LG G4 ve LG V10 Kullanıcıları LG’ye Dava Açtı

Samsung'un Galaxy Note 7 batarya sorunu 2016 yılını manşetleri yeterince süsleyince arka planda kalan LG telefon sorunlarına ABD'li tüketiciler dava açarak çözüm bulma yolunu seçtiler.

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Ülkemizde de dahil olmak üzere iki cihazda da Bootloop adı verilen yeniden başlatma döngüsü sorunu var. LG'nin bu konudan haberdar olup hiç bir şey yapmadığı iddiası bulunuyor. LG’ye haksız ticari kazanç ve garanti yasalarını ihlal etme gibi birçok suçlama da yöneltildi.

Bootloop sorunu yani LG cihazlarda bulunan yeniden başlatma döngüsü sorununu açıklarsak. Telefon kendini yeniden başlatmaya çalışıyor ve bunu gerçekleştiremiyor. Daha sonra bu durum düzelse bile tekrardan yapabiliyor.

Aslında LG sorunlu cihazları düzeltme yoluna gitti. Fakat sadece garantili cihazları tamir etmeyi onayladı. Garanti süresi dolmuş cihazlara destekte bulunmadı.

LG MAHKEME DURUMU VE DAVA DİLEKÇESİ

ABD Kaliforniya mahkemelerinin bakacağı davada davacılar 5 milyon dolar tazminat talep ediyorlar. Davanın en önemli kozu ise LG'nin bu sorunu kabul etmesi. ABD mahkemelerinin genelde halkından yana çıkması ise markanın zor günler yaşayacağını gösteriyor.

Ülkemizde Bootloop sorunlu telefonları alan ve ithalat ürünü telefon almayı seçenler ise sorunlarını genelde Tüketici Mahkemeleri yolu ile çözmeye çalışıyor.

Buradaki bağlantıda açılan mahkeme dilekçesini görebilirsiniz. https://arstechnica.com/wp-content/uploads/2017/03/lgsuit.pdf

Dosyada haberlerin geçtiği teknoloji siteleri ve Change.org kampanyalarını da görebilirsiniz.

LG G4 bootloop sorunu ve LG V10 bootloop sorunu

Sizin LG G4 ve ya LGV10 model telefonunuz bu sorunu yaşadı mı ve hangi süreçleri yaşadınız? Yorumlarınızı bekliyoruz.