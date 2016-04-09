Uzun zamandır piyasaya heyecan verici bir telefon çıkmıyordu. LG, aksesuarları ile çok fazla özelliği bir arada buluşturan güzel bir Android telefon ile bu sessizliği bozdu. İşte LG G5 sahiplerinin ilk kurulumda yapması gereken 10 işlem ve açıklamaları.

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1. Parmak izi ayarlarını yapın

LG G5 arkasında bulunan güç düğmesi aynı zamanda parmak izi sensörü özelliğini taşıyor. Böylelikle Google Play Store, Android Pay gibi aracılarla anında ürün satın alabiliyorsunuz. Aynı zamanda hızlı telefon kilidi açar ve en güvenilir telefon koruma özelliklerindendir.

LG G5 Parmak izi ayarlama menüsüne nasıl gidilir?

Ayarlar > Güvenlik > Parmak izi

Parmak izlerini seçin

Eğer yoksa güvenlik oluşturulması istenir

Parmak izi ekle

Parmağınızı taramak için yönergeleri takip edin

2. Telefon kilidini açmak için Knock Code kullanın

Akıllı telefonlar için güvenlik olmazsa olmazlardandır. Cihazınızda kişisel bilgiler bulunur ve kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi gereken önemi veriler içerir. LG G3 ile gelen Knock Code özelliği nasıl aktif edilir size anlatalım.

1. Ayarlar > Ekran > Kilit Ekranı

2. Dokunarak Knock Code’u etkinleştirin

3. Hatırlayacağınzı kolay bir desen seçin. 3 dokunuş ile 8 dokunuş arası bir şifre seçebilirsiniz

4. Devam edin ve aynı desenei onaylayın

5. Daha sonra Knock Code’unuzu unutursanız kurtarmanız için gereken şifreyi oluşturacaksınız

6. Hepsi bu kadar.

Telefonunuzu bekleme modundan çıkarmak için sadece ekranda seçtiğiniz Knock Code’u uygulamanız yeterli. Knock Code yanlış girilirse ekran açılacak fakat bu ekranın üzerinde kodunuzu girebileceğiniz kare bir ekran karşılayacak.

Gerektiği zaman ekran kilitlemeyi devre dışı bırakın

Cihazınızın akıllı taraflarından birisi de dilediğiniz bölgede (iş, ev, okul) telefon kilidini iptal etmesi. Güvenli olduğunu belirlediğiniz yerlerde telefon kilitlerini devre dışı bırakabilirsiniz. Bu güvenli kilitleme yöntemi telefon cebinizde iken istemediğiniz aramalar yapabilir. Dikkatli olmalısınız.

1. Ayarlar > Ekran > Kilit Ekranı > Smart Lock seçin

2. Geçerli şifrenizi / deseninizi girin

3. Akıllı kilitlerden birisini seçin.

Güvenilen cihazlar: Mesela bir bluetooth kulaklık kullanıyorsanız telefona güvenilir cihaz olarak ekleyebilirsiniz. Arabanızın bluetooth'una bağlıysa arabaya geldiğinizde telefon kilidi iptal olacaktır.

Güvenilen yerler: Konumunuza göre güvenilen bölgeler seçebilir ve telefonun o bölgelerde kilitsiz kalmasını sağlayabilirsiniz. Uydu kaynaklı olduğu için sapmalar olabilir, çok güvenli değildir. Ayrıca 80m çapında işlem görür.

Güvenilir yüz: Telefonunuza güvenilir yüz olarak kendinizi eklerseniz sizi gördüğünde otomatik açılacaktır. Fena çalışmıyor diyebiliriz.

Güvenilir ses: Bu özellik ülkemizde henüz desteklemiyor.

Üzerinizde olduğunu algılama: Bu özellik cihazınızın ivme ölçerini kullanır. Harekete duyarlıdır. Hareket yoksa kilitli kalır. Fakat başkası içinde aynı işlemler geçerlidir.

Ayarlar sayfasının görünümü değiştirin

Genel 4 sekmeli ayarlar sayfasını sağ üst köşedeki menüden eski stil hepsini aşağıya sıralayacak şekilde Liste Görünümünde kullanabilirsiniz.

3. Yeni Özellik Always-On

LG G5'in yeni özelliklerinden "Her zaman açık özelliği" Always-on adıyla anılıyor. Bu sene Samsung Galaxy S7 model seride de kullanılan bu özellik oldukça kullanışlı. Telefonunuz bekleme konumunda bile olsa size bildirimler sunuyor ve çok çok az bir pil yüzdesi harcıyor. ( Tahmini %1 civarında)

LG G5 Always-on nasıl ayarlanır?

Ayarlar > Ekran

Always-on (Her zaman açık)

Aktifleştirin

Bu ekranda ne grmek istiyorsanız seçiminiz yapın

4. Kısayol tuşlarını özelleştirin

Bir çok akıllı telefonda olduğu gibi LG G5 üzeirnde de ekranın alt kısmında navigasyon tuşları bulunur. Fiziksel butonlar ile aynı işlevleri görebildiği gibi G5 üzerinde özelleştirilip 5 adete kadar farklı tuş atanabilir.

LG G5 Sanal tuşları ayarlama

Ayarlar > Ekran > Ana ekran dokunmatik tuşları

Tuş kombinasyonu

Listeden kullanmak istediklerinizi sürükleyin ve yine sürükleyerek düzenleme yapın

Bir önceki sayfadan renk seçimi yapın

5. Q Slider ile ekranda fazla uygulama açın

1. Bildirim menüsünü aşağıoya indirin ve QSlide özelliğini aktif edin.

2. Uygulama seçin ve seçtiğiniz uygulama hemen ekranda gözükecektir. Dilerseniz açılan barı sağa sürükleyin daha fazla uygulama göreceksiniz.

3. Düzenle menüsüne tıklayınca QSlide uygulamalarının sırasını değiştirebilirsiniz.

4. Açık olan uygulamanın üzerinde rahat kullanım için saydamlaştırma menüsü bulunmaktadır.

Ayrıca QSlide uygulamasını telefon navigasyon tuşlarına ekleyebilirsiniz.

1. Ayarlar > Ekran > Ana Ekran Dkounmatik Tuşları

2. Tuş kombinasyonunu seçin

3. QSlide’ı bara sürükleyin.

6. Geniş açılı kameradan yararlanın

LG G5'in arkasında bulunan iki adet kamera lensin farketmişsinizdir. Bu lenslerden birisi standart 78 derecelik iken diğer 135 derecelik bir lenstir. Telefon ekranına daha fazla geniş açı ile gösterim yapabilirler. Hatta video çekiminin ortasında lens değişimi yapabilirsiniz.

Kamera uygulamasını açın

İki tane simge göreceksiniz

- Tekli simge tek kamera

- Üçlü simge 2 kamerayı aktif eder

Seçiminizi yapın

7. Akıllı ayarlar ile telefonunuz otomatik size ayak uydursun

LG cep telefonlarının yeni yazılım özelliklerinden birisi olan Akıllı Ayarlar müthiş bir özellik. Bu özellikler sayesinde otomatik olarak konuma ve aksesuara bağlı olarak telefon farklı davranışlar sergileyebilme yeteneğini kazanıyor. Örneğin iş yerinde bulunduğunuzda telefon otomatik olarak sessize geçebilir veya eve gittiğinizde Wifi otomatik olarak aktifleşebilir. Mutlaka kullanmak isteyeceğiniz özellikler.

1. Ayarlar > Akıllı Ayarlar

2. Ev, meşgul, aksesuarlar

3. Etkin veya değil olarak geri kalan seçenekleri tamamlayın

8. Kilit ekranına kısayollar ekleyin

LG G5'in varsayılan olarak kilit ekranında telefon aramsı, sesli arama ve kamera uygulamaları vardır. Bu uygulamalar yerine farklı uygulamalar ekleyebilirsiniz. Bu bölüm 5 farklı uygulamaya izin verir. Fakat herhangi güvenlik olmadığında ya da Swipe yani parmak kaydırarak ekranı açabildiğinizde aktif olabiliyor. Zaten tersi durumda saçma olurdu.

Ayarlar > Kilit ekranı

Kısayoları aşağıya kaydırın

Kısayol seçin ve ekleyin

Kaydet yaparak çıkın

9. Gerekli durumlarda çıkarılabilir pilinizi kullanın

LG G5'in belki de en büyük özelliği soket şeklinde pil yuvası. Telefonun sol alt kısmında bulunan küçük bir tuş ile pil kolaylıkla çıkabiliyor. Ayrıca bu yuva farklı aksesuarlar içinde kullanılabiliyor. Yedek piller henüz satışa sunulmadı fakat LG, ABD'de yaptığı gibi ücretsiz pil hediye verebilir. Daha önce LG G3 için ilk 2000 kişiye Quick Circle kılıf vermişti. Uzak bir ihtimal ama neden olmasın.

10. Gereksiz (bloatware ) uygulamalardan kurtulun

LG G5 telefonu satın aldığınız bölgeye göre değişik 5 ila 20 arasında işinize belki de hiç yaramayacak uygulamalarla geliyor. Bir çoğunu kaldırabiliyorsunuz veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Ayarlar > Uygulamalar

Listeden bir uygulama seçin

Devre dışı bırakın ya da silin

Eğer bir uygulamayı geri almak istiyorsanız tekrardan aktifleştirebilirsiniz.

Eğer LG G5 hakkında sorularınız varsa sorucevap.petabayt.com adresinden bizlere soru sorabilirsiniz.