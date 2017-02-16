Nokia’nın efsane serilerinden Nokia 3310 yeniden satışa sunuluyor

Nokia'nın bu telefonu yeniden ele almasının sebebi akıllı telefonların güçsüz olması, dayanıksız pillere sahip olması mı acaba?

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Görünüşe göre Nokia 3310 yeniden satışa sunuluyor. Güvenilir kaynak Evan Blass söyleyince mecbur ciddiye alıyoruz.

Blass'a göre Nokia 3 adet yeni Android telefonla piyasa giriş yapacak. Nokia Android telefonlara adım atmasına attı ama artık eski firma değil. Artık çok iyi cihazlar çıkartamıyor. Fakat 3310 gibi bir cihazı da beklemiyorduk. Belki de viral lması planlanan Nokia şakasıdır. Dürüst olmak gerekirse ne olacağını bilmiyoruz.

Bir diğer konu ise Nokia 3310'u kim satın alacak? Hipster silkeleme işleri gibi de durmuyor değil. Fakat telefon halen satışta. Bakmak isterseniz e-bay sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Android ile çalışan bir Nokia 3310?

Çok fazla fanteziye kaçtık sanırım. Üretilen en sağlam telefonlardan birisi olduğu düşünülen telefonu günümüzde kullanmış olan çok fazla insan var. Telefonun pili çok büyüktü ve nasıl düşerse düşsün ekranı kırıldı diye şüphe etmezdiniz. En fazla kapak yerinden çıkardı.

MWC 2017'de tanıtılacak olan yeni cihaz Nokia 3310'a saygı anlamında çıkarılacağı düşünülüyor. Bu ne demekse bilmiyoruz ama aynı tasarımda bir telefon gelebilir. Belki de ekranı biraz büyütülmüş ve ince kasalı bir Nokia 3310 görebiliriz.

Yeniden satışa sunulacak olan Nokia 3310 cep telefonunun 50 $ 'lık perakende satış fiyatı olması bekleniyor.

Nokia 3310 orijinal versiyonu 50 saat ile 245 saat arasında bir bekleme süresine sahipti. 10 gün telefonu şarj etmeden kullanabiliyordunuz.

Zamanın en çok satan telefonlarından birisiydi. Bilgi olması için size son 20 yılda dünya çapında en çok satılan telefonlardan bahsedelim.

Son 20 yılın en popüler telefonları nelerdi?

İşte son 20 yılda MailOnline aracılığıyla en çok satılan tüm telefonlara genel bir bakış:

1996: Motorola StarTAC, ilk flip kapak telefonlardan birisi, 60 milyon sattı

1998: Nokia 5110'un değiştirilebilir kapaklarıyla 160 milyondan fazla sattığı düşünülüyor

1999: Bir antensiz ilk telefonlardan biri olan Nokia 3210, 160 milyonun üzerinde sattı

2000: Zarif Nokia 3310, ekstra özellikleri ile 126 milyondan fazla cihazı sattı

2003: Ucuz ve dayanıklı Nokia 1100, 250 milyondan fazla sattı

2004: Nokia 2600, ilk masaüstü araç setinden birini sundu ve 135 milyondan fazla sattı.

2005: Gelişmekte olan ülkelerde popüler Nokia 110, 250 milyondan fazla sattı.

2006: Nokia 1600 130'dan fazla sattı.

2007: Bekleme modunda 360 saatlik pil ömrü ile Nokia 1200, 150 milyon kez satıldı

2008: Apple iPhone 3G: 12 milyondan fazla insan Apple'ın ikinci nesil telefonunu satın aldı.

2009: 35 milyon insan daha hızlı model olan iPhone 3GS'yi satın aldı.

2010: Nokia'nın 5230'u 150 milyon adet sattı.

2011: Apple'ın iPhone 4S modeli, pil eleştirisine rağmen 83 milyon adet sattı.

2012: Dört çekirdekli ve 4.8 inç ekranlı Samsung Galaxy SII ve SIII 40 milyon adet sattı.

2013: Takip eden el cihazı Galaxy S4, 40 milyon adet sattı.

2014: Apple iPhone 6 ve 6 Plus, 74.5 milyon adet satışyaptı - Bir saatte 34.000 adet

2015: iPhone 6S ve Samsung Galaxy S6 yılın en çok satan telefonlarından oldu