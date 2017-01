PHILIPS TELEVİZYON UYDU KANAL KURULUM VE KANAL SIRALAMA KILAVUZU

Bu kılavuzumuzda Philips marka televizyonlar için kanal sıralama ve uydu kurulum ayarlarını anlatacağız. Sıralama yıl ve modele göre olacaktır. Aradığınız Philips model televizyonun modelini klavyenizden ctrl+f tuşuna basarak çıkan menüde arama yapabilir veya sitenin arama kutusunu kullanabilirsiniz.

Philips Televizyon Modelleri (Yıllara Göre)

2014 Model 8000 Serisi

2014 Model 6000-7000 Serisi

2014 Model 4000-5000 Serisi

2013 Model 6000-7000-8000 Serisi

2013 Model 3000-4000-5000 Serisi

2013 Model 3008-3018 Serisi

2012 Model 6000-7000-8000 Serisi

2012 Model 4000-5000 Serisi

2012 Model 3000 Serisi

2011 Model 5000-6000-7000-8000-9000 Serisi

Bu kılavuzda, dahili uydu alıcılı Philips Televizyonunuzda Uydu ve Kanal kurulumunun nasıl yapılacağı ve kurulan kanalların tercihinize göre nasıl sıralanabileceği anlatılmaktadır. Kuruluma başlamadan önce Çanak anteninizin doğru takıldığı ve kablolamanın doğru bir şekilde yapıldığından emin olunuz.

Anlatım, modelden modele göre değişkenlik gösterdiğinden, sahip olduğunuz TV modeline göre verilen yönergeleri takip ediniz. Philips Televizyonunuzun Dahili Uydu alıcısı ile ilgili daha fazla bilgi almak için Kullanma Kılavuzuna başvurunuz.

www.philips.com.tr/tv sayfasından Destek bölümüne girip, ilgili model numarası girildikten sonra, model ile ilgili sayfada Kılavuzlar ve Belgeler’in altında Kullanıcı El Kitabı indirilebilir.

Bu kılavuzdaki yönergelerin uygulanması ile ilgili bir problem yaşarsanız veya ürününüz ile ilgili yönergeler bu kılavuzda bulunmuyorsa 0 850 222 44 66 no’lu Philips TV Tüketici Danışma Hattına başvurup veya tuketici.danisma@tpvision.com adresine e-posta göndererek uzman yardımı alabilirsiniz.

Dilerseniz size en yakın Yetkili Philips servisine de başvurarak ücretli olarak Ev Servisi hizmeti de alabilirsiniz.

Yetkili Servis listesine www.philips.com.tr/tv sayfasından Destek bölümüne girip sağ altta bulunan Yetkili Servis Noktası bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Philips 8000 Serisi Televizyonlar (2014 Model)

Philips 55PFS8109/12

Philips 55PUS8809/12

Philips 55PUS8909C/12

Philips 65PUS9109/12

Philips 65PUS9809/12

KANAL ARAMA

1- Kumandanızdaki Ev tuşuna basıp Ayarlar simgesini seçin.

2- Uydu Kurulum’u seçin ve OK tuşuna basın.

3- Uydu Ara’yı seçin ve OK tuşuna basın.

4- Uyduları Kur’u seçin ve OK tuşuna basın.

5- Uyduları (LNB’leri) yeniden kurumak istediğinizden emin misiniz? Kurulu tüm uydu kanalları

kaldırılacak” uyarısını gördükten sonra Yeniden Kur’u seçip OK tuşuna basın.

6- Uydu çanak Anteninizden gelen kablo SAT 1 girişine bağlı ise Bir Tuner’i seçin ve OK tuşuna basın.

7- Çıkan ekranda Ayarlar’ı seçip OK tuşuna basın.

8- Kurulum Sistemi’ni seçip OK tuşuna basın.

9- 3 veya 4 Uydu (DiSEqC 1.0) seçip OK tuşuna basın.

10- Çıkan ekranda Arama’yı seçip OK tuşuna basın.

11- Televizyonunuz Uydu aramaya başlar ve uyduları bulması 20 dk’yı bulabilir. Uydu arama bittikten sonra Kur’u

seçip OK tuşuna basın.

12- Sıralanmamış’ı ve sonra Sonraki’ni seçip OK tuşuna basın. Televizyonunuzun tüm uydu kanalalrını bulması

sinyal seviyenize bağlı olarak 1 saati geçebilir.

13- Uydu ayarlarını, tüm uydu kanallarını ve uydu radyo istasyonlarını kaydetmek için Son’u seçin ve OK tuşuna

basın.

KANAL SIRALAMA

Uydu listesi içerisinde kanal sıralaması yapabilmek için favori (kişisel) liste oluşturulması gerekmektedir.

(Tüm liste içerisinde sıralama yapılamamaktadır) Bunun için:

1- Bir TV kanalı izlerken LIST (yatay 3 çizgi) tuşuna basarak kanal listesini açın.

2- Tüm kanalları görüntülemek için Kanallar ve Tümü'nü seçin (listenin üst kısmındaki sekmelerden).

3- Kanalları favori olarak seçmeye başlamak için (Yeşil) “Favorileri Düzenle” tuşuna basınız.

4- Favori listesine eklemek istediğiniz kanal üzerine yön tuşları ile gelerek kumandadan OK tuşuna basarak

istediğiniz kanalı favori listesine ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz kanal, kanal listesinde "Kalp" simgesi ile görülecektir.

5- Bitirmek için kumandanızdaki (Kırmızı çizgi) tuşuna (kumandadaki kırmızı renk tuşu) basın. Kanallar Favoriler listesine

eklenir.

6- Ekrana çıkan “Favori listenizi şimdi etkinleştirmek istiyor musunuz?” uyarısına “Tamam” ve OK dedikten sonra

favori listeniz açılacaktır.

Favori liste oluşturduktan sonra kanal sıralama işlemi için:

1- Bir TV kanalı izlerken LIST (yatay 3 çizgi)tuşuna basarak Kanal Listesi'ni açın. Yukarı sekmeden “Favorilere” tıklayın.

2- Kumandadan (kumandadaki renkli tuşlardan kırmızı tuş) tuşuna basın.

3- Taşımak istediğiniz kanal üzerine gelerek OK tuşuna basın ve sonrasında taşımak istediğiniz yerin numarasını

tuşlayarak veya yön tuşları ile taşımak istediğiniz yere giderek tekrar OK tuşuna basınız. Bu işlemi taşımak

istediğiniz her kanal için tekrarlayabilirsiniz.

4- Kanalları taşımayı sonlandırmak için (Kırmızı çizgi) Kapat tuşuna basınız.

Kılavuz sürekli güncellenecektir.