LG G5 ipuçları ve yeni özellikleri nasıl kullanılır rehberi

LG G5 ipuçları ve yeni özellikleri nasıl kullanılır rehberi

Nisan 14th, 2016 Akıllı Telefonlar 19 comments

LG G5 telefonunuzu kutusundan çıkardıktan sonra ilk kurulum ayarlarını nasıl yapacağınızı burada anlatmıştık. LG G5 ilk kurulum ayarları sayfamızdan öğrenebilirsiniz. Aşağıda ise size 40'a yakın özelliğin nasıl kullanılacağını anlatacağız. Bu rehber sayesinde tek sayfa da bütün LG G5 özelliklerini öğrenmiş olacaksınız. Tavsiyemiz petabayt.com'un bu sayfasını sık kullanılanlara eklemenizdir.

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İşte LG G5 özellikleri ve ipuçları

BAŞLANGIÇTA

Telefonunuzun kaybolması ya da çalınması durumunda önlem alın

Yepyeni telefonunuzu kaybetmek korkunç bir şey olurdu. Neyse ki Android tam bu durumlar için harika bir hizmet vermektedir. G5 önceden yüklenmiş Android Aygıt Yöneticisi olarak isimlendirilen program ile birlikte gelir. Telefonunuz kaybolur ya da çalınırsa bu web sitesine gidin. Google hesabınızla oturum açın ve telefonunuzun nerede olduğu uydu yoluyla bulun. Ayrıca uzaktan cihazınızı kilitleyebilir ve verilerini silebilirsiniz.

calinan kaybolan telefon bulma

Android kayıp ve çalıntı telefon bulma yazımızı okuyun detaylı bilgi edinin.

Kayıp çalıntı Android telefonu bulma

LG G5 ile bir ekran görüntüsü almak

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Ekran görüntüsü almak akıllı telefonların en temel özelliklerinden birisidir. LG G5 üzerinde ise birden fazla yöntemle ekran görüntüsü alınabiliyor.

Yöntem 1

Güç tuşu ve ses kısma tuşuna aynı anda basın

Yöntem 2

Menüyü aşağıya kaydırın

Ekran yakalama simgesine dokunun

Ekran görüntüsü alınacak ve üstünde çizim yapabileceksiniz

Telefon kilidini açmak için parmak izi kullanın

lg g5 parmak izi tusu

LG G güç tuşu standart bir tul değil. Aynı zamanda parmak izi okuyucusu.

LG G5 arkasında bulunan güç düğmesi aynı zamanda parmak izi sensörü özelliğini taşıyor. Böylelikle Google Play Store, Android Pay gibi aracılarla anında ürün satın alabiliyorsunuz. Aynı zamanda hızlı telefon kilidi açar ve en güvenilir telefon koruma özelliklerindendir.

LG G5 Parmak izi ayarlama menüsüne nasıl gidilir?

Ayarlar > Güvenlik > Parmak izi
Parmak izlerini seçin
Eğer yoksa güvenlik oluşturulması istenir
Parmak izi ekle
Parmağınızı taramak için yönergeleri takip edin

Telefon kilidini açmak için Knock Code kullanın

KnockCode

Akıllı telefonlar için güvenlik olmazsa olmazlardandır. Cihazınızda kişisel bilgiler bulunur ve kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi gereken önemi veriler içerir. LG G3 ile gelen Knock Code özelliği nasıl aktif edilir size anlatalım.

1. Ayarlar > Ekran > Kilit Ekranı
2. Dokunarak Knock Code’u etkinleştirin
3. Hatırlayacağınzı kolay bir desen seçin. 3 dokunuş ile 8 dokunuş arası bir şifre seçebilirsiniz
4. Devam edin ve aynı desenei onaylayın
5. Daha sonra Knock Code’unuzu unutursanız kurtarmanız için gereken şifreyi oluşturacaksınız
6. Hepsi bu kadar.

Telefonunuzu bekleme modundan çıkarmak için sadece ekranda seçtiğiniz Knock Code’u uygulamanız yeterli. Knock Code yanlış girilirse ekran açılacak fakat bu ekranın üzerinde kodunuzu girebileceğiniz kare bir ekran karşılayacak.

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19 yorum

  1. Meraklı
    16 Mayıs 2016 at 17:38 Reply

    Forumda bu yorumu okudum. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar alınır mı LG G5

    İphone 6 kullanıcısıyım. Androide geçeceğim bu telefonda %99 lg g5 olacak inşallah. öncelikle 1 aydan beri yaptığım araştırmalarla diğer alternatiflerimi eledim ve lg g5 te karar kıldım. Hala kafamda android ve lg g5 ile alakalı soru işaretleri var bu yüzden bir türlü sipariş veremedim.
    1- play store da gerekli gereksiz tüm uygulamaların bulunması ve virüs kapma ihtimali
    2- telefon şarj olmuyorken always on ekranında batarya durumunu göstermemesi
    3- dış tasarımındaki plastiğin çok rahat çizilmesi. Kılıfsız telefonun kullanmanın çok zor olması.
    4- batarya değiştirilen alt kısmın bir süre sonra bazı telefonlarda yamuk durması
    5-parmak izi sensörünün arka kısımda olması. Araba sürerken navigasyon olarak kullanmak istediğimde bu sıkıntı.
    6-wifi hızının düşük olması. Youtubedeki karşılaştırma testlerinde speed test kullanılarak bu durum ortaya konmuş.
    7-modüler yapı olmadan sesin vasat performansı
    8- telefonun 2. el piyasasında düşük fiyata satılması
    9- Pilin 2.800 mah olması.

    1. PetaBayt
      16 Mayıs 2016 at 17:40 Reply

      Bu fiyata alınmaz. Çok aceleniz yoksa 3 ay bekleyin. Hiç aceleniz yoksa son baharı bekleyin. 1500 TL’ye düşer LG G5 o zaman alırsınız. LG G3 1850 TL’den sattılar sene sonunda şu an 1000 TL oldu.

  2. Aysegul
    28 Haziran 2016 at 23:07 Reply

    Telefonu ilk açtıgımda ekramın rengini degiştirdim ve tekrar degiştirmek istiyorum ama degiştiremiyorum yardımcı olurmusunuz

    1. PetaBayt
      28 Haziran 2016 at 23:09 Reply

      Duvar kağıdından bahsediyorsanız bir resmi telefonunuza kaydedin ve onu açtıktan sonra sağ kısımdan ayarlaya basarak duvar kağıdı yapabilirsiniz.

  3. Volkan
    08 Ağustos 2016 at 06:20 Reply

    Merhaba arkadaslar ben g5 kulanicisiyim ve son derecede memnunum sadece bir sikinti yasadim rehberimdeki insanlarin isimleri kocaman oldu bunu nasil duzeltecem bilmiyorum bilen biri yardimci olursa sevinirim

    1. PetaBayt
      08 Ağustos 2016 at 10:16 Reply

      Merhaba,

      Ayarlar> Ekran> Yazı
      Ayarlar> Kişiselleştirme> Erişilebilirlik> Görünüm> Yazı Boyutu

      Bu kısayolları kullanarak fontu küçültmeyi dene.

  4. Ruken
    28 Ağustos 2016 at 16:59 Reply

    Merhaba arka kamerada sorun yaşayan var mı

    1. PetaBayt
      28 Ağustos 2016 at 17:02 Reply

      Nasıl bir sorun yaşadınız?

  5. Edanur
    11 Eylül 2016 at 10:44 Reply

    Merhaba telefonun arka kisminda bulunan guc tusum bozuldu bazen calisiyor bazen calismiyor yardimci olursaniz sevinirim

    1. PetaBayt
      11 Eylül 2016 at 10:56 Reply

      Fiziksel sorundur, servisinize göndermelisiniz.

  6. Kullanici
    22 Eylül 2016 at 21:31 Reply

    Merhaba.. Veri kaybı olmadan(telefondan herhangibir dosya silinmeden) nasıl reset atabiliyoruz?

  7. Ferit çicek
    01 Ekim 2016 at 12:15 Reply

    İyi günler esimde gold rengi g5 var bende titanyum rengi her iki telefonda 850tr modeli bütün özellikleri aynı ancak esimin tel.da smart lock özelligi var benimkinde yok niye acaba.

  8. BERKE BASARAN
    13 Ekim 2016 at 01:47 Reply

    3 haftadır kullanıyorum G5 son derece memnunum.benimki h858 serisi yani Lg G5speed olanı bunun farkı cat6 degilde cat9 olması yani veri indirme hızı çok daha iyi ayrıca çift hatlıda kullanılabiliyor.ses vasat diyen arkadsa katılmıyorum gümbür gümbğr ses var son gayet iyi kameraya gelirsek 1e5 derece modu inanılmaz ve normal modda harika.zaten testlerde 1.sırada an itibariyle.iphone larla mukayese yalnış çünkü teknik açıdan ve kamera ve ram çok daha üstün.iphone tellerin tek övülecek yanı işletim sistemleri ve saglamlık olabilir onun dışında kullanılan teknoloji 2 sebe geriden kısaca iphone?!GEÇİNİZ

  9. Berkan
    29 Ekim 2016 at 21:22 Reply

    Kişileri googlede ki gibi 2 parmağinizla yakınlaştırıp büyütebiliyosunuz brn g5 kullanıcısıyım buna rakip iphone tanımam özellikleri ile bir değşet

  10. halit
    06 Kasım 2016 at 22:44 Reply

    g5 her şeyi ile bence iphonelerden daha üstün

  11. Onur
    10 Kasım 2016 at 20:48 Reply

    Ben de yaklaşık 1 aydır kullanıyorum daha önce samsung S5kullandım sonra G5 oldu telofonum öncelikle pişman olmayacağınız bi telefon arka kamerasının açılı oluşu sizi bi ortama girdiğinizde oldukca popiler yapıyor 😀 Şarj sorunu çekmemek için %15 den aşağıya düşmesin, telofonumu günde sadece bir kere şarj ederek kullanıyorum telefonu her zaman full parlaklığa ayarlayın düşürsenizde değişen yok en azından benim görüşüm ısınma yok kasma derdi yok bi android için dahası olomaz👊tavsiye ederim☺

  12. eren
    01 Aralık 2016 at 15:01 Reply

    lg g5 ekran sayısını arttıramıyorum neden

  13. yiğit
    10 Ocak 2017 at 13:06 Reply

    merhaba ben lg g5 almak istiyorum fakat webtekno youtube kanalından lg g5 sağlamlık testi adlı videoyu izledikten sonra kararsız kaldım. telefon suya düşünce tamamen bozuluyormu?
    çünkü orada suya 5 dk soktular çıkardılar 10 saniye çalıştı sonra kapandı bir dahada çalışmadı.
    LÜTFEN İLETİME CEVAP VERİNİZ.
    SAYGILAR

    1. PetaBayt
      10 Ocak 2017 at 13:26 Reply

      Su gecirmez telefon istiyorsaniz ip68 sertifikali telefon tercih edin. Garantili olmaz ama en iyi korumayi saglar. Telefonlar 10 dk suda kalir bir sey olmaz. Suya duser cikar hemen bozulur. Cok guvenmeyin bu tarz profesyonel olmayan testlere.

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