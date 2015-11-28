LG V10 ile ilgili işinize yarayacak 40 ipucu

Henüz Türkiye'ye gelmedi ama yakında LG V10 fırtınası esecek gibi gözüküyor. Uygun fiyatları ile son bir kaç yıldır LG telefonlar fiyat performans açısından güzel sonuçlar çıkartıyor. Sizler için şimdiden LG V10 hakkında ipüçları hazırladık. Eğer telefonu aldıysanız başlamadan önce LG V10 alanların yapması gereken 8 maddeye göz atabilirsiniz.

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Sadece bir dokunuşla telefonu uyku modundan çıkartın

LG V10 üzerinde mutlaka kullanacağınız bir özellik var. Tuşları arkasında olan bir telefonu açmak her zazman yeterince hızlı olmuyor. Özellikle Knock Code kullanıyorsanız bazen doğru noktaları bulamayabiliyorsunuz. Bunun için dğer seeneklere de göz atmak isteyebilirsiniz. Eğer telefon yeni kurulu ise telefonu açmak içins adece ekrana çift tıklamanız yeterli olacak. Sürekli cebinizde taşımıyorsanız bu güzel bir kullanım. Peki parmak izi ile telefonu aöma fikrine ne dersiniz?

Telefonunuzun kilidini açmak için parmak izinizi kullanın

V10 parmak izi sensörü ilk defa LG Nexus üzerinde kullanıldı. Aslıdna bu proje Google'ın olduğu için görmezdeng elirsek ilk defa V10 üzerinde parmak izi tarayıcısı kullanıldı. Telefonunuz üzerinde parmak izini kullanabilmek için aşağıdaki yönergeleri takip edin.

1. Ayarlar > Parmak izi & Güvenlik

2. Parmak izlerini seçin

3. Kilit ekranı için (burada size güvenlik için form gösterecek)

4. Dokunarak parmak izinizi ekleyin

5. Parmağınızı nasıl taratacağınız konusunda yönergeleri izleyin

6. Hepsi bu kadar.

Parmak izi kullanmak istemiyorsanız başka harika bir özellik Knock Code kullanabilirsiniz.

1. Ayarlar > Ekran > Kilit Ekranı

2. Dokunarak Knock Code’u etkinleştirin

3. Hatırlayacağınzı kolay bir desen seçin. 3 dokunuş ile 8 dokunuş arası bir şifre seçebilirsiniz

4. Devam edin ve aynı desenei onaylayın

5. Daha onsra Knock Code’unuzu unutursanız kurtarmanız için gereken şifreyi oluşturacaksınız

6. Hepsi bu kadar.

Telefonunuzu uyandırmak için ekran kare bir kilit alanı göreceksiniz. Fakat Knock Code'nun bir özelliğide ekranı açmadan kodu girince telefonun aktif olmasıdır.

Gerekmediği zamanlarda telefonu aktif edebilmek için akıllı kilit kullanın

Telefonu istek dahilinde kilitleyip açmak için önemli noktalardan bahsettik. Bu yötemler işiniz görecektir. Peki dilediğiniz zamanlarda telefon kilidinin aktif ya da pasif olmasını ister miydiniz? Akıllı kilit adı altında telefonun size sunduğu bir özellik daha var.

1. Ayarlara gidin ve Kilit Ekranı > Ekran Kilidi

2. Telefonunuzu kilit ayarlarını yapın

3. Artık telefonunuz seçtiiğiniz özelliklere göre kilidi aktif ya da pasif yapacaktır

Aktif olarak kullanabileceğiniz 5 farklı akıllı kilit bulunuyor.

LG cep telefonlarının yeni yazılım özelliklerinden birisi olan Akıllı Ayarlar müthiş bir özellik. Bu özellikler sayesinde otomatik olarak konuma ve aksesuara bağlı olarak telefon farklı davranışlar sergileyebilme yeteneğini kazanıyor. Örneğin iş yerinde bulunduğunuzda telefon otomatik olarak sessize geçebilir veya eve gittiğinizde Wifi otomatik olarak aktifleşebilir. Mutlaka kullanmak isteyeceğiniz özellikler.

1. Ayarlar > Akıllı Ayarlar

2. Ev, meşgul, aksesuarlar

3. Etkin veya değil olarak geri kalan seçenekleri tamamlayın

Ayarlar görünümünü liste haline alın

Düzenlemelere başlamadan önce ayarları kolayca takip edebilmek için bütün seçenekleri liste görünümüne alalım. LG telefonların UI’sinde bu ayarlar menüsü sekme halinde gelmektedir.

1. Ayarlara gidin

2. Üç noktalı menü simgesine dokunun

3. Liste görünümünü seçin

Kaybolması veya çalınması durumunda, telefonunuzu bulun

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LG V10 ile ekran görüntüsü alma

[caption id="attachment_11315" align="alignnone" width="628"] LG G2'den bu yana ekran görüntüsü aynı şekilde alınıyor.[/caption]

Ekran görüntüsü alma akıllı telefonların temel işlevlerinden birisidir. LG V10 bu işlemi yapabilmek için birden fazla yol kullanır.

Yöntem 1

Ses kısma ve güç tuşuna aynı anda aşağıya basarak kaydırın

Yöntem 2

Hızlı ayarlara geçiş yapmak için telefonu yukarıdan aşağıya kaydırın

Capture+ ikonunu bulun ve tıklayın

Ekran görüntüsü alabilmenizi ve o ekrana çizim yapabilmenizi sağlayacaktır

İkinci ekran

LG V10 en önemli özelliği yeni “İkinci ekran” dır. Ana ekraranın üst kısmında bulunuyor. Zaman, tarih ve pil gösterimini yapar ve aynı zamanda ana ekran kapalıyken çalışmaya devam eder. Aynı zamanda ana ekran açıkken farklı bir konsepte bürünerek en sevdiğiniz uygulamaları rehber, müzik, mail ve daha fazlası için kısayol ekleyebilirsiniz.

Kısayollar ekleyin

Ayarlara gidin > İkinci ekranı seçin

Uygulama kısayolları ve dişli çark ikonuna tıklayın

Uygulamayı seçin sürükle bırak yöntemi ile kısayolları ayarlayın ve en sonra kaydetme işlemini yapın

Kişileri ekleme

Ayarlara gidin > İkinci ekranı seçin

Rehber kısayolu ve dişli çark ikonuna tıklayın

Kişi eklemek için yanındaki + ikonuna tıklayın

Sürükle ve bırak metoduyla ayrları yapın

“Kaydet” seçeneği ile çıkın

İkinci Ekran ile daha fazlasını yapın

Ayarlar > ikinci ekran ve ana ekran açıkken seçeneğini aktif edin

İmza: Bir kelime veya cümle ekleyebilirsiniz.

Son uygulamalar: Kullanılan son 5 uygulamayı gösterir

Müzik çalar: Dinlediğiniz müziği kontrol edin

Ajanda: Takvimden yaklaşan etkinlikleri ve notlarını görün

Ayrıca ana ekran kapalı durumdayken ikinci ekranda ne göstereceğiniz ayarlayın.

Ayarlar > İkinci ekran > Ana ekran kapalı: Tarih veya imza seçimi yapın.

Özelleştirme

LG telefonunuzun bazı noktalarını özelleştirmenize izin veriyor.

Bunun için Ayarlar > Kilit Ekranı menüsüne geçiş yapı ve Ekran Efekti menüsünü açın. Ayrıca bir alt menüde ekranda gözükecek olan kısayolları da seçebilirsiniz. Şifre ve Knock Code kullanımında bu menü gözükmez.

Duvar kağıdı ile telefonunuzu kişiselleştirin

Duvar kağıdı değiştirme LG V10 kişiselleştirmenin en kısa yollarından birisidir. Ekranın boş bir yerini basılı tutun ve sağ taraftaki duvar kağıdı menüsünü seçin. Animasyonlu duvar kağıtlarını seçebilirsiniz ve kendi fotoğraflarınızdan bir demet oluşturabilirsiniz.

Uygulamaları açmadan gerçek zamanlı bilgi alın

Eklentiler Android’i gerçekten benzersiz kılan özelliklerden birisidir. Başka hiçbir mobil sisteminde böyle harika eklentiler yoktur. Genelde ana uygulama ile beraber gelirler. Widget ekranına kısayoldan ulaşmak hemen ekrana eklemek için ekranda boş bir yeri tıklayın.

Aşağıda açılan menüden uygulamalar, eklentiler ve duvar kağıtları menüsü açılacak. Buradan ekranı kaydırarak telefonunuzda bulunan bir çok eklentiye anında ulaşabilirsiniz. Tıkladığınız anda uygulama ve eklenti anında ekranda kısayol olarak belirecektir.

Bir simge paketi olmadan simgeleri özelleştirme

Android üzerinde simgeleri özelleştirmek için bir kaç yol vardır. Çoğu kişi simge değiştirmek için 3.parti bir uygulama kullanır. Fakat LG bu işi kolaylaştırdı.

1. Simgeyetitreşim hissedene kadar basılı tutun.

2. Parmağınızı kaldırın ve uygulama simgesinde mor bir fırça gelene kadar bekleyin.

3. İşarete basın ve simge değiştir ekranına ulaşın.

4. LG tarafından önceden yüklenmiş simgelerle değiştirebilir veya kendi seçtiğiniz resimlerden yükleyebilirsiniz.

Klasörleri özelleştirme

Uygulamalar için klasörler oluşturabilirsiniz.

Uygulama ana ekranında sağ kısımda 3 nokta ile ayarlara giriş yapın. Açılacak menüde dilediğiniz gibi klasör oluşturabilir ve bu klasörlere tekrar tıklayınca renklerini ayarlayabilirsiniz.

Hızlı ayarlar

Bildirimleri görmek için ekranı aşağıya kaydırın. Hızlı ayarların sağa kaydığınız göreceksiniz. Bu menü hızlı ayarlar olarak adlandırılıyor. Bu hızlı ayarlarda öncelikle nelerin gösterilmesini istiyorsanız en sağ tarafından bulunan düzenle butonuna tıklayın. Açılan menüde istediğiniz kısayolu soldan basılı tutarak öne çıkarın veya kutuyu boşaltarak gösterimi iptal edin.

Kamera

Kamerayı basitleştirin veya gelişmiş kontrolleri açın

LG kamera uygulaması basit veya dilediğniz gibi gelişmiş özelliklere sahip menü ile kullanılabilir. Sadece odaklanmak ve dotoğraf çekmek için bir menü kullanabilirsiniz. Böylece karmaşık bir menü gider ve sade bir menü gelir. Otomatik flaş modu ve bir kaç hızlı ayar ekler. Manuel mod ise ileri seviye kullanıcılar içindir. Bu menüde odak, ISO, enstantane hızı gibi bir çok özellik bulunur.

1. Kamerayı açıjn ve 3 noktalaı menüye girin.

2. Açılır mneüden istediklerinizi seçin.

En iyi ve hızlı çekim için otomatik modla fotoğraf çekin

Otomatik mod bir çok kullanıcı için en iyi moddur.

1. Auto modlu dişli çark simgesine tıklayın

2. Ana menüden ızgara simgesine dokunun

Uzaklardan selfie alın

LG V10 kameranın en iyi özelliklerinden birisi de Gesture shot kullanın. Selfie pozunuzu ayarlayın ve eliniz yumruk şeklinde olsun. Avuçlarınızı açtığınızda kamera çekim yapacaktır.

1. Pozunuzu alın ve ekranda elinizi takip edin.

2. Bir fotoğraf için bir yumruk açın. 3 saniyelik bir zamanlayıcıdan sonra çekim yapacaktır.

3. 4 tane çekim yapmak için elinizi arka arkaya iki kere yumruk yapın.

Fotoğraf çekmek için “peynir” demeniz yeterli

Otomatik modda yapabileceğiniz başka bir harika özellik. Kameranın deklanşörüne basmadan ses ile daha iyi fotoğraflar çekebilirsiniz.

Smile (smayl) gülümse

Chees (çiiz) peynir

LG (elci)

Kimche (kimçi)

1. Kamera menüsünde çark simgesine tıklayın

2. Açılan menüde yüz simgesine tıklayın

İki yüz bulunan menüde ise resminizdeki ayna efektini kaldırır.

Güvenlik ve Performans

Alan temizlemek için Akıllı Temizleme kullanın

Zamanala alanınız dolacaktır. Ne olduğunu bilmediğiniz şeyler bile telefonunuzun alanını doldurabilir. İndirme klasörü, geçici dosyalar ve önemsiz bir çok şey. Bunları temizleyerek daha önemli şeyle riçin depolama alanınızı arttırabilirsiniz. LG bunun için akıllı temizlik yani Smart Cleaning isimli bir uygulaması var.

1. Ayarlar > genel > Smart Cleaning

2. Mneüye girince boş ve dolu alanları görebilir geçici dosyaların, indirme klasörünün ve boş uygulamaların durumunu takip edebilirsiniz.

3. Temizlemek istediğiniz uygulamları seçin ve temizliği başlatın.

Hafızayı genişletin

LG V10 üzerinde hafızanız doluyorsa SD KART ile hafızayı genişletebilrisiniz. Samsung ve HTC amiral gemileri bir çok hayranını dehşete düşürerek genişletme sçeneği sunmadı. Fakat LG V10 üzerinbde hala genişletilebilir hafıza desteği vardır. 128GB’a genişletme yapabilirsiniz.

Daha iyi pil ömrü alın

Akıllı telefon kullanıcılar pillleri azaldığında değişik yollara başvurular. Telefonu uçak moduna alma ya da manuel olarak özellikleri kısma gibi seçenekleri vardır. LG V10’ün pildeki enerjiyi son damlasına kadar kullanma ayarı vardır. Ayrıca gelişmiş bir güş tasarruf modu var. Bazı ayarlar gerektirebilir.

1. Ayarlar > Genel > Pil ve güç tasarrufu

2. Pil tasarrufunu açın

3. İsterseniz şimdi ya da ne zaman pil tasarruf moduan geçeceğini belirleyin.

Meraklı gözlerden fotoğraf ve videolarınızı koruyun

Telefonunuzda bazı hassas fotoğraf ve videolarınız bulunabilir. Onları güvende tutmak için içerik kilidini kullanabilirsiniz.

1. Ayarlar > Genel > Güvenlik

2. İçerik kilidini seçin.

3. Bir güvenlik sistemi kurmanız istenecektir, ayarlayıp devam edin.

Artık kilit ayarlarını açtınız, şimdi dilediğniz resim, video veya notu üstüne basılı tutarak yada sağ taraftaki ayarlardan kilitleyebilirsiniz.

Kilitli dosyalara yeniden ulaşmak için yine sağ tarafta 3 noktalı kısımda kilitli dosyaları gösteri tıklayın. Şifrenizi girin ve dosyaları geriye getirin.

Misafir kullanıcılara sınırlı uygulama erişimi verin

Bir akıllı telefon bir çok özel bilgi ile doludur. Bu sepeble birden fazla güvenlik ihtiyacı doğabilir. İşte bu sefer Ekran pimi özelliğindne bahsedelim.

1. Ayarlar > Genel > Güvenlik

2. En aşağıda ekran pimi özelliğini aktif edin.

Şimdi son açılan uygulamaları lsiteleyince sağ alt kısmında bir pin göreceksiniz. Bu pine bastığınızda ekranda sadece o uygulama kalacaktır ve başika bir menüye gitmez. Anlı olarak telefon paylaşımı yaptığınız durumlar için oldukça etkili bir özelliktir.

İptal etmek için geri ve son uygulamalar tuşlarına aynı anda basılı tutun.

Başka bir kullanıcı hesabı ekleyin

Misafir kullanıcı özelliği Android 5 gelmeden önce LG G3 ile gelen bir özellik idi. Fakat Android 5 güncellemesi ile bu özellik gelince LG kendi uygulamasını iptal etti. Açıkçası LG’nin uygulaması daha iyi çalışıyordu. Ayrıca misafir ekle dışında kullanıcı ekle özelliği de gelmiş oldu.

Bu yeni kullanıcı ekle özelliği ile tek bir cihazı birden fazla kişi kullanabiliyor. Mesela telefonunuzu çocuklarınız da kullanıyorsa onlar için misafir modunu açabilirsiniz. Fakat tam yetkili bir kullanıcı eklemek istiyorsanız bunu kullanıcı ekle menüsünden yapmalısınız.

1. Hızlı bildirimler menüsü açın ve sağ üstte bulunan profil ikonuna tıklayın.

2. Dokunarak kullanıcı ekleyin.

3. Otomatik olarak yeni kullanıcı hesabına geçecektir.

4. Daha sonra hesapları ayarlayın.

Ekstra Özellikler

Uzaktan kumanda olarak LG telefonunuzu kullanın.

Uzaktan kumanda için genellikle 3.parti bir uygulama indirilir. Fakat LG uzaktan kumanda için harika bir uygulama geliştirmiş. Kızıl ötesi ile çalışan bu uygulama kumandanızın tamamen özelliklerini alabiliyor. Kendi özel kumandanızı yapabiliyorsunuz. Tv kumandası ile Digitürk kumandasını kullanabiliyorsunuz.

1. Qremote uygulamasını açın.

2. + Simgesine dokunun.

3. Kontrol etmek istdiğiniz cihaz türünü seçin.

4. Listeden model seçin.

Baız kumadalar düzgün çalışmayabilir. Bunun için sağ taraftaki 3 noktalı ayar menüsüne geçin ve uzaktan tuş eşleştirin.

LED Bildirimleri kapatın

LG V10 üzerinde led bildirimler bulunmaktadır. Baız insanlar bu bildirimleri severken bazıları da nefret eder. Gecenin bir ortasında yanıp sönen ışık durduk yere tedirginlik yaratbilir. Neyseki LG bu ışıkları iptal etmek için ayar bırakmış.

1. Ayarlar > Ekran > Bildirim Ledi

2. Aktif ya da pasif yapın

Kesintileri ayarlayın

Günün belli saatlerinde rahatsız edilmek istemiyorsanız bu özelliği çok seveceksiniz.

1. Ayarlar > Ses > Bildirimler Rahatsız Etmeyin menüsüne gidin

2. Haftanın belirli günü ve saatini ayarlayın

Q Slider ile ekranda fazla uygulama açın

1. Bildirim menüsünü aşağıoya indirin ve QSlide özelliğini aktif edin.

2. Uygulama seçin ve seçtiğiniz uygulama hemen ekranda gözükecektir. Dilerseniz açılan barı sağa sürükleyin daha fazla uygulama göreceksiniz.

3. Düzenle menüsüne tıklayınca QSlide uygulamalarının sırasını değiştirebilirsiniz.

4. Açık olan uygulamanın üzerinde rahat kullanım için saydamlaştırma menüsü bulunmaktadır.

Ayrıca QSlide uygulamasını telefon navigasyon tuşlarına ekleyebilirsiniz.

1. Ayarlar > Ekran > Ana Ekran Dkounmatik Tuşları

2. Tuş kombinasyonunu seçin

3. QSlide’ı bara sürükleyin.

Aynı ekranda iki uygulama kullanın

Multi-tasking yani aynı ekranda iki işlev özelliği ile aynı anda hem video açabilir ve internet üzerinde gezinebilirsiniz. Çift pencere modu bütün uygulamaları desteklemiyor.

1. Geri tuşuna uzun basın

2. Üst kısımda gösterilecek uygulamayı seçin

3. Alt kısımda görüntülenecek uygulamayı seçin

4. Hangi uygulamanın daha fazal yer kaplayacağını ayarlayabilirsiniz

Telefonu kolay modda kullanın

Herkes için değil fakat ihtiyaç dahilinde kullanılma ihtiyacı doğabilecek bir ekran çeşidide Easy Home özelliğidir. Bu özelliğie şu gözle bakabilirsiniz. Eğer Nokia Symbian üzerinde böyle bir telefon çıkarsaydı nasıl olurdu? Ben gerçekten Android ve ya iOS olmasaydı Symbian’ın gelcebileciği son nokta olarak bu kolay ekranları görüyorum.

Bu ekranda ayrıca fontlar büyür. Genellikle teknoloji için zamanı dolmuş kişiler kullanabilir. Belki de kullanamaz.

Yazı biraz uzun oldu fakat LG V10 için kullanabileceğiniz neredeyse bütün özellikleri burada listeledik.