Limbo Androidde Başka İşletim Sistemi

Limbo Pc Emulator ile tabletinizde veya telefonunuzda android olan her cihazda Linux - Windows - Debian işletim sistemlerini kullanabilirsiniz.

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Tabi ki win 8 veya win 7 kurmak biraz zor. Kurmak için cihazınızın çok iyi olması lazım ve kurduğunuz işletim sistemlerinin kasması veya hızı cihazınızın özelliklerine bağlıdır.

Peki nasıl yapılır:



Linkten indirdikten sonra kurmak istediğimiz işletim sistemininin (örn:win95,win98,xp kasabilir,osx lion) iso dosyasını cihaza atıyoruz (sd kart veya kendi hafızasına).

1.Load vm kısmından new e basarak makinemize isim veriyoruz.

2.CDROM(.iso) yazan kısma basıp open a basıp cihazımıza attığımız iso dosyasını seçiyoruz

3.Hard disk A ya basıp new diyoruz boyutunu(bende 3-4 gb yapın ve ismini ayarlıyoruz)

4.Ram memorye basıp (win95 kurcak iseniz 512 mb den yüksek seçmemelisiniz) ramimizin miktarını seçiyoruz.

5.Ve starta basıyoruz

win95 kurulumu video : http://www.youtube.com/watch?v=ymxsZdclWoU

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