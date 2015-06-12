LG G4 için 35 İpucu ve Püf Noktası

Yeni bir LG G4 sahibi iseniz doğru yere geldiniz. Her şeyden önce listemizde bulunan en iyi telefonlardan birisini satın aldınız. Daha önce yapmış olduğumuz LG G4 sahiplerinin bilmesi gereken 10 özellik yazımız ana özellikleri yazdık fakat LG G4 üzerinde o kadar fazla özellik var ki ayrı bir yazı hazırlamaya karar verdik.

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Başlangıç

Sadece bir dokunuşla kilit ayarları

LG G4 hakkında bilmeniz gereken ilk şey güç tuşuna basmadan telefonu uykuya almak ve çıkarmak. Ekranın herhangi bir yerine basitçe çift dokunun ve telefonu uyandırın.

Benzersiz bir vuruş deseni ile telefon kilit ayarları

Akıllı telefonlar için güvenlik olmazsa olmazlardandır. Cihazınızda kişisel bilgiler bulunur ve kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi gereken önemi veriler içerir. LG G3 ile gelen Knock Code özelliği nasıl aktif edilir size anlatalım.

1. Ayarlar > Ekran > Kilit Ekranı

2. Dokunarak Knock Code’u etkinleştirin

3. Hatırlayacağınzı kolay bir desen seçin. 3 dokunuş ile 8 dokunuş arası bir şifre seçebilirsiniz

4. Devam edin ve aynı desenei onaylayın

5. Daha onsra Knock Code’unuzu unutursanız kurtarmanız için gereken şifreyi oluşturacaksınız

6. Hepsi bu kadar.

Telefonunuzu bekleme modundan çıkarmak için sadece ekranda seçtiğiniz Knock Code’u uygulamanız yeterli. Knock Code yanlış girilirse ekran açılacak fakat bu ekranın üzerinde kodunuzu girebileceiğiniz kare bir ekran karşılayacak.

Alışkanlıklarınızı öğrenen telefon

LG G4 ile gelen bir yenilikte Akıllı ayarlar oluşturabilmek. Bu ayarlar ile bulunduğunuz ortamdaki aksesuarları eşleştirebilir ve ne yapacağına karar verebilirsiniz. Mesela işyerine geldiğinizde zil sesi kısılabilir, eve gidince Wifi otomatik olarak etkinleşebilir. Bu mutlaka kullanmak isteyeceğiniz önemli özelliklerden.

1. Ayarlar > Akıllı İşlevler > Akıllı Ayarlar

2. Evde, dışarıda ve aksesuar seçenekleri göreceksiniz.

3. Açılan menüden kolaylıkla telefonun neredeyseniz ona göre davranmasını belirleyebilirsiniz.

Bu özellik uydu üzerinden lokasyonunuzu kullanır. Bu özelliğin çalışabilmesi için Ayarlar > Genel > Lokasyon / Yerlerim menüsünü aktif hale getirin.

Gerektiği zaman ekran kilitlemeyi devre dışı bırakın

Cihazınızın akıllı taraflarından birisi de dilediğiniz bölgede (iş, ev, okul) telefon kilidini iptal etmesi. Güvenli olduğunu belirlediğiniz yerlerde telefon kilitlerini devre dışı bırakabilirsiniz. Bu güvenli kilitleme yöntemi telefon cebinizde iken istemediğiniz aramalar yapabilir. Dikkatli olmalısınız.

1. Ayarlar > Ekran > Kilit Ekranı > Smart Lock seçin

2. Geçerli şifrenizi / deseninizi girin

3. Akıllı kilitlerden birisini seçin.

Güvenilen cihazlar: Mesela bir bluetooth kulaklık kullanıyorsanız telefona güvenilir cihaz olarak ekleyebilirsiniz. Arabanızın bluetooth'una bağlıysa arabaya geldiğinizde telefon kilidi iptal olacaktır.

Güvenilen yerler: Konumunuza göre güvenilen bölgeler seçebilir ve telefonun o bölgelerde kilitsiz kalmasını sağlayabilirsiniz. Uydu kaynaklı olduğu için sapmalar olabilir, çok güvenli değildir. Ayrıca 80m çapında işlem görür.

Güvenilir yüz: Telefonunuza güvenilir yüz olarak kendinizi eklerseniz sizi gördüğünde otomatik açılacaktır. Fena çalışmıyor diyebiliriz.

Güvenilir ses: Bu özellik ülkemizde henüz desteklemiyor.

Üzerinizde olduğunu algılama: Bu özellik cihazınızın ivme ölçerini kullanır. Harekete duyarlıdır. Hareket yoksa kilitli kalır. Fakat başkası içinde aynı işlemler geçerlidir.

Ayarlar sayfasının görünümü değiştirin

Genel 4 sekmeli ayarlar sayfasını sağ üst köşedeki menüden eski stil hepsini aşağıya sıralayacak şekilde Liste Görünümünde kullanabilirsiniz.

Kayıp ya da çalıntı LG G4 bulma

Yepyeni telefonunuzu kaybetmek korkunç bir şey olurdu. Nyese ki Android tam bu durumlar için harika bir hizmet vermektedir. G4 önceden yüklenmiş Android Aygıt Yöneticisi olarak isimlendirilen program ile birlikte gelir. Telefonunuz kaybolur ya da çalınırsa bu web sitesine gidin. Google hesabınızla oturum açın ve telefonunuzun nerede olduğu uydu yoluyla bulun. Ayrıca uzaktan cihazınızı kilitleyebilir ve verilerini silebilirsiniz.

Android kayıp ve çalıntı telefon bulma yazımızı okuyun detaylı bilgi edinin.

Kayıp çalıntı Android telefonu bulma

Ekran görüntüsü almak

Ekran görüntüsü alma akıllı telefonların en temel özelliklerinden birisidir. LG G4 ile bu işlemi yapabilmek için bir kaç seöeneği vardır

1. Güç tuşuna basılı tutun ve ses kısma düğmesine basın.

veya,

1. Hızlı ayarlara geçiş yapmak için üst menüyü getirin.

2. QuickMemo simgesine basın.

3. Ekran görüntüsünü almak için ve üzerinde oynama yapmak için kullanabilirsiniz.

Quick memo kısayolunu telefonuzun ana menü tuşlarına da atayabilirsiniz.

1. Ayarlar > Ekran > Ana Ekran Dkounmatik Tuşları

2. Tuş kombinasyonunu seçin

3. Bara en fazla 5 adete kadar tuş sürükleyin

4. Değişiklikler hemen barda gözükecektir

5. Ayrıca tuşlar için renk seçimi yapabilirsiniz

ÖZELLEŞTİRME

Hızlı kilit ekranının içine uygulamalar atayın

Kilit ekranına kısayollar ekleyerek favori uygulamalarına kolayca geçiş yapabilirsiniz.LG G4 ile kilit ekranına 5 taneye kadar uygulama ekleyebilirsiniz.

1. Ayarlar > Ekran > Kilit ekranı

2. Kısayollara inin

3. Bir kısayola dokunun ve listeden uygulamayı seçin.

4. Başlatmak için kilit ekranında kısayolları yukarı kaydırın.

Kilit ekranı animasyonunu değiştirin

LG kilit ekranınızı değiştirmeniz için 5 farklı tasarım sunmuştur. Bu animasyonlar sadece kaydırma ile ekran açılışlarında geçerlidir. Akıllı kilitlerde böyle bir animasyon yoktur.

1. Ayarlar > Ekran > Kilit ekranı

2. Ekran açma efektlerine gidin

3. Hula hop, çember, mozaik, ışık parçacıkları ve vektörel efektlerden birisini seçebilirsiniz.

Duvar kağıtları ile telefonunuzu özelleştirin

Duvar kağıdı değiştirme LG G4 kişiselleştirmenin en kısa yollarından birisidir. Ekranın boş bir yerini basılı tutun ve sağ taraftaki duvar kağıdı menüsünü seçin. Animasyonlu duvar kağıtlarını seçebilirsiniz ve kendi fotoğraflarınızdan bir demet oluşturabilirsiniz.

Uygulamaları açmadan gerçek zamanlı bilgi alın

Eklentiler Android'i gerçekten benzersiz kılan özelliklerden birisidir. Başka hiçbir mobil sisteminde böyle harika eklentiler yoktur. Genelde ana uygulama ile beraber gelirler. Widget ekranına kısayoldan ulaşmak hemen ekrana eklemek için ekranda boş bir yeri tıklayın.

Aşağıda açılan menüden uygulamalar, eklentiler ve duvar kağıtları menüsü açılacak. Buradan ekranı kaydırarak telefonunuzda bulunan bir çok eklentiye anında ulaşabilirsiniz. Tıkladığınız anda uygulama ve eklenti anında ekranda kısayol olarak belirecektir.

Ana ekrana yeni bir sayfa ekleme

Ana ekranda hava durumu eklentisi varsa diğer bir sayfa da ekranı iki parmağınızla kaydırma yapın. Üstünde + işaret olan boş ekranlar gelecektir. Eğer ekran büyüyorsa zoom açıktır tam tersi tarafa kaydırın. 8 adete kadar ekran ekleyebilir ve kaldırabilirsiniz. Kaldırmak için ekranı basılı tutup çöp kutusuna sürükleyin.

Akıllı bülteni kapatma

Ana ekranda ekran ekleme yaparken farkettiğiniz gibi akıllı bülten ekranını da görecekiniz. Bunu kapatmak için aşağıdaki ayarlara gidin.

1. Ayarlar > Ekran > Ana ekran

2. Smart bulletin kapatın

Bir simge paketi olmadan simgeleri özelleştirme

Android üzerinde simgeleri özelleştirmek için bir kaç yol vardır. Çoğu kişi simge değiştirmek için 3.parti bir uygulama kullanır. Fakat LG bu işi kolaylaştırdı.

1. Simgeyetitreşim hissedene kadar basılı tutun.

2. Parmağınızı kaldırın ve uygulama simgesinde mor bir fırça gelene kadar bekleyin.

3. İşarete basın ve simge değiştir ekranına ulaşın.

4. LG tarafından önceden yüklenmiş simgelerle değiştirebilir veya kendi seçtiğiniz resimlerden yükleyebilirsiniz.

Klasörleri özelleştirme

Uygulamalar için klasörler oluşturabilirsiniz.

Uygulama ana ekranında sağ kısımda 3 nokta ile ayarlara giriş yapın. Açılacak menüde dilediğiniz gibi klasör oluşturabilir ve bu klasörlere tekrar tıklayınca renklerini ayarlayabilirsiniz.

Hızlı ayarlar

Bildirimleri görmek için ekranı aşağıya kaydırın. Hızlı ayarların sağa kaydığınız göreceksiniz. Bu menü hızlı ayarlar olarak adlandırılıyor. Bu hızlı ayarlarda öncelikle nelerin gösterilmesini istiyorsanız en sağ tarafından bulunan düzenle butonuna tıklayın. Açılan menüde istediğiniz kısayolu soldan basılı tutarak öne çıkarın veya kutuyu boşaltarak gösterimi iptal edin.

Tarzınıza uygun klavyeyi seçin

LG'nin varsayılan kalvyesi özelleştirilebilir bir üründür. Boyutu ve görünümü istediğiniz şekle ayarlanır.

1. Ayarlar > Genel > Dil ve giriş

2. Aşağıya kaydırın ve LG KLAVYE'nin sağ taraftaki dişli çark simgesine tıklayın

Klavye yüksekliği ve düzen: Bu menüye girdiğinizde klavyenin ekranda ne kadar yer kaplayacağını ayarlarsınız.

Klavye temasında siyah ve beyaz olmak üzere iki seçim yapabilirsiniz.

Klavye ayrıldı menüsünde kalvye açıken sağa ve sola çekince ikiye ayırabilrisiniz.

Tek elle kullanma menüsünde klavyeyi sağa veya sola çekebilirsiniz. Solaklar için güzel bir deneyim.

QWERTY düzeninde kalvye ekranına istediğiniz bir kısayolu atayabilirsiniz.

Navigasyon düğme rengini değiştirin

G4'ün alt ekran navigasyon tuşları için iki renk seçimi mevcuttur.

1. Ayarlar > Ekran > Ana Ekran Dkounmatik Tuşları

2. Bu menüden renkleri ayarlayabilirsiniz.

Yine aynı menüde tul kombinasyonunu özelleştirin.

1. Tuş kombinasyonunu seçin

2. Bara en fazla 5 adete kadar tuş sürükleyin

3. Değişiklikler hemen barda gözükecektir

Hareketler

Ses tuşları ve hızlı uygulama atama

LG telefonların en ikonik özelliklerinden birisi arka kısımda bulunan fiziksel tuşları. Bu tuş seçeneği hala ve sadece LG telefonlarda bulunuyor. Kimileri ön kısımda diziksel tuş olmamasının iyi olduğunu savunurken kimileri de sanal tuşlarla daha iyi kullanım keyfi yaşadıklarını söylüyor. Kasa ekran oranı oldukça iyi olan LG’nin sanal tuşlar hakkındaki seçimi bizce de çok iyi bir deneyim sunuyor.

Arka fiziksel tuşlarda ise ses ksıma / açma ve telefonu kapatma tuşları bulunuyor. Bu tuşlara farklı özellikler atamanız da mümkün.

1. Ayarlar > Genel > Kısayol Tuşu

2. Menüyü aktif hale getirin.

LG G4 yeni UX 4 arayüzü kullanıyor fakat LG G3’ün özelliklerini de hala barındırıyor. Bu özelliklere doymadıysanız LG G3’ün yeteneklerinide bakmak isteyebilirsiniz.

Saat ve bildirimlere hızlı göz atın

Zaman bildirimlerini hızlıca almak için bir LG G4 ipucu. Ekran kapalı olduğunda size saati ve durum çubuğunu göstermesi için telefonun üstünden aşağıya doğru kaydırın.

Kamera

Kamerayı basitleştirin veya gelişmiş kontrolleri açın

LG kamera uygulaması basit veya dilediğniz gibi gelişmiş özelliklere sahip menü ile kullanılabilir. Sadece odaklanmak ve dotoğraf çekmek için bir menü kullanabilirsiniz. Böylece karmaşık bir menü gider ve sade bir menü gelir. Otomatik flaş modu ve bir kaç hızlı ayar ekler. Manuel mod ise ileri seviye kullanıcılar içindir. Bu menüde odak, ISO, enstantane hızı gibi bir çok özellik bulunur.

1. Kamerayı açıjn ve 3 noktalaı menüye girin.

2. Açılır mneüden istediklerinizi seçin.

En iyi ve hızlı çekim için otomatik modla fotoğraf çekin

Otomatik mod bir çok kullanıcı için en iyi moddur.

1. Auto modlu dişli çark simgesine tıklayın

2. Ana menüden ızgara simgesine dokunun

Uzaklardan selfie alın

LG G4 kameranın en iyi özelliklerinden birisi de Gesture shot kullanın. Selfie pozunuzu ayarlayın ve eliniz yumruk şeklinde olsun. Avuçlarınızı açtığınızda kamera çekim yapacaktır.

1. Pozunuzu alın ve ekranda elinizi takip edin.

2. Bir fotoğraf için bir yumruk açın. 3 saniyelik bir zamanlayıcıdan sonra çekim yapacaktır.

3. 4 tane çekim yapmak için elinizi arka arkaya iki kere yumruk yapın.

Fotoğraf çekmek için "peynir" demeniz yeterli

Otomatik modda yapabileceğiniz başka bir harika özellik. Kameranın deklanşörüne basmadan ses ile daha iyi fotoğraflar çekebilirsiniz.

Smile (smayl) gülümse

Chees (çiiz) peynir

LG (elci)

Kimche (kimçi)

1. Kamera menüsünde çark simgesine tıklayın

2. Açılan menüde yüz simgesine tıklayın

İki yüz bulunan menüde ise resminizdeki ayna efektini kaldırır.

Güvenlik ve Performans

Alan temizlemek için Akıllı Temizleme kullanın

Zamanala alanınız dolacaktır. Ne olduğunu bilmediğiniz şeyler bile telefonunuzun alanını doldurabilir. İndirme klasörü, geçici dosyalar ve önemsiz bir çok şey. Bunları temizleyerek daha önemli şeyle riçin depolama alanınızı arttırabilirsiniz. LG bunun için akıllı temizlik yani Smart Cleaning isimli bir uygulaması var.

1. Ayarlar > genel > Smart Cleaning

2. Mneüye girince boş ve dolu alanları görebilir geçici dosyaların, indirme klasörünün ve boş uygulamaların durumunu takip edebilirsiniz.

3. Temizlemek istediğiniz uygulamları seçin ve temizliği başlatın.

Hafızayı genişletin

LG G4 üzerinde hafızanız doluyorsa SD KART ile hafızayı genişletebilrisiniz. Samsung ve HTC amiral gemileri bir çok hayranını dehşete düşürerek genişletme sçeneği sunmadı. Fakat LG G4 üzerinbde hala genişletilebilir hafıza desteği vardır. 128GB'a genişletme yapabilirsiniz.

Daha iyi pil ömrü alın

Akıllı telefon kullanıcılar pillleri azaldığında değişik yollara başvurular. Telefonu uçak moduna alma ya da manuel olarak özellikleri kısma gibi seçenekleri vardır. LG G4'ün pildeki enerjiyi son damlasına kadar kullanma ayarı vardır. Ayrıca gelişmiş bir güş tasarruf modu var. Bazı ayarlar gerektirebilir.

1. Ayarlar > Genel > Pil ve güç tasarrufu

2. Pil tasarrufunu açın

3. İsterseniz şimdi ya da ne zaman pil tasarruf moduan geçeceğini belirleyin.

Meraklı gözlerden fotoğraf ve videolarınızı koruyun

Telefonunuzda bazı hassas fotoğraf ve videolarınız bulunabilir. Onları güvende tutmak için içerik kilidini kullanabilirsiniz.

1. Ayarlar > Genel > Güvenlik

2. İçerik kilidini seçin.

3. Bir güvenlik sistemi kurmanız istenecektir, ayarlayıp devam edin.

Artık kilit ayarlarını açtınız, şimdi dilediğniz resim, video veya notu üstüne basılı tutarak yada sağ taraftaki ayarlardan kilitleyebilirsiniz.

Kilitli dosyalara yeniden ulaşmak için yine sağ tarafta 3 noktalı kısımda kilitli dosyaları gösteri tıklayın. Şifrenizi girin ve dosyaları geriye getirin.

Misafir kullanıcılara sınırlı uygulama erişimi verin

Bir akıllı telefon bir çok özel bilgi ile doludur. Bu sepeble birden fazla güvenlik ihtiyacı doğabilir. İşte bu sefer Ekran pimi özelliğindne bahsedelim.

1. Ayarlar > Genel > Güvenlik

2. En aşağıda ekran pimi özelliğini aktif edin.

Şimdi son açılan uygulamaları lsiteleyince sağ alt kısmında bir pin göreceksiniz. Bu pine bastığınızda ekranda sadece o uygulama kalacaktır ve başika bir menüye gitmez. Anlı olarak telefon paylaşımı yaptığınız durumlar için oldukça etkili bir özelliktir.

İptal etmek için geri ve son uygulamalar tuşlarına aynı anda basılı tutun.

Başka bir kullanıcı hesabı ekleyin

Misafir kullanıcı özelliği Android 5 gelmeden önce LG G3 ile gelen bir özellik idi. Fakat Android 5 güncellemesi ile bu özellik gelince LG kendi uygulamasını iptal etti. Açıkçası LG'nin uygulaması daha iyi çalışıyordu. Ayrıca misafir ekle dışında kullanıcı ekle özelliği de gelmiş oldu.

Bu yeni kullanıcı ekle özelliği ile tek bir cihazı birden fazla kişi kullanabiliyor. Mesela telefonunuzu çocuklarınız da kullanıyorsa onlar için misafir modunu açabilirsiniz. Fakat tam yetkili bir kullanıcı eklemek istiyorsanız bunu kullanıcı ekle menüsünden yapmalısınız.

1. Hızlı bildirimler menüsü açın ve sağ üstte bulunan profil ikonuna tıklayın.

2. Dokunarak kullanıcı ekleyin.

3. Otomatik olarak yeni kullanıcı hesabına geçecektir.

4. Daha sonra hesapları ayarlayın.

Diğer güzel özellikler

Uzaktan kumanda olarak LG telefonunuzu kullanın.

Uzaktan kumanda için genellikle 3.parti bir uygulama indirilir. Fakat LG uzaktan kumanda için harika bir uygulama geliştirmiş. Kızıl ötesi ile çalışan bu uygulama kumandanızın tamamen özelliklerini alabiliyor. Kendi özel kumandanızı yapabiliyorsunuz. Tv kumandası ile Digitürk kumandasını kullanabiliyorsunuz.

1. Qremote uygulamasını açın.

2. + Simgesine dokunun.

3. Kontrol etmek istdiğiniz cihaz türünü seçin.

4. Listeden model seçin.

Baız kumadalar düzgün çalışmayabilir. Bunun için sağ taraftaki 3 noktalı ayar menüsüne geçin ve uzaktan tuş eşleştirin.

LED Bildirimleri kapatın

LG G4 üzerinde led bildirimler bulunmaktadır. Baız insanlar bu bildirimleri severken bazıları da nefret eder. Gecenin bir ortasında yanıp sönen ışık durduk yere tedirginlik yaratbilir. Neyseki LG bu ışıkları iptal etmek için ayar bırakmış.

1. Ayarlar > Ekran > Bildirim Ledi

2. Aktif ya da pasif yapın

Kesintileri ayarlayın

Günün belli saatlerinde rahatsız edilmek istemiyorsanız bu özelliği çok seveceksiniz.

1. Ayarlar > Ses > Bildirimler Rahatsız Etmeyin menüsüne gidin

2. Haftanın belirli günü ve saatini ayarlayın

Q Slider ile ekranda fazla uygulama açın

1. Bildirim menüsünü aşağıoya indirin ve QSlide özelliğini aktif edin.

2. Uygulama seçin ve seçtiğiniz uygulama hemen ekranda gözükecektir. Dilerseniz açılan barı sağa sürükleyin daha fazla uygulama göreceksiniz.

3. Düzenle menüsüne tıklayınca QSlide uygulamalarının sırasını değiştirebilirsiniz.

4. Açık olan uygulamanın üzerinde rahat kullanım için saydamlaştırma menüsü bulunmaktadır.

Ayrıca QSlide uygulamasını telefon navigasyon tuşlarına ekleyebilirsiniz.

1. Ayarlar > Ekran > Ana Ekran Dkounmatik Tuşları

2. Tuş kombinasyonunu seçin

3. QSlide’ı bara sürükleyin.

Aynı ekranda iki uygulama kullanın

Multi-tasking yani aynı ekranda iki işlev özelliği ile aynı anda hem video açabilir ve internet üzerinde gezinebilirsiniz. Çift pencere modu bütün uygulamaları desteklemiyor.

1. Geri tuşuna uzun basın

2. Üst kısımda gösterilecek uygulamayı seçin

3. Alt kısımda görüntülenecek uygulamayı seçin

4. Hangi uygulamanın daha fazal yer kaplayacağını ayarlayabilirsiniz

Telefonu kolay modda kullanın

Herkes için değil fakat ihtiyaç dahilinde kullanılma ihtiyacı doğabilecek bir ekran çeşidide Easy Home özelliğidir. Bu özelliğie şu gözle bakabilirsiniz. Eğer Nokia Symbian üzerinde böyle bir telefon çıkarsaydı nasıl olurdu? Ben gerçekten Android ve ya iOS olmasaydı Symbian'ın gelcebileciği son nokta olarak bu kolay ekranları görüyorum.

Bu ekranda ayrıca fontlar büyür. Genellikle teknoloji için zamanı dolmuş kişiler kullanabilir. Belki de kullanamaz.

LG G4 ile yavaş kamera çekimi nasıl yapılır?

Kamera ayarlarında çark simgesini tıklayın ve aşağıdaki resimde bulunan menüleri takip edin.

Yazımız biraz uzun oldu ama diğer eksik gördüklerinizi ve sorularınız için sorucevap.petabayt.com adresini kullanabilirsiniz.