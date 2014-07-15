LG G3 Sahiplerinin bilmeleri gereken 10 konu

LG G3 Sahiplerinin bilmeleri gereken 10 konu

Temmuz 15th, 2014 Akıllı Telefonlar 882 comments

Yeni bir LG G3 alıyorsanız size yardımcı olabilecek bir konumuz var.

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Dünyadaki şanslı ruhlar LG G3 gibi bir cihazı bir kaç haftadır ellerinde gezdiriyorlar. Aslında abartmış sayılmayız LG G3 gerçekten harika bir akıllı telefon. Konuyu gereksiz yere uzatmadan LG G3 hakkında bilmeniz gereken 10 şeyin (neyin) bilgisini veriyoruz.

1 - LG G3 Muhteşem ekranı ve pil ömrünü nasıl etkilediği
qHD 5.5 inç ekran ile gelen LG G3 2560X1440 piksel çözünürlüğe sahip. Bu harika ekran aylar geçse de eskimeyecek. İnç başına 543 piksel düşmesi 3000mAH pil için çok tehlikeli gözükmüyor. Tam bir günü rahatlıkla çıkartıyor diyebiliriz.

2 - LG G3 ile ekran görüntüsü nasıl alınır
Telefonun arkasında bulunan home butonu ile ses kapama butonuna sırasıyla basıp elimizi çekmeden ekrana dönerek LG G3 ekran görüntüsünü alabiliriz.

lg-g3-ekran-goruntusu-alma

3 - Ekran düğmelerini özelleştirebilirsiniz

Android'in klasik ekran düğmelerini rahatlıkla özelleştirebilirsiniz. Sanal home butonu, geri butonu ve aktif uygulamaları gör gibi standart butonları ekleyip / çıkartabilir ve ekstradan 2 tane daha tuş ekleyebilirsiniz.

g3-qmemo

4 - Akıllı ipuçlarını sevmediniz mi? Kapatın!

Akıllı ipuçlarını ve sağlık ekranını sevmediyseniz kapatabilirsiniz. Ayarlar >> Ekran >> Ana Ekran >> Smart Bulletin >> On Off

5 - LEGACY BUTTON Aslında orada

Önceki versiyonlarda home butonuna basılı tutunca diğer android telefonlarda ekranın boş bir yerine basınca gelen özellik LEGACY BUTON, LG G3 üzerinde son uygulamalar butonuna basıldığında geliyor.

6 - TELEFONUNUZ İLE TV'Yİ KUMANDA EDİN

Android üzerinde gerekli değerine ulaşamamış olsa da oldukça güzel bir uygulama olan cep telefonundan televizyonu kumanda etme LG G3 üzerinde oldukça büyük bir detaylandırma ile geliyor. Büyük ve orta ölçekli televizyon firmaları database ile beraber sunulan markalar aracılığı ile kendi kumandanızı tasarlayabiliyorsunuz.

7 - TELEFONUNUZU KİLİTLEMEK İÇİN YENİ BİR EKRAN KİLİDİ "KNOCK CODE"

LG öncelikle G Pro 2 modeline KNOCK CODE'u getirdi. Şimdi bu KNOCK CODE LG G3 üzerinde deniyor. Ekran kilidi için telefonlarda güzel bir güvenlik sistemi olan KNOCK CODE mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Mantığı ise ekranda dörde bölünmüş alanda seçeceğiniz 3 ile 8 noktayı belirtiyorsunuz. Ekran kilidini açmak için seçtiğiniz noktalara tekrardan tıklamanız yeterli. Ekranı kapatmak yani kilitlemek içinde iki kere herhangi bir noktaya tıklamanız yeterli.

8 - LG G3 BÜYÜK BİR TELEFON AMA TEK ELLE KULLANABİLİRSİNİZ

5.5 inç gerçekten büyük bir telefon. LG kullanım kolaylığı ve arka tuşları ile bu dizgiyi kullanılabilir yapmak için çok uğraştığı belli. Genellikle telefonu iki el ile kullanacaksınız ama bazende tek elle kullanım gibi gereksinimleriniz mutlaka olacaktır. LG kilit ekranında, LG klavye kullanımda ve telefon çevirici üzerinde Tek elle kullanım için özellikle beraber geliyor. Klavye daraltma ve yükseltip indirme gibi seçeneklerde mevcut.

9 - TELEFONUNUZU SESSİZ PROFİLE ALMA İÇİN GELİŞMİŞ SEÇENEK

LG hangouts üzerinde olduğu gibi telefonu sessize alma özelliğini LG G3 üzerine taşıyor. Dilediğiniz saatler veya tarihler arasında telefonu sessiz mode üzerinde tutup herhangi bir uyarı veya çağrı ile rahatsız edilmenizi engelliyor.

Ayarlar > Ses > Rahatsız Etmeyin menüsünden dilediğiniz gibi ayar yapabiliyorsunuz.

10 - LG G3 QUICK CIRCLE KILIF

LG, QUICK CIRCLE KILIFI için ekranda çember şeklinde bir kullanım sunuyor. Neredeyse her şeyi bu çember üzerinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu arada telefonunuzu yeni aldıysanız ilk 3.000 kişiye bu güzel kılıfı hediye ediyor. Web adresine imei numaranızı girip kılıfınızı talep edebilirsiniz. Benim imei mi başkası kullandığı için alamadım, siz bence şansınızı denemelisiniz. Not: Kampanya bitti.

QUICK CIRCLE için video:

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882 yorum

  1. gvhdjdbsh
    10 Ekim 2016 at 22:06 Reply

    Alarm sadece titresime nasil aliniyo bilen varmi

  2. PetaBayt
    16 Ekim 2016 at 02:58 Reply

    Uygulama indirmeyi deneyin.

  3. Murat
    06 Kasım 2016 at 08:35 Reply

    Metin mesajı 160 karakterden sonra mms ye dönüşüyor nasıl duzeltebilirim

  4. Burcu
    06 Kasım 2016 at 18:30 Reply

    Merhaba, Lg G3 telefonumu internet üzerinden yurt dışı garantili olarak aldım. Şarj cihazım bozuldu, yurt içinde bir LG bayisine garanti belgesiyle birlikte götürsem yeni sarj aleti alabilir miyim?

    1. PetaBayt
      06 Kasım 2016 at 19:11 Reply

      Bu konuda yurt dışı tecrübem yok ama kullanıcı hatasına girmezse alırsınız.

  5. Kbra
    09 Kasım 2016 at 17:13 Reply

    Merhabalar ben telefonu alali cok olmadi ve memnun olmadigim yonleri var size izahimi yapiyim yardimci olursaniz cok sevinirim ☺ birincisi whatsapp seslerini ve youtube instagram videolarini calistirmiyor telefonu kapatip acinca duzeliyor bir sure sonra tekrar eski haline geliyor yakin zaman da androidi 6.0 a cikarmama ragmen.. ikincisi isigini %100 asla kullanamiyorum acik olduğunda sarji yarim saatte %20 düşüyor hizla isiniyor ve en sonunda kullandigim uygulama durdu diyip kapaniyor ki sarj yuzunden telefonun hicbir ozelligini kullanamiyorum mobil veriyi acmaya korkuyorum acaba bu sorunlarim hakkinda çözüm yolu onerirmisiniz rica etsem ciddi manada pismanim aldigima ve nerden aldin dersenizde buyuk bir alisveriz dukkanijin marketinden almistim cevabinizi bekliyorum☺

    1. PetaBayt
      09 Kasım 2016 at 17:18 Reply

      Güncelleme sonrası fabrika ayarlarına almadıysanız mutlaka alın. Böylece söylediğiniz uygulama sorunlarını aşarsınız. Pil sorunu her zaman vardır bu telefonlarda, LG G3 üzerinde biraz daha fazla var. Telefon ısınıyor ve sürekli fazladan güç harcıyor. İyi performans için de 6 ayda bir fabrika ayarlarına almanız gerekiyor. Güncellemeleri takip edin belki daha iyi bir güncelleme çıkabilir.

  6. Emil
    08 Aralık 2016 at 11:30 Reply

    Wattsapdan messengerden sesli mesajlar geldiginde dinleyemiyorum. Kapatıp açınca telefonu dinlene biliyo. Sebebi nedir? İnstagramda video da oynatmıyor aynı şey olduğunda. Kapatıp açınca düzeliyor

    1. PetaBayt
      08 Aralık 2016 at 11:32 Reply

      Uzun zamandır format atmadıysanız atın, düzelir.

      1. Emil
        08 Aralık 2016 at 11:42 Reply

        Bir ay önce falan 6.0 yükledim aslında

        1. PetaBayt
          08 Aralık 2016 at 11:44 Reply

          Güncelleme sonrası fabrika ayarlarına almak telefonu daha bir stabil yapıyor. Gerçi sürekli format isteyen bir telefon. Yedeklerinizi online da tutarak sürekli format atmanın bir zararı olmuyor sadece vakit kaybı.

  7. Bgm
    13 Aralık 2016 at 12:38 Reply

    Merhaba
    telefonumun ses kisma tuşu bozuldu. Ekran alamiyorum. Qmemo uygulamasini silmistim. Ve tekrar indirdim. Kurulumunu yapamiyoruz. Yardimci olur musunuz.

  8. Halil
    14 Aralık 2016 at 20:33 Reply

    Arkadaslar merhaba lg g4 telefonu fabrika ayarlarina döndürdüm onceden clip cover kapagi kapatir kapatmaz desen kilite gecip sifre istiyordu simdi kapatip aciyorum hemen istemiyo 5 sn kapali kalmasi gerekiyo bunu tekrar nasil yapabilirim

  9. tolga
    04 Ocak 2017 at 08:21 Reply

    Ekran konusunda söyletiniz yanlış 2K ekran sayesinde pili acayip sömüyorüyor ve ısınıyor. 1 gün bile değil en fazla, 5-6 saat dayanabiliyor 6.0 yüklü bende cihaz çok stabil ama bu pil sıkıntısı yüzünden cihaz değiştirmeyi düşünüyorum

    1. PetaBayt
      04 Ocak 2017 at 17:48 Reply

      Yazı 2014 yılına ait, çok iyi demiyoruz artık ama pilde sorun yoksa 1 günü rahat çıkartır.

      5-6 saat içinde hangi uygulama tüketimde bulunmuş?

1 46 47 48

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