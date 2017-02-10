Moto G5 Plus Neye Benziyor İşte Sızıntılar

Sadece bir kaç gün önce ön yüzü sızdırılan Motorola (Aslında Lenovo) Moto G5 Plus şimdide arka yüzü ile tasarım olarak tamamen sızdırıldı.

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Mobil World Congress yani Dünya Mobil Kongresinde bu ay tanıtılacak olan ürünün özellikleri de ortaya çıkmaya başladı.

3.000mAh pil, 5.2-inç ekran, 2GHz 8 çekirdekli işlemci, parmak izi okuyucu beklenen ilk özellikleri.

Ekran grafik çipi ise işlemci bilinmediği tahmin edilemiyor.

Beklenen işlemci ise Snapragon 625. Moto G Plus Adreno 506 Gpu kullanacak diyebiliriz.

Cihazın kamera ise 12MP olacak.

Telefonun kasasında pin konnektörlerinin olmaması Moto modlarından mahrum kalacağını da gösteriyor. Bu bilgiler ışığında Moto G5 serisi yine uygun fiyatı ile raflardaki yerine alacak gibi gözüküyor.