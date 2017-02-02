Oyuncuların Fuarı GIST 2017 Bugün Başladı

Türkiye’nin FIFA onaylı ilk resmi turnuvası FIFA17’de final yarın ana sahnede

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Turkcell’in sponsorluğundaki GIST’te şölen başladı

Oyunseverler buluşma noktası olan ve Turkcell’in “Efsanevi Sponsor” olarak destek verdiği Gaming İstanbul (GIST) başladı. İstanbul Kongre Merkezi’nde 4 gün boyunca devam edecek fuarın açılış konuşmasını yapan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün “Türkiye’nin Turkcell’i olarak oyuncular için iki alanda önemli avantajlar sunuyoruz. Bunlardan ilki Turkcell’in sahip olduğu güçlü altyapı üzerinde sunduğu yüksek internet hız ve kapasitesi. İkincisi ise geçen yıl hayata geçirdiğimiz Türkiye’nin ilk ve tek entegre oyun platformu Gamecell” dedi.

Oyunun her türüyle ilgilenen herkesin merakla beklediği Gaming İstanbul (GIST), İstanbul Kongre Merkezi’de bugün başladı. Turkcell’in ‘Efsanevi Sponsor’ olarak destek verdiği Türkiye’nin en geniş katılımlı oyun fuarı GIST’te dört gün boyunca Gamecell, fizy, BiP ve GNÇ markalarının ödüllü etkinlikleriyle turnuvalar düzenlenecek ve katılımcılara da hediyeler dağıtılacak.

Yerli ve yabancı 65 firmanın katıldığı Gaming İstanbul 2017’nin açılış konuşmasını yapan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, teknolojinin en fazla dönüştürdüğü sektörlerin başında oyun sektörünün geldiğini belirtip “Oyun sektörü de aynı Turkcell gibi çok dinamik, çok heyecanlı ve çok eğlenceli. Turkcell olarak oyuncular için hem mobilde ve fiberde en yüksek internet hızlarını hem de entegre oyun platformumuz Gamecell ile önemli avantajlar sağlıyoruz” dedi.

Gamecell ilklerin platformu

Bütün, Gamecell’in sadece oyun satışı yapılan bir site olmadığını belirterek “E-spor, içerik ve oyun satış bileşenlerini bir araya getirerek entegre bir platform oluşturduğumuz Gamecell, oyuncuların ihtiyaç duydukları tüm içerikleri onlara sunmayı amaçlıyor. Gamecell'in mobil ödeme özelliği ile faturaya taksitle oyun satışı yapılabilmesi de önemli bir avantaj. Bunlara ek olarak E-Spor da bizim odağımızda. E-spor tarafında son 3 ayda 7 turnuva başlattık. Bunların arasında belki de en ilgi çekicilerden biri olan, EA ve Gamecell işbirliği ile hazırlanan ve FIFA’nın onayıyla hayata geçen Türkiye’nin ilk resmi FIFA turnuvası Gamecell FIFA17 Türkiye Şampiyonası var. Bu turnuvanın finalini de yarın GIST’te gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

75 binden fazla katılımcı bekleniyor

Geçen yıl 46 bin 800 ziyaretçiyi ağırlayan Gaming İstanbul’a bu yıl 75 binden fazla oyunsever beklenirken, ilk gün Gamecell standını ziyaret edenler birbirinden eğlenceli etkinliklere de konuk oldular.

Bilet fiyatları 10 TL den başlıyor ve Gist web sitesinden online olarak temin edilebiliyor.