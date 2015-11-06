LG USB Sürücülerini İndirme Linkleri

Bütün LG Telefon ve Tabletler için USB Sürücüleri
LG akıllı telefonlarınızı ve tabletlerinizi PC SUIT ile senkronize etmek veya farklı işlemlerde kullanmak için aşağıdaki sürücüleri kullanabilirsiniz. Bütün telefon modelleri listede olmayabilir veya desteklemeyebilir.
Cihazınız yukarıda listelenmiyorsa aşağıdaki en son sürüm LG USB sürücüsünü kullanabilirsiniz:
LG USB Driver v3.6.00
LG USB Driver v3.10.1
LG USB Driver v3.12.3
LG USB Driver v3.13.2
LG USB Driver v3.14.1
LG USB Driver v4.03.0 indir – En son sürüm
LG USB Driver v4.22.1 indir – Yalnızca Mac kullanıcıları için
LG USB Driver v5.10.0 indir – Yalnızca Mac kullanıcıları için
İndirme ile ilgili bilgiler
[*] Driver indirme boyutu 11MB civarında 11 MB.
[*] LG ayrıca PC Suite Software ile bilgisayarda senkronize sağlayabilir fakat buradaki USB Driver versiyonları ile uyumlu olmayabilir.
[*] Yukarıdaki sürücüler ile tüm Windows bilgisayar için destek alabilirsiniz.
[*] LG Nexus 4 ve Nexus 5 akıllı telefon modelleri için Pc Suit desteği vermemektedir.
[*] Yukarıdaki bütün sürücüler LG'nin kendi sitesinden alınmaktadır. Bir sorun yaşarsanız LG ile bağlantılı kurunuz.