LG Yetkili Servis Telefonları ve Adresleri

LG ürünleri için ulaşabileceğiniz servislerin listesi.

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LG Yetkili servislerin telefonları ve ulaşım adreslerine buradan ulaşabilirsiniz.

LG Ailesi Portalı, kampanyalarla ilgili her türlü soru, sorun ve önerileriniz için:

cagrimerkezi@lgailesi.com

0536 790 6042 (bu telefonu açmıyorlar)

Hafta içi sabah 09:00 ve 18:00 arası hizmet vermektedir, diğer durumlarda lütfen mail atınız.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI

444 6 543

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1-LG Merkez Servis

Halil Rıfat paşa mah Perpa tic merkezi A blok kat2 no:9-0006 Okmeydanı/İstanbul

Tel: 0212 210 87 97

Servis yorumu: LG 3 Gönderildi. 3 gün içinde onarım sözü verildi. Bekleniyor.

Güncelleme: 2. günde cihaz durumu öğrenmek için aranıldı. Cihaza henüz bakmadıklarını, elemanlarının eğitimden yeni geldiklerini ve çok fazla cihaz biriktiğini söylediler. Elinde elemanı yok iken 3 günde servis sözü verebilecek kalitede bir firma. Cihaz elime ulaşana kadar güncelleme yapılacaktır.

Kargo ürün gönderimi ücretsiz. Telefonla uğraşmak biraz sıkıntılı. Ya açmıyorlar ya da çok ararsanız telefonu kapatıyorlar.

444 6 543 no'lu telefondan da ulaşabiliyorsunuz. IMEI numaranızı soruyorlar, servise göndermeden önce kaydetmeyi unutmayın. Şahsi görüşüm cihazınızı buraya değil başka bir servise verin. Telefon ile iletişim kurmanız şansınıza kalıyor. 6. sıradaki MTV Elektronik'i veya LG Vintek'i öneririm.

Eğer çatlak sebebi ile ekranınız değişecekse orijinal ekran istediğinizi belirtin. 2. kalite ekran takıyorlar. Muhtemelen LG'nin de bilgisi var.

Kargo firması: Aras kargo.

2-ŞENGÜLLER Telekomunikasyon

Adres: Aydınevler Mah. İnönü Cad. Gökçe Sok. No:11 Küçükyalı / Maltepe / İstanbul

Tel: 0216 587 33 33

3-YASLI ELEKTRONİK BAKIM VE ONARIM TİCARET

Şenol Sayit YASLI

LG Yetkili Servis Merkezi

Gazi Bulvarı No:69 Çankaya - İZMİR

Tel: +90 (232) 446 42 48 & 446 42 49

4-FIRAT ELEKTRONIK

OSMAN FIRAT

LG Yetkili Servis Merkezi

Necatibey cad 21/1 sıhhıye ANKARA

Tel: +90 (312)2316543

Eposta: osman@lgdsc02.com

5-VİNTEK ELEKTRONİK

BÜYÜKDERE CAD.NO.34/2 Mecidiyeköy/İstanbul

Tel:212 272 6543

6-MTV Elektronik

Çakamak Mah İkbal cd akasya sok. no105/A Ümraniye-İstanbul

Tel: 0216 365 54 20

Servis yorumu: LG G3 gönderildi 1 hafta içinde değişim yapıp geri gönderdiler. Gönderimde kargo ücretini karşılamıyorlar.

Kargo firması: Yurtiçi kargo.

7-Samsun Elektronik

Bahçeli Evler mah Yuzyıl Bulv no273 Samsun

Tel: 0362 231 03 13

8-Vizyon Elektronik

Mareşal Fe3vzi çakmak cad no9/6 Rize

Tel: 0464 225 00 01

9-TV Hastanesi

Kurt ismailpaşa 7.sok gençkalan apt.altı no9 Yenişehir Diyarbakır

Tel: 0412 224 39 79

10-Data teknik

Mahfesiğmaz mah Turgut özal Bul Akasya Apt No103 D17 Cukurova-Adana

Tel: 0322 234 65 43

11-Yıldırım Elektronik

Kısla mah 35.sok No24 Uysal iş merkezi Antalya

Tel: 0242 244 02 42

12-Ateş Elektronik

1.MURAT MH. GÜNGÖR MAZLUM CD. ZÜBEYDE HANIM ST. NO:2-3 Edirne

Tel: 0284 235 34 43-0284 235 34 44 -18

13-PROSİM ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ LTD

ANKARA CAD. ULUBATLIHASAN BULVARI NO;66/10 OSMANGAZİ/Bursa

Tel: 0224 272 72 03 -0224 272 72 79-0224 254 79 89-0224 221 11 73-0224 221 82 48

14-HAKAN ELEKTRONİK

ZÜBEYDE HANIM CAD.NO:26/E Eskişehir

Tel: 0 222 220 17 70---0 222 234 82 22

15-ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

DEGİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNCİOGLU CAD.NO;17/A G.Antep

Tel: 0342 215 1578-0342 215 7579-0342 215 1222