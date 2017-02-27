Mobil İletişim Sektörüne Önemli Katkı Ödülünü Turkcell Aldı

Mobil dünyanın en prestijli ödülü insani çalışmalarından dolayı Turkcell'e geldi

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Dünyanın en önemli mobil teknoloji buluşması olan GSMA Mobil Dünya Kongresi Barcelona’da başladı. Etkinliğin açılış gününde düzenlenen özel törende çalışmalarıyla fark yaratan Turkcell, GSMA’in en prestijli ve uzun soluklu ödülü olan “Mobil İletişim Sektörüne Önemli Katkı” ödülüne layık görüldü.

Dünya mobil teknoloji liderlerinin bir araya geldiği GSMA Mobil Dünya Kongresi GSMA Yönetim Kurulu üyeleri, dünya liderleri, uluslararası sivil toplum kuruluşları ve birçok mobil teknoloji şirketinin katılımı ile Barcelona’da başladı. Etkinliğin açılış gününde düzenlenen törende, yardıma ihtiyacı olan mültecilere özel çalışmaları ile fark yaratan ve içerisinde Turkcell’in de bulunduğu telekomünikasyon şirketleri, GSMA’in en prestijli ve uzun süreli ödülü olan “Mobil İletişim Sektörüne Önemli Katkı” ödülüne layık görüldü. GSMA İnsani Durumlar İletişim Sözleşmesi (Humanitarian Connectivity charther)’nin de imzacısı olan Turkcell’le birlikte Vodafone Foundation, Asiacell, Zain ve Deutsche Telecom sahip oldukları ödül ile dünyaya da örnek oldu.

“Olağanüstü durumlarda mobil iletişim hayati önem taşıyor”

Ödüle layık görülen beş operatör adına Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ödülü GSMA Yönetim Kurulu Başkanı Sunil Mittal’ın elinden aldı. Terzioğlu yaptığı değerlendirmede, “Bugün dünyayı daha iyi bir yer yapmak için çalışan 5 şirket adına burada olmak benim için büyük bir onurdur. Şunun farkında olmalıyız ki, dünyanın en büyük trajedisinde fark yaratabilecek imkanlara sahip bir sektörde bulunuyoruz. Bu insani kriz hepimiz için çok büyük bir sınav. Geçtiğimiz 6 yılda iletişimin kriz dönemlerinde hayat kurtarıcı bir rol üstlendiğini tekrar gördük. Krizlerden etkilenen insanların kendileri ve ailelerinin geleceği için karar verirken gerekli olan bilgilere ulaşabilmeleri ve mülteci kamplarındaki iletişimi sağlamak için hızlı aksiyonlar alarak servisler kurduk. Suriyelilere özel acil servis ve yardım hatları oluşturduk. Merhaba Umut gibi mobil uygulamalar geliştirerek Suriyelilerin ihtiyaç duydukları bilgilere ve hizmetlere erişimlerini sağladık. Ailelerin iş fırsatlarına ve çocukların eğitim olanaklarına erişimini mümkün kılmak için çalıştık. Tüm bunlar iletişim, akıllı cihazlar ve dünya çapında mobil servisler ve en önemlisi de duruma karşı gösterdiğimiz uğraşlar sonucunda mümkün olabildi. Teknolojiyle hayata geçirebildiğimiz bu imkanlar ancak yardım etmek istersek ortaya çıkabiliyor. Biliyorum ki bu onur verici ödülü paylaştığımız Vodafone Foundation, Asiacell, Zain, Deutsche Telekom da aynı motivasyonla, müşterilerini ön plana alarak, kendi ekonomilerinin ve toplumun gelişmesine fayda sağlamak için var gücüyle çalıştıkları için buradalar. Bugün bizleri bu onurlu ödülle taçlandıran GSMA, mobil iletişim sektörünün insani konularda oynadığı rolle ilgili her zaman etkin bir liderliğe sahip olmuştur. Verdikleri tüm desteklere, dünya çapında insani konularda yarattıkları farkındalığa ve bizler gibi bu işe gönül vermiş operatörler arasında kurdukları köprü için buradaki tüm operatörler adına teşekkürü borç biliyorum. Hayatları iyileştirme yönündeki çaba ve çalışmaları bu kadar merkezinde bulunduran bu topluluğun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.” dedi.

Basın bülteni