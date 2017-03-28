Özel Üretim iPhone 7 ve iPhone 7 Plus RED Telefonlar Vodafone Red ile Satın Alınabilir

Vodafone, özel üretim iPhone 7 ve iPhone 7 Plus (PRODUCT) RED Special Edition model akıllı telefonlar için vodafone.com.tr adresi üzerinden sipariş almaya başladı.

Sponsorlu Bağlantılar...

Apple'ın (RED) ile 10 yıldır sürdürdüğü başarılı işbirliğinin anısına üretilen iPhone 7 ve iPhone 7 Plus (PRODUCT)RED Special Edition cihazlar, Apple kullanıcılarına AIDS'siz bir gelecek için oluşturulan Global Fon'a katkıda bulunma imkânı veriyor. iPhone ailesinin bugüne kadarki en gelişmiş üyeleri olan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus(PRODUCT)RED Special Edition, canlı kırmızı renkteki alüminyum kaplamasının yanı sıra gündüz ve gece olağanüstü fotoğraf ve videolar çeken kamera sistemi, bir iPhone'un şimdiye kadar sahip olduğu en iyi pil ömrü, etkileyici sarmal stereo hoparlörleri, kameradan ekrana geniş renk sistemi ve hem suya hem toza dayanıklı tasarımı ile dikkat çekiyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Vodafone Türkiye olarak, dijital bağlantılı yaşamı bireyler için kolay ve erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Apple'ın sahraaltı Afrika'da AIDS ile mücadele eden (RED) kuruluşuna destek olmak üzere özel olarak ürettiği iPhone 7 ve iPhone 7 Plus (PRODUCT)RED telefonları tüm Türkiye'de abonelerimize Vodafone Red avantajlarıyla sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu özel ürünleri kullanan abonelerimiz AIDS'siz bir gelecek için oluşturulan Global Fon'a katkıda bulunmuş olacak. Tüm abonelerimizi bu anlamlı ürüne Vodafone Red avantajlarıyla sahip olmaya davet ediyoruz" dedi.

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus (PRODUCT)RED Special Edition akıllı telefonları 24 ay taahhütle Vodafone'dan almayı tercih eden aboneler ile Vodafone'un "Akıl Almaz Akıllı Telefon Değişim Kampanyası" ile bir önceki iPhone model telefonunu getiren aboneler, iPhone'un bu özel serisine 1.560 TL'ye varan indirimlerle sahip olabilecek.

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus (PRODUCT)RED Special Edition'a özel Vodafone Red teklifleri için www.vodafone.com.tr, iPhone ailesi hakkında detaylı bilgi için www.apple.com/tr adresleri ziyaret edilebiliyor.