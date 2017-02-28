LG, tek el kullanımına uyumlu geniş FullVision ekranlı LG G6’yı tanıttı

LG’nin en yeni amiral gemisi akıllı telefonu LG G6, yeni ve cesur ekran oranı, ergonomik mükemmelliği, minimalist tasarımı ve üstün dayanıklılığıyla göz kamaştırıyor.

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LG Electronics, sinematik bir görüntü deneyimiyle desteklenen yeni ekran oranı, geniş açılı kamera, fark yaratan ekran\gövde oranı ve daha birçok eşsiz özelliğe sahip en yeni akıllı telefonu LG G6’yı tanıttı. Kullanıcıların fikirleri ve görüşleri temel alınarak tasarlanan yeni LG G6, tek elle rahatlıkla kullanılabilen büyük ve geniş ekran gibi kullanıcıların isteklerine odaklanan özellikleri ile üst seviye akıllı telefon kavramının temelini yeniden şekillendiriyor.

Elinize tam oturan büyük ekran

FullVision® özellikli, 2880X1440 çözünürlükte, 5,7 inçlik QHD+ ekrana sahip olan LG G6, aynı zamanda 18:9 ekran oranını kullanan ilk akıllı telefon olarak kullanıcıların beğenisine sunuluyor. LG G6’nın sunduğu inovatif 18:9 ekran oranı, geleneksel 16:9 ekran oranına sahip akıllı telefonlarla karşılaştırıldığında, sağladığı çok daha geniş izleme alanı sayesinde oyun oynarken ve video izlerken bütünsel bir deneyim sunuyor.

G6 kullanıcılarına özel bir seçenek olarak Google Play üzerinden Temple Run 2, Spiderman Unlimited, Crossy Road, SimCity BuildIt, Cookie Jam ve Genies & Gems oyunlarından oluşan 200 dolar değerindeki altılı oyun paketi de ücretsiz olarak sunuluyor. Bu oyunlar aynı zamanda kullanıcıların LG G6’nın eşsiz Fullvision ekranının tüm avantajlarını ve tek elle kullanım kolaylığını en iyi şekilde deneyimlemelerine imkân veriyor.

Tutarken rahat, izlerken çok daha geniş

LG G6 oldukça geniş bir ekrana sahip olmasına rağmen çok rahat bir şekilde kavranabiliyor. Aynı boyuta sahip diğer akıllı telefonlardan farklı olarak LG G6, tek ele rahatlıkla oturuyor ve kullanıcılara büyük bir telefon değil, tam anlamıyla büyük bir ekran deneyimi yaşatmayı başarıyor. Pennsylvania Devlet Üniversitesi’den Dr. Andris Freivalds ve Yonsei Üniversite’den Dr. Ji Yong-gu önderliğindeki ergonomik araştırmalar ekipleri tarafından yapılan testlerde, LG G6’nın kavramadaki rahatlığı, farklı tutuş şekilleri ve hareketlerdeki konforunun yanında uzun kullanımlardaki kas yorgunluğu gibi etkileri de ayrıntılı bir şekilde incelendi. LG G6, yapılan bu testlerin tümünde en yüksek puanı almayı başardı.

LG G6’nın en ilgi çekici ve özel parçası ekranı

Alüminyum ve camın mükemmel bir bileşimi olan LG G6, minimalist tasarımın sunduğu şık ve pürüzsüz dokunma hissiyatıyla beraber beyaz, platinyum ve siyah renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. LG G6’nın etrafını saran metal çerçevenin verdiği sağlamlık hissiyatını ise oldukça şık görünümlü mat cilası tamamlıyor. Arka bölümü kusursuz şekilde düz bir yapıya sahip olan LG G6, aynı zamanda kamerasının zarar görmesine neden olabilecek hiçbir çıkıntıya da sahip değil. Yeniden düzenlenen kamera, sensör ve hoparlörler ise LG G6’nın sahip olduğu dar çerçeveler sayesinde ön bölümün üst tarafına tek sıra halinde yer alıyor. Hem ekran hem de gövdenin sahip olduğu dairesel kenarlar, sadece tasarımı tekilleştirmekle kalmıyor aynı zamanda telefonun düştüğünde zarar görmesini de engelliyor.

Mobil izleme deneyimizi Dolby Vision™ ile dönüştürün

LG G6, üstün bir parlaklık, kontrast ve renk deneyimi için Dolby Vision™ özelliğini kullanan ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. LG G6 sadece Dolby Vision’ı desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda HDR 10 özelliğini de destekliyor. Bu iki özellik de görüntünün hem en karanlık hem de en aydınlık bölümlerinde çok daha geniş renk seçenekleri ve parlaklık sağlayarak, oldukça canlı ve detaylı görüntülerle birlikte sürükleyici bir izleme deneyimi sağlayan üstün Yüksek Dinamik Aralık (HDR) görüntü teknolojisinin standartları olarak öne çıkıyor.

Akıllı telefon ekranlarının gittikçe büyümesi ve Internetin hızlanması gibi gelişmeler, kullanıcıların çok daha fazla içeriğe erişebilmeleri için LG’nin bu iki HDR standardını destekleme kararı almasında önemli bir etki yarattı. Netflix ve Amazon’daki HDR içeriklerin giderek artmasıyla birlikte, kullanıcılar popüler TV programlarını üstün HDR kalitesiyle birlikte LG G6’nın ekranından izleyebilecekler. Aynı zamanda Amazon tarafından da 18:9 QHD+ ekrandaki sinematik izleme deneyimini artıracak 18:9 görüntü formatındaki içerikler de giderek artan bir şekilde kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Daha fazla deneyimle, hiçbir şeyden vazgeçme!

LG G6’nın sahip olduğu standart ve geniş açılı kamera özelliği sayesinde artık fotoğrafta gözükmek için yer değiştirmek veya yan yana sıkışarak poz vermek sonlanıyor. Kullanıcılar hiçbir ayrıntıdan vazgeçmeden fotoğraflarını çekebiliyorlar. Geniş açıda 125 derece olan 13 megapiksellik çift arka kamerası ile LG G6, normal telefon kameralarıyla mümkün olmayan panoromik fotoğraflar da çekebiliyor. LG G6, 4K video çekimlerinde dahi standart ve geniş açılı kameralar arasında sağladığı eşi benzeri görülmemiş geçişlerle üstün ve eşsiz bir kamera deneyimi sunuyor. LG G6, aynı zamanda genişletilmiş 100 derecelik görüş açısına sahip 5 megapiksel ön kamerasıyla, kullanıcıların selfie çubuğuna ihtiyaç duymadan selfie ya da wefie çekebilmelerine imkân veriyor. Ayrıca, geniş açılı kamerası kenarlardaki bozulmaları engelliyor ve çok daha doğal fotoğraflar çekilebiliyor.

Fotoğrafla ve paylaş

Selfie, wefie, geniş açılı fotoğraflar ve yeni Kare Kamera Modu’yla çekilenler de dahil olmak üzere LG G6’daki tüm fotoğraflar, tek bir penceredeki film modunda görüntülenebiliyor. Bu sayede fotoğraf çekildikten sonra incelemek için galeriye girip bakmaya gerek kalmıyor. LG G6’nın sunduğu Kare Kamera özelliği, 18:9 oranındaki ekranı iki eşit kareye bölüyor. LG G6 aynı zamanda Instagram, Snapchat ve diğer sosyal medya platformlarına uygun 1:1 orana sahip kare şeklinde mükemmel fotoğraflar da çekebiliyor. Kullanıcılar aynı zamanda ekrandaki bir bölümde 4:3, 16:9 ve 18:9 gibi diğer popüler görüntü oranları arasında seçim yaparken, diğer pencerede bu fotoğrafları inceleyip düzenleyebiliyor ve hızlıca paylaşabiliyorlar. Ayrıca iki fotoğraftan 100 fotoğrafa kadar oluşturdukları döngülerle GIF görüntüleri de üretebiliyorlar.

En beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmak için tasarlandı

LG G6, IP68 sınıfı su ve toz geçirmezlik özelliği sayesinde toza karşı tamamen dayanıklı bir yapıya sahip. Suya karşı ise 1,5 metre derinlikte bile 30 dakikaya kadar dayanıklı. LG G6’nın sağlam tasarımı sayesinde günlük kullanım sırasında gerçekleşen kazayla düşmeler ve diğer zor şartlara karşı endişe etmeye de gerek kalmıyor. LG G6, sadece uluslararası test standartlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda yüksek sıcaklık ve dayanıklılık testlerinden de geçebilmek için sahip olduğu tescilli teknolojiyle ısıyı dağıtıyor ve azaltıyor. LG G6 ile birlikte LG marka akıllı telefonlarda ilk defa kullanılan ısı borusu özelliği ise içerideki ısının dağıtılmasına katkıda bulunuyor. LG mühendislerinin yaptığı çalışmalar sonucunda LG G6’nın içindeki diğer parçalar da birbirlerinin ısısını dağıtarak azaltacak şekilde yerleştirildi.

Google Assistant ile yardımcı bir ses

LG G6, dâhili Google Assistant ile kullanıcıların beğenisine sunuldu. Google Assistant, LG uygulamalarıyla benzersiz bir uyum ve sezgisel bir bütünlükle çalışarak kullanıcıların çok daha hızlı cevaplar almasını, günlük işleri düzenlemesini, en iyi müzik ve videolara erişmesinin yanında LG G6’nın içinde çok daha hızlı ve verimli bir şekilde arama yapabilmesine de imkân veriyor. Ayrıca kullanım sonrasında yararlandığı Yapay Zeka özelliği sayesinde Google Assistant ne kadar fazla kullanılırsa kullanıcıyı daha da iyi tanıyarak, çok daha kişiselleştirilmiş bir uygulama haline getirilebiliyor.

LG Electronics Mobil İletişim Bölümü Başkanı Juno Cho ise konuyla ilgili şunları söyledi: “LG G6 ile genişletilmiş ekran özelliğini, tek elle kullanım kolaylığıyla birlikte aynı potada eriterek, kullanıcılarımıza yepyeni bir görsel ve kullanıcı deneyimi sunuyoruz. LG olarak akıllı telefon alanındaki liderliğimizi sürdürerek, rahatlık ve güvenilirlik alanındaki inovasyonlarımızla kullanıcıların beklentilerini sonuna kadar karşılamaya devam edeceğiz.”

LG G6 Teknik Özellikler:*

İşlemci: Qualcomm® Snapdragon™ 821 İşlemci

Ekran: 5.7-inç 18:9 QHD+ FullVision® Ekran (2880 x 1440 / 564ppi)

Hafıza: 4GB LPDDR4 RAM / 32GB UFS 2.0 ROM / MicroSD (2TB’a kadar)

Kamera:

Ön 5MP Geniş (F2.2 / 100°)

Arka Çift: 13MP Geniş (F2.4 / 125°) / 13MP Standart OIS 2.0 (F1.8 / 71°)

Batarya: 3,300mAh (Sabit)

Işletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Boyutlar: 148.9 x 71.9 x 7.9mm

Ağırlık: 163g

Ağ: LTE-A 3 Band CA

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.2 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (3.1 uyumlu)

Renk Seçenekleri: Platinyum/Beyaz/Siyah

Diğer: Su ve Toz Dayanıklılığı / Parmak İzi Sensörü / UX 6.0 / Dolby Vision™ / HDR10 / Qualcomm Quick Charge™ 3.0 / 32-bit Hi-Fi Quad DAC

*Özellikler pazara göre farklılık gösterebilir.