Oyunseverler Gaming İstanbul’da (GIST) Buluşuyorlar Efsanevi Sponsor Turkcell

Fuara bu yıl 75 binden fazla oyunseverin katılması bekleniyor. Turkcell’den oyun fuarı GIST’e “efsanevi destek”

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Oyunseverler 2-5 Şubat tarihlerinde Turkcell’in “efsanevi sponsor” olarak destek verdiği Gaming İstanbul’da (GIST) buluşuyorlar. İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan, yerli ve yabancı 65 firmanın yer alacağı oyun fuarı GIST 2017’ye 75 binden fazla oyunseverin katılması bekleniyor.

Oyunun her türüyle ilgilenen herkesin merakla beklediği Gaming İstanbul (GIST) bu yıl 2-5 Şubat tarihleri arasında, İstanbul Kongre Merkezi’nin 10 bin metrekarelik alanında gerçekleştiriliyor. Turkcell’in “efsanevi sponsor” olarak destek verdiği Türkiye’nin en geniş katılımlı oyun fuarı GIST’te dört gün boyunca Gamecell, fizy, BiP ve GNÇ markalarının ödüllü etkinlikleriyle turnuvalar düzenlenecek ve katılımcılara da hediyeler dağıtılacak.

Yerli ve yabancı 65 firmanın katılacağı Gaming İstanbul 2017’nin Indie alanında 35 Indie (bağımsız oyun geliştirici) ekibi oyunlarını dünyaya tanıtırken, Cosplay Alanı’nda da en büyük Cosplay (Kostümlü Oyun) yarışması düzenlenecek.

FIFA 17’yi Ertem Şener sunuyor, Ahmet Çakar yorumluyor

3 Şubat Cuma günü GIST ana sahnesinde düzenlenecek olan Gamecell Hivefest organizasyonunda gerçekleştirilecek olan FIFA 17 finalinin sunumunu Ertem Şener ve yorumculuğunu ise Ahmet Çakar yapacak. Geçen yıl 46 bin 800 ziyaretçiyi ağırlayan Gaming İstanbul’a bu yıl Blizzard, Ubisoft, Netmarble Turkey gibi dünyanın önde gelen oyun üreticisi firmaları turnuva alanlarıyla katılım sağlıyor.