Popüler Oyun Clash Royale 1 Milyar Dolar Gelire Ulaştı

Geçen yılın en popüler oyun geliştirici firmalarından birisi olan Supercell bu yıl daha da zengin olmayı başardı.

Sponsorlu Bağlantılar...

Geçen yıl parlayan 2 adet oyun vardı; Pokemon Go (Niantic / Nintendo) ve Clash Royale (Supercell). Clash Royale Finlandiyalı şirket Supercell'in gelirinin neredeyse yarısını oluşturarak tam 1 milyar dolar kazandırdı. Finli şirketin toplamda 2,3 milyar dolar geliri bulunmakta. Firmanın bir önceki başarısı ile 2012 yılında piyasaya sürülen Clash of Clans isimli oyunuydu.

Geliştiricinin oyunlara yaklaşımı ise oldukça basit. Ücretsiz oyunlar yap ve içerikleri oyun içi alımlardan satışını sağla. Bu tür satış taktiği yeni bir sistem değil ama oyuncularda aptal değil. 1 level oynatıp 2. level için para isteyen oyunu kolaylıkla satın almıyor. Pay 2 win denilen yani öde ve oyunu kazan mottosuna sahip oyunlardan da uzaklaşabiliyorlar. Supercell firması ise oyunda para harcaması yapmadan da başarıya ulaşabileceğiniz oyunlar piyasaya sürüyor.

OYUN İÇİN SATIN ALMA ÜCRETLERİ NE KADAR?

Örnek verirsek Clash Royale oyunun da 3.50 TL den başlayan fiyatlarla alım yapabiliyorsunuz. Verilen fırsata göre 17,90 gibi fiyatlardan da satın alım fırsat veriyor.

Satın alım yaptığınızda içinden çıkan ürünler zaten zamanla size sunulan ürünler. Oyunu oynadıkça bu itemlere sahip olabiliyorsunuz. Bekleme süreleri de makul diyebiliriz. Ben hızlı ilerlemek istiyorum derseniz yüksek harcamalar yapabiliyorsunuz. Buna rağmen para harcamamış oyuncuya yenilebilirsiniz. Firmanın satış psikolojisi bu şekilde.

Supercell'in 2018 yılında bir oyun daha geliştirmesi bekleniyor. Fakat 2018 yılında çıkmayacağı da kesin gözle bakılıyor.