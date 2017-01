Mercedes 2017 Detroit Otomobil Fuarı’nda yeni modellerini tanıttı

Mercedes-Benz 2017 Detroit Otomobil Fuarı’nda yeni modellerini tanıtıyor

· Mercedes-Benz, yeni GLA’dan E-Serisi Coupé’ye uzanan pek çok yeni modelini 2017’nin ilk otomobil fuarı NAIAS – Detroit Otomobil Fuarı’nda tanıtıyor. Fuarda ayrıca Mercedes-AMG’nin 50. yıl dönümü için geliştirilen AMG GT C Edition 50 de tanıtıldı.

· Kapsamlı motor seçeneklerinin yanı sıra yenilenen iç ve dış tasarımı ve güncellenen donanımlarıyla yeni Mercedes-Benz GLA ilk kez NAIAS - Detroit Otomobil Fuarı’nda sergilendi.

· Etkileyici coupé gövde orantılarını heyecan uyandıran tasarım detaylarıyla harmanlayan yeni E-Serisi Coupé, aynı zamanda E-Serisi’nin gelişmiş elektronik sistemlerini de bünyesinde barındırıyor.

· Mercedes-AMG GT ailesi büyümeye devam ediyor. AMG GT ve AMG GT S görsel ve teknik iyileştirmelerle güncelleniyor. “Sürüş performansının 50 yılı” temasıyla 50. yıl dönümünü kutlayan Mercedes-AMG, AMG GT C Edition 50 özel modeli ile şirketin başarılarla dolu 50 yılını sembolize ediyor.

Mercedes-Benz, kapsamlı motor seçenekleri sunan GLA’yı yenilenen iç ve dış tasarımı ve güncellenen donanımlarıyla 8-22 Ocak tarihleri arasında düzenlenen NAIAS (North American International Auto Show) - Detroit Motor Show’dan bir gün önce düzenlediği özel bir davet ile dünya basınına tanıttı. Westin Book Cadillac’ta düzenlenen organizasyonda, açılış konuşmasını yapan Daimler AG CEO’su Dr. Dieter Zetsche, yeni CASE (Connected, Autonomous, Shared & Service and Electric Drive) stratejisi kapsamında bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli otomobil konularında Mercedes-Benz’in öncü konumundan bahsetti ve dijitalleşen yenilikçi modeller ile sürekli gelişim içinde olunduğunu belirtti. Grup Araştırma ve Mercedes-Benz Otomobilleri Geliştirmeden Sorumlu Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi Ola Källenius, Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verildiğini ve öncü rolün korunmaya devam edileceğini belirten bir konuşma yaptı ve etkinlik Bebe Rexha performansı ile son buldu.

Yeni Mercedes-Benz GLA: Verimlilik şampiyonu

İlk olarak 2013 yılında yollara çıkan Mercedes-Benz GLA, sınıfının en başarılı modellerinden biri olmakla kalmıyor aynı zamanda kompakt SUV segmentini yeniden tanımlıyor. Yenilenen GLA sportif tasarımı, çevik sürüş özellikleri ve geniş kapsamlı kişiselleştirme olanakları ile öne çıkıyor. Mercedes-Benz’in ilk kompakt SUV modeli olarak sınıfına yeni standartlar getiren GLA kısa sürede kendini kanıtladı ve sınıfının en başarılı modellerinden biri olmayı başardı.

Alımlı tasarım, yüksek teknik performans

Mercedes-Benz GLA modeli SUV karakterini bünyesinde barındıran etkileyici ve alımlı tasarımıyla öne çıkarken SUV karakterine uygun teknik performansı da gösteriyor.

Standart olarak konforlu bir süspansiyon sunulan GLA modelinde AMG tasarım konsepti ile birlikte isteğe bağlı olarak daha alçak bir süspansiyona da sahip olunabiliyor. Yine isteğe bağlı olarak sunulan Off-road konforlu süspansiyon ile 30 mm daha yüksek bir karoser devreye giriyor. Artan yerden yükseklik bir yandan arazi şartlarında daha rahat hareket etme imkânı tanırken aynı zamanda daha yüksek bir oturma pozisyonu ve daha etkileyici bir off-road görünümü sağlıyor.

Değer katan nitelikler

Yeni Mercedes-Benz GLA, HANDS FREE ACCESS veya 360 derece kamera sistemi gibi yeni konfor ve güvenlik ekipmanlarını bu sınıfta sunan tek model olarak öne çıkıyor. 360 derece kamerasistemi, aracın çevresinden topladığı verileri tek bir görüntü veya yediye bölünmüş küçük görüntüler olarak orta konsoldaki merkezi ekrana aktarıyor. Sistem aynı zamanda ön, arka ve iki adet dikiz aynasında bulunan dört adet kameradan elde edilen verilerle sanal olarak oluşturulan kuş bakışı görünüm imkânı da sunuyor.

Yeni motor seçenekleriyle daha az yakıt tüketimi

GLA, GLC, GLC Coupé, GLE, GLE Coupé, GLS ve G-Serisi olmak üzere yedi farklı SUV modeliyle Avrupalı premium üreticiler arasında en zengin çeşitliği sunan Mercedes-Benz, müşterilerin beklentilerini en iyi şekilde karşılıyor. Mercedes-Benz, ürün çeşitliliği prensibi doğrultusunda GLA ürün gamında da zengin bir motor çeşitliliği sunuluyor. Motor alternatifleri baz versiyon olarak sunulan 103 gr/km CO2 emisyon salınımı değerine sahip 109 BG’lik (80 kW) Mercedes-Benz GLA 180 d ile başlıyor ve 381 BG’lik (280 kW) Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC modeline kadar uzanıyor.

Ürün gamına yeni eklenen GLA 220 4MATIC 184 BG (135 kW) ve 300 Nm güç ve tork değeriyle 156 BG’lik (115 kW) ve 211 BG’lik (155 kW) iki adet benzinli motorun arasındaki boşluğu dolduruyor. Dört tekerlekten çekiş sistemiyle birleştirilen yeni motor seçeneği, 152 gr/km CO2 emisyon salınım değeriyle sınıfının en tutumlu alternatiflerinden biri olarak öne çıkıyor. Giriş seviyesi dizel motor seçeneği GLA 180 d ise 103 gr/km CO2 emisyon salınım değeriyle sınıfının verimlilik şampiyonu unvanını taşıyor.

Yeni E-Serisi Coupé: Stil sahibi ve sportif

Dünyanın en akıllı sedan, estate ve All-Terrain modellerinden sonra şimdi de coupé gövde seçeneği E-Serisi ailesini tamamlıyor.

Etkileyici coupé gövde orantıları, heyecan uyandıran tasarım ve uzun yol konforu sunan dört kişilik yaşam alanıyla yeni E-Serisi Coupé, zarafet ve alışagelmiş Gran Turismo karakteristiğini ileri teknolojiyle bir arada sunuyor. Yeni E-Serisi Coupé, kapsamlı akıllı telefon entegrasyonu, geniş ekranlı dijital kokpit ve isteğe bağlı olarak kısmi otonom sürüş imkânı sunan yeni sürüş destek sistemleri de dahil E-Serisi ailesinin sahip olduğu bütün gelişmiş elektronik sistemleri de bünyesinde barındırıyor. Düşük emisyon değerlerine sahip güçlü motorlar ve adaptif amortisörlere sahip konforlu süspansiyon sistemi sportif ve atak bir sürüş deneyimine olanak tanıyor.

Sedan ile aynı teknik yapıyı kullanan lüks spor coupé Mercedes-Benz tasarım dilinin bir sonraki adımını temsil ediyor. Yeni E-Serisi Coupé, mükemmel gövde orantılarıyla heyecan uyandıran bir tasarım ortaya koyuyor. Kıvrımlardan arındırılmış gövde yalın tasarım yaklaşımıyla şıklık ve zarafeti aynı potada eritirken coupé modele has sportifliği ve lüksü yansıtıyor.

Aşağıda konumlandırılan sportif ön ızgara ve merkezi yıldız kadar güç kamburlarına sahip uzun motor kaputu ön bölümü domine ederken, arkaya doğru daralarak alçalan tavan çizgisi ve kaslı arka tasarım Mercedes-Benz’e has coupé gövde orantılarını taşıyor. Dört adet çerçevesiz yan cam ve B sütunu olmayan yapı da dinamizme vurgu yapıyor. Bütün bu tasarım detaylarıyla E-Serisi Coupé tasarımıyla lüks ve stili tek bir gövdede harmanlıyor.

Mercedes-AMG’nin 50. yıl dönümü anısına

Mercedes-AMG, 2017 yılında kuruluşunun 50. yılını kutluyor. Spor otomobil ve yüksek performans markası “Sürüş performansının 50 yılı” sloganıyla kutladığı 50. yıl dönümü anısına geliştirdiği yeni Mercedes-AMG GT C ile AMG GT ailesini genişletiyor. AMG GT C Roadster modelinden sonra şirket şimdi de coupé modelini daha geliştirilmiş performans ve teknoloji seviyesiyle sunuyor. AMG GT S ile AMG GT R arasında konumlandırılan model lansmanla birlikte Edition 50 özel modeli ile satışa sunuluyor. Eş zamanlı olarak Mercedes-AMG GT ve AMG GT S modelleri de görsel ve teknik açıdan iyileştirilirken güçleri de arttırılıyor.

Şirketin 50. yıl dönümünü için geliştirdikleri özel versiyonu değerlendiren Mercedes-AMG Yönetim Kurulu Başkanı Tobias Moers: “Yeni AMG GT C ile spor otomobil ürün gamımızı altı modele çıkartırken ayrıca yarış tutkunları için AMG GT3 yarış otomobilimizi sunuyoruz. Tamamen kendi bünyemizde geliştirmiş olduğumuz ikinci model üç yıldan daha kısa bir süre içerisinde geliştirildi ve her biri yüksek sürüş dinamizmi sunan bir model ailesine dönüştü. Yıl dönümümüz anısına yeni AMG GT C Coupé modelimizi Edition 50 özel modeli ile satışa sunuyoruz. Eş zamanlı olarak AMG GT ve AMG GT S modellerimizi de görsel açıdan ve teknik olarak iyileştiriyoruz.” dedi.