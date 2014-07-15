LG G3 Sahiplerinin bilmeleri gereken 10 konu

Yeni bir LG G3 alıyorsanız size yardımcı olabilecek bir konumuz var.

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Dünyadaki şanslı ruhlar LG G3 gibi bir cihazı bir kaç haftadır ellerinde gezdiriyorlar. Aslında abartmış sayılmayız LG G3 gerçekten harika bir akıllı telefon. Konuyu gereksiz yere uzatmadan LG G3 hakkında bilmeniz gereken 10 şeyin (neyin) bilgisini veriyoruz.

1 - LG G3 Muhteşem ekranı ve pil ömrünü nasıl etkilediği

qHD 5.5 inç ekran ile gelen LG G3 2560X1440 piksel çözünürlüğe sahip. Bu harika ekran aylar geçse de eskimeyecek. İnç başına 543 piksel düşmesi 3000mAH pil için çok tehlikeli gözükmüyor. Tam bir günü rahatlıkla çıkartıyor diyebiliriz.

2 - LG G3 ile ekran görüntüsü nasıl alınır

Telefonun arkasında bulunan home butonu ile ses kapama butonuna sırasıyla basıp elimizi çekmeden ekrana dönerek LG G3 ekran görüntüsünü alabiliriz.

3 - Ekran düğmelerini özelleştirebilirsiniz

Android'in klasik ekran düğmelerini rahatlıkla özelleştirebilirsiniz. Sanal home butonu, geri butonu ve aktif uygulamaları gör gibi standart butonları ekleyip / çıkartabilir ve ekstradan 2 tane daha tuş ekleyebilirsiniz.

4 - Akıllı ipuçlarını sevmediniz mi? Kapatın!

Akıllı ipuçlarını ve sağlık ekranını sevmediyseniz kapatabilirsiniz. Ayarlar >> Ekran >> Ana Ekran >> Smart Bulletin >> On Off

5 - LEGACY BUTTON Aslında orada

Önceki versiyonlarda home butonuna basılı tutunca diğer android telefonlarda ekranın boş bir yerine basınca gelen özellik LEGACY BUTON, LG G3 üzerinde son uygulamalar butonuna basıldığında geliyor.

6 - TELEFONUNUZ İLE TV'Yİ KUMANDA EDİN

Android üzerinde gerekli değerine ulaşamamış olsa da oldukça güzel bir uygulama olan cep telefonundan televizyonu kumanda etme LG G3 üzerinde oldukça büyük bir detaylandırma ile geliyor. Büyük ve orta ölçekli televizyon firmaları database ile beraber sunulan markalar aracılığı ile kendi kumandanızı tasarlayabiliyorsunuz.

7 - TELEFONUNUZU KİLİTLEMEK İÇİN YENİ BİR EKRAN KİLİDİ "KNOCK CODE"

LG öncelikle G Pro 2 modeline KNOCK CODE'u getirdi. Şimdi bu KNOCK CODE LG G3 üzerinde deniyor. Ekran kilidi için telefonlarda güzel bir güvenlik sistemi olan KNOCK CODE mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Mantığı ise ekranda dörde bölünmüş alanda seçeceğiniz 3 ile 8 noktayı belirtiyorsunuz. Ekran kilidini açmak için seçtiğiniz noktalara tekrardan tıklamanız yeterli. Ekranı kapatmak yani kilitlemek içinde iki kere herhangi bir noktaya tıklamanız yeterli.

8 - LG G3 BÜYÜK BİR TELEFON AMA TEK ELLE KULLANABİLİRSİNİZ

5.5 inç gerçekten büyük bir telefon. LG kullanım kolaylığı ve arka tuşları ile bu dizgiyi kullanılabilir yapmak için çok uğraştığı belli. Genellikle telefonu iki el ile kullanacaksınız ama bazende tek elle kullanım gibi gereksinimleriniz mutlaka olacaktır. LG kilit ekranında, LG klavye kullanımda ve telefon çevirici üzerinde Tek elle kullanım için özellikle beraber geliyor. Klavye daraltma ve yükseltip indirme gibi seçeneklerde mevcut.

9 - TELEFONUNUZU SESSİZ PROFİLE ALMA İÇİN GELİŞMİŞ SEÇENEK

LG hangouts üzerinde olduğu gibi telefonu sessize alma özelliğini LG G3 üzerine taşıyor. Dilediğiniz saatler veya tarihler arasında telefonu sessiz mode üzerinde tutup herhangi bir uyarı veya çağrı ile rahatsız edilmenizi engelliyor.

Ayarlar > Ses > Rahatsız Etmeyin menüsünden dilediğiniz gibi ayar yapabiliyorsunuz.

10 - LG G3 QUICK CIRCLE KILIF

LG, QUICK CIRCLE KILIFI için ekranda çember şeklinde bir kullanım sunuyor. Neredeyse her şeyi bu çember üzerinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu arada telefonunuzu yeni aldıysanız ilk 3.000 kişiye bu güzel kılıfı hediye ediyor. Web adresine imei numaranızı girip kılıfınızı talep edebilirsiniz. Benim imei mi başkası kullandığı için alamadım, siz bence şansınızı denemelisiniz. Not: Kampanya bitti.

QUICK CIRCLE için video: