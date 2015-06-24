LG Yetkili Servis Telefonları ve Adresleri

LG ürünleri için ulaşabileceğiniz servislerin listesi.
LG Yetkili servislerin telefonları ve ulaşım adreslerine buradan ulaşabilirsiniz.
LG Ailesi Portalı, kampanyalarla ilgili her türlü soru, sorun ve önerileriniz için:
cagrimerkezi@lgailesi.com
0536 790 6042 (bu telefonu açmıyorlar)
Hafta içi sabah 09:00 ve 18:00 arası hizmet vermektedir, diğer durumlarda lütfen mail atınız.
MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI
444 6 543
LG GENEL DESTEK İÇİN BU SAYFAYI ZİYARET EDİN.
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1-LG Merkez Servis
Halil Rıfat paşa mah Perpa tic merkezi A blok kat2 no:9-0006 Okmeydanı/İstanbul
Tel: 0212 210 87 97
Servis yorumu: LG 3 Gönderildi. 3 gün içinde onarım sözü verildi. Bekleniyor.
Güncelleme: 2. günde cihaz durumu öğrenmek için aranıldı. Cihaza henüz bakmadıklarını, elemanlarının eğitimden yeni geldiklerini ve çok fazla cihaz biriktiğini söylediler. Elinde elemanı yok iken 3 günde servis sözü verebilecek kalitede bir firma. Cihaz elime ulaşana kadar güncelleme yapılacaktır.
Kargo ürün gönderimi ücretsiz. Telefonla uğraşmak biraz sıkıntılı. Ya açmıyorlar ya da çok ararsanız telefonu kapatıyorlar.
444 6 543 no'lu telefondan da ulaşabiliyorsunuz. IMEI numaranızı soruyorlar, servise göndermeden önce kaydetmeyi unutmayın. Şahsi görüşüm cihazınızı buraya değil başka bir servise verin. Telefon ile iletişim kurmanız şansınıza kalıyor. 6. sıradaki MTV Elektronik'i veya LG Vintek'i öneririm.
Eğer çatlak sebebi ile ekranınız değişecekse orijinal ekran istediğinizi belirtin. 2. kalite ekran takıyorlar. Muhtemelen LG'nin de bilgisi var.
Kargo firması: Aras kargo.
2-ŞENGÜLLER Telekomunikasyon
Adres: Aydınevler Mah. İnönü Cad. Gökçe Sok. No:11 Küçükyalı / Maltepe / İstanbul
Tel: 0216 587 33 33
3-YASLI ELEKTRONİK BAKIM VE ONARIM TİCARET
Şenol Sayit YASLI
LG Yetkili Servis Merkezi
Gazi Bulvarı No:69 Çankaya - İZMİR
Tel: +90 (232) 446 42 48 & 446 42 49
4-FIRAT ELEKTRONIK
OSMAN FIRAT
LG Yetkili Servis Merkezi
Necatibey cad 21/1 sıhhıye ANKARA
Tel: +90 (312)2316543
Eposta: osman@lgdsc02.com
5-VİNTEK ELEKTRONİK
BÜYÜKDERE CAD.NO.34/2 Mecidiyeköy/İstanbul
Tel:212 272 6543
6-MTV Elektronik
Çakamak Mah İkbal cd akasya sok. no105/A Ümraniye-İstanbul
Tel: 0216 365 54 20
Servis yorumu: LG G3 gönderildi 1 hafta içinde değişim yapıp geri gönderdiler. Gönderimde kargo ücretini karşılamıyorlar.
Kargo firması: Yurtiçi kargo.
7-Samsun Elektronik
Bahçeli Evler mah Yuzyıl Bulv no273 Samsun
Tel: 0362 231 03 13
8-Vizyon Elektronik
Mareşal Fe3vzi çakmak cad no9/6 Rize
Tel: 0464 225 00 01
9-TV Hastanesi
Kurt ismailpaşa 7.sok gençkalan apt.altı no9 Yenişehir Diyarbakır
Tel: 0412 224 39 79
10-Data teknik
Mahfesiğmaz mah Turgut özal Bul Akasya Apt No103 D17 Cukurova-Adana
Tel: 0322 234 65 43
11-Yıldırım Elektronik
Kısla mah 35.sok No24 Uysal iş merkezi Antalya
Tel: 0242 244 02 42
12-Ateş Elektronik
1.MURAT MH. GÜNGÖR MAZLUM CD. ZÜBEYDE HANIM ST. NO:2-3 Edirne
Tel: 0284 235 34 43-0284 235 34 44 -18
13-PROSİM ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ LTD
ANKARA CAD. ULUBATLIHASAN BULVARI NO;66/10 OSMANGAZİ/Bursa
Tel: 0224 272 72 03 -0224 272 72 79-0224 254 79 89-0224 221 11 73-0224 221 82 48
14-HAKAN ELEKTRONİK
ZÜBEYDE HANIM CAD.NO:26/E Eskişehir
Tel: 0 222 220 17 70---0 222 234 82 22
15-ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
DEGİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNCİOGLU CAD.NO;17/A G.Antep
Tel: 0342 215 1578-0342 215 7579-0342 215 1222