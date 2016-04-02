LG G3 Telefonlarda 4.5G (4G LTE) Nasıl Aktif Edilir

LG G3 Telefonlarda 4.5G (4G LTE) Nasıl Aktif Edilir

Nisan 2nd, 2016 Akıllı Telefonlar, Yazılım Güncelleme 8 comments

4.5G Hayatımıza girmiş bulunmakta. Herkes 4.5G hızını yarıştırırken bazı telefonlar 4.5G güncellemesini yazılım sebebi ile alamadı. Genelde LG modellerinde yaşanan bu durumun çözümü ise oldukça kolay. Telefonunuzun model numarasını göre gizli menüyü açmanız gerekiyor.

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Uyarı: aşağıda anlatılacak olan ayarlar telefonunuzda geri dönüşü olmayan hatalara sebebiyet verebilir, petabayt.com olarak sorumluluk almıyoruz.

LG G3 TR-D855 model bir telefon kullanıyorsanız gizli kodunuz aşağıdaki gibi olmalı;

3845#*855# (D722 ile bitiyorsa 3845#*722# olması gibi..)

Bu kodu telefonunuzun çağrı kısmına yazdığınızda otomatik gizli menüyü açacaktır.

lg g3 4g kurulumu

Menü açıldıktan sonra aşağıdaki adımları uygulayın.

"LTE-Only" menüsüne girin.
"Modem Settings"'e girin.
"RAT Selection"
Son olarak "GSM/WCDMA/LTE auto" seçimini yapın.

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8 yorum

  1. MUSKULPESENT
    02 Nisan 2016 at 00:49 Reply

    Yukarıdaki işlem işe yaramazsa bunu indirip kurun.

    https://drive.google.com/file/d/0Bx4zJ5Yx-Y0jaTQza2lzQnlWdTQ/view?pref=2&pli=1

    1. GÜRKAN
      07 Eylül 2016 at 23:52 Reply

      SELAM İNDİRDİM VE KURDUM BU GİZLİ MENÜYE NASIL GİRERİM

  2. yavuz uğur
    02 Nisan 2016 at 22:23 Reply

    çok teşekkur ediyorum emegi geçen arkadasa 2 gündür çatladım bunu yapmak için Allah razı olsun

  3. yavuz uğur
    03 Nisan 2016 at 09:28 Reply

    4.G YE geçiyor telefon lg g3 855 ama devam etmiyor bunun çözümü varmı. varsa bana mail yoluyla ulasabilirsiniz.tsk ederim

  4. saltuk
    03 Nisan 2016 at 18:06 Reply

    desteklenmiyor diyo ?? ne yapmaliyim

  5. Halil
    06 Ağustos 2016 at 02:05 Reply

    LG G3 D855 telefonumu 2 yıldır sorunsuz kullanıyordum. En son mobil veri açık internette iken ekran kararıp kapandı. açmaya çalıştım tepki vermedi. Pili çıkarıp tekrar taktım ve açmaya çalıştım. açılış ekranınnda karartı şeklinde bir durumla karşılaştım. Açılırken bazen başta LG logo görülmüyor kilit ekranı geldiğinde görüntü geliyor 3-5 sn sonra tekrar karartı oluşuyor yavaş yavaş ekrandaki görüntü kayboluyor ve dokunmatik ekrana kararma esnasında müdehale edilemiyor. Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim teşekkür ederim şimdiden kolay gelsin…

    1. PetaBayt
      06 Ağustos 2016 at 07:49 Reply

      http://www.petabayt.com/lg-g3-hard-reset-tus-kombinasyonlari/

      Birde bunu deneyin.

  6. Nurullah
    11 Ocak 2017 at 04:41 Reply

    Teşekkürler emeği geçenlere.

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