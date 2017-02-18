LG G6 son fotoğrafları ile tamamen ortaya çıktı

Bir hafta sonra Barselona'daki Dünya Mobil Kongresinde tanıtımı yapılacak olan LG G6 fotoğrafları ortaya çıktı.

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9to5Google üzerinde yayınlanan fotoğraflar resmi değil ama bizlere LG G6'nın nasıl bir telefon olduğunu anlatıyor. Yuvarlak köşeli iPhone ve Galaxy S serisi peşinden giden bir telefon. Ayrıca ekran kapalı iken Always Display On özelliğinin de LG G6 ile gelecek olan bir özellik olduğunu görebiliyoruz.

LG G6 ÖZELLİKLERİ

Gümüş renkteki LG G6 üzerinde parmak izi algılayıcısı ve LG G5'ten miras kalan bir çift kamera da bulunuyor. Yine 9to5Google için konuşan kaynaklar Snapdragon 821 işlemci, 5,7 inç ekran, 4GB RAM, 32GB arttırılabilir hafıza, 3200mAh batarya LG G6'nın önemli özellikleri olacağını belirttiler.

LG G6 tam tarih verirsek 26 Şubat Pazartesi tanıtımı yapılacak. Satışa ise Mart ve Nisan ayları olarak belirlenmiş. Detayları bilgileri sizlere ulaştırıyor olacağız.

LG G6 ile ilgileniyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.