LG G4 Sahiplerinin Bilmesi Gereken 10 Özellik

Her LG G4 sahibinin Yapması Gereken 10 Hareket

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LG G4 sahibi iseniz veya sahibi olmayı planlıyorsanız sizler için LG G4 rehberi hazırladık. Şu an bütün dikkatler Samsung Galaxy S6 üzerinde olsa da LG G4 mutlaka incelenmesi gereken bir telefon. LG G4 benzersiz özellikleri ile güzel bir cihazdır. İşte LG G4 klavuzu.

1 - KNOCK CODE AYARLARIN

Akıllı telefonlar için güvenlik olmazsa olmazlardandır. Cihazınızda kişisel bilgiler bulunur ve kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi gereken önemi veriler içerir. LG G3 ile gelen Knock Code özelliği nasıl aktif edilir size anlatalım.

1. Ayarlar > Ekran > Kilit Ekranı

2. Dokunarak Knock Code'u etkinleştirin

3. Hatırlayacağınzı kolay bir desen seçin. 3 dokunuş ile 8 dokunuş arası bir şifre seçebilirsiniz

4. Devam edin ve aynı desenei onaylayın

5. Daha onsra Knock Code'unuzu unutursanız kurtarmanız için gereken şifreyi oluşturacaksınız

6. Hepsi bu kadar.

Telefonunuzu bekleme modundan çıkarmak için sadece ekranda seçtiğiniz Knock Code'u uygulamanız yeterli. Knock Code yanlış girilirse ekran açılacak fakat bu ekranın üzerinde kodunuzu girebileceiğiniz kare bir ekran karşılayacak.

2 - AKILLI AYARLARI AYARLAYIN

LG G4 ile gelen bir yenilikte Akıllı ayarlar oluşturabilmek. Bu ayarlar ile bulunduğunuz ortamdaki aksesuarları eşleştirebilir ve ne yapacağına karar verebilirsiniz. Mesela işyerine geldiğinizde zil sesi kısılabilir, eve gidince Wifi otomatik olarak etkinleşebilir. Bu mutlaka kullanmak isteyeceğiniz önemli özelliklerden.

1. Ayarlar > Akıllı İşlevler > Akıllı Ayarlar

2. Evde, dışarıda ve aksesuar seçenekleri göreceksiniz.

3. Açılan menüden kolaylıkla telefonun neredeyseniz ona göre davranmasını belirleyebilirsiniz.

Bu özellik uydu üzerinden lokasyonunuzu kullanır. Bu özelliğin çalışabilmesi için Ayarlar > Genel > Lokasyon / Yerlerim menüsünü aktif hale getirin.

3 - EN İYİ UYGULAMALARI VE OYUNLARI İNDİRİN

Yeni telefon sahiplerinin mutlaka uğradıkları ilk durak Google Play Store. Seçim olarak zorlandıkları anlar olabilir. Yeni Android kullanıcılarının markette hazine ara gibi zevkli vakitler geçireceklerini biliyoruz. Belki de nasıl cevher uygulamalar var bizlerin dahi haber yok. Bu zengin araştırmadan önce yüklemeniz gereken uygulamaların listesine buradan ulaşabilirsiniz.

- Yeni Android Kullanıcıları için 26 Uygulama

- Üniversite Öğrencileri için Android uygulamalar

- Bağımlılık Yapan Vakit Öldürücü Android Oyunlar

- Yabancı Dil Öğrenmek için Android Uygulamalar

4 - EVENT POCKET YENİ TAKVİM UYGULAMASI ÖZELLİĞİ

Event Pocket LG'nin yeni takvim uygulaması içinde bulunur. Takvim uygulamasının sağ taraftaki menüsünden ulaşabilirsiniz. Bu uygulamada yerel haberlere kadar bir çok yeniliğe ulaşabileceksiniz.

5 - NAVİGASYON TUŞLARINI ÖZELLEŞTİRME

LG G4 ekranının alt tarafındaki gezinti tuşların telefonunuz üzerinde daha rahat bir kullanım sunar. Bu sanal tuşlar aracılığı ile 5 tane tuşu dilediğiniz sıraya koyabilirsiniz. Tuşlar normalde 3 tane gelir. Toplamda 7 tuş arasından seçim yapabilirsiniz.

1. Ayarlar > Ekran > Ana Ekran Dkounmatik Tuşları

2. Tuş kombinasyonunu seçin

3. Bara en fazla 5 adete kadar tuş sürükleyin

4. Değişiklikler hemen barda gözükecektir

5. Ayrıca tuşlar için renk seçimi yapabilirsiniz

6 - UYGULAMA KISAYOLLARINI ÖZELLEŞTİRİN VE KLASÖR OLUŞTURUN

Ana ekranda klasör oluşturma uygulamaları düzenlemek için iyi bir yoldur. LG arayüzünde klasör haline gelmiş uygulama kısayolları daire şeklini alır ve açıldığında içindeki uygulamaları gösterir. Ayrıca bir kısayolun üstüne basılı tutun ve simge dğişimi işaretinin çıkmasını bekleyin. Bu işaretin üstüne tıkladığınızda yeni simge seçebilir ve istediğiniz resmi upload edebilirsiniz. Ayrıca "+" simgesine tıklayınca kısayol ebatlarını da değiştirebilirsiniz.

7 - AKILLI BİLDİRİMLERİ AYARLAYIN

LG G4 üstündeki menüde tarih, saat, hava durumu gibi bilgileri veren eklentiyi göreceksiniz. Bu eklentinin hemen altında size akıllı bildirimler sunan panel vardır. Sağ tarafından ok işareti bulunur. Bu LG'nin akıllı bildirim eklentisidir. Google Now gibi bir hizmet diyebiliriz. Şimdilik bize havanın nasıl olacağını, sık görüştüğünüz kişiyi rehbere katdetmek ister misiniz, depolama alanları hakkında uyarılar gibi bilgileri geçmektedir.

Bu bildirim ayarlarını düzeltmek için saatin hemen üstünde, sağ köşedeki ayar tuşuna tıklayın.

8 - KAYAN UYGULAMA PENCERELERİ VE ÇOKLU GÖREVLER OLUŞTURMA

QSlide özelliği ile aynı anda bir kaç uygulama açabilir ve aynı ekran takip edebilirsiniz.

1. Bildirim menüsünü aşağıoya indirin ve QSlide özelliğini aktif edin.

2. Uygulama seçin ve seçtiğiniz uygulama hemen ekranda gözükecektir. Dilerseniz açılan barı sağa sürükleyin daha fazla uygulama göreceksiniz.

3. Düzenle menüsüne tıklayınca QSlide uygulamalarının sırasını değiştirebilirsiniz.

4. Açık olan uygulamanın üzerinde rahat kullanım için saydamlaştırma menüsü bulunmaktadır.

Ayrıca QSlide uygulamasını telefon navigasyon tuşlarına ekleyebilrisiniz.

1. Ayarlar > Ekran > Ana Ekran Dkounmatik Tuşları

2. Tuş kombinasyonunu seçin

3. QSlide'ı bara sürükleyin.

9 - AYNI EKRANDA İKİ UYGULAMA KULLANIN

Multi-tasking yani aynı ekranda iki işlev özelliği ile aynı anda hem video açabilir ve internet üzerinde gezinebilirsiniz. Çift pencere modu bütün uygulamaları desteklemiyor.

1. Geri tuşuna uzun basın

2. Üst kısımda gösterilecek uygulamayı seçin

3. Alt kısımda görüntülenecek uygulamayı seçin

4. Hangi uygulamanın daha fazal yer kaplayacağını ayarlayabilirsiniz

10 - AÇIK SES DÜĞMELERİ VE HIZLI UYGULAMALAR



LG telefonların en ikonik özelliklerinden birisi arka kısımda bulunan fiziksel tuşları. Bu tuş seçeneği hala ve sadece LG telefonlarda bulunuyor. Kimileri ön kısımda diziksel tuş olmamasının iyi olduğunu savunurken kimileri de sanal tuşlarla daha iyi kullanım keyfi yaşadıklarını söylüyor. Kasa ekran oranı oldukça iyi olan LG'nin sanal tuşlar hakkındaki seçimi bizce de çok iyi bir deneyim sunuyor.

Arka fiziksel tuşlarda ise ses ksıma / açma ve telefonu kapatma tuşları bulunuyor. Bu tuşlara farklı özellikler atamanız da mümkün.

1. Ayarlar > Genel > Kısayol Tuşu

2. Menüyü aktif hale getirin.

LG G4 yeni UX 4 arayüzü kullanıyor fakat LG G3'ün özelliklerini de hala barındırıyor. Bu özelliklere doymadıysanız LG G3'ün yeteneklerinide bakmak isteyebilirsiniz.

LG G3 Sahiplerinin bilmeleri gereken 10 konu