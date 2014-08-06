LG G3 ÜZERİNDE FM RADYO VAR MI

LG G2'üzerinde FM radyo sunmayan LG, LG G3 ile FM rdyo özelliği verdi. Fakat ülkemizde bandrol ücretlerinin pahalı olması sebebiyle yazılım olarak kullanıma kapalı. Sadece LG G3 D855 modelinde FM radyo özelliği var. D855TR modelinde ise FM radyo yok. Söylenenlere göre Türkiye sürümlerindeki telefonlarda donanım olarakta FM radyo mevcut değil. Yani farklı yazılım kullanarak, c,hazı root yaparak FM radyo sahibi olamayacaksınız.

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Yani LG G3 üzerinde FM radyo dinlemek istiyorsanız paralel ithalat bir LG G3 almalısınız.

LG G3 FM RADYO dinleyebilmek için güncel bilgi gelirse aşağıdaki yorumları takip edin. Bilgisi geçilecektir.