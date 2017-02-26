LG G6 Tanıtıldı İşte Devrimsel Ekranı ile beklenen telefon

Dünya Mobil Kongresi tüm hızıyla Barselona'da devam ediyor. Fuarın en çok beklenen markalarından olan LG, yeni telefonu LG G6'yı sundu. LG, önceki amiral gemisi telefonunda kullanılan modüler sistemi tamamen bıraktı ve yerine ekranı bölünebilen yeni telefonunu tanıttı.

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Bunu başarmak için LG G6'nın ekranı diğer telefonlar gibi 16:9 oranında değil 18:9 en boy oranında üretildi. Telefon yatay olarak çok daha geniş bir görünüm sunuyor.

Geçen yılki LG G5 satışlarının hedefi kaçırdığını kabul ederek analistlerinde kabul ettiği bu hatadan hemen döndü. Bu stratejinin değişimi kullanıcılar tarafından da kabule dilmiş gözüküyor. Şimdilik gelen yorumlar olumlu. Firmanın daha önceki telefon modellerinde yaşadığı kronik sorunlar ise unutulmuş değil. Halen kullandığım LG G3 telefon 1 kere değişim ve 1 kere ekran değişimi görmesine rağmen 3. yılında yeniden kasa çatlağı gösterdi. Türkiye'deki servislerin 1. kalite değil 2. kalite ekran kullanması da bir çok kişiyi markaya küstürmüştü.



BÖLÜNMÜŞ EKRAN DENEYİMLERİ VE FULLVISION

LG G6, 5.7inç ekranı ile 14.5cm alan kullanırken bir önceki amiral gemisi LG G5 ise 5.3 ekranı ile 13,5cm alan kaplıyordu. G6 bu ekranı sayesinde çok daha HDR video oynatımı sağlıyor. Çekimler daha canlı ve ayrıntılı olarak seyredilebilecek anlamına geliyor.

Uygulamalar bölünerek çok daha işlevsel hizmet veriyor. Android 7 özellikleri kullanılarak bölünmüş ekranlar desteklendi.

LG G6 SU VE TOZ GEÇİRMİYOR

LG G6 su ve toz geçirmez sertifikasına da sahip.