LG G6 prototip fotoğrafları online olarak sızdırıldı

LG G6 net olarak ortaya çıkmış diyemiyoruz ama en azından yeni telefon hakkında bize bazı bilgiler sunuyor.

Sponsorlu Bağlantılar...

Samsung'un geçen sene yaşadığı talihsiz Note 7 olayı sonrasında, rakiplerinden bu sene çok daha iddialı işler bekliyoruz. İlk sızıntılardan birisi ise LG G6 hakkında oldu. Henüz özellikler ve tasarım netlik kazanmasa da G5 model serinin tarzı artık çok uzaklarda kalacak gibi gözüküyor. Şirket eğlenceli bir şeyler istiyorsa kapaklı telefonlardan da Türkiye'ye getirmeli. Ülkemizde taliplisi çok ve uzak doğu kültürünü takip eden çok fazla genç var.

Konumuza dönersek, şirketin aslında 2 tane amiral gemisi telefonu var. LG V serisi telefonlarda son teknoloji olarak satışa sunulan ürünlerden. Fakat G3'ün 2014 yılındaki büyük çıkışı G serisini hala ön planda tutmayı başarıyor.

LG G6 beklenen özellikler

Ekran kavisli değil ve ince çerçevelere sahip. Yuvarlak köşeli kenarları ile yine boydan boya bir ekran sunuyor. Totalde sağlam görünen zarif bir tasarım diyebiliriz.

Arka kısımda ise kablolar dışarı çıkmış ve cihaz gerçek bir prototip olarak gözüküyor. Metal olduğu şüpheli olan bir kasaya sahip. Arka kısımda ise iki kamera ve ana menü butonunun arasında kalmış led flaşı şaşırmış bir yüz ifadesini andırıyor.

Alt kısımda ise USB Type C girişi ve mono hoparlörler gözüküyor. 3.5mm kulaklık girişi ise alt kısımda yok. Üst kısımda da yer alacağını sanmıyrouz.

LG G6 26 Şubat'ta Barselona'da MWC 2017'de duyurulacak. LG bu noktadan sonra gizliliğini çok fazla koruyamayacak gibi gözüküyor.Önümüzdeki günlerde daha fazla LG G6 fotoğrafı gelebilir.

LG G6 Prototip fotoğrafları