LG USB Sürücülerini İndirme Linkleri

Kasım 6th, 2015 Akıllı Telefonlar 1 comments

LG USB Sürücülerini İndirme Linkleri

Bütün LG Telefon ve Tabletler için USB Sürücüleri

LG akıllı telefonlarınızı ve tabletlerinizi PC SUIT ile senkronize etmek veya farklı işlemlerde kullanmak için aşağıdaki sürücüleri kullanabilirsiniz. Bütün telefon modelleri listede olmayabilir veya desteklemeyebilir.

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No. Telefon / Tablet Pc Modeli Sürücü
1 LG AKA LG USB Driver v4.03.0 indir
2 LG Class LG USB Driver v4.03.0 indir
3 LG Connect 4G MS840 LG USB Driver v4.03.0 indir
4 LG DoublePlay LG USB Driver v4.03.0 indir
5 LG Elite LS696 LG USB Driver v4.03.0 indir
6 LG Enact VS890 LG USB Driver v4.03.0 indir
7 LG Enlighten VS700 LG USB Driver v4.03.0 indir
8 LG Escape P870 LG USB Driver v4.03.0 indir
9 LG Esteem MS910 LG USB Driver v4.03.0 indir
10 LG Extravert VN271 LG USB Driver v4.03.0 indir
11 LG F60 LG USB Driver v4.03.0 indir
12 LG F70 D315 LG USB Driver v4.03.0 indir
13 LG Fireweb LG USB Driver v4.03.0 indir
14 LG Freedom UN272 LG USB Driver v4.03.0 indir
15 LG G-Flex (bütün sürümler) LG USB Driver v4.03.0 indir
16 LG G-Flex 2 LG USB Driver v4.03.0 indir
17 LG G Pad II 8.0 LTE LG USB Driver v4.03.0 indir
18 LG G Pad II 10.1 LG USB Driver v4.03.0 indir
19 LG G Pad 7.0 LG USB Driver v4.03.0 indir
20 LG G Pad 7.0 LTE LG USB Driver v4.03.0 indir
21 LG G Pad 8.0 LG USB Driver v4.03.0 indir
22 LG G Pad 8.0 LTE LG USB Driver v4.03.0 indir
23 LG G Pad 8.3 LG USB Driver v4.03.0 indir
24 LG G Pad 8.3 LTE LG USB Driver v4.03.0 indir
25 LG G Pad 10.1 LG USB Driver v4.03.0 indir
26 LG G Pro Lite LG USB Driver v4.03.0 indir
27 LG G Pro Lite Dual LG USB Driver v4.03.0 indir
28 LG G Pro 2 LG USB Driver v4.03.0 indir
29 LG G Pro 3 LG USB Driver v4.03.0 indir
30 LG G Vista LG USB Driver v4.03.0 indir
31 LG G Vista 2 LG USB Driver v4.03.0 indir
32 LG G Stylo LG USB Driver v4.03.0 indir
33 LG G Stylo (CDMA) LG USB Driver v4.03.0 indir
34 LG G Vista (CDMA) LG USB Driver v4.03.0 indir
35 LG G2 (bütün sürümler) LG USB Driver v4.03.0 indir
36 LG G2 Lite LG USB Driver v4.03.0 indir
37 LG G2 Mini LG USB Driver v4.03.0 indir
38 LG G2 Mini LTE LG USB Driver v4.03.0 indir
39 LG G2 Mini LTE (Tegra) LG USB Driver v4.03.0 indir
40 LG G3 (bütün sürümler) LG USB Driver v4.03.0 indir
41 LG G3 (CDMA) LG USB Driver v4.03.0 indir
42 LG G3 A LG USB Driver v4.03.0 indir
43 LG G3 Dual-LTE LG USB Driver v4.03.0 indir
44 LG G3 LTE-A LG USB Driver v4.03.0 indir
45 LG G3 S LG USB Driver v4.03.0 indir
46 LG G3 S Dual LG USB Driver v4.03.0 indir
47 LG G3 Screen LG USB Driver v4.03.0 indir
48 LG G3 Stylus LG USB Driver v4.03.0 indir
49 LG G4 LG USB Driver v4.03.0 indir
50 LG G4 Beat LG USB Driver v4.03.0 indir
51 LG G4 Bello II LG USB Driver v4.03.0 indir
52 LG G4 Dual LG USB Driver v4.03.0 indir
53 LG G4 Stylus LG USB Driver v4.03.0 indir
54 LG G4c LG USB Driver v4.03.0 indir
55 LG GX F310L LG USB Driver v4.03.0 indir
56 LG Intuition VS950 LG USB Driver v4.03.0 indir
57 LG Joy LG USB Driver v4.03.0 indir
58 LG L20 LG USB Driver v4.03.0 indir
59 LG L30 LG USB Driver v4.03.0 indir
60 LG L35 LG USB Driver v4.03.0 indir
61 LG L40 D160 LG USB Driver v4.03.0 indir
62 LG L40 Dual D170 LG USB Driver v4.03.0 indir
63 LG L50 LG USB Driver v4.03.0 indir
64 LG L60 LG USB Driver v4.03.0 indir
65 LG L60 Dual LG USB Driver v4.03.0 indir
66 LG L65 D280 LG USB Driver v4.03.0 indir
67 LG L65 Dual D285 LG USB Driver v4.03.0 indir
68 LG L70 D320N LG USB Driver v4.03.0 indir
69 LG L70 Dual D325 LG USB Driver v4.03.0 indir
70 LG L80 Dual LG USB Driver v4.03.0 indir
71 LG L90 D405 LG USB Driver v4.03.0 indir
72 LG L90 Dual D410 LG USB Driver v4.03.0 indir
73 LG L Bello LG USB Driver v4.03.0 indir
74 LG L Fino LG USB Driver v4.03.0 indir
75 LG L Prime LG USB Driver v4.03.0 indir
76 LG Leon LG USB Driver v4.03.0 indir
77 LG Lucid 4G VS840 LG USB Driver v4.03.0 indir
78 LG Lucid 2 VS870 LG USB Driver v4.03.0 indir
79 LG Lucid 3 VS876 LG USB Driver v4.03.0 indir
80 LG Mach LS860 LG USB Driver v4.03.0 indir
81 LG Magna LG USB Driver v4.03.0 indir
82 LG Marquee LS855 LG USB Driver v4.03.0 indir
83 LG Motion 4G MS770 LG USB Driver v4.03.0 indir
84 LG Nexus 4 Download
85 LG Nexus 5 Download
86 LG Nexus 5X Download
87 LG Nitro HD LG USB Driver v4.03.0 indir
88 LG Optimus 2 AS680 LG USB Driver v4.03.0 indir
89 LG Optimus 2X LG USB Driver v4.03.0 indir
90 LG Optimus 3D Cube SU870 LG USB Driver v4.03.0 indir
91 LG Optimus 3D Max P720 LG USB Driver v4.03.0 indir
92 LG Optimus 3D P920 LG USB Driver v4.03.0 indir
93 LG Optimus 4G LTE P935 LG USB Driver v4.03.0 indir
94 LG Optimus 4X HD P880 LG USB Driver v4.03.0 indir
95 LG Optimus Big LU6800 LG USB Driver v4.03.0 indir
96 LG Optimus Black (White version) LG USB Driver v4.03.0 indir
97 LG Optimus Black P970 LG USB Driver v4.03.0 indir
98 LG Optimus Elite LS696 LG USB Driver v4.03.0 indir
99 LG Optimus EX SU880 LG USB Driver v4.03.0 indir
100 LG Optimus F3 LG USB Driver v4.03.0 indir
101 LG Optimus F3Q LG USB Driver v4.03.0 indir
102 LG Optimus F5 P875 LG USB Driver v4.03.0 indir
103 LG Optimus F6 LG USB Driver v4.03.0 indir
104 LG Optimus F7 LG USB Driver v4.03.0 indir
105 LG Optimus G E970 LG USB Driver v4.03.0 indir
106 LG Optimus G E975 LG USB Driver v4.03.0 indir
107 LG Optimus G LS970 LG USB Driver v4.03.0 indir
108 LG Optimus G Pro E985 LG USB Driver v4.03.0 indir
109 LG Optimus GJ E975W LG USB Driver v4.03.0 indir
110 LG Optimus Hub E510 LG USB Driver v4.03.0 indir
111 LG Optimus L1 II E410 LG USB Driver v4.03.0 indir
112 LG Optimus L1 II Tri E475 LG USB Driver v4.03.0 indir
113 LG Optimus L2 II E435 LG USB Driver v4.03.0 indir
114 LG Optimus L3 E400 LG USB Driver v4.03.0 indir
115 LG Optimus L3 E405 LG USB Driver v4.03.0 indir
116 LG Optimus L3 II E430 LG USB Driver v4.03.0 indir
117 LG Optimus L3 II Dual E435 LG USB Driver v4.03.0 indir
118 LG Optimus L4 II E440 LG USB Driver v4.03.0 indir
119 LG Optimus L4 II Dual E445 LG USB Driver v4.03.0 indir
120 LG Optimus L4 II Tri E470 LG USB Driver v4.03.0 indir
121 LG Optimus L5 E610 LG USB Driver v4.03.0 indir
122 LG Optimus L5 Dual E615 LG USB Driver v4.03.0 indir
123 LG Optimus L5 II E460 LG USB Driver v4.03.0 indir
124 LG Optimus L5 II Dual E455 LG USB Driver v4.03.0 indir
125 LG Optimus L7 P700 LG USB Driver v4.03.0 indir
126 LG Optimus L7 II P710 LG USB Driver v4.03.0 indir
127 LG Optimus L7 II Dual P715 LG USB Driver v4.03.0 indir
128 LG Optimus L9 II LG USB Driver v4.03.0 indir
129 LG Optimus L9 P760 LG USB Driver v4.03.0 indir
130 LG Optimus L9 P769 LG USB Driver v4.03.0 indir
131 LG Optimus L90 D415 LG USB Driver v4.03.0 indir
132 LG Optimus LTE LU6200 LG USB Driver v4.03.0 indir
133 LG Optimus LTE SU640 LG USB Driver v4.03.0 indir
134 LG Optimus LTE2 LG USB Driver v4.03.0 indir
135 LG Optimus LTE Tag LG USB Driver v4.03.0 indir
136 LG Optimus M+ MS695 LG USB Driver v4.03.0 indir
137 LG Optimus Net LG USB Driver v4.03.0 indir
138 LG Optimus Net Dual LG USB Driver v4.03.0 indir
139 LG Optimus Pad LTE LG USB Driver v4.03.0 indir
140 LG Optimus Pad V900 LG USB Driver v4.03.0 indir
141 LG Optimus Pro C660 LG USB Driver v4.03.0 indir
142 LG Optimus Q2 LU6500 LG USB Driver v4.03.0 indir
143 LG Optimus S LG USB Driver v4.03.0 indir
144 LG Optimus Slider LG USB Driver v4.03.0 indir
145 LG Optimus Sol E730 LG USB Driver v4.03.0 indir
146 LG Optimus T LG USB Driver v4.03.0 indir
147 LG Optimus True HD LTE P936 LG USB Driver v4.03.0 indir
148 LG Optimus Vu F100S LG USB Driver v4.03.0 indir
149 LG Optimus Vu P895 LG USB Driver v4.03.0 indir
150 LG Optimus Vu II LG USB Driver v4.03.0 indir
151 LG Optimus Vu II F200 LG USB Driver v4.03.0 indir
152 LG Optimus Zone VS410 LG USB Driver v4.03.0 indir
153 LG Phoenix P505 LG USB Driver v4.03.0 indir
154 LG Prada 3.0 LG USB Driver v4.03.0 indir
155 LG Spectrum VS920 LG USB Driver v4.03.0 indir
156 LG Spectrum II 4G VS930 LG USB Driver v4.03.0 indir
157 LG Spirit LG USB Driver v4.03.0 indir
158 LG Splendor US730 LG USB Driver v4.03.0 indir
159 LG Thrill 4G P925 LG USB Driver v4.03.0 indir
160 LG Tribute LG USB Driver v4.03.0 indir
161 LG Tribute 2 LG USB Driver v4.03.0 indir
162 LG V10 LG USB Driver v4.03.0 indir
163 LG Viper 4G LTE LS840 LG USB Driver v4.03.0 indir
164 LG Volt LG USB Driver v4.03.0 indir
165 LG Vu 3 F300L LG USB Driver v4.03.0 indir

Cihazınız yukarıda listelenmiyorsa aşağıdaki en son sürüm LG USB sürücüsünü kullanabilirsiniz:

LG USB Driver v3.6.00

LG USB Driver v3.10.1

LG USB Driver v3.12.3

LG USB Driver v3.13.2

LG USB Driver v3.14.1

LG USB Driver v4.03.0 indir – En son sürüm

LG USB Driver v4.22.1 indir – Yalnızca Mac kullanıcıları için

LG USB Driver v5.10.0 indir – Yalnızca Mac kullanıcıları için

İndirme ile ilgili bilgiler

[*] Driver indirme boyutu 11MB civarında 11 MB.

[*] LG ayrıca PC Suite Software ile bilgisayarda senkronize sağlayabilir fakat buradaki USB Driver versiyonları ile uyumlu olmayabilir.

[*] Yukarıdaki sürücüler ile tüm Windows bilgisayar için destek alabilirsiniz.

[*] LG Nexus 4 ve Nexus 5 akıllı telefon modelleri için Pc Suit desteği vermemektedir.

[*] Yukarıdaki bütün sürücüler LG'nin kendi sitesinden alınmaktadır. Bir sorun yaşarsanız LG ile bağlantılı kurunuz. 

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