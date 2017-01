CES 2017’de tanıttığı ürünleriyle büyük beğeni toplayan tüketici elektroniği alanının lider markası LG Electronics, kazandığı 90’dan fazla ödül ve onur ile teknolojik üstünlüğünü kanıtladı.

LG Electronics (LG) CES 2017 kapsamında, LG SIGNATURE W7 OLED 4K TV’ye verilen Engadget En İyinin En İyisi Ödülü’nün yanında, W7 ve LG Smart InstaView™ buzdolabının birlikte kazandığı birçok “etkinliğin en iyisi” başlıklı ödülle birlikte toplamda 90’dan fazla ödülün sahibi oldu. LG, tüm dünyadan birçok yayın tarafından verilen büyük ödüllere ek olarak, Tüketici Teknolojileri Birliği (CTA™) tarafından beyaz eşya, ev eğlencesi ve mobil iletişim alanlarında dağıtılan 21 adet CES İnovasyon Ödülü’nün de sahibi oldu.

LG Electronics CES 2017 kapsamında, Picture-on-Wall tasarımıyla fuarın ilgi odağı olarak 20’den fazla ödül kazanan LG SIGNATURE OLED TV W serisi televizyonunu da içeren en yeni LG SIGNATURE ürünlerini tanıttı. Ayrıca 29 inç dokunmatik LCD ekran, Amazon Alexa Voice Service ve Wi-Fi tabanlı uygulamalar gibi eşsiz özellikler sunan LG Smart InstaView buzdolabı da kazandığı ödüllerle büyük beğeni topladı.

LG’nin CES 2017 kapsamında kazandığı ödüller ise şu şekilde:

LG SIGNATURE Serisi W7 Wallpaper TV, CES 2017’de “En İyinin En İyisi” ödüllerini kazandı

LG SIGNATURE W7 OLED TV: Engadget CES’in En İyisi: En İyinin En İyisi, Engadget CES’in En İyisi: En İyi TV Ürünü, Expert Reviews CES En İyiler: En İyi TV, Men’s Health Editörün Seçimi Ödülleri, TechRadar CES 2017 Ödülleri: Fuarın En İyisi, The Verge: En İyi TV, Advertising Age CES’in En İyisi, BGR CES’in En İyisi, CNET CES 2017’nin En İyisi: Gördüğümüz En İyi Ürün, Pocket-Lint: CES’in En İyi TV Ürünü, CNN Money CES’in en Havalı Teknolojik Ürünleri, Dealerscope CES’in En İyisi, FOX News CES’in En İyi 10 Cihazı, PCMag CES’in En İyisi: En İyi Televizyon, Popular Mechanics En İyi/Editörün Seçimi CES Ödülleri, Reviewed.com CES Editörün Seçimi Kazananları, SlashGear: CES’in En İyisi, Ses & Görüntü/What Hi-Fi CES’in Yıldızları, Stuff Magazine CES2017’nin En İyi TV’si, Techlicious CES’deki En İyiler, TechnoBuffalo Okuyucu Tercihi Ödülleri, TechRadar 2017 CES Ödülleri: En İyi TV, AVS Forum CES 2017’nin En İyi Yeni Ürünleri, Tom’s Guide CES’in En İyisi, Tweaktown CES’in En İyisi, TWICE Seçimleri Ödülü: Video & TV, T3 CES’te Gördüğümüz En İyi 12 Cihaz, UberGizmo CES’in En İyisi, 9to5Toys CES’in En İyisi, EFTM En İyinin En İyisi.

LG Smart InstaView Buzdolabı: Expert Reviews CES En İyiler: En İyi Beyaz Eşya, Reviewed.com CES Editörün Seçimi Kazananları, Tüketici Teknolojileri Birliği CES 2017 İnovasyon Ödülleri: Beyaz Eşya, Stuff Magazine Amazon Sesli Asistana Sahip En İyi 9 Cihaz, Techlicious CES En İyiler, TechnoBuffalo Okuyucu Tercihi Ödülleri, TechRadar CES 2017 Ödülleri - Best In-Home Gizmo, Tom’s Guide CES’in En İyisi.

LG Hub Robot: SlashGear: CES’in En İyisi, WIRED CES’in En İyisi, The Verge: En İyi Robot, The Telegraph Haftanın En İyi Teknolojisi, Stuff Magazine Amazon Sesli Asistana Sahip En İyi 9 Cihaz, Chip Chick CES’in En İyisi

LG Gram 14: Tüketici Teknolojileri Birliği CES 2017 İnovasyon Ödülleri: Bilgisayar Bileşenleri, Engadget: CES’in En İyisi: En İyi PC Finalist, MSPoweruser CES’te Tanıtılan En İyi Windows Cihazları

LG Gram 15.6: Thorrot CES’in En İyisi

LG SJ9 Sound Bar: Pocket-Lint CES’deki En İyi Kulaklık ve Hoparlör, TechRadar CES 2017 Ödülleri: En İyi Ses Aksesuarı

LG SJ7 Sound Bar: EFTM En İyi Ev Eğlencesi

LG Multi fonksiyonel Bluetooth Hoparlör: Tüketici Teknolojileri Birliği CES 2017 İnovasyon Ödülleri: Taşınabilir Medya Oynatıcıları ve Aksesuarları

LG ProBeam: The Verge: En İyi Projektör, Tüketici Teknolojileri Birliği CES 2017 İnovasyon Ödülleri: Ev Ses/Video Bileşenleri ve Aksesuarları

LG SIGNATURE TWINWash önden yüklemeli Çamaşır Makinesi ve Kurutucu: Better Homes and Gardens CES Editörün Seçimi 2017 Inovasyon Ödülleri, Tüketici Teknolojileri Birliği CES 2017 İnovasyon Ödülleri: Beyaz Eşya, TWICE Seçimleri Ödülleri: Beyaz Eşya (Major Appliances)

LG 4 Kapılı Buzdolabı, Pratik Kapılı, Dual View Kamera: Tüketici Teknolojileri Birliği CES 2017 İnovasyon Ödülleri: Beyaz Eşya

LG SIGNATURE Bulaşık Makinesi: Tüketici Teknolojileri Birliği CES 2017 İnovasyon Ödülleri: Beyaz Eşya

LG HOM-BOT Network Water Mop: Tüketici Teknolojileri Birliği CES 2017 İnovasyon Ödülleri: Akıllı Ev

LG CordZero Dikey Kablosuz Süpürge: Reviewed.com CES Editörün Seçimi Kazananları

LG PJ9: ZDNet: En İyi Akıllı Telefonlar, CS IoT Ürünleri

LG Airport Guide Robot: Advertising Age CES’in En İyisi

LG Signature OLED 65 G6: Tech50+ Boomie Ödülleri: Yılın En İyi Televizyonu

LG Hava Temizleyici PuriCare 360: Tüketici Teknolojileri Birliği CES 2017 İnovasyon Ödülleri: Beyaz Eşya, TWICE Seçimleri Ödülleri: Bağlantılı Ev Cihazları

LG Super UHD TV’ler: Pocket-Lint: CES’in En İyi TV’leri

LG Display 55 inç Transparent TV: Mashable CES 2017’nin En İyi Teknolojisi, Chip Chick CES’in En İyisi

LG 65 inç B7 4K OLED TV: The Wall Street Journal CES’in En İyisi, Tüketici Teknolojileri Birliği CES 2017 İnovasyon Ödülleri: Video Ekranlar, Digital Entertainment Group Ödülleri: En İyi 4K Ultra HD TV

LG Flat 65 inç Super UHD 4K TV - TWICE Seçimleri Ödülleri: Bağlantılı Ev Cihazları, Tüketici Teknolojileri Birliği CES 2017 İnovasyon Ödülleri: Beyaz Eşya

LG 65 inç 4K OLED TV: Tüketici Teknolojileri Birliği CES 2017 İnovasyon Ödülleri: Video Ekranlar

LG 65 inç E7 OLED 4K TV: Tüketici Teknolojileri Birliği CES 2017 İnovasyon Ödülleri: Video Ekranlar

Gelişmiş Erişim Teknolojili LG 65 inç 4K LED TV: Tüketici Teknolojileri Birliği CES 2017 İnovasyon Ödülleri: Video Ekranlar, TWICE Seçimleri Ödülleri: Video & TV’ler, Tüketici Teknolojileri Birliği CES 2017 İnovasyon Ödülleri: Video Ekranlar: Daha İyi Bir Dünya İçin Teknoloji

Gelişmiş Erişim Teknolojili LG 65 inç B7 4K OLED TV: Tüketici Teknolojileri Birliği CES 2017 İnovasyon Ödülleri: Daha İyi Bir Dünya İçin Teknoloji

LG 75 inç 4K ULTRA HD LED TV: Tüketici Teknolojileri Birliği CES 2017 İnovasyon Ödülleri: Eko-Tasarım ve Sürdürülebilir Teknolojiler

LG 31.5 inç 4 Taraflı Çerçevesiz UHD 4K HDR Monitör: Tüketici Teknolojileri Birliği CES 2017 İnovasyon Ödülleri: Bilgisayar Bileşenleri

LG K8™: TWICE Seçimleri Ödülleri: Akıllı Telefonlar & Tabletler

LG V20™: Tüketici Teknolojileri Birliği CES 2017 İnovasyon Ödülleri: Kablosuz Telefonlar

LG G5: Tüketici Teknolojileri Birliği CES 2017 İnovasyon Ödülleri: Kablosuz Telefonlar

LG FORCE: TWICE Seçimleri Ödülleri: Aksesuarlar

LG TONE Active+™: Tüketici Teknolojileri Birliği CES 2017 İnovasyon Ödülleri: Kulaklıklar

LG ELECTRONICS: SMM Electronics Challenge Ödülleri