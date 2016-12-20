LG G6 Tasarım ve Özellikleri için Söylentiler

Sektörde dedikodular gırla gidiyor. Son dedikodular ise LG'nin yeni telefonu LG G6 hakkında.

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Bütün söylentileri bir araya getirip çorba yaptık. Bakalım ortalama olarak beklenen LG G6 özellikleri neler.

İlk söylentiler

İlk söylentiler LG G6'nın su geçirmez olacağı yönünde. Cihazda ayrıca çıkarılamaz batarya olacak. Batarya konusunda aksini iddia edenler var ama IP68 sertifikası alınacaksa böyle bir durum mümkün olmayacaktır.

Tasarım

Modüler olmayan LG G6. Zaten modüler telefon olayı LG G serisi için bir gelenek değil G5 ile bir deneme oldu. Cepte taşınan bir cihazda kolay bükülebilirlik pekte akıllı bir mühendislik değildi. Karmaşık modüler yapı ve LG arkadaşları olayını kullanıcılar pek yemedi. Hal böyle olunca G5 satışları düşük seyretti. LG'nin yüzünü de görmüş oldu diyebiliriz. 3 bin liradan satışa çıkmıştı. 1 ay geçmeden 2 bin lira bandına girdi. Son gelen dolar zamlarıyla yine 2500 TL civarında seyrediyor.

Yine de bu modülerlik olayı devam edip LG V serisinde esas oğlanı gösterme durumu da olabilir.

Modüler çıkarılabilir pil

LG G6 üzerinde kullanılacak olan materyalin alüminyum olduğu söyleniyor ve bir ihtimal Apple'nin iPhone 7 Jet Black üzerinde uyguladığı parlatma işlemini yapabileceği konuşuluyor.

Ekran

Aple 2017 yılında LG'nin oled ekranlarını tercih edeceğini söyledi. Google Pixel ve Samsung ise AMOLED kullanıyor. LG'nin 6G modelinde Apple ile aynı OLED ekranı kullanacağı kesin gibi. LG OLED televizyonlarının tanıtımına çok önem veriyor ve reklamını yapıyor. Telefonlarında kullanmaması mümkün gözükmüyor.

LG muhtemelen Quad HD çözünürlüğü muhtemelen koruyacak ya da V serisi gibi 4K ekranlı bir telefon sunacak. Tahminimiz G serisinde Quad HD ekranla devam edeceğidir.

Donanım

Bu noktada fazla konuşulan bir şey yok. Tahminler 8GB RAM'e kadar çıkıyor. Snapdragon 830 chipsetli bir işlemci ve USB Type C oldukça yakın bir seçenek. 32GB genişletilebilir hafıza beklenen minumum değerler.

Kamera

LG kameralar konusunda iyi çalışıyor ve mevcut telefonlarındaki kameraların izinden gideceği aşikar. Ekstradan iris tarayıcı geleceği de konuşulanlar arasında.

Yazılım ve diğer özellikler

LG V20 kutudan çıkarken Android 7 Nougat taşıyan ilk telefon. En az Android 7 ile geleceği kesin. Yine söylentilere göre Apple Pay ve Samsung Pay gibi ödeme sistemi üzerinde çalıştığı biliniyor. Belki LG G6 ile birlikte sunulabilir. MST (Magnetic Secure Transmission) Magnetic güveli aktarım teknolojisi de sunabilir. Bu teknoloji ödeme sistemlerinde uzaktan ödemeler için kullanılıyor.

LG G6 Fiyat ve çıkış tarihi

Bilinene bir şey varsa o da LG'nin takvimine uymadığıdır. Muhtemelen MWC 2017 / Dünya mobil kongresinde tanıtılacak. Çıkış olarak ise yaz aylarını tercih edecektir.

LG G2 - Ağustos 2013 Açıklandı; Eylül 2013'ü piyasaya sürüldü

LG G3 - May 2014 Açıklandı; Haziran 2014'ü piyasaya sürüldü

LG G4 - Nisan 2015 Açıklandı; Mayıs 2015 piyasaya sürüldü

LG G5 - Şubat 2016 Açıklandı; Nisan 2016'da piyasaya sürüldü

LG G6 - Beklenen duyuru Şubat 2017; Beklenen piyasaya çıkış tarihi Nisan 2017

Cihazın en az 650 dolar olması bekleniyor. Yükselen telefon fiyatlarına LG eşlik edecek konumda gözükmüyor. Belki herkesi büyüleyecek bir teknoloji ile gelirse durumu lehine değiştirebilir. Şimdilik durumlar stabil.