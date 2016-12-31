LG Telefonlar için Ocak 2017 Güvenlik Güncelleştirme Bülteni Yayınlandı

Bir kaç gün sonra Ocak 2017 içinde LG bir takım güvenlik güncellemelerini çeşitli LG model telefonlara gönderecek. Çeşitli hata düzeltmeleri ve açıkların düzeltmelerini sağlayan bu güncellemeler için Ocak ayı bülteni olarak yayınlandı.

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Daha bu güncellemeleri zamanında haber vermeyen LG bu sefer farklı bi çizerek kullanıcılara bildirim de bulundu. Belki de 2017 yılı için alınmış kara olup, artık bir ay öncesinden duyurulmaya başlayacaktır.

LG'nin Ocak ayında güncelleme göndereceği telefonların modelleri aşağıdadır. Cihazların içinde LG G3'ün de bulunması sevindirici. Android 6 taşıdığı için verilmiş olmalı.

LG G3

LG G4

LG G4 Stylus

LG G5

LG V10

LG V20

LG CK

LG G Stylo

LG'ye göre Ocak ayında tam 73 adet CVE için güncelleme sunulacak. CVE nedir derseniz; Güvenlik açığı olarak ortaya çıkartılmış problem olarak çevirebiliriz. LG ayrıca kullanıcı onayı olmadan depolamaya veri kaydedebilen bir açık için de güncelleme yayacak.

Güncellemeler ne zaman başlayacak?

LG henüz güncelleme tarihi paylaşmadı ama Ocak ayı içinde muhtelif günlerde gerçekleşeceği kesinleşti.