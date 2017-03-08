Logitech G933 Artemis Spectrum incelemesi: Aradığınız bütün özellikleri taşıyan oyuncu kulaklığı

Oyuncu kulaklıkları, özellikle FPS tarzı oyunlarda, düşmanın ya da oyun için gerekli bir aksiyonda bulunan hareketli objenin fark edilmesini sağlayan önemli bir ekipmandır. Surround ses yetenekleri ayak seslerinin arkanızdan geldiğini anlayabilirsiniz. Bu tür kulaklıklara e iyi örneklerden birisi olan Logitech G933incelemesi ile karşınızdayız.

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Logitech geçtiğimiz sezon en iyi kablosuz oyun kulaklarından birisini piyasa sürdü. Logitech G933 sunduğu özellikleri ile oyuncu kulaklığı rekabetine yeni bir soluk getirdi. Firma bu sene de yeni bir renk sunarak modelini güncelledi.

Genel olarak diğer beklentilerimizi başlık halinde sunarsak;

Logitech G933 özellikleri

Logitech G933 Tasarım

Kulaklıkların kullanım amacı oyun veya değil ilk baktığım her zaman için konfordur. Logitech G933'ün ergonomik yapısı aradığınız konforu size sunuyor. Genel kanı 2 saatten fazla oyun süresine rağmen rahatsızlık vermediği yönünde. Ayrıca kulaklık bezleri de yıkanabilir malzemeden imal edilmiş. Sportif ve parlak yapısı oyun kulaklığı görünümü yanında oyunlar dışında da kullanılabilir kılıyor.

Kumandalar ve aksesuarları her iki kulaklık tarafında da bulunmakta. Sol tarafında kablosuz açma kapama anahtarı, 3 adet programlanabilir düğme (G1 / G2 / G3), mikrofon susturma düğmesi, ses ayarı, AUX girişi, mikroUSB bağlantı girişi ve boom mikrofonu bulunmakta.

Sağ kulaklık ise çıkarılabilir özel bir etikete plakasına sahip ve altında şarj edilebilir ve değiştirilebilir piller bulunur.

Diğer oyun kulaklıklarında olduğu gibi Logitech G933 Artemis Spectrum modelinde de indirilebilir yazılımlarla beraber özelleştirilebilir RGB renkler mevcut. Plaka kısmında da Logitech G logosu bulunur. RGB aydınlatma herkesin seveceği bir seçenek olmadığı için tamamen kapatılabilir özelliktedir. Böylece pil tasarrufu da yapabilirsiniz.

G933'ün ağırlık merkezi kulaklıklarda. Hantal denebilir mi belki ama konfordan ödün vermeyen sportif tasarımı kulaklığı cazip bir duruma getiriyor.

Logitech G933 Ses ve Mikrofon

G933 sizi inanılmaz sesi ile sizi derinden etkileyecek. Baslar, tizler ve orta tonlar tatminkârdan fazlasını veriyor. Oyun içinde diğer oyuncuların sesleri oyun sesinden çok daha yüksek duyabiliyorsunuz ama bu onların mikrofonları sebebi ile olabilir. Logitech G933 Artemis Spectrum'da genel olarak mikrofon ve ses kalitesi çok iyi.

Logitech G933 Yazılım

Öncelikle kulaklığı aldığınızda kutusundan çıkartıp hemen kullanmayın. Şarja takın ve yazılım kurulu ve güncelleme sonrasında mix adaptörünü bilgisayarınıza bağlayın. Kulaklığın sürücülerini mutlaka kurulu olmasını sağlayın. Logitech yazılımı, EQ, profiller, RGB aydınlatması ve kulaklıklarınızın nasıl davranılacağı üzerinde tam kontrol imkânı sağlar. Yazılımı ilk kez çalıştırdığınızda, PC'nizde önceden kurulmuş oyunları algılar ve bu oyunlar için ses profillerini indirecektir. Siz dilerseniz EQ ( ekolayzır ) ayarından kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yazılım deneyiminin gerçekten çok iyi olduğunu söylemek mümkün.

Logitech G933 Fiyatı

Oyuncu kulaklığı fiyatları, kulaklıkların özelliklerinde göre şekillenmektedir.

LOGITECH G933 Artemis Spectrum White 7.1 Surround Sesli Oyun Kulaklığı ismiyle Media Markt mağazalarından 999 TL fiyatı ile temin edebilirsiniz.

Oyun kulaklığı dendiğinde akla ilk gelen Media Markt GameZone bölümü ile oyunculara zengin çeşitler sunmakta. Piyasada bilinen bütün kulaklık modellerine sahip olan Media Markt GameZone oyuncu kulaklığı çeşitleri ile oyunseverlerin yanında yer almaya devam ediyor.

Logitech G933 kutuda neler var?

Logitech G933 Artemis Spectrum kablosuz oyun kulaklıkları

3,5 mm analog kablo / ses kontrolleri

RCA'dan 3,5 mm'ye kadar kablo

USB veri / şarj kablosu

USB ile çalışan kablosuz mix adaptörü

Özel etiketler (sol / sağ)

Kullanıcı belgeleri

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

PARÇA NUMARASI

Siyah: 981-000599

GARANTİ BİLGİLERİ

2 Yıl Sınırlı Donanım Garantisi

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, PS4™ veya Xbox One™

USB bağlantı noktası, 3,5 mm ses bağlantı noktası veya RCA ses çıkışı bağlantı noktaları

Logitech Gaming Software yüklemesi için İnternet bağlantısı

7.1 surround ses, aydınlatma yapılandırması ve G tuşu programlama özellikleri için Logitech Gaming Software ve USB bağlantı noktası gereklidir.

Yazılımı gaming.logitech.com/support adresinden indirebilirsiniz.

PAKET İÇERİĞİ

Performans Tipi Oyun Kulaklığı

Ses denetimlerine sahip 3,5 mm analog kablo

RCA/3,5 mm kablo

USB veri/şarj kablosu

USB’den çalışan kablosuz karıştırma adaptörü

Özel etiketler (sol/sağ)

Kullanıcı belgeleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kulaklık:

Sürücü: 1,6 inç (40 mm)

Frekans yanıtı: 20 Hz – 20 KHz

Empedans: 39 Ohm (pasif), 5000 Ohm (aktif)

Hassasiyet: 107 dB SPL/mW

Mikrofon (Kol):

Mikrofon Toplama düzeni: Kardiyot (Tek yönlü)

Boyut: 4 mm

Frekans yanıtı: 100 Hz – 20 KHz

Kablosuz Menzili:*

İç mekan: 15 metre

Dış mekan: 20 metre

* Kullanım mesafesi, çevresel kullanım koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir

Bağlantı Türü: USB

LCD Ekran: Yok

Pil* Ömrü (yeniden şarj edilebilir):

Aydınlatmasız: 12 saat

Varsayılan aydınlatmayla: 8 saat

%50 ses düzeyinde test edilmiştir

Ses Denetimleri: Var

Mikrofon: Var

Mikrofon Türü: Kardiyot (Tek yönlü)

Gürültü Önleme: Var

* Şarj edilebilir pillerin, yeniden şarj edilebilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü %50 ses düzeyinde hesaplanmıştır

* Advertorial içerik