmet
    31 Ekim 2014 at 12:57 Reply

    Arkadaslar g2 de. Ve butun samsunglarda gordugum soldaki bi tusa basili tutup acik uygulamalar ve ram kullanimi falan cikiyodu ama g3 umde naptiysam bulamadim telefonum ne kadar yem yiyor yuzdesi felan

    1. admin
      31 Ekim 2014 at 18:20 Reply

      Ram kullanımını program ile görüyorsun. Son uygulamaları kapatmak için ana pencereye tuş eklemen gerekiyor olabilir. Aşağıdaki Yolu kullanarak ana menüye 5 adete kadar tuş ekleyebilirsin. Ayarlar > Ekran > Ana Ekran Dokunmatik Tuşları > Tuş Kombinasyonu . Ram kullanımı 16gb versiyon için genelde 1.4gb olur. Nedne az dersen Android ihtiyaç halinde bir yerden ram alıp diğer uygulamaya yönlendirme yapabiliyor. Bu bütün markalar için geçerlidir.

      1. emrullah
        17 Ocak 2016 at 08:00 Reply

        Lg g3 telefonu mu alalı 1 ay kadar oldu google den herzamanki kullandığım siteden video indirmeye çalışıyorum videoyu aciyo fakat indirmiyor ne yapmam gerekiyo…..

        1. PetaBayt
          17 Ocak 2016 at 20:01 Reply

          Daha önce nasıl indiriyorsunuz ki?

  102. disikartal
    31 Ekim 2014 at 19:14 Reply

    Merhaba,ben g3 alali 10 gun oldu,iki gundur herhangi bisi yapmadigim halde kayitli numaralarimdan biri engelli,cagri ayarlarina bakiyorum,engelli listesi bos,engellemeyi kapattim ama yok olmuyo bitek o numaradan gelen aramalar aninda engelleniyo, karsi taraftada mesgule dusuyomus,napabilirim bilen varmi???

    1. admin
      31 Ekim 2014 at 19:16 Reply

      ENGELLMEYE ALIP TEKRAR ENGELİ KALDIRIN.

  103. MİKAİL
    01 Kasım 2014 at 12:08 Reply

    lg g3 de ekrana sürekli önce konum belirleyin yazısı geliyor ve bunu kapatamıyorum hangi uygulama bunu yapıyo buamıyorum uygulamaların ayrıntılı bilgilerini göremiyorum yazılımı cok kötü sadece ekran kalitesine diyecek yok gerisi boş bana yardımcı olacak birisi varmı

    1. admin
      01 Kasım 2014 at 12:42 Reply

      Uygulamalar menüsünden aktif uygulamaları kontrol edin. Zaten görünce anlarsınız hangi uygulama konum isteyebilir.

  104. MİKAİL
    01 Kasım 2014 at 12:12 Reply

    ayriyeten göüntülü konuşma nasıl olmaz o kadar para veriyoruz viber skayp gibi programlar görüşeğimiz telefonda olmaya bilir telefon tam bi fiyasko

    1. admin
      01 Kasım 2014 at 12:39 Reply

      Samsung harici hiçbir cihazda görüntülü konuşma yok zaten.

  105. serhat
    01 Kasım 2014 at 13:17 Reply

    selam admin bazen foto çektıkten sonra foto üzerinde oynama yapamıyorum diger özellikleri kulandıgım da kaynaklar indirilemiyor diyor internet baglantısımı lazım özellıklerı kullana bilmem için

    1. admin
      01 Kasım 2014 at 14:10 Reply

      İlk önce foto üzerinde oynama yapmak için programa ihtiyacınız var. Sadece sihirli odak için ekstra ayar çıkıyor. Diğer özellikler bağlantı gerektiriyorsa internetiniz olduğunda indirdikten sonra deneyin.

  106. Berkay
    01 Kasım 2014 at 23:51 Reply

    Meraba Lg g3 almayı düşünüyorum fakat kendiliğinden kapanıyor ve kulaklık yerinde çatlaklar oluşuyor diyorlar 409-410k alsam böyle sorun hala yaşar mıyım ? Veya telefonda daha böyle sorunlar var mı verdiğim paraya yanmak istemiyorum 🙂

    1. admin
      02 Kasım 2014 at 13:28 Reply

      Yeni seriler şimdilik iyi gidiyor. Her telefon markasında sorun yaşama riskiniz var. Garanti sorunu yaşamak istemiyorsanız LG Türkiye garantili cihaz alın.

  107. perihan
    05 Kasım 2014 at 10:49 Reply

    hediye kılıfı g3 beat için veriyor verdiğiniz adreste yanlışım var mı?

    1. admin
      06 Kasım 2014 at 01:29 Reply

      Adres doğru da kampanya değişti. Bu yazı geçen yaz yayınlandı.

  108. saadet
    06 Kasım 2014 at 13:09 Reply

    Çoklu konuşma özelligi yok mudur ya da ben mi bulamadim dun konferans yapmak istedim arkadaslarimla ama yapamadim.

    1. admin
      06 Kasım 2014 at 13:15 Reply

      Arama ekranında sağ üst köşede üç nokta var ona tıklayıp menüyü açın çağrı ekle kısmı var oradan çağrı ekleyin eklediğiniz numara telefonu açınca sizin ekranda konferans butonu çıkacak, ona basarak konferans görüşmeye geçiş yapacaksınız

  109. saadet
    06 Kasım 2014 at 17:04 Reply

    Tamam hallettim çok teşekkür ederim :):)

  110. firat
    06 Kasım 2014 at 21:44 Reply

    Benim klvayede turkce karakter sorunu var mesela ı yapmak istedigim zaman i ye uzun basıp ı yapıyorum bunun cozumu nedir?

    1. admin
      06 Kasım 2014 at 22:03 Reply

      Herkeste o sekilde geliyor.

  111. firat
    07 Kasım 2014 at 11:37 Reply

    Yani bunun bir cözümü yok demi iphonelarda ki gibi olsa super olurdu

    1. admin
      07 Kasım 2014 at 11:43 Reply

      Klavye uygulamaları ile bu sorunu çözebilirsin. Tam emin değilim ama uygulama bu. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.touchtype.swiftkey&hl=tr

  112. firat
    07 Kasım 2014 at 15:22 Reply

    Çok teşekkürler ihtiyacım olan buydu:-)

  113. ahmet
    08 Kasım 2014 at 01:45 Reply

    Slm teli alali 15 gun oldu ama sarj omru cok kisa ekran isigini otmotik moda almama ragmen gunu atamiyorum nedeni ne olabilir ogrne bilirmiyim tsk edrrim

    1. admin
      08 Kasım 2014 at 10:02 Reply

      Sarj bitene kadar neler yaptiniz?

  114. admin
    08 Kasım 2014 at 11:39 Reply

    eğer engelleme işini çözemediyseniz şöylede oluyor telefonunuzda kim ara gibi programlar yüklüyse onlardan engellemiş olabilirsiniz.telefondan bağımsız yani indirmiş olduğunuz bir programdan engellemişinizdir.

  115. ersin
    08 Kasım 2014 at 11:58 Reply

    LG. G3 Admin diger telefonlar gibi 3G acma fln var mi yani benim internetim cok yavas bu telde Kaynakli internet paketimden degil tesekkur ederim

    1. admin
      08 Kasım 2014 at 12:13 Reply

      3G açma nedir anlamadım.

  116. erhan
    08 Kasım 2014 at 12:59 Reply

    Telefonu alali 4 gun oldu sarzi 1 gunu cikartmiyor parlaklığın minumum seviyelerde olmasina rağmen aksam yatmadan % 50 lerdeydi sabah kalktigim zaman % 3 e dusuyor knock code ekran Kilidi acik oldugundan olabilirmi

    1. admin
      08 Kasım 2014 at 13:11 Reply

      Knock code şarjınızı bu şekilde tüketmez. Pil tüketim menüsünden hangi uygulamanın şarjınızı kullandığını görebilirsiniz.

  117. DişiKartalNil
    08 Kasım 2014 at 13:43 Reply

    IMEI doğru yazmama rağmen hatalı dedi. Turkcell’den aldım sonuçta, site yüzünden şüphe ettim. Sorgulattım, gayet de kayıtlı telefon. Site vermiyor demek ki kılıf falan.

    1. admin
      08 Kasım 2014 at 14:40 Reply

      G3 Beat mi aldınız LG G3 mü?

  118. numan
    08 Kasım 2014 at 18:19 Reply

    Kapagi kapatinca gelen saatleri degistiremiyorum.istedigim saati
    secemiyorum

    1. admin
      08 Kasım 2014 at 22:01 Reply

      Kapagi orijinal mi?

  119. hilal
    09 Kasım 2014 at 20:53 Reply

    Lg g3 beat tlf aldim her sey cok guzel lakin konuşurken ses cok dışari cikiyor bir türlü ayarliyamadim kisinca da duymakta zorlaniyorum lütfen yardim

  120. Aslı efendiler
    10 Kasım 2014 at 12:37 Reply

    Lg g3te uygulamalarimin uzerinde bildirim geldigini gosteren ikonlardan olusmuyo hani iphone vb telefondakiler gibi bildilrim sayisi cikmiyor nasil acabilirim bu ozelligi ?

  121. ahmet
    10 Kasım 2014 at 19:09 Reply

    Slm admin..g3 avea kullaniom ve 3g de tel.faceye giriom ama ne tango ne line da bi nane yiyebiliom..goruntulu konusamiom..harici net baglantisinda bu sorunlar yok..4gb neti facede yesem neye yarar..ha google a da girio sorun yok..ama goruntulu sart benim icin..neticede babamlar torunlarini gormek istio..bi care lutfen..

    1. admin
      10 Kasım 2014 at 19:29 Reply

      Hizini olctunuz mu.

  122. ahmet
    10 Kasım 2014 at 19:57 Reply

    Nasil olcebilirim ve sebeke ile mi alakali..baskalari ayni sebekede sorunsuzlar..

  123. ahmet
    10 Kasım 2014 at 20:12 Reply

    Bi de veriyi acinca H yaziyo bazen E oluyo..H 3g oluyo de mi..

  124. ahmet
    10 Kasım 2014 at 20:27 Reply

    5Mbps i geciyo hiz..androidi g3le ogreniom..10 gun falan oldu alali..acemiyim yani..o yuzden bAazi seyler size kolay ama benim icin cok yeni..kusura bakmayin..

    1. admin
      10 Kasım 2014 at 20:50 Reply

      Aveda bu tür sorunlar yaşanabiliyor. Cihaz LG TR garantili mi?

  125. ahmet
    10 Kasım 2014 at 23:18 Reply

    Ewet avea cihaz kampanyası ile aldım..

    1. admin
      11 Kasım 2014 at 10:12 Reply

      Bir şey demek zor. Bulunduğunuz yerde çekmiyor olabilir.

  126. ahmet
    11 Kasım 2014 at 11:05 Reply

    Avea kullanıcıları sorun yaşamıyor ama.. Sadece ben..

    1. admin
      11 Kasım 2014 at 13:39 Reply

      Marka ile değil bölge ile alakalı olabilir. Avea 3g denediğimde salonda çekmiyordu balkonda çekiyordu. Avea 3g kalitesi olarak Türkiye’de 3.sıradadır.

  127. sevgi
    11 Kasım 2014 at 11:21 Reply

    Ekrandaki. Herhangi bir fotoğrafı print screen tuşu görevinde bir durum var mi onu öğrenmek istiyorum

  128. sevgi
    11 Kasım 2014 at 11:23 Reply

    Eklemek için fotoğrafı kendi telefonuma yüklemek için

    1. admin
      11 Kasım 2014 at 13:40 Reply

      Evet var. Telefonun açma kapama tuşuna ve ses kısma tuşuna sırayla basın.

  129. sevgi
    11 Kasım 2014 at 22:14 Reply

    Olmadı yapamadım arkadaki açma Kapama tuşuna bastigimda tus kilitleniyo

    1. admin
      11 Kasım 2014 at 22:49 Reply

      Telefon kilitlenmeden kısma tuşuna basacaksınız. Tek parmakla yaparsanız olacaktır.

  130. semra
    12 Kasım 2014 at 21:31 Reply

    Merhaba ben de g3 kullanıyorum fakat bir ayarı var mi bilmiyorum dokunmatigi cook yavas harflere rakamlara yolluyorum fakat yıllarında hemen gelmiyor ekrana yazdıklarım dokunmatik çok ağır yani neden olabilir ve bir ayarı var mi lütfen chp bekliyorum

    1. admin
      13 Kasım 2014 at 01:17 Reply

      Klavye uygulaması kullanıyorsunuz bundan kaynaklı olabilir. Arka planda çalışan programları ve şüpheli gördüğünüz uygulamaları kapatıp deneyin.

  131. nagihan
    13 Kasım 2014 at 01:13 Reply

    Instagram da video izlerken ses kısma yapamiyorum. Daha ilk defa başıma boyle birşey geldi lutfen yardimci olurmusunuz??

    1. admin
      13 Kasım 2014 at 01:17 Reply

      Şimdi denedim bir sorun gözükmedi. Konu hakkında bilgisi olan varsa yazacaktır.

      1. nagihan
        13 Kasım 2014 at 01:23 Reply

        Ses acip kapama tuşundan yapiyodum simdi ordan kisamiyorum..

  132. nagihan
    13 Kasım 2014 at 01:20 Reply

    Yinede cok teşekkur ederim. Yardimci olursaniz cik sevinirim

    1. admin
      13 Kasım 2014 at 01:23 Reply

      Telefonunuzun yazılımı güncel mi? Son versiyon v10L

  133. nagihan
    13 Kasım 2014 at 01:25 Reply

    Evet son güncellemeyi kullaniyorsunuz diyo

  134. semra
    13 Kasım 2014 at 17:23 Reply

    Yok açık olan uygulama yok ayrıca güncelleme de yapıldı arka plan dediğinizi anlayamadim başka ne yapabiliriz gerçekten çok yavas klavye ve tuş lar dokunmatik komple yavas

    1. admin
      13 Kasım 2014 at 19:03 Reply

      Uygulamalarınızı temizleyin ya da recovery deneyin.

  135. Salih
    13 Kasım 2014 at 19:02 Reply

    İnstagram da ses kısamama olayı bendede var yeni oldu bu çözümünü bulan yok sanırım.

    1. admin
      13 Kasım 2014 at 19:03 Reply

      Sizde de V10L sürümü mü var?

  136. semra
    13 Kasım 2014 at 20:46 Reply

    Recovery ne demek lütfen daha açıklayıcı olabilir misiniz ne yapmam gerekiyor

  137. Salih
    14 Kasım 2014 at 01:52 Reply

    Bendeki sürüm V10k sürümü yeni sürüm görünmüyor bende.

    1. admin
      14 Kasım 2014 at 11:04 Reply

      TR mi telefonunuz.

  138. Salih
    14 Kasım 2014 at 15:28 Reply

    Kliksadan aldım. Tr yani

  139. ibrahim
    14 Kasım 2014 at 16:05 Reply

    3G görüntülü konuşmayı telefonda nerde açıcam yardımcı olurmusunuz…

  140. nur
    14 Kasım 2014 at 18:45 Reply

    ya bu ekran açma kodunu unuttum sanırım ekranı açamıyorum ne yapcam

    1. nur
      14 Kasım 2014 at 19:04 Reply

      ya yardımcı olacak biri yokmu kaldım tlfonsuz

  141. alper
    14 Kasım 2014 at 21:49 Reply

    lg health nereden indirebilirim hic bir yerde bulamadm?

  142. alper
    14 Kasım 2014 at 21:59 Reply

    acaba lg fitness ile bir olabilirmi?

    1. admin
      14 Kasım 2014 at 22:05 Reply

      Ayarlar – ana ekran ayarları – Smart Bulletin Aktif edin.

  143. alper
    14 Kasım 2014 at 22:42 Reply

    Heh orayı sadece etkinleştirmişim içine bakmadım çok teşekkürler 🙂

  144. aykut
    14 Kasım 2014 at 22:42 Reply

    Mrb ben görüntülü konusma yapamiyorum nasil yapabilirim bu konu hakkinda bilgi verebilirmisiniz? Teşekkür. Ederim .

    1. admin
      14 Kasım 2014 at 23:47 Reply

      Görüntülü konuşma sadece Samsung telefonalrda var. Viber, Tango gibi programlar yüklemelisiniz.

  145. alper
    14 Kasım 2014 at 23:15 Reply

    Ekran goruntusunu nasıl alabilirim

    1. admin
      14 Kasım 2014 at 23:45 Reply

      Kapama tuşuna bastıktan sonra ses açma tuşuna basın ve ikisine de basılı tutun. Ya da quick note’u ekran kısayoluna ekleyin. Quic Note u açınca ekranı paylaş seçeneği ile kendinize mail atın.

  146. sima
    14 Kasım 2014 at 23:52 Reply

    Merhaba lg g3 alalı 1 hafta oluyor okulda arkadaslarim ben yokken sifreyi cok denemisler 5 kere ve telefon kilitlendi guvenlik sorusu bile cikmadi format atilcak butun herseyim gidicek knock code uyguladim herhangi bir seyde algiliyor bunu nasil onleyenirim

    1. admin
      14 Kasım 2014 at 23:54 Reply

      “knock code uyguladim herhangi bir seyde algiliyor bunu nasil onleyenirim” buurayı biraz daha açar mısın?

  147. Necmi
    15 Kasım 2014 at 12:51 Reply

    Konuşurken ses kaydı yapabilirmiyim iyi çalışmalar

    1. admin
      15 Kasım 2014 at 12:54 Reply

      Uygulama indirmeniz gerekiyor. LG G3 için ses kaydı uygulaması

  148. anil
    15 Kasım 2014 at 20:21 Reply

    Lg g3 rehber ve ayarlar menusunun rengi beyaz ve goz yoruyor siyah renge çevrilebilir mi?

    1. admin
      15 Kasım 2014 at 20:35 Reply

      Beyaz renk değişmez ama işinize yararsa renkleri tersine çevirebilirsin. ayarlar/genel/erişilebilirlik/ters renk

  149. Nermin
    15 Kasım 2014 at 20:50 Reply

    Merhabalar ben g3 kullanalı 3ay olucak. Klavyede sorun var kullanamıyorum. Mesajlarda WhatsApp We internete v.s klavye kullanabileceğim hıc bır yerde kullanamıyorum klavye aclmıyor. Ayarlarına girdiğimde de açılıyo ama 1 saniye icinde kapanıyor hıc bırsey yapamıyorum. Yardımcı olabilirmısınız lutfen

    1. admin
      15 Kasım 2014 at 22:41 Reply

      Klavye güncellemesi gelmişti, onu yükledikten sonra mı oldu.

  150. Nermin
    16 Kasım 2014 at 01:28 Reply

    Blmiyrm ki anlamiyorm da uygulama indirilemio die yazi gelio baze . Ama hic bir sekilde kawye ckmio bende uygulamalardn extra bi klawye indrdm idare ediyrm ama ne yapmaliym

  151. kadir
    18 Kasım 2014 at 07:55 Reply

    İyi günler yaklaşık bi ay oldu LG g3 16 GB telefon alali. Daha önceden pdf dosyalarini ve zip programi yukledikten sonra zip dosyalarini acabiliyordum şuan acamiyorum ne yapmam gerekli bir çok program yukledim olmuyor.

    1. admin
      18 Kasım 2014 at 11:44 Reply

      Ne uyarısı veriyor.

  152. Alpaslan
    18 Kasım 2014 at 10:09 Reply

    LG G3 telefonumda şebeke internetinden koptuktan sonra telefon ayarlarını Avea’dan tekrar indirmeden internete girmem mümkün olmuyor. Mesela wireless çeken bir yere geçince veya uçak moduna alınca tekrar şebeke internetine dönemiyorum. Ayarları avea merkezden tekrar yükliyorum. Bu konuda fikriniz var mı?

    1. admin
      18 Kasım 2014 at 11:44 Reply

      Son sürüme güncelleme yaptınız mı?

  153. huriye
    18 Kasım 2014 at 10:32 Reply

    ekran görüntüsü alamıyorum.quic note u açınca demişsin bulamadım.ayrıca ben alttaki tuşa basıp yukarı çektiğimde sadece google kısayolu geliyor :S yardımcı ol admin. 🙁

    1. admin
      18 Kasım 2014 at 11:46 Reply

      ayarlar > ekran > ana ekran dokunmatik tuşları > tul kombinasyonları menüsünden kısayolların hepsini ekle. Q harfine benzeyen KISAYOL QUİCK NOTE İŞLEMİ GÖRÜR.

  154. huriye
    18 Kasım 2014 at 15:03 Reply

    yardım kısmında Q harfine benzer bi işaret var ekle kısmında ise Qslide- çift percere- bildirimler var :S

    1. admin
      18 Kasım 2014 at 15:23 Reply

      Yardım menüsündeki butonları sürükleyin yukarıya doğru. Q harfi gibi olanı yukarı aldığınızda telefonunuzun home butonunun yanına gelecektir.

  155. Berry
    21 Kasım 2014 at 16:06 Reply

    3G ayarlarını nasıl yapabilirim ?

    1. admin
      21 Kasım 2014 at 16:08 Reply

      3g ayarları otomatik yapılı gelir. Sorun yaşıyorsanız hattınızın müşteri hizmetlerini arayın.

  156. ibo
    21 Kasım 2014 at 22:14 Reply

    3g ,le görüntülü konuşma varmı yani internet olmadan operatör üzerinden

    1. admin
      21 Kasım 2014 at 22:58 Reply

      Program kullanmanız gerekiyor. http://www.tabletc.com/konu/29-lg-g3-ile-3g-goruntulu-konusma-var-mi

  157. egehan
    23 Kasım 2014 at 01:07 Reply

    Telefonun klavyesi kasiyor nasil duzeltebilirim

    1. admin
      23 Kasım 2014 at 13:27 Reply

      telefonunuzun güncellemesini yaptınız mı*

  158. firat
    23 Kasım 2014 at 01:44 Reply

    Gizlilik ayarında tlfnu şifrele diyor şifreledim şimdi şifreyi kaldıramıyorum nasıl olacak bide tlf kendiliğinden kapanıyor bataryayı çıkarıp takmayana kadar veya şarja takmadan açılmıyor

    1. admin
      23 Kasım 2014 at 13:26 Reply

      telefonunuz güncel sürüm mü kullanıyor?

  159. firat
    23 Kasım 2014 at 01:52 Reply

    Şifre sabitlendi galiba geri dönüş yok

  160. firat
    23 Kasım 2014 at 01:55 Reply

    Gizlilik ayarı demişim güvenlik ayarında şifre koydum

  161. can
    23 Kasım 2014 at 13:20 Reply

    İyi günler ben lg g3 beat aldım bir haftadır kullanıyorum.bu gün bi misafir modunu açayım dedim açtım ama şimdi de çıkamıyorum ne yapmam lazım ne olursun acil yardım edin …

  162. can
    23 Kasım 2014 at 13:23 Reply

    Ana menüye göremiyorum …telefonda sadece internete girebiliyorum…. acil yardım lütfen

    1. admin
      23 Kasım 2014 at 13:25 Reply

      misafir modu için farklı, normal mod için farklı şifre vermeniz gerekiyor. telefonu ekran kilidine alıp normal şifresini girdiğinizde düzelmesi gerekiyor.

  163. firat
    23 Kasım 2014 at 14:00 Reply

    Güvenlikte tlfnu şifreledim tuş kapandığında şifre istiyor bunu devre dişi bırakmak istiyorum olmuyor bu şifre sürekli kalıcak mı teşekkürker

  164. firat
    23 Kasım 2014 at 14:04 Reply

    Güncel sürüm 3.4.0

    1. admin
      23 Kasım 2014 at 14:18 Reply

      Onun altında yazan yapım numarası kaç yazıyor

  165. can
    23 Kasım 2014 at 14:06 Reply

    Çok denedim duzelmiyor…neyse yinede başka bi şekli varsa iletirseniz sevinirim.yoksa çok teşekkürler ….

  166. firat
    23 Kasım 2014 at 14:25 Reply

    Yapım numarsı KVT49L.A1412000012

    1. admin
      23 Kasım 2014 at 14:27 Reply

      fırat, onunda altında olan program versiyonu nedir

  167. firat
    23 Kasım 2014 at 14:36 Reply

    Program versiyonu V10I-AME-XX

    1. admin
      23 Kasım 2014 at 14:39 Reply

      telefon güncel. sorun ayarlarda olmalı. ayarlar > ekran > kilit ekranı menüsünden ekran kilidini değiştirin.

  168. firat
    23 Kasım 2014 at 14:43 Reply

    Oldu çok teşekkür ediyorum size

    1. admin
      23 Kasım 2014 at 14:44 Reply

      rica ederim, iyi günler

  169. Furkan
    23 Kasım 2014 at 18:39 Reply

    Quick circle kılıf alınca telefonda animasyonlar kapanıyor. Nasil geri acabilirim?

    1. admin
      23 Kasım 2014 at 19:33 Reply

      Hangi animasyonlar kapanıyor?

  170. Fatih
    24 Kasım 2014 at 17:17 Reply

    lg g3 beat telefonumdan gereksiz dosyaları sileyim derken yanlışlıkla dosya sildim sanırım mobil veriden internete giremiyorum :S sadece wirellesle girebiliyorum

    1. admin
      24 Kasım 2014 at 17:40 Reply

      Gereksiz dosyaları telefonu pc ye bağlayıp sildiyseniz böyle bir sorun olabilir. Recovery yapınca düzelcektir. Kurulum yaptıktan sonra LG YEDEK programı ile yedek alırsanız bu durumlarda geri dönüş kolaylıkla sağlayabilirsiniz.

  171. Furkan
    24 Kasım 2014 at 19:19 Reply

    Animasyon ölçeğini buldum halletim teşekürler

  172. tuna
    25 Kasım 2014 at 11:41 Reply

    merhaba LG3 BEAT için arayan kişilerin sesini max. seviyede alıyorum ve her aramada konuşma anında arkadaki ses tuşundan tekrar kısmak zorunda kalıyorum. kalıcı olarak bu sesi nereden kısabilirim.ses ayarlarında sadece müzik sesini ayarlayabiliyorum.

  173. tunaa
    26 Kasım 2014 at 12:47 Reply

    Telefonum wasap instram mesenger vb uygulamalara baglan miyir internet paketimde var google giriyo wifi de bagli olunca giriyo ama wasap instram mesenger felan biri bana yarfim ci ola bilirim mi

    1. admin
      26 Kasım 2014 at 12:53 Reply

      Hattınızın m.hizmetlerini arayın.

  174. deren
    26 Kasım 2014 at 21:36 Reply

    merhaba benim lg g3 üm var bugün aldım televizyona kumanda olarak nasıl bağlayacağım?

    1. admin
      26 Kasım 2014 at 22:56 Reply

      Uygulamalarınızda Quick Remote isimli bir program var. Onu açın ve tv nizin markasını seçin.

  175. mutlu
    27 Kasım 2014 at 23:36 Reply

    merhabalar,
    eşimle birlikte lg g3 aldık.benim telefonumda radyo kaydı yapılabiliyorken eşimin tlf bu yapılamıyor.ikisininde sürümleri aynı sorun ne olabilir?

    1. admin
      28 Kasım 2014 at 00:42 Reply

      Radyo kaydi nedir

  176. zeliha
    28 Kasım 2014 at 13:26 Reply

    Merhaba telefonumu alali bir ay oldu suan son güncellemeyi kullaniyorum herhangi bir ekrandan ana ekrana dondugumde duvar kagidi once buyuyo sonra normal haline donuyo yadageri tusuna basarak menuye geldigimde once siyah ekran sonra arkadaki duvar kagidi gozukuyo bikacsaniyede oluyo bu dedigim sorun nedir sizce?

    1. admin
      28 Kasım 2014 at 13:32 Reply

      Ana ekrandaki Widgetların bazıları internet kullanıyor. Bağlantınızın o anki durumuna göre bunu yapabiliyor. Ayrıca çok fazla uygulama yüklü ise yine bu sorunu yaşayabilirsiniz. Güncelleme yaptıktan sonra telefona temiz bir kurulum yapmak performansını iyileştirebiliyor.

  177. Salih
    29 Kasım 2014 at 01:11 Reply

    İnstagram olayı romdan kaynaklanıyormuş. V10i-Global-SI romu sizce nerenin romu ben bulamadım ama .

    1. admin
      29 Kasım 2014 at 12:58 Reply

      Sinagapur olabilir. Sinagapur V10J sürümü kullanıyor en son.

  178. fatih tunc
    29 Kasım 2014 at 15:43 Reply

    Kolay gelsin iyi calismalar ben lg g3 aldim fakat encok sevdigim kikitli ekranda hava animasyonunu birturlu acamadim yazilimsal bir sorunmu yoksa eksik birseymi yapiyorum

    1. admin
      29 Kasım 2014 at 16:10 Reply

      İnternetiniz ve GPS’iniz açık mı?

  179. asi dadas
    30 Kasım 2014 at 11:39 Reply

    3G araması yapa mıyorum yardımcı olursan sevinirim admin

    1. admin
      30 Kasım 2014 at 16:12 Reply

      Viber ya da tango gibi programlar indirmelisin. Direk 3g arama yok. Sadece Samsung telefonalarda var.

  180. necim
    30 Kasım 2014 at 18:38 Reply

    Foto ve videoları nasıl ayrı ayrı klasöre bölecem uğraştım olmadı simdiden teşekkürler iyi çalışmalar

  181. melike
    30 Kasım 2014 at 20:28 Reply

    Q kalvyeden f kalvyeye nasıl çevirebilirim?

    1. admin
      30 Kasım 2014 at 20:53 Reply

      Aşağıdaki uygulamayı kullanarak f klavyeye geçebilirsiniz. http://www.petabayt.com/uygulamalar/programlar/android-cihazlar-icin-turkce-f-klavye-uygulamasi/

  182. murat25
    30 Kasım 2014 at 23:27 Reply

    kolay gelsin admin lg g3 ü bir ay önce aldım whatsapp ı sadece wifide kullanabiliyorum operatörün interneti ile kullanamıyorum yardımmm…

    1. admin
      30 Kasım 2014 at 23:43 Reply

      Daha önce böyle bir sorun bilgisi gelmedi. ayarlar > ağlar > internet paylaşımı ve ağlar > mobil şebekeler menüsünde tercih edilen ağ modu GSM WCDMA olsun, WEB SERVİSLERİ ETKİN olsun. bir de böyle deneyin.

  183. mehmet
    02 Aralık 2014 at 09:18 Reply

    Merhaba lg g3 beat kullanicisiyim acaba ana menude menulerde nasil klasor olusturabilirim simdiden teşekkürler

    1. admin
      02 Aralık 2014 at 16:09 Reply

      Siz çözmüşsünüz ama bilmeyenler için yazalım. Klasör açmak için bir uygulamayı diğerinin üzerine getirmeniz yeterlidir.

  184. mehmet
    02 Aralık 2014 at 09:36 Reply

    Tamam buldum yinede teşekkürler

  185. zarife kovalik
    06 Aralık 2014 at 19:22 Reply

    Lg g3 kullaniyorum 1 y oldu alali duvar kagidi ekrana sigmiyor format atmadan once boyle bi sorunu. Yokdu lutfen yardimci olu. Resimler ekrNa oturmuyor

  186. sudenaz
    06 Aralık 2014 at 19:34 Reply

    ben hava anımasyonunu acamıyorum bır turlu gps ve ınternetım acık kılıt ekranından hava anımasyonunuda etkınlestırdım konumuda yazdm ama olmuyor lutfen yardımcı olun

  187. ERHAN
    07 Aralık 2014 at 23:00 Reply

    merhaba telefonum hergün günde 1 kez kapanıyor müşteri hizmetlerini aradım verdikleri kodla fabrika ayarlarına getirdim hale kapanıyor ne yapabilirim.

  188. ERHAN
    07 Aralık 2014 at 23:01 Reply

    telefonum g3 32 gb modeli.

    1. admin
      07 Aralık 2014 at 23:02 Reply

      Butun guncellemeleri aldiniz mi?

  189. ERHAN
    07 Aralık 2014 at 23:10 Reply

    evet aldım

  190. ERHAN
    07 Aralık 2014 at 23:10 Reply

    telefon çok güzel şu kapanma sorunu olmasa

  191. ERHAN
    07 Aralık 2014 at 23:50 Reply

    merhaba admin g3 kapanma sorununu servise gitmeden halledemiyizmi teşekkür ederim.

    1. admin
      07 Aralık 2014 at 23:56 Reply

      bu sorun güncellemeleri yapınca düzeliyordu. bir de pili çıkartıp tekrar takın ve recovery yapmayı deneyin. güncelleme sonrası recovery telefonu daha stabil hale getirebiliyor. ısınma kaynaklı bir kapanma yaşıyorsan servise gitmesi gerekir.

  192. ERHAN
    08 Aralık 2014 at 00:26 Reply

    recovery yapmak nedir biraz açarmısnız.

  193. ERHAN
    08 Aralık 2014 at 00:34 Reply

    tekrar yaptım fabrika ayarlarına geri yükledim recovery

  194. ERHAN
    08 Aralık 2014 at 00:36 Reply

    umarım düzelir

  195. melike
    08 Aralık 2014 at 00:37 Reply

    merhaba bwn lg g3 ü yeni aldım ama müzik indiremiyorum xxcxcxc den sadece dinleniyo indirme olmuyo yardım edrseniz çok sevinirim

    1. admin
      08 Aralık 2014 at 08:30 Reply

      Baglanti adresini tiklamayin. Basili tutun ve menuden farkli kaydeti secin.

      1. Lg g3
        30 Aralık 2015 at 23:30 Reply

        Merhaba
        Lg G3 kullaniyorum gayat memnunum fakat konferans görüşmesi ypamiyorum. A kisisini Ariyorum cagri ekle yapip B kisini arıyorum konferans diyorum konferans birlestirilemiyor diyor yardimci olurmusuznuz

  196. ERHAN
    08 Aralık 2014 at 01:00 Reply

    teşekkür ederim

  197. melike
    08 Aralık 2014 at 10:41 Reply

    denedim menüde farklı kaydet seçeneği yok bağlantıyı kaydet çevrimdışı okuma için kaydet vs var sadece

    1. admin
      08 Aralık 2014 at 10:43 Reply

      baglantıyı kaydet seçin.

  198. melike
    08 Aralık 2014 at 10:49 Reply

    oldu çooook teşekkür ederim

    1. admin
      08 Aralık 2014 at 10:54 Reply

      Rica ederiz, iyi günler.

  199. burak
    08 Aralık 2014 at 17:42 Reply

    LG g 32 GB modeli alali 2 gün oldu wifi bagladi gozukuyo ama internete girmiyo

  200. İBRAHİM
    08 Aralık 2014 at 17:44 Reply

    Merhaba, LG G3′ ilk girerken ekran kilidi ayarladım, herhangi bir yeri arasam cevap vermese karşıdaki telefon kilitleniyor. Kilidi iptal etmek istedim; ayarlar/ekran/kilit ekranı sekmelerinden girdim “şifre yok” sekmesi aktif değil. Android şaka mı yapmak istiyor, benim anlamadığım, yanlış yaptığım bir şey mi var?
    Teşekkürler

    1. admin
      09 Aralık 2014 at 01:54 Reply

      telefonla görüşmeye başladığınızda ekran kararması normaldir. ama kilit ekranına geçiyorsa ekran ayarlarından kilit süresini uzatıp deneyin.

  201. engin
    10 Aralık 2014 at 18:39 Reply

    V10k-SEA-XX BU ŞEKİLDE güncelleme yaptığıda mevcut os sürümünde en son yazılım sürümünü kullanıyorsunuz yazıyor.
    lg pc suitte güncelleme ye bastığımızda mevcut sürüm D85510K – en son sürüm V10K yazıyor yükseltmeye yapıyor ama telefon tekrar bağlandığında aynı yükseltmeyi tekrar veriyor 4 kere denedim değişen bişey olmadı ne yapmam lazım
    telefon delta bu arada kore malı 32gb

    1. admin
      10 Aralık 2014 at 19:22 Reply

      anlattığınızdan anladığım v10k sürümü kullanıyorsunuz ve pc suite size v10k son sürüm mü diyor?

    2. admin
      10 Aralık 2014 at 19:24 Reply

      Linkten kontrol edin, telefonunuz en son hangi versiyonu almış. http://www.mylgphones.com/lg-g3-firmware-checking-the-software-version-and-update-history

    3. admin
      10 Aralık 2014 at 22:35 Reply

      Bende anlamadım. Sorun yoksa bence bekleyin Aralık sonuna kadar bütün LG G3 ler Android 5 i alacaktır.

  202. engin
    10 Aralık 2014 at 19:55 Reply

    evet aynı sürümü yükseltme olarak veriyor yüklenme tamamlandığında ise aynı işlemi tekrardan yapmamı istiyor 🙂 vediğiniz linkteki listeden baktığımda ise singapur ASEA olarak 10j diyor çıkamadım işin içinden 🙂

  203. engin
    13 Aralık 2014 at 00:50 Reply

    teşekkürler 🙂

  204. betul
    15 Aralık 2014 at 03:39 Reply

    Selamlar, ben de lg g3 aldim ama memnun kalmadim. Ziyaret ettigim butun siteler sık kullanilanlarda kaliyor, bunun cozumu yok mu istemiyorum kalmasin silemiyorumda cevap yazan olursa sevinirim

  205. isa
    20 Aralık 2014 at 01:04 Reply

    2.gün önce g3 aldım ama bir türlü rehberdeki kişilere foto ekleyemedim. fotoyu seçip kırptığım zaman foto istediğiniz gibi düzenlemedi diyor yardımcı olabilir misiniz?

    1. isa
      20 Aralık 2014 at 01:08 Reply

      cevabınızı bekliyorum

  206. hakan
    23 Aralık 2014 at 08:56 Reply

    Mrb. Lg g3 32 gb alalı 3 gün oldu amabir sorun oldu , karşı taraf beni aradığında sekreter arayan kişinin numarasını söylüyor ıngilizce olarak bunu nasıl kapatabilirim yardımcı olursanız çok sevinirim

    1. admin
      23 Aralık 2014 at 13:19 Reply

      Android 5 kullanıyorsanız. Ayarlar – Ses – Mesaj Çağrı Ses bildirimleri menüsünden açıp kapatabilirsiniz.

  207. hakan
    23 Aralık 2014 at 17:32 Reply

    Yurt dışından getirmiş olduğum lg g3 telefonumun imei numarası kayıtlı değil bunu nasıl ve nerde halledebilirim

  208. kamala
    26 Aralık 2014 at 13:34 Reply

    Iyi gunler ben dun aldim lg g3 ama telefon ekrani isiniyor. Yenii oldugu icin fazla kullandigimdan ola bilirmi?

    1. admin
      26 Aralık 2014 at 18:08 Reply

      Güncellemeleri mutlaka yapın. Isınma azalacaktır.

  209. volkan yalcin
    30 Aralık 2014 at 13:44 Reply

    Merhaba LG g3 32gb kullaniyorum ve konusurken aniden benim sesim karsiya gitmez oluyor 10-15sn sonra sesim yeniden gidiyor sonra birkac sn sonra yine aynisini yapiyor.

  210. Duygu
    31 Aralık 2014 at 11:07 Reply

    LG G3 Beat kullanıcıyım ilk başlarda mesj geldiğinde bildirim seni geliyordu hç bir ayarı ile oynamadım hatta bildirim sesini dahi değiştirmedim ilk aldığım günün ayarları ile duruyordu son 2 gündür mesaj geldiğinde bildirim sesi alamıyorum. Mesaj geldiği zaman ne sesli nede titresimli bildirim yok.

  211. banu
    01 Ocak 2015 at 09:16 Reply

    lg g3 tel kullanıyorum telefonuma fabrika ayarları yaptım fakat orjınal zıl ve bıldırım sesleri kaybolmus ne yapabilirim

    1. admin
      01 Ocak 2015 at 23:17 Reply

      Fabrika ayarlarında zaten orijinal zil sesleri gelir. Eksik olduğunu düşünüyorsanız tekrardan recovery yapın. Ya ada Zedge uygulamasını indirin. Bir çok zil sesine ulaşabilirsiniz. https://play.google.com/store/apps/details?id=net.zedge.android&hl=tr

  212. hira
    07 Ocak 2015 at 04:54 Reply

    Lg g3 tlfnunu kullaniyorum. Whatsapp tan aldigim fotolar galeriden baska bir yerde yedekleniyor mu ? Veya yine whatsapp tan aldigim bi ses kaydi yine baska bir yere kayit oluyo mu ?? Yardimci olsaniz ??

    1. admin
      07 Ocak 2015 at 11:38 Reply

      Ses kaydı başka yere gitmez fakat Whatsapp resimleri thumbnail yani daha küçük haliyle telefonda bulunabilir. Google PLus ile senkronizasyon kullanıyorsanız Plus hesabınızda resimlerinizi bulabilirsiniz.

  213. ERKAN g.
    08 Ocak 2015 at 10:07 Reply

    Ekranı kapatmak yani kilitlemek içinde iki kere herhangi bir noktaya tıkladığımda ekran kapanmıyor? Sorun ne olabilir? Yardımcı olursanız sevinirim.

    1. admin
      08 Ocak 2015 at 17:08 Reply

      Ekranda boş bir noktaya mı tıklıyorsunuz?

    2. Beyza
      23 Ocak 2015 at 21:37 Reply

      iki tıklayışta açılıyor ama bir de kapanması için ayarlardan o modu açmak gerekiyor kurcala bul

  214. firat
    08 Ocak 2015 at 18:37 Reply

    Kolay gelsin kayıtlı bi numaram arandığımda red etmediğim halde kendiliğinden mesgule alınıyor sorun nedir teşekkürler

    1. admin
      08 Ocak 2015 at 18:38 Reply

      Numarayı basılı tuttuğunuzda açılan menüde reddetme seçeneğinde ne yazıyor.

  215. firat
    08 Ocak 2015 at 18:57 Reply

    Reddedilen kişi yok ismin üzerine basılı tuttugumda numarayı düzelt yazıyor

    1. admin
      08 Ocak 2015 at 19:19 Reply

      Sadece düzenle çıkmaz. Rehberden ya da çağrı geçmişinden kişinin üzerine basılı tutunca satırlar çıkar. Bu satırlardan birisinde ” “Aramayı Reddet” veya “Çağrı Reddetme Listesinden Çıkar yazmalı”?

  216. firat
    08 Ocak 2015 at 19:25 Reply

    Tamam geçmiş çağrıda aramayı reddet diyor

  217. firat
    08 Ocak 2015 at 19:29 Reply

    Reddetme listesi boş

  218. firat
    10 Ocak 2015 at 11:15 Reply

    2 gündür sorunu mu ilettim neden cevap yazmıyor sunuz

    1. admin
      10 Ocak 2015 at 12:27 Reply

      Cevap yazıldı. Yardımcı olmadıysa müşteri hizmetlerini arayın.

  219. ömer
    10 Ocak 2015 at 22:10 Reply

    Merhaba mesaj yazarken telefon cok kasyo guncellemesini yaptm neden olabilir

    1. admin
      10 Ocak 2015 at 22:30 Reply

      Destek isterken hangi yazılım sürümünü kullandığınızı gönderin.

      Bu arada LG Android 5 20f sürümü PC SUIT ile yüklenebilir durumdadır.

  220. ömer
    10 Ocak 2015 at 22:49 Reply

    Ben telden guncelledim simdi baktm son surumu kullanyonuz diyo acaib kasyo sadece mesaj yazarken

  221. veli
    13 Ocak 2015 at 14:22 Reply

    Slm 1hafta önce yurtdışından lg g3 aldım sorun oyun oynayamıyorum mesela asphalt 8 yükledim bütün ayarları tamam oyunu açtığımda otamatik hareketle arabaları yön veremiyorum yardım lütfen

  222. mehmet
    13 Ocak 2015 at 22:32 Reply

    Lg g3 kullanicisiyim yeni aldim ama baglanti sorunum var guncelledim ama sorun devam ediyor ipone5 kullanisiydim keske almasaydim bu tlf nu ark dasimda note3 var okey pulus oynuyoruz onda sorun yok bende durmadan baglanti kesiliyor sebekeden olsa onunda aynisorunu yasamasi lazim ama lg3 desorun var bunu biran once halletmelisiniz bence tlf baska dicem bisey yok yoksa onnumara bi cvp lutfen

  223. Adınız (gerekli):HÜLYA SAYAN
    15 Ocak 2015 at 10:07 Reply

    LG G3 32GB kullanıcısıyım.Sabahtan beri “maalesef, android.process.acore işlemi durduruldu” mesajı veriyor.Telfonu kapatıp, pilini çıkarıyor ve yeniden takıyorum ama bir işe yaramıyor.
    Acil yardımınıza ihtiyacım var.

  224. egehan
    28 Ocak 2015 at 10:52 Reply

    Telefonumu guncellemesi 5.0 lolipop mevcuttur ama guncellemeyi geri almak istiyorum kullanisini begenmedim bu son guncellemenin. Nasil geri alicam

  225. firat tekin
    28 Ocak 2015 at 22:43 Reply

    merhabalar ben lgg3 mü yeni aldım vr sürüm5.0 en son gelen fakat telefonumun wifi bağlantısında sorun yaşıyorum daha doğrusu oyunlarda oyunlara girdiğimde wifi bağlantısını kabul etmiyor ve ben. 3g internetini kullanmak zorunda kalıyorum ayrıcagörüntülü konuşma özelliği yok sanırım bunun hakkında bilgilendirirseniz sevinirim yani daha doğrusu netlik getirirseniz sevinirim teşekkür ederim kolay gelsin

    1. admin
      28 Ocak 2015 at 23:07 Reply

      Wifi sorunu için aklıma gelen modemden uzak olduğunuz ama sadece oyuna girerken böyle bir hata olduğunu söylüyorsunuz. Bu her oyun için geçerli mi yoksa belirli oyunlarda mı yapıyor. Görüntülü konuşma bulunmuyor. Bunun için uygulama indirmelisiniz.

  226. sema
    29 Ocak 2015 at 13:24 Reply

    Merhabalar S3 te rehberden kişiye girdiğimizde kişi arama geçmişini msj geçmişini görebiliyoruz. Benzer özellik çağrı gecmısı hariç görünebiliyormu ?

  227. sema
    29 Ocak 2015 at 14:05 Reply

    Acıl durum.. cevap yazabılır mısınız ?? lütfeen !!!

  228. doqan
    02 Şubat 2015 at 12:43 Reply

    kardeş slm benım sorunum burdakılerın hıcbırı deıl tek sorunum ben bırını aradıqım zaman tlfonu kulagıma goturuyorum sensor gorduqu gıbı ısık kapanıyor . artık karsı taraf telefonu kapatmadan ekranda hıc bı ıslem yapamıyorum ısık bıle acılmıyo guc tusunada basıyorum bos . anca karsı taraf kaptsın oyle ekran acılıyoo .. sensor kulaqımdan cekınceısık acılmıyo yanı neyapa bılırım

  229. aleyna
    03 Şubat 2015 at 00:56 Reply

    Merhaba, telefonumu ilk aldigim zamanlar kilit ekraninda gelen bildirimlerin simgesini gosteriyordu,hatta guncelleme yaptiktan sonra kilit ekraninda neredem bildirim geldiyse mesela Whatsapp (gizli içerik) diye yaziyordu. Fakat artık hiçbir şekilde kilit ekranına bildirim gelmiyor. Yardımcı olabilir misiniz?

    1. PetaBayt
      04 Şubat 2015 at 01:16 Reply

      Ayarlar > Ses > Kilit Ekranı menüsünden ayarlarınızı yapın.

  230. Alaattin
    04 Şubat 2015 at 13:57 Reply

    Telefon ekran kilidini kaldıramıyorum birde harbiden görüntülü konusma yok mu

  231. natre
    06 Şubat 2015 at 17:34 Reply

    Merhabalar
    Benzer uygulamalari bir arada toplamak için klasor olusturmak istiyorum. Yardimci olursaniz sevinirim.

    1. PetaBayt
      06 Şubat 2015 at 17:35 Reply

      Bir uygulamayı diğer bir uygulamanın üstüne sürükleyin.

  232. tunahan zeytinn
    07 Şubat 2015 at 20:18 Reply

    tuş kombinasyonu yuvarlak gibi şekiller oldu eskisi gibi düzeltebilirmiyiz

    1. PetaBayt
      07 Şubat 2015 at 21:56 Reply

      Şu an için standart bir çözüm yok. Kimse beğenmedi belki güncelleme ile düzelir.

  233. berfin
    08 Şubat 2015 at 12:09 Reply

    Birini aradığım zaman sesim kesik kesik gidiyor bazen hiç gitmiyor bunun sebebi ne olabilir mikrofon dediler değiştirdim bu sorun hayla devam ediyor

    1. PetaBayt
      08 Şubat 2015 at 13:28 Reply

      Mikrofonu kendiniz mi değiştirdiniz ?

  234. berfin
    08 Şubat 2015 at 17:24 Reply

    Hyr telefoncu değiştirdi

    1. PetaBayt
      08 Şubat 2015 at 19:28 Reply

      Yazılım olarak bir sorun varsa Ayarlar > Çağrı ayarları > Gürültü bastırma ve Ses iyileştirmeleri iptal edin. Eğer işaretli değilse aktif edin. Buradan fazla bir şey demek zor, en iyi desteği servisiniz verecektir

  235. berfin
    09 Şubat 2015 at 07:46 Reply

    Peki tsk ederim

  236. limmon
    11 Şubat 2015 at 02:29 Reply

    Merhaba bir sorum olucak yardimci olursaniz beni cok mutlu edersiniz . telefonu aldigim ilk gunden beri yazilim guncellemesi problemi yasiyorum LG yazilim guncelle cikiyor bende kabul etmiyorum , yazilim guncellemesi telefon icin saglikli midir yapmaliyim ? Birde telefona kayitli resimler videolar notlar ve hesap bilgileri silinir mi ? Şimdiden ilginiz icintesekkur ederim .

    1. PetaBayt
      11 Şubat 2015 at 10:57 Reply

      Yazılım güncellemelerini mutlaka alın. Dosyalarınız sorun olmadıkça silinmez. Her zaman riski var ama güncellememek daha kötü. Update bitince sorun yaşarsanız yedek alıp formatlayın.

  237. limmon
    11 Şubat 2015 at 02:33 Reply

    Ve de sarjdan cikarali 1 saat olmasina ragmen sarjim %75 . normal mi telefonda programlarin acik kalmasi pil omrunu yavaslatir mi ?

    1. PetaBayt
      11 Şubat 2015 at 10:59 Reply

      Güncelleme sonrası düzelecektir.

  238. Zepper
    15 Şubat 2015 at 10:31 Reply

    Lg g3 v10 eurp telefon var daha 1 ay oldu alali acaba guncelleme ne zaman gelir yada gelirmi ??? Lutfen yardimci olursaniz

    1. PetaBayt
      15 Şubat 2015 at 15:59 Reply

      Gelmiş olması lazım. LG PC SUIT ile deneyin.

  239. Mehmet
    15 Şubat 2015 at 13:52 Reply

    Merhaba. Ben rehberden mesaj attığım zaman mesaj bölümünde bu mesajlar görünmüyor, yardımcı olursanız sevinirim. iyi çalışmalar

  240. yasar
    15 Şubat 2015 at 14:49 Reply

    mrbb .. ben dün aldığım LG g3 modeli telefonla gorüşme yapıp bitirdiğim zaman aramayı sonlandıramıyorum ?? NO butonu yok göremiyorum aramayı sonlandırmak için .. illa karşı tarafın aramayı bitirmesi lazım … bu konu hakkında bana acil bilgi için dönüş yaparsanız çok güzel olur.. şimdiden saolun…

    1. PetaBayt
      15 Şubat 2015 at 16:00 Reply

      No değil Sonlandır yazıyor ortada

  241. Mehmet
    15 Şubat 2015 at 16:59 Reply

    Sizlerden acil cevap bekliyorum.

    1. PetaBayt
      16 Şubat 2015 at 13:31 Reply

      Sms mesajı mı?

  242. engin
    16 Şubat 2015 at 00:02 Reply

    Selam ben lg g3 16 gb kullaniyorum benim sorunum telefonum cok ısınıyor ve sarjı cabuk bitiyor neden oldugunu cözemedim yardımcı olursanız cok sevinirim

    1. PetaBayt
      16 Şubat 2015 at 13:28 Reply

      LG G3 ısınma sorunu hala giderilmedi. Şarjzda ve optimize edilmemiş oyunlarda uzun süre oynarsanız kasada çatlak yapabilir.

  243. PetaBayt
    17 Şubat 2015 at 02:11 Reply

    Daha önce çatlak için değişen 408 serisi cihaz bu seferde kızılötesi kısmından çatladı. Servis DOA kapsamından çıktığı için değişim yerine çerçeve değişimi yapılacağını belirtti. Bakalım LG Türkiye servisi ne diyecek?

  244. black
    17 Şubat 2015 at 17:06 Reply

    merhaba

    ayarlar genel hareketler den telefonu kulağa yaklaştırarak açma butonu tikliyken ,bu işlemi yapmıyor video durmada aynı şekilde ekstra bir işlemmi gerekir bunun için sayın ADMİN ?

  245. hfz
    17 Şubat 2015 at 23:14 Reply

    Iyi aksamlar. Telefonu alali 3 hafta kadar oldu. Fakat on sensoru calismiyor ekran döndürme acik oldugu halde dondurma yapmiyor biri aradiginda ayari acik olmasina ragmen ters kapattigimda sessize almiyor bunun icin ne yapabilirim yardimici olursaniz sevinirim

    1. PetaBayt
      17 Şubat 2015 at 23:16 Reply

      Telefonu güncellemeyi deneyin. Olmazsa servisle bir görüşün.

  246. nurullah
    19 Şubat 2015 at 00:12 Reply

    Mrb lar g3 kullNiyorum galerideki kilitli dosyalarda bir cok resmim var telefonu fabrika ayarlarina dondurdum yeni bir googleplay hesabi actim diqerini hatrlamyorum ve resimler bindan dolayi acilmiyor lutfen yardim….

  247. ferhat
    21 Şubat 2015 at 00:11 Reply

    LG G3 kulanicisiyim tlfnumu tv kumandasi olarak kulanamiyorum servis merkezinden alinan 6 haneli sifre istiyor nasil alicam bu sifreyi

  248. buket
    21 Şubat 2015 at 10:33 Reply

    Meraba,lg g3 beat kullaniyorum. Klavyemin turkce klavye olmasini istiyorum. Telefonun ozellikleri arasinda var mi yoksa uygulama indirmem mi gerekiyor? Yardimci olursaniz cok sevinirim, iyi gunler

  249. elf
    21 Şubat 2015 at 19:10 Reply

    merhaba lg g3 kullanıcısıyım, telefon yazılım güncellemesi yaptı ve Sanal home butonu, geri butonu ve aktif uygulamaları gör butonlarının görüntüsü değişti ve hoşuma gitmedi.bir de ” Sanal home butonu, geri butonu ve aktif uygulamaları gör gibi standart butonları ekleyip / çıkartabilir ve ekstradan 2 tane daha tuş ekleyebilirsiniz.” demişsiniz nasıl yapacağımı söylerseniz sevinirim teşekkür ederim..

    1. PetaBayt
      21 Şubat 2015 at 21:58 Reply

      Sanal tuşlar için yapacak bir şey yok. Zamanla alışıyorsun. Tuş eklemek için ise: Ayalar > Ana Ekran Dokunmatik Tuşları > Tuş Kombinasyonu menüsünü takip ederek 5 adete kadar tuş ekleyebilirsin.

  250. Uğur Cemil Müjder
    22 Şubat 2015 at 13:16 Reply

    LG3 telefonumun Kilit ekranında bulunan kamera simgesi kayboldu. Nasıl geri getirebilirim. İlginize teşekkürler…

  251. berfin
    23 Şubat 2015 at 19:27 Reply

    Şebeke problemi nasl cozulebilir

    1. bir sen
      23 Şubat 2015 at 23:24 Reply

      Berfin aynı sorunu bende aylardır yaşıyorum ama çözemedim. Konuşurken sesim karşı tarafa kesik kesik gidiyor yada tamamen kesiliyor. Yeni telefon alacaklara uyarım kesinlikle Lg g3 almayın paranızı boşa atmayın. Lg g3 üm var konusma yapmak icin nokia 3310 kullaniyorum mis gibi konuşuluyor lg g3 yanında halt etmis 🙂

  252. mehmet
    25 Şubat 2015 at 21:24 Reply

    Ayni sorun bendede var servise gitti anakarti deistiler gene ayni

  253. ozan
    04 Mart 2015 at 16:15 Reply

    3 bilemedin 4 aydirnkullaniyorum super telefon kesinlikle alin arkadaslar pisman olmazsiniz karsiya seste mukemmel gisiyor o sorun oldugunuz yerde ki sebeke gibi biseyin sorunudur dagda bayrda kesilmedi daha

  254. kadir
    08 Mart 2015 at 22:50 Reply

    Evet bende 5 aydir kullaniyorum herhangibir sıkıntı yasamadım.Sizdeki problem sanirim uretim hatasi olabilir.

  255. Ayse
    11 Mart 2015 at 04:32 Reply

    Admin lutfen soruma cevap verirseniz sevinirim
    Gecenlerde tekrar yazmistim ama sorunum hala cozulemedi.lgg3 16 gb da ses kesilmesi problemi yasiyorum.telefonu alali bi ay olmadi 3.kez servise gonderdim..surekli yazilim yukleyip gonderiyolar..sıkıntının sebebini kimseye ispatlayamiyorum..size yazdigimda baska servise gonderin demistiniz istanbula gonderdim hala ayni..degistirilmesini istiyorum ama kimse yardimci olmuyor…suanda sorunu gideremiyorlar.yazilimla gecistiriyorlar…son olarak sebeke kaynakli ve karti kirdirttigim icin dediler mikro sim kartta aldim ayni….yardimci olabilirseniz sevinirim..ve acil cvp bekliyorum…

    1. PetaBayt
      11 Mart 2015 at 04:35 Reply

      Servisin yapamadığına buradan destek vermek zor. 1 ayını doldurmamış telefonun arızası için değişim yapmaları gerekiyor. Garantisi LG Türkiye mi ithalat mı?

  256. Ayse
    11 Mart 2015 at 04:42 Reply

    Evet lgg3 turkiye ithalat spot degil orijinal..servis surekli sorun yok ben degisime gonderemem dio..bana yardimci olabilirseniz sevinirim..

  257. Ayse
    11 Mart 2015 at 04:49 Reply

    Degisim talep etmek icin ne yapmam gerekli acaba…telefonu iletisim merkezinden aldim ve onlar servis yetkilisinin ariza var demesi gerekiyor diyor..servistekiler yardimci olmuyor…

    1. PetaBayt
      11 Mart 2015 at 04:52 Reply

      LG Merkezle bağlantısı olan İstanbul Perpa’da bir servis daha var. Sanırım burası, bir görüşünd erim http://www.lgailesi.com/iletisim.php

  258. Ayse
    11 Mart 2015 at 04:54 Reply

    Cvp verirseniz cok sevinirim…tel bugun servisten geldi sizin dediginize. Gore. Benim tel bir ayi asmis gozuko..

  259. Ayse
    11 Mart 2015 at 04:56 Reply

    Cok ama cok tesekkur ederim..siteniz gercekten mukemmel insanlara aninda hizmet veriyosunuz…

    1. PetaBayt
      11 Mart 2015 at 04:59 Reply

      Biz teşekkür ederiz.

  260. ilknur
    14 Mart 2015 at 23:50 Reply

    ben lg g3 almak istiyorum ama telefonla görüşürken sesin kısıldığını söylemişler doğrumu acaba genel bakışta çok güzel bir telefon beğendiğim için almak istiyorum ama şuan korktum açıkçası cevaplarsanız sevinirm

    1. PetaBayt
      14 Mart 2015 at 23:55 Reply

      Sesin kesik kesik gittiğini söyleyenler var ama bu durum sorunu yaşayanlar için. Herkes için geçerli değil. Asıl dert etmeniz gerekenler ısınma ve çatlama sorunu. Ben kullanıyorum bu telefonu ama 2.kez çatlama sebebi ile servise gidecek ve değişim yerine işlem görecek. Artık kimseye önerilecek bir telefon değildir.

      1. emre bektas
        07 Mayıs 2015 at 21:47 Reply

        Bnim cihazda ikinci defa catladi.lg yi aradim degisim suresi icin 6 ay dediler.servise 2 aylikken gonderdim parca degistiler ddm fatura gndermediyseniz tamir etmislerdir dedi

        1. PetaBayt
          07 Mayıs 2015 at 22:24 Reply

          Değişim için 2 ay veriyorlar DOA kapsamından çıkınca parça değişimi yapıyorlar. Bu 1 ayda olabilir. Benimde çatladı 2.kere 10.ayda gidiyor parça değişim olacak. Yalnız 3 kere aynı hata değişim gerektiriyor.

  261. fatih A.
    17 Mart 2015 at 20:40 Reply

    Öncelikle kolay gelsin. Telefonumun galeri kısmında bazı dosyaları kilitledim ve kilit aç deyip şifreyi girdiğimde bu dosyaları goruntuleyebiliyordum. Fakat 2 gündur kilit açmama rağmen bazı dosyaları görüntüleyemiyorum. Dosya yöneticisinden girdigimde dosyalar orda duruyor silinmiş değil fakat açılmıyor. Bu dosya kilitli diyor.

    1. tmer
      16 Mayıs 2015 at 17:33 Reply

      Galeriye girip sağ işte bulunan seçenekten dosyaları gizle göster butonu var o sana yardımcı olur

  262. serife
    18 Mart 2015 at 12:44 Reply

    Benm telefonumda radyo yok diger arkadaslarma yazilim guncellemesnden sonra geldi ama bn ne yaptiysam gelmedi yardmci olabilirmisiniz

  263. Berfin
    19 Mart 2015 at 13:00 Reply

    Ben ses probleminin sebebini ogrendm telefon 3g ayarli oldugu icin sebeke 3gyi bulamadgnda şebekesi gidiyor telefonunuzu mobil ayarlardan 2gye ayarlayn ses problemi çözülüyor biraz internet yavasliyabilir

  264. onur
    22 Mart 2015 at 11:14 Reply

    gizlilik koruma parolası istiyor admin lütfen hemen yardımcı olurmusn

    1. PetaBayt
      22 Mart 2015 at 20:18 Reply

      “gizlilik koruma parolası” nedir, biraz açarsan yardımcı olmaya çalışalım.

  265. ayetullah
    23 Mart 2015 at 01:26 Reply

    Görüntülü konusma yapamıyorum

    1. PetaBayt
      24 Mart 2015 at 00:44 Reply

      Viber uygulamasını yüklemeniz gerekiyor.

  266. erkan59
    24 Mart 2015 at 13:41 Reply

    Arkadaşlar, arkadaşımız telefon ve özellikleri hakkında bilgi vermiş. Burası teknik servis değil, telefonunuzda sorun varsa aldıgınız yere götürün. Burada sizin telefonunuzun cekme sorununa nasıl bir çözüm umuyorsunuz?

  267. ali
    26 Mart 2015 at 17:30 Reply

    Zil sesi sorunu var ayarlardan genel hareketler zil sesi azalarak koybolsun işaretini kaldırıyorum ama zil sesi yinede azalıyor yardımcı olabilirmisiniz

    1. PetaBayt
      27 Mart 2015 at 23:41 Reply

      Telefonu elinize aldığınızda otomatik düşer. Bunu da iptal edin. Aynı menüde olması lazım.

  268. tekno manyak35
    28 Mart 2015 at 16:41 Reply

    bence sizin ses şebekke progleminiz hatınız dan lg g3 4g ve 3g ye ayarlı eğer hattınızın kartı eski ise abone olduğunuz gsm öperatorüne başvurup hattınızın kartını yenisiyle değiştirin BU DEDİĞİM sadece hattını kırdıranlar için geçerli ve benim telefon dada boylebi proglem yok

  269. serkan
    30 Mart 2015 at 23:17 Reply

    Zil sesi yaparken müzigi ortadan filan basla ozelligi varmi lg g3 de

    1. PetaBayt
      31 Mart 2015 at 01:43 Reply

      Bildiğim kadarıyla yok.

    2. enteresan
      14 Nisan 2015 at 14:50 Reply

      zil sesi yapmak için mükemmel bir adres ben hep burdan yapıyorum istediğin yerden kesip başlatabiliyorsun. http://mp3cut.net/tr/

  270. Huseyin
    01 Nisan 2015 at 00:38 Reply

    Arkadaslar yardimci
    Olursanizsevirim,lg3 kullaniyorum ve radio dinkerken sesi kisip acmayi bir turlu bulamadim,muzik dinkerkende oyle radioda,yardimci okurssniz sevinirum.

    1. PetaBayt
      01 Nisan 2015 at 00:39 Reply

      Arka tuslar calismadi mi

  271. mehmet
    01 Nisan 2015 at 08:03 Reply

    Hayatmda bu kadar para verpte pisman oldugum tek telefon lg g3 bir telefon. Boyle akilli bi telefonda. 3g ozelligi olmazmi ya edgeyle internte giriyorm sakin almayin sizde bnm gibi pisman olursnz snra

    1. PetaBayt
      01 Nisan 2015 at 15:19 Reply

      Mehmet bey telefon gerçekten sorunlu. Bende aldığıma pişmanım. Ama 3G sorunu bulunduğunuz bölgeden olabilir. Güncelleme sonrası recovery yaptınız mı?

      1. ismail
        08 Mayıs 2015 at 21:54 Reply

        telefondan memnunum ama almadan önce özelliklerini baktım.radio ve 3 g var diye ama lg firmasını aradım.neden yok diye söylediği turkiye garantili ürünlerde yok diyor.nedenini soruyorum.bilgi yok. recovery nedir ? 4 g destekliyecekmi. şimdiden teşekkürler

        1. PetaBayt
          08 Mayıs 2015 at 21:58 Reply

          Recovery telefonu fabrika çıkış ayarlarına almak demek. 4G desteği var. Radyo olayı ise Tr’de alınan vergilerin yüksek olması. Bandrol vs vs.

          1. ismail
            08 Mayıs 2015 at 22:45

            Sorunu çözülmesi bekleniyor mu tr payı konusunda

          2. PetaBayt
            08 Mayıs 2015 at 22:54

            Bu sorun çözülmez çünkü cihazınızda radyo entegresi yok.

  272. ibrahim çalişkan
    02 Nisan 2015 at 22:54 Reply

    kumanda ozelliğini bulamıyorumm

  273. huseyin babacan
    03 Nisan 2015 at 20:41 Reply

    Telefonu 6 aydir kullaniyorum saydiginiz sikintilarin cocugunu bende yasadim ama hepsinin bir cozumu var. Dert edilecek bi telefon degil telefonda autocad ve photoshop kullaniyorum. Bu yonunden kendimi cok sansli hissediyorum bu telefonu aldigim icin. Kasa catlagi eger silikon kilif kullanirsaniz olusmuyor. Interneti e kullaniyorsaniz ayarlariniz turkcelde wap aveada avea ısp wodafone da 3g olacak . sesin kesik kesik gitmesi gorusme sirasinda ag seceneginin hem gsm hem wcdma acik oldugundan oluyor telefon gorusmesi sirasinda ne kadar mobil neti kapatsada veri almaya calistigindan oluyor. Radyoda ve muzikcalar da ses acik kisma bildirim panelinden ayarliyabiliyorsunuz telefonun arkasina cevirmeden. 16 gb lik olanin kasma vb sikintilar oldugunu biliyorum ama 32 likte bole bi sikinti yok buna emin olabilirsiniz.

  274. ERTUGRUL
    04 Nisan 2015 at 22:35 Reply

    Benim lgg3 umde 3g nerden acilir yardimmmmmm

    1. PetaBayt
      05 Nisan 2015 at 00:22 Reply

      Üstten hızlı bildirim menüsünü açın ve Mobil veriyi işaretleyin.

  275. mehmet
    12 Nisan 2015 at 18:49 Reply

    Telefonum lg g3 muzik dinlerken bir anda durdu muzigi ve hic bir sekilde ses Cikmiyor hoparlorden dusurme vs, olmadi hic ne yapabilirim

  276. Ahmet
    22 Nisan 2015 at 23:54 Reply

    telefonumda yazı yazarken ama sadece yazı yazarken whatsap messenger ve mesaj bölümünde kasma başladı neden acaba bilgi veya öneride bulunabilir misiniz?

  277. yasin
    27 Nisan 2015 at 13:35 Reply

    Telefonumu yeni aldim bi kac dosya indrdm fakat smdi indirmeye denedigim hic bir sey inmiyor telefonu kurcalarkn bisiyinini kapattm bi yardmci olun wifiden indiriyorum olmuyo

  278. faruk
    28 Nisan 2015 at 15:21 Reply

    Lg g3 anakaet fiyatıni biliyormusunuz ikinci elde olur

  279. cuma
    02 Mayıs 2015 at 21:51 Reply

    Arkadaşlar merhaba bende aldım yeni kulaniyorum ve çok çok memnunum hiç bir telefonda olmayan özellikler var çok iyi düşünülmüş. harika bir cihaz her cepten tavsiye ediyorum bazı problemler var diyorsunuz dokdorda hasta oluyor birde şundan bahsetmeden geçemeyeceğim bazı yabancı uygulamalar var telfonunuzu bu tür uygulamalarla doldurmayan zarar veriyor tavaslatiyor benim haramdan dolayı 2 defa renk karıştı fabrika ayarlarina döndüm düzeldi bazı sorunlar olursa fabrika ayarlarina döne bilirsiniz birde gmail adresiniz olsun .ben cuma karataş ordu unyede yaşıyorum isteyen bir sorun karşısında araya bilir.

  280. tugay
    04 Mayıs 2015 at 13:42 Reply

    Ben daha bugun aldım telefonu ve internetim de bir sorun var yada avea operatörü kullandığım dan yavas internet 3g kullanmıyorum bulundugum yerden dolayi bilgisi olan arkadaslar yardimci olursa sevinirim

    1. PetaBayt
      04 Mayıs 2015 at 15:45 Reply

      Avea her zaman sorunludur. Hızınız kaç ölçtünüz mü?

  281. Salih
    10 Mayıs 2015 at 00:44 Reply

    Yorumlardan anladığım kadarıyla, sorunların tamamı “şebeke, ağ bağlantısı, bölgesel çekim zayıflığı”… Kısacası donanımsal problemler değil. Estetik olarak da tek problem kasa çatlaması sanırım. Ülkemizdeki teknolojik alt yapıların gerçeği yansıtmadığını düşünecek olursak, LG G3 her türlü donanım testini en üst seviyede karşılayan bir cihazdır. Kısacası bireysel sorunları, cihazın genel sorunuymuş gibi yansıtmak bana biraz ön yargı gibi geliyor. İphone5 kullanıyorum ve cihaz internet bağlantıları açıkken ciddi donmalar yaşayıp ana ekrana geri dönüyor diye, bu cihazın kötü olduğunu göstermez. Cihazı uçak moduna alıp tüm bağlantıları kapattığımda ise ekran geçişleri dahi inanılmaz hızlanıyor. Markası ne olursa olsun bir AKILLI TELEFONDA Konuşurken sesin kesilmesinin en büyük nedeni, cihaza indirilen uygulamaların, cihazın hangi donanımını kullandığına izin verdiğimize dikkat etmeyerek ezbere uygulama yüklememizdir. Kameranızı kullanan bir uygulama ilerleyen zamanlarda cihazın ekran rotasyonunu dahi bozabiliyor. Umarım anlatabilmişimdir. Orjinal cihaz kullanın ve her zaman tüketici haklarınızın neler olduğunu bilerek hareket edin. Sonuç olarak kullandığımız cihazların mega pikseli ya da ram veya çekirdeği ikinci planda olan şeyler. Bu cihazların ilk amacı SADECE BİRER TELEFON olmaları. Diğer özellikleri ise ikinci planda gelen aksesuarlar. Eğer fotoğraf çekmek istiyorsanız fotoğraf makinası, oyun oynamak istiyorsanız xbox veya playstation v.b., doküman düzenlemek istiyorsanız bir bilgisayar edinmelisiniz. Sağlıkla kalın.

  282. aysha
    10 Mayıs 2015 at 14:56 Reply

    Lgg3 16 gb kullanicisym.ekekrani kilitleyip actiktan sonra ekran saatinde o
    Kilitledigim ani gosterio bikac saniye icinde eski haline dönüyor..telefonu yeniden baslatiyorum ama bi duzelme soz konusu degil..yardimci olursaniz sewinirim..

    1. PetaBayt
      10 Mayıs 2015 at 15:25 Reply

      Kullandığınız uygulamalardan olabilir. Sisteme müdahale edebilen uygulamaları seçebiliyorsanız kaldırmayı deneyin. Mümkünse recovery yapın.

  283. berna
    10 Mayıs 2015 at 16:59 Reply

    merhaba arkadaşlar.lg g3 kullanıcısıyım kilit ekranında bulunan saati kaldırmanın yolunu bilen varsa paylaşırsa sevirim.şimdiden teşekürler .

    1. Ayse
      12 Mayıs 2015 at 23:17 Reply

      Saatin üzerine basılı tutup kaydırdığınızda kalkıyor görüntü

  284. Mehmet
    11 Mayıs 2015 at 09:00 Reply

    bende g3 var gelen arama yada arama esnasında ekran kapanmıyor sensörde bir sorunmu vardır yada bir ayarı varmı

  285. oktay
    11 Mayıs 2015 at 15:50 Reply

    mrb ben lg 3 beat kullanıcısıyım yeni sürümde alt tuşların şekli deyişti ve hiç hoş deyil eski tuşlara nasıl dönebilirim acaba

    1. PetaBayt
      11 Mayıs 2015 at 15:56 Reply

      O tuşlar için yapacak bir şey yok. Sadece rom değiştirince değiştirebilirsiniz. Bilmiyorsanız bu farklı bir işletim sistemi kurmaya benziyor. Bilmeyen için zor ve sıkıntı ihtimali olan bir süreç. Fakat yeni tuşlara zamanla alışıyorsunuz.

      1. oktay
        11 Mayıs 2015 at 16:02 Reply

        roma nasıl geçebilirim

  286. halit
    11 Mayıs 2015 at 20:26 Reply

    lg g3 veya s5 almayı düşünüyorum hangisini önerirsiniz.

  287. YILMAZ
    15 Mayıs 2015 at 12:04 Reply

    LG3 VAR BENDE ŞEBEKE SORUNU YAŞIYORUM İTHALDIR BANA ŞEBEKE BROĞRAMI AT DEDİLER VARMI BÖYLE BİR ŞEY ACABA

  288. eren
    15 Mayıs 2015 at 21:48 Reply

    lg3 kullanıcısıyım yukarıdakı hıcbır problem ıle karsılasmadım sadece rehberde ve TEKEFON da kayıtlı olan kısılere resım ekleyemıyorum.resım cek yada galerıden sec tıklıyorum resım kırpılıyor ama ne aramada ne de gelen aramada resım gorunmuyor.bunun ıcın cozum mevcut mudur?ya da nasıl yapıcaz
    tesekkurler

    1. abedir
      22 Mayıs 2015 at 16:45 Reply

      rehbere resim ekleme işi samsung kullanırken sıkıntı çıkarmıştı bana. Eğer mantıkları aynıysa çözümü şudur. Sim rehberindeki kişilere resim atayamıyorsunuz. Rehberi cihaza atarsanız resim yükleyebiliyorsunuz.

  289. zeakı
    16 Mayıs 2015 at 20:31 Reply

    BEYLER BEN LG G3 KULLANIYORUM YAZILIM GUNCELLEDIM UYGULAMALAR ACILMIYO NEDEN BOYLE

    1. PetaBayt
      17 Mayıs 2015 at 16:08 Reply

      Recovery yapın.

  290. Asım
    17 Mayıs 2015 at 18:24 Reply

    Telefonun Lg G3 beat ve teoefonumun ekranının kenarları dışa dogru açılıyor.Garantiye versem yardımcı olurlar mı?

  291. AYSU CAN
    19 Mayıs 2015 at 18:14 Reply

    TELEFONUM ”ne yazıkki LG KLAVYE DURDU” DİYE HATA VERİYOR,TELEFONUMA ŞİFRE KOYMUŞTUM,KLAVYE ÇIKMIYOR DİYE ŞİFREYİ GİREMİYORUM TELEFONUM KİLİTLİ KALDI NE YAPMAM GEREKİYOR.MESAJ ,ARAMA GELİYOR.HATTA GELEN ARAMALARA CEVAPTA VEREBİLİYORUM AMA MESAJLARI OKUYAMIYORUM,HERHANGİ Bİ İŞLEM YAPAMIYORUM KİLİDİ AÇAMADIĞIM İÇİN.NE YAPMAM GEREKİYOR BANA YARDIMCI OLABİLİRSENİZ ÇOK MEMNUN OLURUM.

    1. PetaBayt
      19 Mayıs 2015 at 18:30 Reply

      Recovery yapabiliyor musunuz?

  292. demettt
    21 Mayıs 2015 at 08:45 Reply

    Lg g3 telefonu alalı bir ay olmadı. Çok iyi hızlı telefon. Ancak mesela dizi izliyorum ve aşırı ısınma oluyor telefonda. Ne yapmalıyım? Garantiye mi gondermeliyim?

    1. PetaBayt
      21 Mayıs 2015 at 12:14 Reply

      Isınma çok normal bu telefon için. İyi modellerde ısınma olması normal G3 biraz daha fazla ısınıyor. Sadece ısınma sebebi ile kapanma ya da ekran bozulması oluyorsa servislik olmuştur. Muhtemelen ekrandan önce ısınma sebebi ile kasa çatlayacak, o zaman da bekletmeden gönderin.

  293. Miraç
    21 Mayıs 2015 at 17:58 Reply

    Ben lg g3 alacktim ama bu yorumlardan sonra kararsiz kaldim ne yapmaliyim Alayim mi almayayim mi

    1. PetaBayt
      21 Mayıs 2015 at 18:03 Reply

      Çok uygun fiyattan bulursanız alın. Yoksa başka telefon bakın derim.

  294. Miraç
    21 Mayıs 2015 at 18:13 Reply

    Admin ama herkes pismanim diyor ben videosunu fln izledim kutu acilimi
    cok iyi diolar ama herkes sevmio bu telefonu oysa ben cok sevmistim almayayim mi fiyat onemli deil bnm icin
    ama bu sorunlar bende de olacaksa 3310 alirim daha iyi tum g3 lerdemi var bu sorun ve ben alayim mi bu telefonu

    1. PetaBayt
      21 Mayıs 2015 at 18:22 Reply

      Para önemli değil diyorsan g3’ten uzak dur. Stabilite için iphone tercih et.

      1. Miraç
        21 Mayıs 2015 at 18:28 Reply

        Ama g3 ü seviyorum iyi yorumlar yapanlarda var
        ne olacak bu
        oysaki bu hafta alacaktim

        1. PetaBayt
          21 Mayıs 2015 at 18:33 Reply

          Ben kullanıyorum geçen yıl ilk çıktığında 1800 TL’ye almıştım. Bir kere değişti çatlaktan, yine çatladı bu sefer tamir edip gönderecekler. Isınma sorunu ayrı dert. Cihaz soğukken 40 bin puan alıyor ısındı mı 20 bin. Ne anladım o zaman bundan? Pişmanım aldığıma.

  295. kerem
    21 Mayıs 2015 at 21:50 Reply

    Lg g3 aldim 1 ay once 4g yi nereden aciyoruz ?

    1. PetaBayt
      21 Mayıs 2015 at 21:57 Reply

      Açmanıza gerek yok. LTE güncellemesi gelmiş miydi?

  296. Onur Sarıaç
    24 Mayıs 2015 at 01:26 Reply

    Bu yukarıdakı son madde olan kılıfı nasıl talep edıcez telefonumu yenı aldım ancak verdıgınız lınkte ımeı numaramı yazacak yer bulamadım detaylı lınk atarmısınız

    1. PetaBayt
      24 Mayıs 2015 at 01:28 Reply

      İlk 3 bin kişiye verildi kılıflar. Kampanya bitti.

  297. Miraçm
    24 Mayıs 2015 at 13:18 Reply

    Admin g3 te yasadigin tum sorunlari yazar misin ?
    (Baskalarinin degil senin yasadigin)
    Bu arada bu kadar cabuk cvp vermen ve ziyaretcilere ilginden dolayi saol..

    1. PetaBayt
      24 Mayıs 2015 at 13:31 Reply

      Çatlama sorunu, ısınma sorunu ve telefon akıcı değil. Özellikle recovery’de biraz rahatlıyor gibi gözükse de sonradan sürekli yavaşlıyor. Durduk yere font büyüklüğü değişiyor. Ekran kapanma efekti kendiliğinden değişiyor. Telefonun ısınması ile gücü yarı yarıya düşüyor.Aa oyununda amiral gemisi telefon donar mı? Reklam değişiminde telefon donuyor. 2000 bin liraya sattıkları telefon yazılım kötülüğü sebebi ile 700 TL’lik telefon haline dönüşüyor.

      1. PetaBayt
        24 Mayıs 2015 at 13:32 Reply

        Yeni LG G4’ün arayüzü G3’e gelirde sorunlar çözülürse belki değiştirmeyi düşünmem. Yoksa benim için artık çöp bir telefon.

  298. Emre
    28 Mayıs 2015 at 20:20 Reply

    Benim izlediğim lg g3 beat videolarinda değişik ayarlar var ama coğu benim telefonumda yok telefonum şuan son sürüm 5.0.2 bunun sebebi nedir?

    1. PetaBayt
      28 Mayıs 2015 at 20:22 Reply

      Hangi ayarları bulamadınız?

  299. Emre
    28 Mayıs 2015 at 20:40 Reply

    Menü dokunmatik tuşlarini gizle ayari yok bazi oyunlarda kotu oluyo tam elran olmayinca

    1. PetaBayt
      28 Mayıs 2015 at 20:52 Reply

      ayarlar > ekran > ana ekran dokunmatik tuşları > menü dokunmatik tuşlarını gizle

      Bu menü sizde çıkmıyor mu?

  300. zeliha
    29 Mayıs 2015 at 11:12 Reply

    klavyem gitti gözükmüyor hiç bir şey yazamıyorum ne yapmam gerek acil cevap

    1. PetaBayt
      29 Mayıs 2015 at 11:16 Reply

      3 tane öneri sunabilirim. Hangisi olursa artık denersiniz. Telefonu yeniden başlatın, marketten swift key klavye indirip kurmayı deneyin, recovery yapın.

      swift key klavye: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.touchtype.swiftkey&hl=tr

      1. zeliha
        29 Mayıs 2015 at 11:18 Reply

        açtım kapattım yine olmadı gelmedi kendi klavyesini nasıl getirebiliriz

        1. PetaBayt
          29 Mayıs 2015 at 11:27 Reply

          swift key i yükle olmuyorsa destek al servisten. Ya da formatlaman gerekiyor.

  301. Ezgi
    29 Mayıs 2015 at 12:04 Reply

    Ben 6 aydır lg g3 kullanıyorum fakat aylardır uğraşmama rağmen quick circle uygulayamıyorum lütfen yardımcı olun

    1. PetaBayt
      29 Mayıs 2015 at 12:06 Reply

      Kılıf orijinal mi?

      1. Ezgi
        29 Mayıs 2015 at 12:07 Reply

        Hayır

        1. PetaBayt
          29 Mayıs 2015 at 12:08 Reply

          Orijinal kılıf ile deneyin, düzelecektir.

    2. Cimbomlu
      11 Haziran 2015 at 22:36 Reply

      Ayarlardan genele gelip quick circle ayarini acabilirsiniz. Ama kilif yoksa olmaz

  302. Ezgi
    29 Mayıs 2015 at 12:10 Reply

    Peki ekrandaki saati değiştirebilmem için ne yapmam gerekiyor

    1. arda
      16 Haziran 2015 at 20:30 Reply

      quick surcle yerinden ayarlara basin ordan degistirebilirsiniz

  303. ŞEYMA
    29 Mayıs 2015 at 12:12 Reply

    merabalar bende iki ay önce aldım g3 ü. bu bahsettiğiniz sorunların çoğunu yaşamadım çünkü detaylı kullanmıyorum telefonu. fakat bişey farkettim daha önce samsung kullanıyordum ve paketim 1 gb tı. bana hayli hayli yetiyordu üstelik kalıyordu. ama iki aydır g3 kullanıyorum paketimde artık 2 gb olmasına rağmen 10-15 günde internet paketim bitiyor. uygulamaların çoğunu kullanmıyorum bile. face whatsapp insta başka program kulanmama rağmen .. bikaç kullanan arkadaşımda aynı sorunu yaşadığından bahsetti. sizde durumlar nasıl ve buna nasıl bir çözüm bulabilirim.

    1. PetaBayt
      29 Mayıs 2015 at 15:06 Reply

      Ayarlar > Mobil veri menüsünden hangi uygulamanın ne kadar veri kullandığını görebilirsiniz. Ayrıca veri kullanımına kotayı da aynı menüden ayarlayabilirsiniz.

    2. hhdegirmenci
      02 Haziran 2015 at 20:36 Reply

      Genel ayarlardan otomatik senkronizasyonun tik işaretni kaldırın gereken proğramı gerektikçe senkronize edin mesela gmaili açtığınızda ekranı ortaya yakın yukarıdan aşağıya itelerseniz kendini o anlık senkronize eder.Neyin wifi neyin internet paketinizle senkronize olacağını ayırın yani otomatikten çıkartın.

    3. Gamze
      24 Haziran 2015 at 04:31 Reply

      Bende lg g3 gold aldim. Alali kisa bi sure oldu sarji cok gidiyo diye bunu alsim ama gun icinde 2 kez sarja takmak zorunda kaliyorum hem telefonla 10 dk konusunca bile isiniyo hemde internetim cok cabuk bitiyo ya 🙁 aldigima lisman oldum :(arka plan verileri senkrenizasyon vs hersey kapali.

      1. PetaBayt
        24 Haziran 2015 at 10:46 Reply

        Güncellemelerin hepsini aldınız mı?

    4. ibrahim
      24 Haziran 2015 at 13:00 Reply

      Eger 3g aciksa 10 dgl 5 gunde bile bitebilir 3g yi kapatirsaniz fazlasiyla yetecegine eminim

  304. kerem
    30 Mayıs 2015 at 10:52 Reply

    Merabalar ben 1 hafta once lg g3 aldim ve darj cok hizli bitiyor ne yapabilirim bide 4G ye nerden kapatirim

    1. PetaBayt
      30 Mayıs 2015 at 14:01 Reply

      Yukarıdaki menüyü aşağıya çekip “veri” tuşu ile pasif duruma getirin.

  305. kerem
    30 Mayıs 2015 at 22:08 Reply

    tuş kombinasyonu degismiyor yaklasık 20 gündür kullanıyorum kare yuvarlar üçgen bu tuş kombınasyonu degisiyomu

  306. elif
    04 Haziran 2015 at 12:45 Reply

    Lg g3 kullaniyorum ama telefondan 4g yi acamadim yardimci olabilir misiniz

    1. PetaBayt
      04 Haziran 2015 at 13:51 Reply

      4G güncellemesi gelmedi mi?

  307. aysha
    06 Haziran 2015 at 13:29 Reply

    Iigunler admin.. lgg3 e kisi resmi atayamiyorum..butun ayarlarini yaptimkisiler cihazdada kayitli ama aradiklarinda resim ckmiyor.yardimci olursaniz sewinirim.ayrica lgg3 u aldigim gunden beri skntilari bitmiyor ses kesilmesi problemi yasiyordum.degistirdiler ama sorunlari ara ara devam ediyor…telefon bekledigim gibi cikmadi cok sewerek ve isteyerk aldigim telefon surekli ariza veriyor…uzgunum ama hic tavsiye etmiyorum bu cihazi sakin almayin isinma problemi desen var.ki telefona oyun yukleyim gibi dusunceylede almadim basitinden netten bi haber okuyosunuz bi video izliyosunuz telefon ates gibi oluyor.sarja takiyorsun olaki acil durumda biri ariyor kulaklikla konusuyorum karsi taraf ses gicirtisndan konusamiyor mecbur cikariyorum..aslinda hepsi basit seyler gibi duruo ama iste sorunlari siralayinca telefon kullanilmaz hale geliyor..

    1. PetaBayt
      06 Haziran 2015 at 14:46 Reply

      Hard reset atabilirseniz deneyin derim. LG G3 HARD RESET TUŞ KOMBİNASYONLARI: http://www.petabayt.com/akilli-telefonlar/lg-g3-hard-reset-tus-kombinasyonlari/

  308. yusuf
    07 Haziran 2015 at 11:01 Reply

    Yanlislikla fotu sildim. Cop kutusuuna gitti diyor. Bulamadim

    1. PetaBayt
      07 Haziran 2015 at 11:03 Reply

      Silinen fotoğrafları kurtarmak için dosyalardan DCIM klasörüne girdiğinizde sol alttaki dokunmatik seçenekler tuşuna basıp ayarlara giriş yaptıktan sonra orada en üstte bulunan “Gizli dosyaları göster” seçeneğini aktif edin. DCIM dosyasında “.thumbnails” isminde bir dosya ortaya çıkacak silinen fotoğrafların bir bölümünü burada bulabilirsiniz. Fakat fotoğraf kalitesi çok düşük çıkabilir.

  309. yusuf
    07 Haziran 2015 at 11:03 Reply

    Bu lg g3 te geri donusum kutusu falan mi var..yardimci olurmusunuz

    1. PetaBayt
      07 Haziran 2015 at 11:05 Reply

      SD karta attıysanız bir ihtimal bu programla bulabilirsiniz. https://www.piriform.com/recuva/download

  310. dilek Güldalı
    08 Haziran 2015 at 18:30 Reply

    Merhabalar;

    Outlook mailimi wifi ile gönderdiğim zaman gönderiyor ama mobil veri kullandığım zaman göndermiyor sorun ne olabilir normalde internete girebiliyorum maillerim mobil veri ile alıyorum gönderemiyorum.
    Yardımlarınız için teşekkür ederim.

  311. Kubra
    08 Haziran 2015 at 23:55 Reply

    LG G3 BEAT kullanıyorum bi sorunum var yardımcı olursanız sevinirim desenli kiliti kullanıyorum ama kaldırmak ıstıyorum fakat iptal olmuyo kaydırma , knock code ve Yok sıkları ”Yönetici şifreleme ilkesi veya kimlik bilgileri belleği tarafındna devre dışı bırakıldı diyor . desenli şifre kalkmıyor ne yapmam gerekiyor bilginiz var mı ?

    1. ozcan
      17 Haziran 2015 at 01:31 Reply

      guvenlik- depoyu temizle- tüm setifikaları kaldır.

  312. yakup
    09 Haziran 2015 at 22:11 Reply

    telefonu incelerken sesli komut açtım birde tuşlara 3 defa basmadan açılmıyor duzeltemıyorum yardım lutfen

  313. gulşah
    10 Haziran 2015 at 21:40 Reply

    merhaba,

    lg g3’ü yeni aldım daha kullanmadım. İlk açılış şarjı bitti şimdi ilk kullanımı için kaç saat şarj etmeliyim. Ayrıca şarjı için bilmem gereken önemli bir şey var mı?

    1. PetaBayt
      10 Haziran 2015 at 21:42 Reply

      Dilediğiniz gibi şarj edebilirsiniz. Sadece dolunca fişten çekmeyi unutmayın. Gece şarjda bırakmamaya özen gösterin.

  314. gulsah
    11 Haziran 2015 at 11:01 Reply

    lg g3 telefonumun ayarlar uygulamar kısmından Quick Memo+ uygulamasındaki verileri temizle yaptım içinde bulunan tüm önemli notlarım silindi 🙁 kurtarma şansım varmı acil yardım!!

  315. beytullah
    11 Haziran 2015 at 22:01 Reply

    admin bey iyi geceler… ben 1 haftadır g3 ınceliyorum ve yorumları nasıl dedıktn snra soğudum ekran sararma çatlak kasma ısınma falan yani bu parayı veripte 1 ay sonra servise vermk istemem siz ne düşünüyosunz ama almakta ıstyorm bı yandan yardımcı olurmusnz ne tavsiye edersnz yorumlara baktıkça soğuyorum sans işimi acaba…

    1. PetaBayt
      11 Haziran 2015 at 22:26 Reply

      Çok fazla oyun oynamıyorsanız (sıcaklık ve çatlama sorunu) ve seyahat etmiyorsanız (şarj sorunu) tasarım ve güç olarak işinizi görecektir. Bütçe sorun değilse başka telefon bakın.

      1. beytullah
        11 Haziran 2015 at 22:35 Reply

        bütçe sorun değil oyun oynamam pek face msjlaşmak falan tebi bu telde oyun sararsa blmem 🙂 seyahat ta yok 3 vardıya çalşıyan biriyım sarj bana yetsın sararma falan kasmadan korkuyorum sadce bu alırsam en sn seri 502k seiris dicem adama bakalım son kez yorumunuzu alayım teşekrler şimdidden.

        1. PetaBayt
          11 Haziran 2015 at 23:16 Reply

          Bu telefonda her oyunu çalıştırabilirsiniz. Refleks gerektiren oyunlarda zamanla anlık kasmalar yapabilir. Özellikle oyun reklam gösterimi yaparken kasabilir. Bütçe sorunu yoksa Note 4 veya Galaxy S6 bakın. Bunca yıllık Android severim, artık iPhone alsam mı diye bakıyorum. Son yorumum budur 🙂

  316. gülşah
    12 Haziran 2015 at 11:14 Reply

    lg g3 telefonumun ayarlar uygulamar kısmından Quick Memo+ uygulamasındaki verileri temizle yaptım içinde bulunan tüm önemli notlarım silindi 🙁 kurtarma şansım varmı acil yardım!!
    lütfen cevap verirmisiniz

    1. PetaBayt
      12 Haziran 2015 at 11:29 Reply

      Telefonu bilgisayar bağlayın. Dosyalar arasında aratın, quick memo, temp ya da cache klasöründe belki bulabilirsiniz. Bulduklarınızın çözünürlüğü düşük olabilir. Garanti bir işlem değildir.

  317. onder
    12 Haziran 2015 at 12:39 Reply

    Lg g3 beat 3g veya 4g yi nasil acabilirm

  318. önder
    12 Haziran 2015 at 13:14 Reply

    Merhaba Lg G3 beat aldım 3G veya 4Gsi varmi varsa nasil acacam bilgilendirirseniz sevinirim.

    1. PetaBayt
      12 Haziran 2015 at 13:16 Reply

      Ayarlar bağlantı menüsünden veri bağlantısını aktif edin. Veya üst menüyü aşağıya indirin yine veri bağlantısını aktif edin. 4G ülkemizde yok ama gelirse de ayrıca bir şey yapmanıza gerek kalmayacak.

  319. gjg
    12 Haziran 2015 at 14:46 Reply

    Nasil bi telefon

  320. zehra
    13 Haziran 2015 at 11:53 Reply

    Merheba ben lg g3 kullaniyorun tlf cekim gucu cok zayif ve ekrana birden cok ayar isareti cikiyor kaldir yapiyorum tetkrar oluyorekrani cogaltip ekran kaldir diyorun ama yine karsima cikiyor beni cok rahatsiz ediyor ekranimda devamli ayarlar menusunun isareti var

    1. PetaBayt
      13 Haziran 2015 at 11:55 Reply

      Bir çeşit virüs olabilir. Güvenmediğiniz uygulamaları kaldırın. En temiz yolu yedeklerinizi aldıktan sonra recovery yapın.

  321. Ömer
    13 Haziran 2015 at 16:57 Reply

    abi ben bu telefonu yeni aldım pc ye bağlanıp muzik resim atamıyorum ? acil yardım ve destek

    1. PetaBayt
      13 Haziran 2015 at 17:37 Reply

      Pc ye bağladığında telefonda uyarı çıkacak. Oraya tıklayıp fotoğraf paylaşımı işaretlersen pc’de harici disk olarak açılacaktır. Olmazsa kabloda ya da usb girişinde sorun vardır.

  322. Ayşegül
    13 Haziran 2015 at 18:28 Reply

    lg g3 aldım fakat yanlışlıkla resım duzenleyıcısını sıldım nasıl gerı yukleyebılırım yardımmmm

    1. PetaBayt
      13 Haziran 2015 at 18:32 Reply

      Hangi program?

  323. Ayşegül
    13 Haziran 2015 at 18:35 Reply

    telefonun kendı fotograf duzenleyıcısınden bahsedıyorum. galerıye gırıp resıme tıkladıgında sol ustte fotograf duzenleyıcısı cıkması gerekıyor ama artık yok.

    1. PetaBayt
      13 Haziran 2015 at 18:45 Reply

      Ayarlardan uygulamalar listesine gidin, Fotoğraflar uygulamasını ön belleği ve verileri silin. Daha sonra devre dışı bırakıp tekrar etkinleştirin. Olmazsa yeniden başlatın. Önlem olarak öncelikle mevcut resimlerinizi yedekleyin.

  324. Hatice
    15 Haziran 2015 at 17:05 Reply

    Kilit ekranimda mesaj arama vs bildirimleri ust cukukta goremiyorum ancak kilidi actgmda gorunuyor bunu nasl cozebilirim

  325. Basri
    16 Haziran 2015 at 11:52 Reply

    Teldeki muziklerin hicbiri gorunmuyor telefonu pc takana kadar sikinti yoktu ama tum muzikleribsildim ve pcden attim ama muzik listemde yok ve dosya yoneticisinde var ama ve resimler de ek dosya actiklarimda gorunmuyo?

  326. İlayda
    16 Haziran 2015 at 20:41 Reply

    Ben bir hafta önce g3 aldım fakat telefonumu rahat kullanamıyorum. Aslında telefon çok iyi yani herkese tavsiye ederim mükemmel ama annemle babam şarjdayken telefonla oynama , telefon sürekli şarjda bataryan zarar görür falan diyolar. Yani şimdi gece şarjda oluyo sabaha kadar %100 doluyo ama surekli kullandigim icin aksam ustu sarjm bitiyo kapaniyo tekrar takiyorum yatana kadar yine kullaniyorum yatinca yine sarja takiyorum. Telefonu doyasiya kullanmak icin bir suru sey yuklemek icin aldim ama kullanamiyorum. Yardımcı olabilirmsnz?

    1. PetaBayt
      17 Haziran 2015 at 17:32 Reply

      Sürekli oyunda pile dayanacak telefon yk maalesef. 1-2 SAAT oyundan sonra ara verip oynarsanız daha iyi olur. 1 saat içinde doluyor tekrardan. Şarja takılı da oynayabilirsiniz ama zaten ısınıyor şarjda oyun ile beraber daha çok ısınır. Çatlama yapma riski de var.

  327. aaaa
    17 Haziran 2015 at 15:51 Reply

    iyi günler. ben lg g3 ve lg g4 arasında kararsızım. sizce aralarında çok fazla fark var mı bu 2 telefonun? hangisini önerirsiniz siz

    1. PetaBayt
      17 Haziran 2015 at 17:17 Reply

      Arasinda fiyat farki var oncelikle. Sorun degil diyorsaniz lg g4 oneririm. Almadan once bir markette ikisini de elinize alin farki anlarsiniz.

  328. sjsjs
    17 Haziran 2015 at 17:27 Reply

    Lg G3 beat 3Gli aramayi bulamiyorum karsilikli 3G konusmak icin napabilirim acil soylerseniz sevinirimm.

    1. PetaBayt
      17 Haziran 2015 at 17:28 Reply

      Görüntülü aramadan bahsediyorsanız öyle bir özelliği yok. Uygulama yüklemelisiniz.

      1. sjsj
        18 Haziran 2015 at 21:58 Reply

        Ama 3G si vare telefonun ne uygulamasi ?

        1. PetaBayt
          18 Haziran 2015 at 22:01 Reply

          LG telefonlarda görüntülü konuşma desteği yok. Bu sebeple uygulama yükleyeceksin.

  329. kba.
    17 Haziran 2015 at 19:31 Reply

    3 hafta oldu bu telefonu alali ama kamerada resim cektigimde ön kamera yada arka kamreda her cektigim resim tersine saga sola dönüyor duz bi sekilde kaydetmiyo resim cekerken fark ettim kamera ikonuda habire dönüyor bunu nasil duzeltirim her g3 te boyle mi bi tek bende mi sorun acaba ?

    1. PetaBayt
      17 Haziran 2015 at 23:48 Reply

      Ayna efektinden bahsediyorsanız ayarlar simgesine çıkınca iki tane yüz ikonu çıkacak onlarla ayarı değiştirebilirsiniz. Kamera ikonu dönüyor ne demek biraz daha detay verin.

  330. Qbra
    18 Haziran 2015 at 01:07 Reply

    Merhaba lg g3 kullanıyorum ve Msj imzası kaydetmiştim. Fakat şimdi silemiyorum. Nereden silindiği konusunda yardımcı olabilirmisiniz.

    1. PetaBayt
      18 Haziran 2015 at 10:53 Reply

      Mail imzasından mı bahsediyorsunuz?

      1. Qbra
        18 Haziran 2015 at 16:15 Reply

        Hayır normal mesaj imzasi

        1. Qbra
          18 Haziran 2015 at 16:16 Reply

          Sms yani 🙂

          1. PetaBayt
            18 Haziran 2015 at 16:32

            Baktım bulamadım. Telefonun varsayılan mesaj uygulamasında böyle bir ayar yok. Sadece otomatik meşgule aldıktan sonra hızlı mesaj gönderme notları var.

  331. Eliff
    18 Haziran 2015 at 13:35 Reply

    Çok kisa bir sure içerisinde telefon almayı düşünüyorum ama LG g3 ve iPhone 5s arasında kaldım sizce LG g3 alırsam beni 4 sene idare edermi fazla oyun oynamiyorum baya fotoğraf çeker ve müzik dinlerin sosyal medyada falan fazla zaman harciyorum sizce bu telefon bana gidermi

    1. PetaBayt
      18 Haziran 2015 at 16:22 Reply

      iPhone ile kıyaslanacaksa iPhone 6 ile kıyaslanır. iPhone 5 o küçük ve garip ekranı ile işinizi görmez. Yapacağınız işler için güzel bir telefon. 4 sene konusu için bir şey demek zor ama sadece internet / fotoğraf için temiz bakarsanız götürür.

  332. Hatice
    18 Haziran 2015 at 19:22 Reply

    Merhaba ben bi soru sormustum ama cevabi gelmedi

    1. PetaBayt
      18 Haziran 2015 at 19:53 Reply

      Tekrar sorar mısınız rica etsek.

    2. PetaBayt
      18 Haziran 2015 at 20:04 Reply

      ayarlar > ses > kilit ekranı menüsünden seçim yapabilirsiniz.

  333. mlhh
    19 Haziran 2015 at 13:05 Reply

    Meraba bu lg 3 de ekran kilitliyken bile mesaj geldiginde whatsapp olsun face olsun ekran kilitliyken mesajlar okunuyo onu ordan kaldiramiyo myuz

    1. PetaBayt
      19 Haziran 2015 at 13:07 Reply

      Merhaba, ayarlar > ses > kilit ekranı menüsünden seçim yapabilirsiniz. Tek tek engelleme istiyorsanız gelen bildirimin üstüne basılı tutarak ayar yapabilirsiniz.

  334. meryem
    19 Haziran 2015 at 23:01 Reply

    Kaçak lg g3 te ekran kilidini nasıl rtkinleştirebilirim??

    1. PetaBayt
      19 Haziran 2015 at 23:05 Reply

      İthalat ama orijinal LG G3 ise Ayarlar > Ekran > Kilit ekranı menüsünden yapabilirsiniz. İmitasyon ise tam model belirtin.

  335. isogore
    20 Haziran 2015 at 16:52 Reply

    LG G3BEAT KULLANIYORUM.QMEMO VE HESAP MAKİNESİ VARDI..GÜNCELLEME YAPTIM..SİLİNDİ GALİBA BULAMIYORUM..ACİL YARDIM

  336. selin
    20 Haziran 2015 at 18:50 Reply

    benim Lg g3 tlfonunum ekranı yan dönüyor ama geri dik dönmüyor nasıl yapabilirim acil yardım edin

    1. PetaBayt
      20 Haziran 2015 at 18:51 Reply

      Üstte hızlı ayarları açın ve “Döndürme” ikonunu tıklayarak pasif yapın.

      1. PetaBayt
        20 Haziran 2015 at 19:01 Reply

        Buradan indirebilirsin. https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=23902

  337. gulcan
    21 Haziran 2015 at 12:03 Reply

    Bende lg g3 s var . arama yaparken ekranimi kullanamiyorum ancak arama bittiginde ekranimin isigi geliyor ne yapabilirim

    1. PetaBayt
      21 Haziran 2015 at 15:54 Reply

      Ayarlar > Genel > Hareketler> Gelen aramaya cevap verin üzerindeki işareti kaldır

  338. Kamil
    21 Haziran 2015 at 15:48 Reply

    Merhaba benim sorunum lg g3 te kilit ekranının sağ alt tarafında kameraya ulaşılabiliyor o simgeyi nasıl kaldırabilirim kameranın açılmasını istemiyorum

    1. PetaBayt
      21 Haziran 2015 at 15:56 Reply

      Telefonu son sürüme güncelleyin. 20H olacak.

      1. Kamil
        21 Haziran 2015 at 15:59 Reply

        20H derken ne anlama geliyor anlamadım?

        1. PetaBayt
          21 Haziran 2015 at 16:18 Reply

          Telefon yazılım sürümü. Kamera ekran kilidi ile ilgili sanırım. Ekran kilidi olarak ne kullanıyorsunuz?

          1. Kamil
            21 Haziran 2015 at 18:12

            G3 ün orjinal kilidini kullanıyorum knock Code u

          2. PetaBayt
            21 Haziran 2015 at 19:50

            ayarlar > kilit ekranı > kısayollar menüsü var mı sizde?

            Ayrıca telefonun yazılım sürümünü

            ayarlar > genel > telefon hakkında > yazılım bilgileri menüsünden program versiyonunu bakarak ulaşabilirsiniz.

  339. gkhn
    22 Haziran 2015 at 09:45 Reply

    Selamlar g3 beat var otomatik döndürme acık olmasina ragmen telefon yan cevirdigimde dönmüyor sadece dik konumda duryor videolar falan dik seyrediyorum sistemsel bi sorunmudur acaba kolaygelsin

    1. PetaBayt
      22 Haziran 2015 at 10:05 Reply

      Döndürme ayarı sadece aç / kapa şeklinde. Recovery çözecektir sorunu.

  340. gkhn
    22 Haziran 2015 at 10:20 Reply

    Recovery nedir ne yapmam lazim

    1. PetaBayt
      22 Haziran 2015 at 10:21 Reply

      Recovery telefonu fabrika ayarlarına almak. ayarlar > genel > yedekle & sıfırla menüsünden ulaşabilirsiniz. Yapmadan önce yedek almalısınız, içerikleriniz silinir.

  341. gkhn
    22 Haziran 2015 at 10:23 Reply

    Tesekkur ederim sagolun

  342. Asli
    22 Haziran 2015 at 12:22 Reply

    Almanya versiyonu icin imei degistirme kodu nedir acaba. 60 gune cikarildi ama ilk giristen 60 gun sonra kapatiyorlar. Yil icinde 4 5 ker2 gittigim icin kullanamiyorum maalesef.

    1. PetaBayt
      22 Haziran 2015 at 12:27 Reply

      Kayıt ücretini yatırmanız gerekiyor. 130 TL olması lazım. http://www.mcks.gov.tr/tr/KonuDetay.php?BKey=40

  343. Furkan
    23 Haziran 2015 at 01:05 Reply

    Merhaba ben LG G3 alicam ama tek bir sorunum var telefon renk konusunda çok kararsiz kaldim.

    1. PetaBayt
      23 Haziran 2015 at 10:55 Reply

      Koyu renk daha güzel.

  344. önder
    23 Haziran 2015 at 23:08 Reply

    Abi iki sorum olacak 1. Telefon ön kamerasi cok bulanik ve karincali 2.ekran cekme yani ekran yakalama nasil telefon markasi lg g3 beat

    1. PetaBayt
      23 Haziran 2015 at 23:14 Reply

      kameranın megapikseli ile oyna düzelebilir. ekran görüntüsünü konuda 2. maddede görebilirsin.

      1. önder
        24 Haziran 2015 at 00:05 Reply

        Abi kameranin megapikseli ile nasil oynucam??? ekran yakalamayida solersen sevinirim

        1. PetaBayt
          24 Haziran 2015 at 00:12 Reply

          İlk sorunda cevap verdim. Kameranın megapikseli ile oyna düzelebilir. Kamera ayarlarında görebilirsin. Ekran görüntüsünü konuda 2. maddede görebilirsin, konuyu oku.

  345. sss
    24 Haziran 2015 at 00:01 Reply

    Kameasi neden kotu bulanik lg

  346. önder
    24 Haziran 2015 at 00:02 Reply

    Abi kameranin megapikseli ile nasil oynucam??? ekran yakalamayida solersen sevinirim

  347. Osman
    24 Haziran 2015 at 00:05 Reply

    Lg g3 beat flas uyarı nasil kapanir yardimci olun lutfen

  348. gkhn
    24 Haziran 2015 at 12:29 Reply

    Ekran donmeme sorunumu recovery cözmedi ne yapmaliyim

    1. PetaBayt
      24 Haziran 2015 at 12:33 Reply

      Sensörlerinizde bir sorun olabilir. Özellikle bir uygulamada mı dönmüyor hiç bir şekilde telefon dönmüyor mu?

    2. PetaBayt
      24 Haziran 2015 at 12:35 Reply

      Telefon şu an elimde yok. Kalibrasyon diye bir menü olması lazım. Ayarlardan bakıp bir de onu kontrol edin.

  349. gkhn
    24 Haziran 2015 at 12:38 Reply

    Hiçbir sekilde donmuyor binde bir donuyor nasil donduysede öyle kaliyor

    1. PetaBayt
      24 Haziran 2015 at 12:40 Reply

      Kalibrasyon ayarına baktın mı?

  350. gkhn
    24 Haziran 2015 at 12:45 Reply

    Oldu Allah razi olsun her kimsen eksik olma isin gucun rast gelsin

    1. PetaBayt
      24 Haziran 2015 at 12:51 Reply

      Teşekkürler, cümlemizde razı olsun.

  351. Seren
    24 Haziran 2015 at 19:00 Reply

    Merhaba. Bende 2 hafta once lg g3 aldim. Cok memnunum. Fakat sadece whatsapp uygulamasina sifre koymak istiyorum ama bulamadm yokmu acaba ?

    1. PetaBayt
      25 Haziran 2015 at 01:53 Reply

      Whatsapp galeriye şifre koyabilirsin.

    2. Endy
      04 Temmuz 2015 at 14:15 Reply

      smart applock programını kur ve istediğin uygulamaları seç. Sonrasında şifre olmada o uygulamalara girilemeyecek.

  352. Esra
    24 Haziran 2015 at 20:00 Reply

    Lg g3 alali 4 ay oldu msjlasirken tuslar cok donuyor 6 7 saniye sonra yaziyor ne yapabilirm yardimci olur musunuz

    1. PetaBayt
      25 Haziran 2015 at 01:53 Reply

      Klavye donması güncelleme ile biraz düzeltildi. Eğer son sürümü kullanıyorsanız Smart cleaning yapın.

  353. onur
    27 Haziran 2015 at 19:04 Reply

    On kamerasi ram ekran modundan cikti kuculdu duzeltemiyorum yardimci olabilirmisinz

    1. PetaBayt
      27 Haziran 2015 at 19:15 Reply

      Soruyu anlayamadım?

    2. Fabe
      04 Temmuz 2015 at 05:34 Reply

      Flash açık olduğu zaman on kamera ekranı küçük görünür. Kapatın tekrar deneyin

  354. Muhammet
    28 Haziran 2015 at 00:04 Reply

    Hocam tus kilidi yaptgmda msj tuslarida ekranda kaldigindan acamiyorum ???

    1. PetaBayt
      28 Haziran 2015 at 00:09 Reply

      Farklı bir tuş kilidi deneyin ya da mesaj bildirimlerini azaltın.

  355. yalçın
    28 Haziran 2015 at 16:39 Reply

    merhaba telefonu alalı 2 hafta oldu geçengün gmaile üye olup oyun indirdim. gece telefonun kilidini yanlış girince benden; yedek pin ile
    kilidi açmak için google hesabınızla oturum açın diyor. fakat giriyorum olmuyor bir türlü. bi yardımcı olurmusunuz lütfen?

    1. PetaBayt
      28 Haziran 2015 at 16:49 Reply

      Google hesabınıza bilgisayardan girmeyi deneyin, kullanıcı adı ve şifre de sorun yoksa problem başkadır. En son çözüm recoverydir.

  356. berkay
    29 Haziran 2015 at 17:46 Reply

    Kulakligi cikardim ama simgesi hayla. Gozukuyo tuş sesleri gelmiyo

  357. Safa
    30 Haziran 2015 at 01:57 Reply

    Kardeşim 1 hafta önce lg g3 aldim cok memnunum ama arada yakınlık sensörü ve ekran döndürmede problem yasiyorum. Ikisi de calismiyor bazen. Telefonu kapatip acinca duzeliyor ama belli bi süre sonra yine aynı. Sence garantiye yollamalıyım yoksa çözülür mü?

  358. Sadullah Yazar
    30 Haziran 2015 at 13:57 Reply

    bende bir webkobi.com web sitesinden aldım bu telefonu çok kullanışlı çok güzel ama arada ağır çalışıyor

  359. Serhat
    02 Temmuz 2015 at 13:25 Reply

    Merhabalar, g3’umde kilit ekraninda sag alt kosede olan kamera kisayol simgesi kayboldu. Reset atinca geliyor ama bir sure tekrar kayboluyor. Bikac kere reset ettim her seferinde aynisi oldu. Ne yapabilirim nasil duzeltirim yardimci olur musunuz

  360. Yasemin
    03 Temmuz 2015 at 03:17 Reply

    Merhabalar telefonumdan ses gitmiyor muzikte fln problem yok fakat arama esnasinda nenim sesim gitmiyor kulaklikla konusuyorum 2 haftadir acaba teknik bi sorunmu yoksa ayarlarlami alakali

  361. ADS
    04 Temmuz 2015 at 12:20 Reply

    Lg g3 beat şarj neden erken bitiyor

  362. Ülkü
    05 Temmuz 2015 at 21:21 Reply

    Lg g3 beat kullaniyorum . misafir moduna aldim ve cikaniyorum bu moddan. Misafir modundan cikmam icin ayarlara girip ordan yapmam lazim ama misafir modunda oldugu icin ayarlar yok luffen yardimci ol admin vatsaptan baska bisey yok ekranda

    1. Gunay
      26 Temmuz 2015 at 22:48 Reply

      Farkli tus kilodi ile normal ac

  363. süleyman karaaslan
    05 Temmuz 2015 at 22:48 Reply

    ya bende lg4 aldım açma kapama dügmesi kırılmış yapamıyorlar burda nasıl açarım telefonumu lütfen yardım edin

  364. ahmet
    10 Temmuz 2015 at 13:38 Reply

    Lg G4 kullanıyorum. İş yerimde hangouts’tan konuşuyoruz ve telefonuma sürekli cırt cırt sesli ileti uyarısı geliyor. Tleefonumu sessize almadan bu uygulamayı istediğim zaman kapatıp açamıyor muyum

    1. PetaBayt
      10 Temmuz 2015 at 16:11 Reply

      Whatsapp ayarlarından sesi kapatabilirsin.

  365. Mert
    10 Temmuz 2015 at 23:49 Reply

    Lg g3 beat kullaniyorum. Bugun telefonun ekraninda kulaklik isareti cikti. Bu sorunu nasil halledebilirim ? Telefonla konusamiyorum yardimci olur musunuz acil ??

    1. PetaBayt
      11 Temmuz 2015 at 00:12 Reply

      Bir çok şeyden olabilir. Soket yeri arızalanmışsa servis bakar. Ya da kulaklığı bir kaç kere tak çıkar, algılayıcı takılı kalmış olabilir. Tozdan vs den yapabilir. Nemden de yapabilir. Kulak temizleyicisi ile temizlemeyi de dene.

  366. önder
    11 Temmuz 2015 at 04:04 Reply

    Kardes ben mesela telefonla bi arkadasimla konusurken sesimi kiz sesi vb seyler yapabilme ozlelligi varmi varsa nerden yapacaz LG G3 BEAT

  367. niyazi
    12 Temmuz 2015 at 18:55 Reply

    slmlar kardeş benim bir sorunum var benım çocuk oynamış ve tlfnu karıştırmısgoogle heabım var ama ben Google hesabımı unuttum şimdi ekranda pın 2 kodu ve goggle hesabı istiyo başka hiç bir yere girmiyor cihaz ne yapmalıyım

  368. niyazi
    12 Temmuz 2015 at 19:01 Reply

    e postama gönderirseniz çok sevinirim tşkkr ederm

  369. Guney
    12 Temmuz 2015 at 19:57 Reply

    Kardesim merhaba lg g3 kullanoyorum telefon aramadayken sesim bazen gitmuyor ve hoparlorun orda kucuk catlak gibi birsey var ses gitmemesinin nedenk nedir ne yapmam gerekiyor simdiden cok tesekkur ederim

  370. Serhat
    13 Temmuz 2015 at 10:59 Reply

    Soru sormustum ama cevap alamadim bilginiz varsa yardimci olur musunuz admin bey?

    1. PetaBayt
      13 Temmuz 2015 at 11:23 Reply

      Kullandığınız ekran kilidine göre değişiyor. Kaydırma veya desen seçerseniz geri gelir.

      1. Serhat
        14 Temmuz 2015 at 00:15 Reply

        Zaten kaydirmada kullaniyorum desende de ayni yok

        1. PetaBayt
          14 Temmuz 2015 at 00:17 Reply

          Bende farkettim, knock kodu iptal edip sonra tekrar aktif edince kamera geldi. Şu an için bilgim yok, öğrenirsem buradan yazarım.

          1. Serhat
            14 Temmuz 2015 at 00:20

            Tesekkur ederim beklemedeyim 🙂

  371. oğuzhan
    14 Temmuz 2015 at 00:29 Reply

    Merhaba telefonun suya düştü pirinç koydum şarj oluyor sol üste açma kapama tuşuna basınca ışıkta geliyor ama ekran gelmiyor sizce ne yapmalıyım ?

    1. PetaBayt
      14 Temmuz 2015 at 00:33 Reply

      Daha fazla pirinçte bekletin. Şansınız varsa kurtulur ama ekran gelmiyorsa oksitlenme olabilir. Donanım zararı yoksa kart temizlenirse belki düzelir.

  372. mustafaaa
    14 Temmuz 2015 at 16:03 Reply

    Lg l3 kullaniyrm telefnn sarji oldugu halde kapaniyor sarja takinca geri aciliyrmm. Ne yapmaliyim

  373. mustafaaa
    14 Temmuz 2015 at 16:05 Reply

    Lg l3 kullaniyrm telefonun sarji oldugu halde kapaniyor acma tusundan acilmiyo satji oldufu haldee sarj a taktigimda aciliyor ne yapmaliyim

    1. PetaBayt
      14 Temmuz 2015 at 16:08 Reply

      Pili çıkartıp tekrar takın. Belki bir işe yarar.

  374. yahay
    14 Temmuz 2015 at 23:36 Reply

    r
    g3 mini aldim ama kasma var onu nasil duzetirm acil bana yardim

  375. Emre Özen
    15 Temmuz 2015 at 14:42 Reply

    merhavalar lg g3 alali 1p gun oldu ama kullanmadigim halde pilde hafif azalmalar oldugunu goruyorum . ornegin gece 100 ken sabah 95 e dusuyor ilk gunlerde boyle degildi nedeni nedir acaba ??

    1. PetaBayt
      15 Temmuz 2015 at 14:49 Reply

      Pili neyin kullandığını pil menüsünden takip edebilirsiniz. Ayarlar > Genel > Pil

  376. sarp yılmaz
    16 Temmuz 2015 at 01:10 Reply

    ya ben bu yardimci ışıgin nerden açılacağını bulamadim kisa yolu widgeti falan nerde yani kamereya girmeden flash i nasıl açacağım? teşekkürler

    1. PetaBayt
      16 Temmuz 2015 at 01:12 Reply

      Uygulama ile oluyor. Flashlight isimli uygulamayi indirin.

  377. Kadir
    16 Temmuz 2015 at 13:45 Reply

    İyi günler dünden beri k harfi calismiyor. Düşmeye bağlı ve bi sıkıntı değil. Ayrıca quik memo da da yukardan assagi bir bölüm kullanılamıyor ama ekran da herhangi bir problem yok bu iki uygulamada sıkıntı var ne yapmalıyım. Su an m harfi de sıkıntı çıkarmaya başladı

    1. Gokhan
      09 Ağustos 2015 at 11:29 Reply

      Ayni sorun bende de var acaba düzeltebildiniz mi

    2. Gokhan
      09 Ağustos 2015 at 11:30 Reply

      Mail atabiliir misiniz acaba düzeltebildiyseniz

  378. bulent
    18 Temmuz 2015 at 05:17 Reply

    Arkadaslar lg g3 de yaris oyunu oynarken telefon duz konumdayken arac sola kayiyor. Bu konuda ne yapmam gerek yazarsaniz sevinirim kalibrasyon gerekli mi veya nasil yapabilirim

    1. PetaBayt
      18 Temmuz 2015 at 23:07 Reply

      Ayalar > Genel > Hareketler > Sensör menüsünden kalibre edin. Sonucu da yazarsınız.

  379. mustafa
    18 Temmuz 2015 at 21:23 Reply

    Benim telefonum LCG3 KONUSMAMDA SES KARSI TARAFA YETERLI GITMIYOR

  380. Erdinç
    22 Temmuz 2015 at 15:18 Reply

    İnternette ve burada okuduğuma göre şarj 1 günü rahat çıkarıyor g3 model telefonumun şarjının 12 saatten uzun gittiğini görmedim alalı 1 hafta oldu ne yapmalıyım?

    1. PetaBayt
      22 Temmuz 2015 at 15:23 Reply

      Önce bütün güncellemeleri yaptığınıza emin olun.LG G3 pilini tam 4 saate kadar ekran açık bir şekilde kullanabilirsiniz. Yoğun 3g kullanımı ve oyun bu süreyi 1 saate de düşürebilir.

  381. yagmur
    27 Temmuz 2015 at 12:11 Reply

    yha benim telefonun ekrandaki duvar kağıdını nasıl değiştirebilirim ana ekrandaki duvar kaç değil ama telefonu açarken önüne çıkan duvar kağıdını nasıl degiştirebilirim ?

    1. PetaBayt
      27 Temmuz 2015 at 12:58 Reply

      Duvar kağıdını değiştirirken “bu duvar kağıdını kilit ekranına da uygula” seçeneğini seçin.

  382. sibel
    28 Temmuz 2015 at 00:45 Reply

    Lg3 foto duzenleme bolumu yok programmi ‘indir mem gerekiyor.oyleyse hangi programi indirmeliyim

    1. PetaBayt
      28 Temmuz 2015 at 10:38 Reply

      Ne amaçla sorduğunuza göre değişir. Retrica selfie ler için iyi bir seçim. Photosohop vs var.

  383. Nurefsan
    28 Temmuz 2015 at 02:44 Reply

    LG G3 te bi uygulama tamamen kaldirilmasi icin ne yapilmali

    1. PetaBayt
      28 Temmuz 2015 at 10:37 Reply

      Ayarlar > Uygulamalar bölümüne gidin. Ön bellek temizleyip uygulamayı kaldırın. Daha sonra telefonu pc ye bağlayıp uygulama adını aratın.

  384. Seval
    29 Temmuz 2015 at 12:50 Reply

    Lg g4 kullaniyorum knock code u yanlış girdigim icin pinle acmami istedi ve actim smdi ayarlardan ekran kilitlemek istedigimde knock code menusu aktif degil devre disi birakildi diyor knock code u tekrar nasil aktif edebilirim?

    1. PetaBayt
      29 Temmuz 2015 at 12:53 Reply

      Burada çözüme ulaşmış bir soru cevap var. http://sorucevap.petabayt.com/65/lg-g3-knock-code-ozelligi

  385. hasan
    01 Ağustos 2015 at 13:44 Reply

    Lg g3 kullanıcısıyım çift pencere uygulamasında otomatik olarak gelen uygulamalar haricindeki uygulamaları nasıl secebiliriz mesala yeni bir uygulama indirdim çift pencere modunda kullanmak istiyorum ne yapmalıyım. Teşekkürler

    1. PetaBayt
      01 Ağustos 2015 at 16:19 Reply

      Sadece izin veriler uygulamaları açabiliyorsunuz.

  386. Dilara
    01 Ağustos 2015 at 19:21 Reply

    Ya sürekli telefonumda “Suanda indirilemiyor lutfen daha sonra tekrar deneyiniz.” diye yazi cikiyo nedeni nedir (lg g3 beat)

    1. PetaBayt
      01 Ağustos 2015 at 19:24 Reply

      Bir şeyi indirmeye çalışan uygulamanın hatasıdır. Mesajlarınızdan (mms) olabilir, bütün mesajlarınızı silin, olmadı uygulama temizliği yapın. 3G açık değilse açıp inmesini sağlayın.

  387. Serhat
    01 Ağustos 2015 at 21:50 Reply

    2 soru sorucam, 1.si benim telefonum SEA versiyonu ve 4.4.2 varken lte secenegi varken 5.0da sadece 3g secenegi var. Nisan ayinda turkiye cihazlarina guncelleme merkezinde uygulama guncellemesinde LteConfing guncellemesi gelmis benim uygulamam guncelleme bolumumde oyle bi uygulama yok ve zaten oyle bi guncellemede gelmedi. Cihazimda artik 4g mi yok cunku oyle bisey gozukmuyo bile yoksa o bolgeye gelecek uygulama guncellemesiyle mi bende alacagim. 2.sorum ise pil kullanim bilgilerimde ilk 3te her zaman ekran, android sistemi ve android is var. Kullanim siralari ise ekran %57, android sistemi %8, android is %8 yaziyo normal midir. Cevabinizi bekliyorum lutfen

    1. PetaBayt
      01 Ağustos 2015 at 22:24 Reply

      Cihazda 4g var, o bölgeye belki gelmemiştir. Tr’de kullanacaksanız zaten 4G ihalesi iptal edildi. Gelirse de yakın bir zamanda gelmeyeceği için ihtiyacınız olmayacak. Pil kullanım oranlarınız normal. Az gitmesinden şikayet ediyorsanız ekranı otomatik parlaklığa alın.

    2. PetaBayt
      01 Ağustos 2015 at 22:26 Reply

      Yabancı bir forumdan aşağıdaki yolu önermişler. FILE MANAGER uygulaması ile system/app/ yolundan “LTEConfig.apk” dosyasını aratıp varsa yükleyin. Sorun olmayacaktır.

      1. Serhat
        01 Ağustos 2015 at 23:00 Reply

        File manager uygulamasini marketten mi indiricem yoksa googlea yazip mi. Nasil yapacagimi aciklayabilir misiniz rica etsem

        1. PetaBayt
          01 Ağustos 2015 at 23:05 Reply

          https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estrongs.android.pop Bu adresten indirin. Dediğim gibi yabancı bir forumdan alınma, geri kalan adımlar için destek veremeyeceğiz.

          1. Serhat
            01 Ağustos 2015 at 23:11

            Söylediginizi yaptim ve buldum tesekkur ederim 🙂 son olarak bunu yuklersem elimle, normalde guncelleme geldiginde bi sorun olur mu?

          2. PetaBayt
            01 Ağustos 2015 at 23:13

            Bulduğunuza sevindim. Aynı şey zaten, hiç bir sorun yaşamazsınız.

  388. Ahmet yunus
    01 Ağustos 2015 at 23:13 Reply

    Arkadaşlar yaklaşık bir ay önce lg g3 aldım kilit ekranında sağ alt köşede bulunan küçük kamera kayboldu ne yapmalıyım bide telefonda şarkı çalarken kilit ekranını açtığım zaman ses kesiliyor fakat kilidi açtığım zaman şarkı devam ediyor bunun için ne yapmalıyım lütfen yardım edin arkadaşlar ADMİNNNNN

    1. PetaBayt
      01 Ağustos 2015 at 23:15 Reply

      O kamera bir gidip bir geliyor, ses kısma tuşuna basılı tutarak idare etmeye çalışın. Şarkı da ses kısılması özelliği kullandığınız uygulama ile alakalı. Farklı bir uygulama ile dinleyin.

    2. Serhat
      01 Ağustos 2015 at 23:33 Reply

      Bende de gitti o kucuk kamera 5-6 ay oldu hala yok bi turlu gelmiyo

      1. PetaBayt
        01 Ağustos 2015 at 23:37 Reply

        Knock code iptal ettim, normale geçtm, sonra yine bir şeyler kurcaladım sonra kendiliğinden geri geldi. gelecek güncelleme ile düzelir herhalde.

  389. Ahmet
    01 Ağustos 2015 at 23:24 Reply

    Ses kısılması özelliği derken admin bas yükseltici tiz arttırıcı falan mı

  390. Ahmet yunus
    01 Ağustos 2015 at 23:31 Reply

    Telefonun kendi müzik çalarından dinledim mi de google play müZik Tarafından dinlediğimdede aynı sorun oluyor

    1. PetaBayt
      01 Ağustos 2015 at 23:36 Reply

      Bilgi edinirsem yazarım cevap olarak.

      1. Ahmet yunus
        02 Ağustos 2015 at 00:27 Reply

        Takipteyim admin lütfen yardım et

  391. Elif
    03 Ağustos 2015 at 00:32 Reply

    Lg g3 kullanıyorum daha alalı 1 ay olmadı, kilit ekranındaki sağ alt köşedeki kamera simgesi kayboldu, daha önce de sormuşbu telefpnu kullanıp da bnmle aynı sorunu yaşayanlar, garantiye göndermem gerekir mi, tamamrn düzelir mi yoksa güncelleme mi bekliyim admin? Bide şarjı 1 gün gidiyo diyolar mesela, ben geçn gün denedim, şarjı %100 ken wireless açık bi şekilde bıraktm sabah kalktığımda şarj %75 olmuştu anormal değil mi bu

    1. PetaBayt
      03 Ağustos 2015 at 01:45 Reply

      Garantiye gönderirseniz yeni rom atarlar ya da recovery yapıp geri gönderirler, güncelleme bekleyin daha iyi. Ayarlardan pili kullanan uygulamaları görebilirsiniz.

  392. Halid
    03 Ağustos 2015 at 13:59 Reply

    9 numarali özelliği telefonun neresinde bulabilirim

    1. PetaBayt
      03 Ağustos 2015 at 14:02 Reply

      Ayarlar > Ses > Rahatsız Etmeyin menüsünden dilediğiniz gibi ayar yapabiliyorsunuz.

  393. Bahar
    03 Ağustos 2015 at 17:31 Reply

    Merhaba lc g3 asus telefon aldim 2 ay oldu ama su iki gundur sesim bana geri geliyo.konusrken ses gidiyo karsi tarafin acil cvp lrmissinz

    1. PetaBayt
      03 Ağustos 2015 at 18:30 Reply

      Konuşma esnasında eko yapması genelde hattınızla alakalı oluyor. Ayarlar > Ağlar > Çağrı ayarları > Ses iyileştirme menüsünü deneyebilirsiniz.

  394. Koray
    04 Ağustos 2015 at 09:21 Reply

    merhaba lg g3 te gönderilen mesajlar nasıl siliniyor acaba ? yardımcı olabilir misiniz?

    1. PetaBayt
      04 Ağustos 2015 at 14:01 Reply

      Gönderilen ile gelen mesajlar yanı bölümde bulunuyor. Oradan silebilirsiniz.

  395. ahmet yunus
    04 Ağustos 2015 at 12:09 Reply

    Admin benim sorunum ile ilgili bir şey buldun mu ben araştırıyorum daha bulamadım kafayı yiyecem

    1. PetaBayt
      04 Ağustos 2015 at 13:25 Reply

      http://sorucevap.petabayt.com/497/lg-g3-kilit-ekraninda-sarki-durma-sorunu burada başlık açılmış. Cevap gelirse orada olacaktır. Oradan takip edelim.

  396. Baran almas
    06 Ağustos 2015 at 01:28 Reply

    Merhaba kardesim lg g3 beat telefonumu kjrcalarken birseyler yapmis ve her komutta konuşuyor. Dokunmatigi de sorun cikardi napicam bilemedim. Yardim ederseniz sevinirim.

  397. Burcu
    07 Ağustos 2015 at 14:47 Reply

    Lg G3 kullaniyorim 2 sorum var
    1. Yazi tipim whatsappa uygulanmiyor nasil yapabilirim
    2. Bir sey inmeye basladiginda iptal edemiyorum
    Tesekkurler

    1. PetaBayt
      07 Ağustos 2015 at 15:31 Reply

      Whatsapp üzerinde font değiştirme yok diyebiliyorum. İndirmeyi iptal edemiyorsun, neler denedin de iptal olmadı?

      1. Burcu
        07 Ağustos 2015 at 22:28 Reply

        Bi video izlerken uzerine basik tuttugumda videoyu kaydet yazisi cikti ben de deneme amacli bastim sonra inmeye başladı iptal edemedim

  398. recai
    07 Ağustos 2015 at 23:13 Reply

    Merhaba lg g3 kullanicisiyim ekrana kilayarak tus kilidini ac kapa yi nasil iptal edebilirim

    1. serhat
      09 Ağustos 2015 at 11:55 Reply

      Kapanmaz o

  399. Halid
    08 Ağustos 2015 at 01:45 Reply

    Cift pencere ozelligine whatsappi eklemek istiyorum nasil yapabilirim

    1. serhat
      09 Ağustos 2015 at 11:56 Reply

      Sadece cift pencere modundaki gosterdigi uygulamalari kullanabilirsiniz

  400. ertan
    09 Ağustos 2015 at 02:35 Reply

    Bir bafta önvmce g4 aldım benim sorum alarm sesini nasıl degiştiriyoruz aradım ama bulamadm

  401. serhat
    09 Ağustos 2015 at 12:01 Reply

    Telefona hard reset attim ve suan telefondan cok memnunum. 5.0 geldiginden beri hic boyle stabil guzel calismamisti. Fakat sorun su ki uygulama guncelleme merkezinde voice mate guncellemesi gozukuyo 4 uygulamalik, guncelleye tikladim iki tanesini yapti, LGWernickeManager uygulamasi guncellenemedi diyor. Ekranin altinda bi yazi beliriyor, yazida “Farkli giris sifresi guncelleme hatasina sebep olur” yaziyor ve guncelleme yapilmiyor. Bunu nasil cozebilirim yardimci olur musunuz

    1. Ayşe
      15 Ağustos 2015 at 20:26 Reply

      Telefonumu cita bolumundeki catlak icin garantiye vermistim bugun aldim, reset de atilmis ben de bu sorunla karsi karsiyayim.Ne yapilabilir bilemiyorum..

  402. serhat
    09 Ağustos 2015 at 14:35 Reply

    Teelefona hard reset attım ve hiç bu kadar stabil çalışmamıştı fakat bir sorun var. Uygulama güncellemesinde voice mate güncellemesi var diyodu 4 uygulamayla bağlantılı olarak dedi tamam dedim güncelle 2 tanesini yaptı sonra bildirimlerde LGWernickeManager güncellenemedi çıktı. Ekranın altında ” farklı giriş şifresi, güncelleme hatasına sebep olur” yazısı çıktı ve güncellenmiyor. Bunu nasıl hallederim?

    1. PetaBayt
      09 Ağustos 2015 at 20:52 Reply

      Standart sorunlara benzemiyorlar. Tekrardan atmayı deneyin.

      1. serhat
        12 Ağustos 2015 at 18:38 Reply

        Tekrar hard reset attim yine ayni problem devam ediyor bi cozumu yok mu

  403. Ayten
    13 Ağustos 2015 at 11:25 Reply

    Esimin lg g2 telefonu var ve eve her geldiginde bazi uygulamalari kapatiyor whatsapp arka plan ayarlar gibi telefona bakamıyorum bu yuzden nasil yapiyor lutfen yardim edin

    1. PetaBayt
      13 Ağustos 2015 at 16:20 Reply

      Misafir oturumu açıyor veya başka bir uygulamada kullanıyor olabilir. Gizlemek istiyorsa yapacak bir şeyiniz yok.

    2. Salih
      14 Ekim 2015 at 10:44 Reply

      Yuvanızın huzuru için eşinizin tekefonunu Kurcalamayın!

  404. fatih
    23 Ağustos 2015 at 00:21 Reply

    belyer telefonum lg g3 stylus pc ye taktığımda okumuyor bi ara sarj moduna aldım ondan sonra hiç değiştiremedim şarj ediyo ama bilgisayarımda gözükmüyor dosya vb hiç birşey
    atamıyorum

    1. PetaBayt
      23 Ağustos 2015 at 13:25 Reply

      Şarj modunda disk göstermez, değiştirince düzelmesi lazım.

      1. fatih
        31 Ağustos 2015 at 14:31 Reply

        şarf modundan nasıl değiştircem

  405. Andre
    23 Ağustos 2015 at 14:04 Reply

    Gencler ben g3 un alicilarinj yanlislikla kapattim suan baska birisine mesaj atamiyorum alicilari acmak icin ne yapmam gerekiyo

    1. PetaBayt
      23 Ağustos 2015 at 17:39 Reply

      Üstten aşağıya doğru çekerek hızlı menüyü açın. Wifi veya veri hangisini kullanacaksanız açın.

    2. kubra
      25 Ekim 2015 at 18:59 Reply

      Merhaba ayni hatayi bende yaptım sen duzeltebildin mi yardin eder misin

  406. Sadullah
    26 Ağustos 2015 at 00:55 Reply

    Lg g3 beaat alali bir hafta oldu guncelleme geldi ve guncellemeyi uyguladim ve 5.02 ye yukseldi fakat telefonum su an cok yavasladi bazen camerayi bile acmiyor ne yapmam gerekiyor yardimci olursaniz sevinirim

    1. PetaBayt
      26 Ağustos 2015 at 02:36 Reply

      Bazen güncellemeden sonra hard reset ya da fabrika ayarları bu sorunları düzeltiyor.

  407. ŞEHRİ
    26 Ağustos 2015 at 10:36 Reply

    Merhaba, ben vatandan yeni lg g3 beat telefon aldım daha alalı iki gün oldu fakat kulaklık aktif halde değil yani kulaklığı takıyorum fakat telefon görmüyor acaba telefonda kulaklık ayarları diye birşey var mıdır? yardımcı olabilirmisiniz?

    1. PetaBayt
      26 Ağustos 2015 at 11:37 Reply

      Kulaklığın tam olarak yuvasına oturduğundan emin olsun, başka bir ayarı yok telefon direk tepki verir.

  408. Erkan
    29 Ağustos 2015 at 05:29 Reply

    1 yıldan fazladır G3 kullanıyorum. Hicbir problemim yoktu. Son bir aya gelinceye kadar. Whatsappta arkadaşlarıma gönderdiğim fotoğraflar galeride ‘whatsapp’ dosyası seklinde yedekleniyordu. Ancak bir aydir boyle bisey olmuyor. Ve işin kötü tarafı daha önceden gönderilmiş fotograflar da silindi. Ayarını mı bozdum veya bir başkası mi bozdu bilmiyorum. Yardimci olabilir misiniz?

  409. Erkan
    29 Ağustos 2015 at 11:59 Reply

    1 yildir g3 kullanıyorum. Telefonum onceden whatsapp ile gonderilen fotograflari galeriye kaydediyordu. Fakat son bir aydır kaydetmiyor. Ve bu gune kadar kayitli olan fotograflar da gitti. Ne yaptiysam düzeltemedim. Ben mi bozdum baskasi mi bozdu yoksa kendiliginden mi oldu anlamadim. Yardimci olabilir misiniz?

  410. serhat
    30 Ağustos 2015 at 09:32 Reply

    Lg Mobile Support Tools’a cihazi bagladigimda guncelleme var diyor sizce yapsam sorun yasar miyim?

    1. PetaBayt
      30 Ağustos 2015 at 11:57 Reply

      Otomatik güncelleme alamıyorsanız bu şekilde güncelleme yapmanız lazım. Sorun yaşanma ihtimali her zaman vardır.

      1. serhat
        30 Ağustos 2015 at 14:33 Reply

        Ota uzerinden guncelleme aliyorum ama mobile toolsta guncelleme var dedi yapsam kapanip acilmama gibi bi sorun olur mu

        1. PetaBayt
          30 Ağustos 2015 at 20:05 Reply

          Genelde sorun çıkmıyor.

  411. ergun
    31 Ağustos 2015 at 13:34 Reply

    Wechat skype benzeri prgramlarinda on kamera kapatip arka kameradan gorusmek mumkun mu .cunku on kamera cok dusuk

    1. PetaBayt
      31 Ağustos 2015 at 14:15 Reply

      G3’ün ön kamera düşük değil aslında. Karanlıkta mı kullanıyorsunuz.

  412. Erkan
    31 Ağustos 2015 at 14:48 Reply

    Soruma cevap alamadım yardımcı olabilir misiniz?

    1. PetaBayt
      31 Ağustos 2015 at 17:27 Reply

      Sorularınız için burayı kullanın daha çabuk cevap gelecektir.

      http://sorucevap.petabayt.com/soru-sor

  413. Murat Evren
    31 Ağustos 2015 at 22:57 Reply

    Lg g3 de İlk açılış ekranı ile diğer ekranların duvar kağıtları farklı olsun istiyorum.Nasıl yapabilirim?
    Teşekkürler…

    1. PetaBayt
      01 Eylül 2015 at 09:26 Reply

      Duvar kağıdını ilk seçerken size seçenek sunuyor.

  414. onur
    02 Eylül 2015 at 14:47 Reply

    lg g3 stylus var bnde ses acma kapama tuslarının biri calısmıyor. sesi kısmıyor ne yapabilirim

    1. PetaBayt
      02 Eylül 2015 at 14:58 Reply

      Fiziksel sorunlar için servise başvurun.

  415. Andre
    07 Eylül 2015 at 01:20 Reply

    Merhaba ben telefonumun mesaj alici kismini yanlislikla kapattim ve mesaj atamiyorum kimseye alicilari acmak icin ne yapmam gerekir benim

  416. Andre
    07 Eylül 2015 at 01:28 Reply

    Merhaba ben telefonumun. Mesaj alicilari yanlislikla kapattim bunun icin ne yapmam gerekir admin.Üstten aşağıya doğru çekerek hızlı menüyü açın. Wifi veya veri hangisini kullanacaksanız açın. Bunu demissinde ben normal mesajdann bahaediyodum onun icin ne yapmam grekir benim sms olarak

    1. PetaBayt
      07 Eylül 2015 at 01:51 Reply

      Telefonun mesaj uygulamasını kaldırmana izin vermez sistem. Kısayolunu silmiş olabilir misin?

      1. Andre
        08 Eylül 2015 at 00:07 Reply

        Soyle soylim birisine mesaj gondermek isterken mesaj gitmiyo soyleyaziyo. Lutfen alicilari duzeltin aksi takdirde mesajiniz iletilmicektir yaziyo

        1. PetaBayt
          08 Eylül 2015 at 02:01 Reply

          Alıcılardan kastı mesajı alacak olan kişidir. Telefon numarasını yazıp denediniz mi?

    2. cemil
      16 Eylül 2015 at 23:15 Reply

      Ayni problem bende de oldu. Sms mesaji telefondan kayboldu. Herhangibir cozum bulamadim.

      1. Kübra
        25 Ekim 2015 at 19:35 Reply

        Bende aynı hatayı yaptım siz duzeltebildiniz mi

  417. Murat Evren
    09 Eylül 2015 at 17:33 Reply

    Merhaba,
    Lg g3 telefonumu kapatmak için ekrana iki kez tıkladığımda bazen ikonlar büyüyor ve ekranın dört bir kenarında bir iki milim kalınlığında turuncu çerçeve çizgisi oluşuyor. Tekrar tekrar tıklarsam normale dönüyor ancak. Geçende fotoğraf zomu için ayar yaptım acaba ondan mı yoksa başka bir şey mi? Yinelenmemesi için ne yapmalıyım?
    Çok teşekkür ederim.

    1. PetaBayt
      09 Eylül 2015 at 22:54 Reply

      Şu an bakamıyorum ama dediğiniz gibi çift tıkta zoom özelliği var, onu kapatırsanız düzelir. Olmazsa ve geliştirici modunu açıksa onun ayarlarından da yapabilir.

      1. Eren
        30 Aralık 2015 at 20:49 Reply

        Bnde lg3 beat var rehberde yazilar buyudu nasil yapmaliyim yardim edermisiniz

        1. PetaBayt
          30 Aralık 2015 at 21:38 Reply

          Format atınca düzeliyor. LG’nin başka bir yazılım hatası.

  418. Adnan
    10 Eylül 2015 at 23:12 Reply

    Lg g3 kullaniyorum ama yardimci isik widgetlar da yok nasil yapabilirim yardimci olun lutfen

  419. Savas
    13 Eylül 2015 at 17:15 Reply

    Merhaba benim telefonum lg3 stylus telefonum arkadaki tustan acilip kapanabiliyodu kardesim onu kapatmis o tusa basinca not defteri cikiyo bunu duzeltmek icin ne yapmaliyimm o tusabasinca telefonun acilip kapanmasini istiyorum ne yapmam gerekir

  420. Murat Evren
    15 Eylül 2015 at 00:26 Reply

    Merhaba;
    Daha önce kullandığım akıllı telefonumda bir ayar yerinden örneğin gece saat 00.00 olduğunda kendiliğinden otomatik kapanmasını ve sabah 08.00’de de otomatik kendiliğinden açılmasını ayarlamıştım ve rahatlıkla kullanıyordum. LG g3’de böyle bir özelik var mı? Varsa nasıl ayarlayabilirim?
    Çok teşekkürler.

    1. PetaBayt
      15 Eylül 2015 at 03:24 Reply

      Böyle bir özelliği yok. Bildiğim kadarıyla akıllı telefonlar kapalı iken işlem yapamıyorlar. Telefon kapalı ise alarm devreye girmiyor. Hangi marka model telefondu?

  421. Gökhan
    17 Eylül 2015 at 20:12 Reply

    G3 beat kullanıyorum çok memnunum telefonumdan ama güncelleme yaptıktan sonra herşey berbat oldu bu güncellemeyi nasıl kaldırabilirim

    1. Gökhan
      17 Eylül 2015 at 20:16 Reply

      Yardım edin lütfen

    2. PetaBayt
      17 Eylül 2015 at 23:16 Reply

      Telefona önce root ve daha tekrar rom atmanız gerekiyor.

      http://sorucevap.petabayt.com/46/kdz-nedir-root-nedir-rom-nedir-nedir-bunlar

      Tanımlara buradan ulaşabilirsiniz. Daha sonra aramanızı bu yönde yapın sonuçlar çıkacaktır.

  422. Murat Evren
    17 Eylül 2015 at 21:17 Reply

    Daha önce kullandığım ve otomatik açılıp kapanma özelliği olan telefon NEOI 588 di. Neyse artık onu kullanmıyorum. Şimdi kullandığım LG 3G bazen “Ne Yazık ki Ana ekran kapandı” gibi bir uyarı yazısı gösteriyor o anda ekranda sadece duvar kağıdı görülüyor ve çok kısa bir süre sonra ana ekran normale dönüyor. Neden acaba? Nasıl önleyebilirim. Ya da daha büyük sorunlara sebep olur mu.? Selamlar ve teşekkürler.

    1. PetaBayt
      17 Eylül 2015 at 23:15 Reply

      Yazılım kaynaklı bir sorun. Çoklu işlemlerde bu gibi sorunlar çıkabiliyor. Telefonun RAM i yetmediğinde diyebiliriz. Diğer ihitmalde kullandığınız bir uygulama veya widget sebep olabilir. Şimdi recovery atsanız sonra yine olabilir. Çok sık yapmıyorsa bir şey yapmayın.

  423. serhan
    21 Eylül 2015 at 15:01 Reply

    merhaba ,

    telefonu almayı düşünüyorum ama bi sorum var. ben oldum olası şu klavyeye alışamadım yazamıyorum. samsung larda vardı lg g3 te de eski tip telefonlardaki gibi numaralar çıkıyor mu o şekilde t9 ile yazma imkanı var mı ? 3×4 tuş deniyor sanırım

  424. Ceren
    22 Eylül 2015 at 18:49 Reply

    Valla çok güzel telefon bence lg ailesinden en güzeli bu ben okadar çok beyeniyorumki çok memnunum çok akıllı özellikleri var mesela kumanda şeklinde kullanım ara sıra kumanda kayboluyor telefonu kullanıyorum lg 4 de lg3 gibi aynı uygulamalara sahip 2 bin tl vereceğime lg g3 alırım daha iyi

  425. enes
    22 Eylül 2015 at 19:12 Reply

    Slm sebeke sorunu var kardes 1 hafta once h+ cekiyodu suan ayni yerde ya cekmiyo yada sebeke aramasi yapiyorum kaydedip kullaniyorum sikinti su otomatik de kullanamiyorum kullanirsam sinirdisindan baglaniyo sınırdayım askerim yardimci olurmusun simdiden tesekkurler

    1. PetaBayt
      23 Eylül 2015 at 02:38 Reply

      Kaydedip kullandığında zayıfta olsa bağlanmasını sağlıyorsun. Otomatikte bu yüzden çalışmıyordur. Bölgenden dolayı sorunludur.

  426. Apo
    22 Eylül 2015 at 22:05 Reply

    Benim telefonundan t mobile uygulaması var bu ne dır çözemedim

    1. PetaBayt
      23 Eylül 2015 at 02:34 Reply

      T Mobile Almanya telekom firmasıdır. Sizin telefonda da Alman menşeeli bu yazılım yüklüdür. Bizdeki Turkcell’in olduğu gibi bir uygulamadır büyük ihtimal.

  427. Batur
    30 Eylül 2015 at 21:49 Reply

    Muzik calari baslattigimda duvar kagidim album kapagi oluyor bunu kapatmanin bir yolu yokmu muzik calarken normal duvar kagidim gozuksun istiyorum

  428. lgg3
    01 Ekim 2015 at 12:55 Reply

    Telefonumu bu sene mayista aldim ve ornegin youtubeden sarki indirdigim zaman bi iki hafta sonra kendiliginden siliniyor ayni sekilde whatsapp dan gelen bazi resimler de kendiliginden siliniyor bunu nasil duzeltebilirim acaba

  429. yavuz gül
    04 Ekim 2015 at 22:43 Reply

    G3 D855 cep telefonum var.telefonumda bulunan QUİCK REMOTE CONTROL kumanda uygulaması bilmeden sildim.Bu uygulamayı tekrardan nasıl geri yükleyebilirim.

    1. PetaBayt
      06 Ekim 2015 at 10:40 Reply

      Bunu bir deneyin. Sorumluluk size aittir. https://www.dropbox.com/s/2ecobxltj8v382b/com.lge.qremote-1.apk.zip?dl=0

  430. by kara
    05 Ekim 2015 at 00:38 Reply

    telefonumdaki videolara yanlışlıkla şifre oluşturdum ama açamıyorum yani şifreyi unuttum nasıl açabilirim

    1. PetaBayt
      06 Ekim 2015 at 10:41 Reply

      Gmail şifrenizle açılır. Onuda unuttuysanız pc den gmail hesabınızı kurtarın.

  431. Burak
    06 Ekim 2015 at 16:44 Reply

    Lg g3 stylus kullanıyorum resim müzik vb seyler galeride müzik çalarda falan gözükmüyor ne yapabilirim

    1. PetaBayt
      06 Ekim 2015 at 17:33 Reply

      Bilgisayara bağlayıp oradan ulaşın. Silinmediyse bulursunuz. Hafıza kartı kullanıyorsanız yedekleyip formatlayın. Multimedya uygulaması kullanıyorsanız bunları silip tekrar deneyin.

  432. Murat Evren
    07 Ekim 2015 at 17:17 Reply

    LG G3’Ü SIFIR ALDIM VE DAHA 3 AY OLDU.AKŞAM ŞARJA TAKIN UYARISI ALINCA TAKTIM VE YATTIM.GECE 03.00 DE BAKTIĞIMDA HİÇ ŞARJ ETMEMİŞTİ.TELEFONU AÇTIM KAPATTIM YİNE ŞARJA TAKTIM.UZUN ZAMAN SONRA YANİ SABAH BAKTIM YÜZDE 80’LER DOLAYINDA ŞARJ ETMİŞ.ACABA SORUN NE VE ÇÖZÜMÜ NEDİR?TEŞEKKÜRLERİMLE…

    1. PetaBayt
      07 Ekim 2015 at 18:56 Reply

      Cevap yazıldı size.

      1. Murat Evren
        08 Ekim 2015 at 00:46 Reply

        Özür dilerim. Gerçekten cevabınızı göremedim. Yineler misiniz? Teşekkürler…

        1. PetaBayt
          08 Ekim 2015 at 10:45 Reply

          Rica ederiz. Burada da sorunuz var. http://www.petabayt.com/blog/lg-g3-uzerinde-fm-radyo-var-mi/

  433. yuksel
    10 Ekim 2015 at 14:46 Reply

    G3 beat telefonumu güncelledim.kamerayı açtıgımda ön kamerayı kullanmak için bir buton yok. arka kameradan ön kameraya alamıyorum

    1. PetaBayt
      10 Ekim 2015 at 15:27 Reply

      Parmağınızla kaydırma yapın.

  434. nimet
    13 Ekim 2015 at 21:18 Reply

    Lg G3 stylus aldım 2aydır kullanıyorum dış ses birden bire gitti iki oldu aynı şey oluyor sesi açık olmasına rağmen arayanları duymuyorum video sesi müzik sesi dış ses olarak çıkmıyor fabrika ayarlarına döndürdüm sonuç aynı :((

  435. Mehmet
    16 Ekim 2015 at 23:10 Reply

    Mrb bnm 2 sorunum: 1. lg g3 beat cihazini 3 gundur kulaniyorum lakin telefonun interneti baya bi agır calisiyor

    2.gunceleme yapamiyorum. “Cihaziniz kayitli degil” diye bi uyari aliyorum. Yardimci olurmusunuz.

    1. PetaBayt
      17 Ekim 2015 at 13:51 Reply

      IMEI kontrolü yaptığınızda sonuç ne çıkıyor?

  436. Sinem
    17 Ekim 2015 at 20:46 Reply

    Merhabalar ben 1 yıldır g3 stylus kullanıyorum çok memnundum fakat 1 haftadır telefonumda bi sıkıntı var mesaj geldiği zaman mesaj kutusunu açmadan göremiyorum ve duyamıyorum bütün ayarlarını kontrol ettiğim halde mesaj belirtisi alamıyorum sesi açıkken veya titreşimdeyken de aynı sorunu yaşıyorum arama da öyle bi sıkıntı yok sadece mesajlarımın sesini duyamıyorum ekran ışığı bile yanmıyor.Ne yapabilirim lütfen yadımcı olun.

    1. PetaBayt
      17 Ekim 2015 at 20:56 Reply

      Ayarlar > Ses > Rahatsız etmeyin menüsünü bir kontrol edin. Kullandığınız mesaj uygulamaları silip tekrar yükleyin.

      Ayarlar > Genel > Uygulamalar menüsününden sağ üstteki 3 noktalı yeri tıklayın ve sıfırlama yapın.

  437. osman
    27 Ekim 2015 at 18:35 Reply

    Ben 3 hafta once lg g3 telefonumu isinmadan ve sarj sorunu icin servise gonderdim bugun geldi fakat ben bazi uygulamaları yukleyemiyorum bu surumun uygun olmadigini yaziyor fabrika ayarlarina da dondersim hala olmuyor ne yapmayalım

    1. PetaBayt
      27 Ekim 2015 at 19:39 Reply

      Uygulamalar neler?

  438. osman
    27 Ekim 2015 at 18:36 Reply

    Ustelik o uygulamalari servise gondermesen once kullaniyordum simdi yuklenmiyor

  439. guvenlik sifresi sorunu
    29 Ekim 2015 at 16:44 Reply

    Lg3 telefonunu, guvenlik ayarlarindan girip cihazi sifrele kismindan sifreledim. Cihaz kapanıp açıldı. Yalnız ekran karanlik. Sag ust kösede saat filan açık. Fakat ne yapsam ekranı açamadım. Bir el atan olsa…

    1. PetaBayt
      29 Ekim 2015 at 18:29 Reply

      Veriler çok önemli değilse hard reset deneyin.

  440. önder
    29 Ekim 2015 at 17:08 Reply

    16gb hafiza karti var ama yuklemeleri telefona kaydiyor direk sd carda yuklemesi icin napabilirim?

    1. önder
      29 Ekim 2015 at 17:18 Reply

      Lg g3 beat ama

  441. Onder
    29 Ekim 2015 at 18:34 Reply

    Lg g3 beat 16gb hafiza karti var ama yuklemeleri telefona kaydiyor direk sd carda yuklemesi icin napabilirim???????

    1. PetaBayt
      30 Ekim 2015 at 00:54 Reply

      Kart yok bakamıyorum fakat kartı taktığınızda depolama seçeneklerinde ayar çıkmıyor mu?

      1. Onder
        30 Ekim 2015 at 07:17 Reply

        Cikmio yardimci olursan cok sevinirim

        1. PetaBayt
          30 Ekim 2015 at 11:11 Reply

          Kart olmadığı için bir şey diyemeyeceğim, yardımcı olan çıkacaktır.

  442. bahar
    01 Kasım 2015 at 09:06 Reply

    merhaba C3 telefonumda mesaj yazarken numara açık bir şekilde üstte görünüyor bunu nasıl kapatabilirim ???

  443. hüseyin karakaş
    12 Kasım 2015 at 11:44 Reply

    ekran renk ayarı çok açık mavi oldu nereden olduğunu bulamıyorum bu durum resimlere bakarkende aynı nasıl düzelir telefon lg3g

  444. ttan
    09 Aralık 2015 at 13:27 Reply

    Telefonun ilk açılışında Türkçe gibi ilgili seçenekler girilerek telefon açılıyor. Fakat üstten kaydırılan durum çubuğu açılmıyor. Geri tuşu çalışıyor, yanındaki ana ekran gibi iki tuş çalışmıyor. Misafir mod seçildiğinde tüm özellikler çalışıyor. telefonu kapatıp açtığında ilk Türkçe seçenekler girilerek kurulumu her defasında tekrarlıyor. sahip modunda özellikler çalışmadığından yine misafir moduna geçmek gerekiyor. Telefon LG G3 32. Gb android 5.0 olarak geldi. Bir yorumunuz var mı bu konuda?

    1. PetaBayt
      09 Aralık 2015 at 13:34 Reply

      Güncelleme yaptınız mı hiç?

  445. ttan
    09 Aralık 2015 at 14:04 Reply

    başka güncelleme yok diyor. fabrika ayarlarına falan çevirdim. ama değişen yok. Kimsede başka örneğinide görmedim yazılım hatası ama bir çok kişiye göre neden farklılık gösteriyor anlamadım. telefonu yeni aldım.

  446. murat şahin
    14 Aralık 2015 at 18:04 Reply

    merhaba hocam. benim sorunum farklı. kimsenin rahatsız olmadığı bir konu herhalde.
    benim cihaz 506k 16gb..daha önce gm discovery kullanıyordum..iş gereği telle cok konuşan biriyim..konuşma sesi yani konuşurken duyma sesi..ses biraz boğuk yani kalite olarak düşük geliyor bana. yani daha bas. o yüzden anlamak zor oluyor..gm bu konuda süperdi..servise gönderecektim daha 3 günlükken..sonra başka bi arkadaşın cihazını denedim aynı. öyle olunca garantiye göndermedim..hidden menü den baktım. test yapabiliyorum ama herhengi bir ayar yaptırmıyor. muhtemelen root istiyor..normal ayarlardaki ses netliği ve başka operatörleri de denedim aynı..donanımsal olsaydı diğer g3 de farklı olurdu.. çözemedim..ve sırf bu yüzden ısınamadım tele..başka hic bir sorun yaşamıyorum..ama ses duyma kalitesi kesinlikle diğer lerinden farklı..kulaklıkla arama yaptığım zaman süper..ne dersiniz sayın hocam……

    1. PetaBayt
      14 Aralık 2015 at 20:14 Reply

      Merhaba,
      Ayarlarda gürültüyü bastır, ses iyileştir gibi menüleri var. Bunları da bir deneyin. 1 yıldır kullanıyorum ses konusunda rahatsızlık hissetmedim. Bazı telefonlarda ses farklı (daha iyi) gelebiliyor ama G3’ün kötü olduğunu düşündürmedi.

  447. salih
    15 Aralık 2015 at 13:18 Reply

    arkadaşlar bu hediye kılıf flan yazıyor yazıda bunu imei nosuyla nasıl talep edebiliriz

    1. PetaBayt
      15 Aralık 2015 at 14:56 Reply

      Maalesef o kampanya geçen yıl telefon ilk çıktığında yapılmıştı.

  448. Levent
    17 Aralık 2015 at 03:00 Reply

    Bugun navigasyon kullanmam gerekti. Gps calismadi.konumumu bulamadi.bunun nedeni cihaz olabilirmi

  449. Levent
    17 Aralık 2015 at 03:02 Reply

    Bugun navigasyon kullanmam gerekti. Fakat gps acilmadi. Konumumu bulamadi. Bunun nedeni cihaz olabilirmi.

    1. PetaBayt
      17 Aralık 2015 at 10:10 Reply

      Kapalı mekanlarda bulamayablir. İnternet üzerinden bulmayı denediniz mi?

  450. arızag3
    14 Şubat 2016 at 01:12 Reply

    merhaba lg g3 kullanıyorum. ekranın üstündeki menü kısayolu cıkmıyo. konu hakkında bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi. teşekkür ederim

    1. PetaBayt
      14 Şubat 2016 at 01:13 Reply

      Fabrika ayarlarına alın düzelir. İstemiyorsanız kullanmadığınız uygulamaları slip kontrol edin.

  451. esra
    28 Şubat 2016 at 18:31 Reply

    merhaba bundan 24 gun once lg g3 telefon aldım telefon daha alınalı 10 gun olmadan telefonun ekranında yarısında barkot seklinde çizgiler cıktı garantiye gönderdim 400 tl para istediler gönderdim garantiye gideli 15 gun oldu ne haber var ne birsey bu sorun nedir bilen varmı acaba geldikten sonra yine olursa tekrar 400 tl para ödemek istemiyorum yardımcı olunn

    1. PetaBayt
      28 Şubat 2016 at 18:52 Reply

      Darbe kaynaklı olabilir. Servis size neden para talep ettiğini söylemedi mi?

  452. Aslihan
    29 Şubat 2016 at 23:39 Reply

    Kilit ekrani kilitlendikten sonra orda bir yazi cikiyor bu telefonu bulursaniz 05***************numara ile irtibata gecin diye. Ben orda yazan numaraui degistirmek istiyorum ama nasil yapabilirim internetten baktim bulamadim ve en son bu sitede buldum kebdimi lutfen yardimci olabilirmisiniz

    1. PetaBayt
      01 Mart 2016 at 01:18 Reply

      LG G3 Kilit ekranı menüsünden “Kayıp telefon için irtibat bilgileri” menüsünden ayarlayabilirsiniz.

  453. Sumeyye
    04 Mart 2016 at 10:51 Reply

    Merhaba lg g3 telefonda ses kaydı nasıl yapılır dersanede hocanın sesini kaydetmek istiyorum ama bir türlü ses kaydını bulamadım

    1. PetaBayt
      04 Mart 2016 at 19:54 Reply

      Uygulamalarda ses kaydedici bulunmaktadır. Uygulamaları açıp arama kutusuna “ses” yazmanız yeterli.

  454. erkan
    05 Mart 2016 at 09:11 Reply

    merhaba iyi günler ben lg beat 4 kullanıyorum facebook da videolar otomatik açılıyor bunları nasıl kapatabilirim

    1. PetaBayt
      05 Mart 2016 at 09:26 Reply

      Facebook’a PC’den bağlanıyorsanız ”Ayarlar” sekmesinde sol alt köşede ”videolar” sekmesini göreceksiniz. O sekmeye tıklayıp ”Video Ayarları” başlığından ”Videoları Otomatik Oynat” seçeneğini kapatarak videoların otomatik oynatılmasını engelleyebilirsiniz.

      Bu uygulamayı telefonunuzda kapalı duruma getirmek istiyorsanız Android telefonlar için Facebook’tan uygulama ayarlarına girerek Video Otomatik Oynatma özelliğini devre dışı bırakmanız gerekiyor. İOS için ise yine Ayarlar menüsünden Facebook uygulamasının Ayarlar’ına girip video seçeneğini kapalı duruma getirmeniz gerekmektedir. Ayrıca tercihe göre uygulama ayarlarından ”Video Otomatik Oynatımı” kısmını açık, kapalı ve sadece Wİ-Fİ olarak değiştirebilirsiniz

  455. Kaan
    18 Mart 2016 at 22:36 Reply

    Lg g3 telefonumun ön kamerası çalışmıyor parmakla kaydırma yapıyorum olmuyor ön kamera simgesi de gözükmüyor fabrika ayarlarını sıfırladım olmadı ne yapabilirim

  456. mehmet
    23 Mart 2016 at 11:17 Reply

    Lg g3 d855 32gb kullaniyorum kilit ekrani acmak icik sifre belirlemiştim simdi değiştirmek istiyorum kaydirma seçeneği aktif değil kullanici bilgilerini sildim. Cihaz yöneticilerini kaldirdim ama duzelmedi yardimci olabilirmisiniz

    1. PetaBayt
      23 Mart 2016 at 11:47 Reply

      Yeni bir kilit belirlediğinizde size tekrar şifre belirlemeniz için soracaktır. Sormuyor recovery deneyin.

  457. s@mi
    24 Mart 2016 at 15:43 Reply

    Kilit ekranına koyduğum fotoğrafı yanlışlıkla sildim. Telefonun kilit ekranında aynı fotoğraf görünmeye devam ediyor. Fakat ne galeriden ne de dosyalardan fotoğrafa ulaşamıyorum. Yardımlarınızı bekliyorum.

    1. PetaBayt
      24 Mart 2016 at 15:53 Reply

      Telefonu bilgisayara bağlayıp öyle arama yapın. Muhtemelen temp dosyalarının birindedir.

  458. Burcu
    27 Mart 2016 at 18:16 Reply

    Merhaba Lg g3 d855 32 gb kullanıyorum. Arkadaşımda da aynı telefon var ona yazılım guncellemesi gelmiş ve şu an telefonu android 6.0 aynı telefon olduğu halde bana güncelleme falan gelmedi guncellemeyi kontrol ettiğimde “mevcut os sürümünde en son yazılım sürümünü kullanıyorsunuz” diyor ama benimki hala android 5.0 ne yapmalıyım

    1. PetaBayt
      27 Mart 2016 at 19:11 Reply

      TR cihazlara henüz gelmedi. Bölge bölge dağıtılıyor.

  459. Smdtrn
    29 Mart 2016 at 22:10 Reply

    Telefonum lg g3 beat ana ekrana farklı farklı resim koymak istiyorum nasıl yapabilirim?

  460. sezgin kucuk
    01 Nisan 2016 at 20:29 Reply

    Merhaba 2 ay önce carfursadan lg3 32gb aldım bugün 4,5 g, ye geçildi ama benim cihazında şebekede 4g yada Let seçeneği yok bu arada simkartim 4g uyumlu

  461. Derya
    15 Nisan 2016 at 07:27 Reply

    Merhaba lg g3 stylus kullaniyorum bende ekran kilidini desen yaptim ve suan bunu kullanmak istemiyorum kaydirma yapmak istiyorum yapamiyorum.ekran kilt ayarlarina gidiyorum ordanda yapamadim kaydirma butonlari soluk renk yani tusluyorum girmiyor yardim edermisiniz lutfen.telefonumu yeni aldim format atmakta istemiyorum

  462. fatih
    02 Temmuz 2016 at 10:46 Reply

    Lg den android cihaz almak hayatınızın en büyük yanlışı olur kesinlikle kullanıcıyı düşünmeyen cihaz satma odaklı para tuzakları dünyaya güncelleme geldi g3 hala 5.0

    1. PetaBayt
      02 Temmuz 2016 at 10:50 Reply

      Lg programi ile android 6 ya yukseltebilirsiniz.

  463. Adil
    28 Temmuz 2016 at 11:08 Reply

    Lgg3 beat kullanicisi olarak , sizlere kesinlikle almamanizi söylüyorum böyle telefon olmaz olsun telefon çok ısınıyor ve herşeyde bir sıkıntı çıkarıyor ben kimseye danışmadan aldığım için pişmanım , umarım sizler bu yazıyı görüp ona göre önleminizi alırsınız.

  464. sıla
    07 Ağustos 2016 at 18:54 Reply

    ya bende lg g3 var ama klavye çıkmıyor ve kesinlike lg almayın eski telefonum samsung s6 yı beğenmezdim müthişmiş 6 aydır kullanıyorum klavye dünden beri çıkmıyor

    1. PetaBayt
      07 Ağustos 2016 at 18:56 Reply

      s6 ile g3 arasında kıyas yapılamaz zaten. kullandığınız klavye programını kaldırmayı denediniz mi?

  465. Mehmet erdem
    07 Ağustos 2016 at 22:11 Reply

    Merhaba, lg flex 2 kullanıyorum.ekran kilidi ayarlarimda bir tuhaflık oldu. Ayarlara gittiğimde kült ayarları soluk renkte. Ayarlama yapamıyorum. Knock lock ayarını yapamıyorum.

    1. PetaBayt
      07 Ağustos 2016 at 22:56 Reply

      Ekran kilidini iptal de yapamıyor musunuz? Kült ayarı nedir?

  466. oguz
    09 Ağustos 2016 at 11:11 Reply

    ekran kendi kendine kitleniyor ekran zaman aşımı ile alkası yok garantiye gitii geldi yine aynı

  467. Zühal
    27 Ağustos 2016 at 11:52 Reply

    İyi günler. Benim lg g3 telefonum şarj ederken çok ısınıyor ve şarj olmuyor. Gece takıyorum şarja dört beş saat sonra bakıyorum telefon %20 civarinda anca şarj olmuş ve durmuş ayrıca çok ısınmış. Acaba sorun bataryanın değişmesiyle düzelir mi? Şimdiden teşekkür ederim.

  468. arda
    28 Ağustos 2016 at 18:29 Reply

    zuhal aynı aksamdan sabaha sarza bırakırsan hangi marka model olursa olsun batarya şiser ve garanti dısı kalır sende bataryan şişmiş bu yuzden yuzde 20 gosteriyor bazanda ne kadar doldurursan doldur yuzde 0 gorunur bataryanı degiş sorun duzelir

  469. Esmanur tatar
    08 Eylül 2016 at 10:26 Reply

    Arkadaslar sifre koydum kaldiramiyom yardimci olursaniz sevinirim

  470. Mesut
    03 Ekim 2016 at 00:29 Reply

    Bendw lg 3kullanicisiyim ama nedense birden bire telefonun sim kart hatasi verdi 5 tane sim kart yuvasi takildi yinw ayni sorun sizce nedir

    1. PetaBayt
      03 Ekim 2016 at 00:36 Reply

      Son zamanlarda çok fazla olmaya başladı. Kimisi 4g li simler yapıyor diyor, kimisi sim kart yuvası narin diyor. Şu an belli değil durum, garantisi varsa servisi deneyin. Birisi cihaz yöneticisinden tüm cihazları kaldırıp çözdüğünü söylüyor ama sanmıyorum.

  471. gvhdjdbsh
    10 Ekim 2016 at 22:06 Reply

    Alarm sadece titresime nasil aliniyo bilen varmi

  472. PetaBayt
    16 Ekim 2016 at 02:58 Reply

    Uygulama indirmeyi deneyin.

  473. Murat
    06 Kasım 2016 at 08:35 Reply

    Metin mesajı 160 karakterden sonra mms ye dönüşüyor nasıl duzeltebilirim

  474. Burcu
    06 Kasım 2016 at 18:30 Reply

    Merhaba, Lg G3 telefonumu internet üzerinden yurt dışı garantili olarak aldım. Şarj cihazım bozuldu, yurt içinde bir LG bayisine garanti belgesiyle birlikte götürsem yeni sarj aleti alabilir miyim?

    1. PetaBayt
      06 Kasım 2016 at 19:11 Reply

      Bu konuda yurt dışı tecrübem yok ama kullanıcı hatasına girmezse alırsınız.

  475. Kbra
    09 Kasım 2016 at 17:13 Reply

    Merhabalar ben telefonu alali cok olmadi ve memnun olmadigim yonleri var size izahimi yapiyim yardimci olursaniz cok sevinirim ☺ birincisi whatsapp seslerini ve youtube instagram videolarini calistirmiyor telefonu kapatip acinca duzeliyor bir sure sonra tekrar eski haline geliyor yakin zaman da androidi 6.0 a cikarmama ragmen.. ikincisi isigini %100 asla kullanamiyorum acik olduğunda sarji yarim saatte %20 düşüyor hizla isiniyor ve en sonunda kullandigim uygulama durdu diyip kapaniyor ki sarj yuzunden telefonun hicbir ozelligini kullanamiyorum mobil veriyi acmaya korkuyorum acaba bu sorunlarim hakkinda çözüm yolu onerirmisiniz rica etsem ciddi manada pismanim aldigima ve nerden aldin dersenizde buyuk bir alisveriz dukkanijin marketinden almistim cevabinizi bekliyorum☺

    1. PetaBayt
      09 Kasım 2016 at 17:18 Reply

      Güncelleme sonrası fabrika ayarlarına almadıysanız mutlaka alın. Böylece söylediğiniz uygulama sorunlarını aşarsınız. Pil sorunu her zaman vardır bu telefonlarda, LG G3 üzerinde biraz daha fazla var. Telefon ısınıyor ve sürekli fazladan güç harcıyor. İyi performans için de 6 ayda bir fabrika ayarlarına almanız gerekiyor. Güncellemeleri takip edin belki daha iyi bir güncelleme çıkabilir.

  476. Emil
    08 Aralık 2016 at 11:30 Reply

    Wattsapdan messengerden sesli mesajlar geldiginde dinleyemiyorum. Kapatıp açınca telefonu dinlene biliyo. Sebebi nedir? İnstagramda video da oynatmıyor aynı şey olduğunda. Kapatıp açınca düzeliyor

    1. PetaBayt
      08 Aralık 2016 at 11:32 Reply

      Uzun zamandır format atmadıysanız atın, düzelir.

      1. Emil
        08 Aralık 2016 at 11:42 Reply

        Bir ay önce falan 6.0 yükledim aslında

        1. PetaBayt
          08 Aralık 2016 at 11:44 Reply

          Güncelleme sonrası fabrika ayarlarına almak telefonu daha bir stabil yapıyor. Gerçi sürekli format isteyen bir telefon. Yedeklerinizi online da tutarak sürekli format atmanın bir zararı olmuyor sadece vakit kaybı.

  477. Bgm
    13 Aralık 2016 at 12:38 Reply

    Merhaba
    telefonumun ses kisma tuşu bozuldu. Ekran alamiyorum. Qmemo uygulamasini silmistim. Ve tekrar indirdim. Kurulumunu yapamiyoruz. Yardimci olur musunuz.

  478. Halil
    14 Aralık 2016 at 20:33 Reply

    Arkadaslar merhaba lg g4 telefonu fabrika ayarlarina döndürdüm onceden clip cover kapagi kapatir kapatmaz desen kilite gecip sifre istiyordu simdi kapatip aciyorum hemen istemiyo 5 sn kapali kalmasi gerekiyo bunu tekrar nasil yapabilirim

  479. tolga
    04 Ocak 2017 at 08:21 Reply

    Ekran konusunda söyletiniz yanlış 2K ekran sayesinde pili acayip sömüyorüyor ve ısınıyor. 1 gün bile değil en fazla, 5-6 saat dayanabiliyor 6.0 yüklü bende cihaz çok stabil ama bu pil sıkıntısı yüzünden cihaz değiştirmeyi düşünüyorum

    1. PetaBayt
      04 Ocak 2017 at 17:48 Reply

      Yazı 2014 yılına ait, çok iyi demiyoruz artık ama pilde sorun yoksa 1 günü rahat çıkartır.

      5-6 saat içinde hangi uygulama tüketimde bulunmuş?

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