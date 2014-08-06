LG G3 ÜZERİNDE FM RADYO VAR MI

Ağustos 6th, 2014 Akıllı Telefonlar, Blog 18 comments

LG G3 ÜZERİNDE FM RADYO VAR MI

LG G2'üzerinde FM radyo sunmayan LG, LG G3 ile FM rdyo özelliği verdi. Fakat ülkemizde bandrol ücretlerinin pahalı olması sebebiyle yazılım olarak kullanıma kapalı. Sadece LG G3 D855 modelinde FM radyo özelliği var. D855TR modelinde ise FM radyo yok. Söylenenlere göre Türkiye sürümlerindeki telefonlarda donanım olarakta FM radyo mevcut değil. Yani farklı yazılım kullanarak, c,hazı root yaparak FM radyo sahibi olamayacaksınız.

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Yani LG G3 üzerinde FM radyo dinlemek istiyorsanız paralel ithalat bir LG G3 almalısınız.

LG G3 FM RADYO dinleyebilmek için güncel bilgi gelirse aşağıdaki yorumları takip edin. Bilgisi geçilecektir.

 

LGG3-Music-Player-and-FM-Radio

18 Yorum

  1. CaPaCuL
    17 Ağustos 2014 02:56 Cevaplayın

    L90 (d405-tr) olanında aynı problemi yaşıyorum. Acaba bu android cihazlarda fm radyo donanımı var mı yok mu diye, kernel katmanından önce tespit edebilecek bir yöntem var mı? Çünkü bazı device/hardware test uygulamaları nfc’yi yok gösterirken radyoyu var gösteriyor, bazıları da hem nfc’yi hem de radyoyu yok gösteriyor. bence kernel ve bootloader mekanizmalarından dolayı bir sıkıntı var. yada söylenenlere göre gerçekten donanım yok.

  2. adem akkus
    01 Eylül 2014 13:59 Cevaplayın

    uygulama izinlerinde fm alıcı die birsey yazıyor benim cihaz lg g3 d855tr sanırım donanım olarak var

    1. Mehmet Tekin
      28 Şubat 2017 18:25 Cevaplayın

      Telefonubuzdan radyo varmı

  3. kohs
    15 Ekim 2014 09:00 Cevaplayın

    Arkadaşlar ben g3 paralel olanını kullandım onda radyo var tr ile değiştirdim bunda radto yok yani ya paralel bir lg g3 alacaksınız yada radyo hayal durum bu

  4. admin
    16 Ekim 2014 00:37 Cevaplayın

    TR olan LG G3 ürünlere yabancı yazılım atarsanız Radyo çıkıyor ama maalesef çalışmıyor.

    Sonuçolarak LG G3 TR olanlarda radyo yok.

  5. adem akkuş
    07 Kasım 2014 00:50 Cevaplayın

    evet haklısınız arkadaşlar galiba 4.4.4 güncellemesini bekliyorum eğer cıkmassa su boktan özelik yuzünden telefonu degiştirecegim….

    1. admin
      07 Kasım 2014 00:54 Cevaplayın

      Radyo ozelligi gelmeyecek g3 e

  6. suna
    07 Kasım 2014 22:59 Cevaplayın

    Cok kotu olmus sirf bu yuzden cok sevdigim bu telefondan ilk firsatta kurtulacagim

  7. hakan turan
    29 Ocak 2015 01:07 Cevaplayın

    Arkadaşlar bende aynen o tuzağa düştüğü bide size bişey danişacam yardımcısı.oluyorsanız. çok sevinirim bu lg3beta gürültü kunuşma varmı

  8. admin
    29 Ocak 2015 01:12 Cevaplayın

    Görüntülü konuşma soruyorsun herhalde. Viber, tango gibi programlar yüklemen lazım.

  9. leon
    31 Ocak 2015 00:30 Cevaplayın

    arkadaslar bugun migrostan black gold d855 32 gb ürünü aldim ve telefonda radyo mevcut bilginize fiyati 1550 tl

    1. admin
      31 Ocak 2015 01:02 Cevaplayın

      Hayırlı olsun telefonunuz.

      1. Mehmet Tekin
        28 Şubat 2017 18:28 Cevaplayın

        Telefonunuz alalı iki yıl olmuş bana satmak istemezmisiniz

  10. Zeki
    01 Mart 2015 13:01 Cevaplayın

    kliksa dan aldım Fotonel garantili geldi( kliksa bir çok ithalatcı firma ile birlikte çalışıyor stok bitmemesi için , benimki Fonotel geldi) kutu içeriği türkiye gibi kulaklık kulakiçiydi . adaptör normaldi vs. Telefonda sorunsuz 1399 a aldım ben 100 tl de worldpuan verdiler. RADYO var ve çalışıyor.sorunsuz dinliyorum çok şükür.Görüntülü konuşmaya detaylı bakmadım ama yoktu. Kullanma klavuzuna da bakıcam ve detaylı kurcalycam. eğer VARSA buraya gelir yazarım arkdaslar.Telefondan memnunum. Otomatik parlaklığa alırsanz sorunsuz kullanırsınız.

    1. PetaBayt
      01 Mart 2015 13:06 Cevaplayın

      Hayırlı olsun telefonunuz. Otomatik parlaklığın şarjı daha çok harcadığını da söylüyorlar bilginiz olsun.

  11. Murat Evren
    07 Ekim 2015 12:31 Cevaplayın

    Üç aydır sıfır LG G3 kullanıyorum. Dün akşam bataryası bitiyor şarja takın uyarısı verince şarja taktım. Gece 03 de kalkıp kontrol ettim ancak %57 dolmuştu tam 4 saatte..ve telefonu kapatıp açtım. Açtım kapattım ve yine şarjda bıraktım. sabah baktığımda 8 saatte ancak % 85 doldu. Acaba niçin ve ne yapmamı önerirsiniz? Yardımınız için teşekkür ederim.

    1. PetaBayt
      07 Ekim 2015 13:15 Cevaplayın

      Bu tip şarj problemleri uyumsuz şarj aleti veya bozuk şarj aletlerinden olabiliyor. Ayrıca sürekli 3g bağlantı denemesi veya takılı kalmış ve sürekli yenileme yapan bir mail uygulaması da şarjınızı tüketebilir. Pil menüsünden hangi uygulamanın şarjını harcadığını görebilirsiniz.

  12. mehmet
    22 Eylül 2016 20:43 Cevaplayın

    usb kablosunu değiştir işlem tamam

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