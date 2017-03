Mercedes Benz yeni yıldızları ile Cenevre Otomobil Fuarı’nda yer aldı

Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Cabriolet Cenevre Fuarı’ndan önceki gece gerçekleştirilen özel bir etkinlikle tüm dünyaya tanıtıldı. Kuruluşunun 50. yılını kutlayan AMG, yıldönümüne özel geliştirilen Mercedes-AMG GT Concept ile Cenevre Otomobil Fuarı’nda dikkatleri üzerine topladı.

Mercedes-Benz, 87 yıldır aralıksız katıldığı Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda, merakla beklenen E-Serisi Cabriolet, Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, Mercedes-AMG GT Concept, Mercedes-AMG GT C Roadster, Mercedes-AMG C 43 Coupé, Mercedes-AMG C 63 S Cabriolet, Mercedes-AMG E 63 S Estate ile SL ve SLC modellerinin özel serileri olmak üzere birbirinden özel yepyeni modellerini ilk kez dünyaya tanıttı.

Büyük ilgi gören yeni modellerin yanı sıra fuarda yeni Mercedes-Benz GLA ve E-Serisi Coupé modellerinin de Avrupa lansmanı gerçekleşti.

Mercedes-AMG GT Concept: Geleceğin Sürüş Performansı

Bu yıl 50. yıl dönümünü kutlayan Mercedes-AMG, geçmişteki ve günümüzdeki başarısını kutlamanın yanı sıra geleceğe yönelik planlar da yapıyor. Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenen 50. yıla özel tasarlanan Mercedes-AMG GT Concept, spor otomobil ve performans markası AMG’nin tasarlamakta olduğu geleceğin alternatif sürüş ve yapılandırmalarına işaret ediyor. Her şeyin ötesinde, bu dört kapılı coupé, AMG GT ailesinin büyümekte olduğunu müjdeliyor. SLS AMG ve AMG GT’den sonraki üçüncü model, şirketin Affalterbach’taki fabrikasında tamamen AMG bünyesinde geliştiriliyor. Otomobilin ön ve arka kısım temel tasarım elemanları AMG GT ailesine olan akrabalığına işaret ediyor. Otomobilin ayna kamerasında bulunan “EQ Power+” ifadesi AMG’nin hibritleştirilmesi ile gelen artırılmış performansını simgeliyor.

AMG GT’nin başarı hikâyesini devam ettirmesi beklenen Affalterbach’ta üretilen dört kapılı spor otomobil, geniş bagaj hacmi ve değişken iç mekanı sayesinde günlük kullanıma da oldukça uygun. Bu yeni konsept coupé, yüksek işlevselliği ve AMG GT spor otomobillerin sportifliğini mükemmel şekilde harmanlıyor. Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenen Mercedes-AMG GT Concept otomobil, yeni üretilecek modellerin dış tasarımı hakkında ipucu veriyor.

Yeni E-Serisi Cabriolet: Yoğun haz uyandırmaya hazır

Mercedes-Benz E-Serisi, ailesini yeni E-Serisi Cabriolet ile tamamlıyor. Mercedes-Benz E-Serisi Cabriolet yumuşak tavanı kapalı olduğunda E-Serisi Coupé’ninkine benzer bir silüete ve en az onun kadar etkileyici oranlara sahip oluyor. İki model arasındaki yakın bağlar, temiz çizgiler ve kusursuz formlara sahip yüzeylere vurgu yapan tasarımlarda da görülebiliyor.



E-Serisi Cabriolet, üstü açık kullandığında onu kendisi yapan dış görünüşünden ödün vermiyor. Klasik kumaş tenteli üstü açık dört kişilik otomobil, kusursuz tasarım ve dört yolcu için uzun mesafe konforuyla en yeni teknolojiyi birleştiriyor. Bu birleşme kablosuz şarj ve dijital araç anahtarı işlevi, geniş ekranlı kokpit ile en yeni sürüş yardımcı sistemleriyle çok kapsamlı bir akıllı telefon entegrasyonunu içeriyor. Güçlü motorlar ve rahat süspansiyon sistemleri, sportif ve lüks bir sürüş deneyimi sağlıyor.

İsteğe bağlı olarak sunulan türbülans önleme sistemi AIRCAP ve ense ısıtma sistemi AIRSCARF donanımları ile üstü açık sürüş konforu artılabiliyor. Önceki nesillerden farklı olarak ilk defa cabriolet bir Mercedes-Benz otomobil dört tekerlekten çekiş 4MATIC sistemi ile satışa sunuluyor.