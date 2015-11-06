LG USB Sürücülerini İndirme Linkleri

Bütün LG Telefon ve Tabletler için USB Sürücüleri

LG akıllı telefonlarınızı ve tabletlerinizi PC SUIT ile senkronize etmek veya farklı işlemlerde kullanmak için aşağıdaki sürücüleri kullanabilirsiniz. Bütün telefon modelleri listede olmayabilir veya desteklemeyebilir.

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Cihazınız yukarıda listelenmiyorsa aşağıdaki en son sürüm LG USB sürücüsünü kullanabilirsiniz:

LG USB Driver v3.6.00

LG USB Driver v3.10.1

LG USB Driver v3.12.3

LG USB Driver v3.13.2

LG USB Driver v3.14.1

LG USB Driver v4.03.0 indir – En son sürüm

LG USB Driver v4.22.1 indir – Yalnızca Mac kullanıcıları için

LG USB Driver v5.10.0 indir – Yalnızca Mac kullanıcıları için