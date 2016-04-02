LG G3 Telefonlarda 4.5G (4G LTE) Nasıl Aktif Edilir

4.5G Hayatımıza girmiş bulunmakta. Herkes 4.5G hızını yarıştırırken bazı telefonlar 4.5G güncellemesini yazılım sebebi ile alamadı. Genelde LG modellerinde yaşanan bu durumun çözümü ise oldukça kolay. Telefonunuzun model numarasını göre gizli menüyü açmanız gerekiyor.

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Uyarı: aşağıda anlatılacak olan ayarlar telefonunuzda geri dönüşü olmayan hatalara sebebiyet verebilir, petabayt.com olarak sorumluluk almıyoruz.

LG G3 TR-D855 model bir telefon kullanıyorsanız gizli kodunuz aşağıdaki gibi olmalı;

3845#*855# (D722 ile bitiyorsa 3845#*722# olması gibi..)

Bu kodu telefonunuzun çağrı kısmına yazdığınızda otomatik gizli menüyü açacaktır.

Menü açıldıktan sonra aşağıdaki adımları uygulayın.

"LTE-Only" menüsüne girin.

"Modem Settings"'e girin.

"RAT Selection"

Son olarak "GSM/WCDMA/LTE auto" seçimini yapın.