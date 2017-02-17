LG G6’nın ‘FullVision’ ekranı için yeni bir kullanıcı arayüzü geliştirdi

Yakında tanıtılacak olan LG'nin yeni amiral gemisi telefon modeli LG G6, 18:9 en boy oranlı ekranı ile gelecek bu ekrana göre de yeni arayüz tasarlanacak.

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Güney Koreli teknoloji devi LG yeni versiyon Android arayüzünü geliştirdi. 18:9 en boy oranlı ekran için tasarlanan arayüz LG G6 ile beraber gelecek.

LG G6 5.7 inç 2880 x 1440 ekran ile geliyor. Şirket, FullVision ekran boyutu ile oranını öne çıkarıyor. LG UI 18:9 oranını kullanarak ekranı iki eşit kare olarak bölebilir anlamına geliyor. LG tarayıcı ve video oynatıcı ekranın üstünden ve altından daha fazla piksel kullanacaktır.

LG bölünmüş ekran modu ile iki uygulamayı eş zamanlı olarak rahatlıkla çalıştırabilmeyi planlıyor. Çoklu görev işlemleri önceki serilerde de mevcuttu fakat bu sefer daha kullanışlı bir menü gelmesi olası. Ayrıca kamera kullanıcıları çekimlerini aynı zamanda diğer kısımdaki karede görebilirler.

İşte yeni UI videosu

LG G6 RAM MİKTARI?

Ekranın ikiye bölünüp multitasking olayı ön plana çıkacaksa ram miktarının da yüksek olması olası gözüküyor. Asus 8GB ram ile AR modelini getirdiyse LG de 6GB ve 8 GB lık modellerle neden çıkmasın?

LG G6 İŞLEMCİ

LG G6 üzerinde büyük ihtimalle Snapdragon 821 işlemci olacak. Gelen haberlere göre Samsung ile Qualcomm arasında yapılan anlaşmaya süresince en son seri işlemciyi sadece Samsung kullanabilecek. Bu yüzden Snapdragon 835 öncelikle Galaxy S8 modelinde olacak.

LG G6 NE ZAMAN TANITILIYOR?

Bütün bu soruların cevabını 26 Şubat 2017 tarihinde Dünya Mobil Kongresi yani MWC 2017'de öğreneceğiz.

G5 satışlarından hiç memnun olmayan LG, G6 ile farklılık peşinde olduğu apaçık. Peki siz LG hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle takip ettiğiniz bir marka mı yoksa eski modellerden dolayı sorun yaşayıp terk edenlerden misiniz?

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