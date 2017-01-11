Nokia 6 Resmi Olarak Duyuruldu Nokia 6 TA-1000

Dünya Nokia'nın ilk Android telefonu için heyecanlı.

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Fakat Nokia en olmadık işi yaparak ilk telefonunu Çin'de çıkardı. Zaten Nokia bekleneni yapsaydı, yıllar önce Android telefon çıkarmayı kabul ederdi. Neyse konumuza dönersek veteran telefon markası Nokia 6 üzerinde aşağıdaki donanımı kullanıyor.

5.5-inç FHD Ekran

Qualcomm Snapdragon 430 İşlemci

4GB RAM

64GB Depolama

8MP Ön Kamera

16MP Arka Kamera

Android 7.0 Nugat

Kağıt üzerinde fena durmuyor. İşlemci Meditek işlemci de olabilirdi. Yine de çok fazla para harcamadan piyasa girme istekleri oldukça makul gözüküyor. Tabi umudumuz bu şekilde olmaması. Gönül isterdi efsane bir giriş yapması. Herşey telefonu yapmak olmadığı için bir şey demek zor.

Nokia 6 ilk video

Telefon ilk Siyah modeli ile duyuruldu. Şimdi ise Gümüş renkte bir modeli daha eklendi.

Telefonun 11 Ocak 2017 itibar ile satışa sunulması bekleniyor.

Nokia 6 diğer resimleri için tıklayınız. Nokia Power User